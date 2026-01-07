Новини
Цената на златото ще достигне 4800 долара

Цената на златото ще достигне 4800 долара

7 Януари, 2026 08:59

Последните събития във Венецуела през уикенда вероятно ще привлекат купувачи към златото като „сигурно убежище“

Цената на златото ще достигне 4800 долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция до четвъртото тримесечие на тази година, надминавайки рекордите от миналата година. Това сочат прогнози на американската банка „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс. Като причини за това финансовата институция посочва понижаващите се лихвени проценти, промяна в ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и покупките на ценния метал от страна на централни банки и инвестиционни фондове, предаде БТА.

В своя бележка банката отбелязва, че последните събития във Венецуела през уикенда вероятно ще привлекат купувачи към златото като „сигурно убежище“, но уточнява, че това не е конкретно посочено като причина за прогнозата от 4 800 долара за унция.

Цената на златото достигна рекорден връх от 4 549,71 долара за тройунция на 26 декември и приключи 2025 г. с ръст от 64 на сто - най-силното му годишно представяне от 1979 г. насам.

Сигурно убежище във времена на сътресения

Търговците възприемат златото като сигурно средство за съхранение на стойност по време на икономически и геополитически сътресения, като то се представя добре и в среда на ниски лихвени проценти, когато липсата на доходност (лихва) е по-малък финансов недостатък.

По отношение на среброто банката посочва, че 2025 г. е отбелязала пик на недостига, като допълва, че изискванията на Китай за експортни лицензи, които влизат в сила от началото на тази година, увеличават „риска от поскъпване на среброто“.

Среброто отчете най-силния си годишен ръст през 2025 г., като цената му се повиши със 147 на сто, подкрепена от нарастващо индустриално и инвестиционно търсене и структурния пазарен дефицит.

Банката прогнозира също, че алуминият и медта имат по-добри пазарни перспективи и по-голям шанс за поскъпване в сравнение с останалите базови метали.

„Предлагането на алуминий е ограничено навсякъде, с изключение на Индонезия, а търсенето на метала расте в Средния запад на САЩ, което предполага, че търсенето на алуминий в страната може да се възстановява“, пише банката в своята бележка.

Финансовата институция добавя, че вносът на мед в САЩ се е увеличил, което поддържа напрежението на другите пазари, както и че високото ниво на прекъсвания в доставките на метала през 2025 г. продължава и през 2026 г.

Медта с доставка след три месеца на Лондонската метална борса (LME) достигна връх от 13 387,50 долара вчера.

Банката също така подчерта силата на пазара на никел, движена от риска от прекъсвания в доставките в Индонезия, макар да отбелязва, че голяма част от този риск вероятно вече е отразен в цената.

Цената на никела поскъпна с 5,8 на сто до 17 980 долара за тон вчера, достигайки най-високото си ниво от 8 октомври 2024 г.


САЩ
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Принцеса Даяна

    17 0 Отговор
    Поправка: Златото ще мине 4 800 долара още първото тримесечие на тази година

    09:02 07.01.2026

  🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    По-коректно е
    Доларът ще ПАДНЕ до 4 800 $ за тройунция злато❗

    09:03 07.01.2026

  Я пък тоя

    2 4 Отговор
    Златно момче съм, 82 килограма.
    Обявявам търг.
    Чакам оферти 😂

    09:10 07.01.2026

  Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Влакове злато от България за Дънди Прешъс

    09:11 07.01.2026

  БАЦЕ ЕООД

    15 1 Отговор
    грооооозно... Във Франция пък Кметове махат Европейския флаг, в Берлин има 40 000 човека без ток И мазетата им се пълнат с фекални води .

    Коментиран от #10

    09:13 07.01.2026

  Хмхмхмхмхм

    9 0 Отговор
    Ама като пишете за /цената на златото/, посочвайте, че става въпрос за инвесстиционното злато, а не за златните накити, щото ей сега всеки, който има скътана някоя пендара. ще се юрне към някоя заложна къща да я продава и когато му кажат много ниска цена за тази продажба, пак ще мрънка ....

