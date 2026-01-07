Лацио уреди първия си входящ трансфер след забраната

Лацио финализира първия си входящ трансфер през януарския прозорец, пише Фабрицио Романо. Римляните се договориха със Залцбург за привличането на сръбския нападател Петар Ратков срещу 15 милиона евро. Очаква се футболистът да пристигне в италианската столица съвсем скоро, след като бъдат разменени последните документи по сделката.

Ратков, роден през 2003 година, ще подпише договор с Лацио до лятото на 2030-а. Той идва като директен заместник на Тати Кастеянос, който бе продаден окончателно на Уест Хем. С ръста си от 193 см сърбинът добавя физика и различен профил в атаката на тима.

Юношата на Бачка Топола премина в Залзбург през лятото на 2023 г., а за австрийския клуб записа 99 мача и 22 гола във всички турнири, като 9 от попаденията са от настоящия сезон. През 2023 г. той дебютира и за националния отбор на Сърбия, за който има три мача, последният от които през септември 2024 г. в Лигата на нациите.

Лацио обаче не възнамерява да спира дотук. Римляните са много близо до привличането на Даниел Малдини. На Аталанта е предложен наем с опция за откупуване, която ще стане задължителна при класиране за европейските турнири, на обща стойност около 10 милиона евро. Самият играч вече е дал съгласието си за трансфера.

Интерес има и към халфа на Болоня Джовани Фабиан, като засега са водени разговори с неговите представители, без официална оферта към клуба.

При изходящите трансфери най-близо до раздяла е Матео Гендузи. Очаква се днес да бъде ключов ден за преминаването му във Фенербахче срещу около 27 милиона евро.