    Коментиран от #9, #11

    09:18 07.01.2026

  Сигурен знак

    18 0 Отговор
    Че предстои световен икономически колапс и военен световен конфликт НЕ ДЪРЖИТЕ пари над 3000 евро купувайте хранителни продукти това добра инвестиция ако нямате пари за злато и други метали НЕ купувайте имоти за инвестиция при такива катаклизми не можете да си ги вземете с вас ако се наложи да си промените местоположение то Бог да ви Пази!

    09:19 07.01.2026

  Икономист

    11 0 Отговор
    Поправка не цената на златото се е вдигнала а долара падна защото и никела, медта, алуминия, среброто и на всички други ресурси ти трябват повече долари за да си ги купиш. Скоро тези които имат ресурси ще са богати а тези които имат напечатани хартийки ще могат да ги ползват като тоалетна хартия.

    09:21 07.01.2026

  Златар

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хмхмхмхмхм":

    "че става въпрос за инвесстиционното злато, а не за златните накити"

    И каква е разликата между "инвестиционното злато" и другото злато - ако имаш достатъчно накити не става ли да го претопиш и пречистиш и да си направиш кюлчета - сравнително лесна и евтина манипулация.

    Коментиран от #12

    09:25 07.01.2026

  По спокойно де

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "БАЦЕ ЕООД":

    В България пък копейките /путинисти обмениха първи левовете си в Евро и са щастливи.!
    А грижата им за Берлин а липсата на ток ,а и фекалиите много ги тревожи...
    Грижата за човека основна грижа на копейките.!

    Коментиран от #13

    09:25 07.01.2026

  🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хмхмхмхмхм":

    Ами прочети какво е ТРОЙУНЦИЯ ❗
    Байгън от НЕвежи учители‼️

    Коментиран от #18

    09:27 07.01.2026

  🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Златар":

    Абе ти сериозно ли сам ще претопяваш и пречистваш злато❓

    Коментиран от #15

    09:28 07.01.2026

  Българин

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "По спокойно де":

    "В България пък копейките /путинисти обмениха първи левовете си в Евро и са щастливи"

    И ти от къде разбра че "копейките /путинисти" били първи и били "щастливи" - от посолството ли те увериха. Защото аз помня че чекмеджето на такъв евроатлантик като Баце който ни вкара в еврозоната много отдавна беше пълно с евраци а не с левове - той така да се каже беше ги обменил много преди "копейките /путинисти".

    Ама сега като гледам миналата година с 1000 лв можеше да си купиш повече злато от тази година с 1000 евро пък заплатата ми стана на половина - защо така се получи бе господа козячета - нали щяхме да влизаме в "клуба на богатите" пък те ни приеха като слуги там че и си платихме.

    09:35 07.01.2026

  Гражданин.

    4 0 Отговор
    4800 долара за унция това е смешна цена.

    09:36 07.01.2026

  Златар

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Що да не е ядрена физика претопяването и пречистването на злато - във всяко златарско ателие как мислиш правят пръстени и обеци. Технологията е на хиляди години - не е нещо ново.

    Коментиран от #16

    09:40 07.01.2026

  🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Златар":

    Не "МИСЛЯ" , а ЗНАМ как ги правят,защото имам роднина истински ЗЛАТАР, а не с измислен НИК❗
    Но ТИ явно не знаеш❗
    Има ОГРОМНА разлика между обработка на злато 14-18 карата и ПРЕЧИСТВАНЕ над 20 ... до 24 карата.
    Ако знаеш какво е карати при злато и какво при диаманти БЕЗ ДА ОТВАРЯШ чичко Гугъл‼️

    09:46 07.01.2026

  нормално е

    1 1 Отговор
    инфлация . при биткойнта има спекула . ако вземеш злато за много пари и го продадеш след 3 месеца няма да спечелиш нищо . има легенди през 6 месеца за покачване . реалността е друга . в африка копаят с тонове . у нас е 10 пъти по малко изкопаното . златаджиите са родствени и потомствени богаташи .

    Коментиран от #19, #21

    09:50 07.01.2026

  Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И какво им е специалното на тази ТРОЙУНЦИЯ - мярка за тегло - малко над 31 грама а не е три унции защото обикновената унция е малко над 28 грама. Пък човека ти казва "пендара" но това е народното название на всяка стара златна монета и те са много различни като тегло и чистота - като почнеш от по-малко от грам та има по-тежки от ТРОЙУНЦИЯ.

    Коментиран от #20

    09:50 07.01.2026

  Инвеститор

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "нормално е":

    "ако вземеш злато за много пари и го продадеш след 3 месеца няма да спечелиш нищо"

    Златото е за тези които търсят дългосрочна инвестиция и сигурност за парите си (по сигурно даже и от имотите) пък тези които искат да печелят да се пробват на борсата, да си купуват биткойни или акции ама там сигурността е нула освен ако не си много голям дотолкова че да можеш да влияеш на борсовите цени.

    09:55 07.01.2026

  🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    Ех, НЕзапознат и всички НЕзнайковци,
    името ТРОЙУНЦИЯ не произхожда от нашето ТРИ, а от град Троа❗ Това стига да спра да споря с НЕвежи колко е лесно всеки сам да си прави 24 карата злато
    ‼️

    09:56 07.01.2026

  Икономист

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "нормално е":

    "при биткойнта има спекула"

    Ха ха ха че те всички тези "цифрови" валути са въдици за лапнишарани. Парите какво са (не сегашните хартийки) - това е било скъп и достатъчно малък продукт който търговеца е можел безпроблемно да носи като продаде стоката си - златото е вършело работа хилядолетия. След това измислят златното покритие на книжните пари - всяка банка е била длъжна да ти даде злато срещу парите. А след това евреите в краварника го премахват но казват че държавата ще гарантира стойността на тези пари.

    Та тези "цифрови" валути никой не гарантира даже и че утре ще са пари - лудия Дончо (или някой друг луд) утре може да каже че забранява обмяната на биткойни в долари и цената им ще стане нула и най важното никой не им пречи да го направят.

    10:08 07.01.2026

  Безпристрастен

    0 0 Отговор
    Ограничен кръг ,има информация,за решението на Базелски комитет за банков надзор - БАЗЕЛ-2, от няколко години.С това решение,златото( физическо,а не- златни бонове) ,от борсова стока( каквито са примерно: метали,зърно,нефт и др) става първокласен ,банков актив.На достъпен език,това означава,че всяка една държава,може да отпечатва/ пуска в обращение ,своята валута,спрямо наличностите си в златен резерв.Без да се съобразява,със МВФ,Световна банка .А там,в този комитет,седят най могъщите хора в банковия сектор на земята.Няма МВФ,няма ЕЦБ,дори ФЕД стой мирно пред тях.Казано по нашенски: имаш крава, пиеш млеко! Ето причината златото да препуска нагоре с дни,а не с месеци.Големите ,могъщи държави,- Поднебесната,Мечока от този момент,на това решение,се отърваха от милиарди в зелено,с което изкупуваха - и продължават да купуват злато в стотици метрични тона.Следвани от Казахстан, Турция,Иран,Индия.Много страни започнаха да изтеглят златните си резерви,от щатите и Лондон.Една от причините да ни набутат в еврозоната,се крие в това.При евентална поява на друг политически субект - правителство,да няма възможността да прекрати концесиите за златодобив и да изтегли златото от лондонското Сити,към нашите трезори.Утре,и да се разбие ЕС на отделни блокове,ние ще сме най ощетени.Става въпрос за огромни количества физическо злато- със десетки тонове годишно.

    10:16 07.01.2026