Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция до четвъртото тримесечие на тази година, надминавайки рекордите от миналата година. Това сочат прогнози на американската банка „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс. Като причини за това финансовата институция посочва понижаващите се лихвени проценти, промяна в ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и покупките на ценния метал от страна на централни банки и инвестиционни фондове, предаде БТА.

В своя бележка банката отбелязва, че последните събития във Венецуела през уикенда вероятно ще привлекат купувачи към златото като „сигурно убежище“, но уточнява, че това не е конкретно посочено като причина за прогнозата от 4 800 долара за унция.

Цената на златото достигна рекорден връх от 4 549,71 долара за тройунция на 26 декември и приключи 2025 г. с ръст от 64 на сто - най-силното му годишно представяне от 1979 г. насам.

Сигурно убежище във времена на сътресения

Търговците възприемат златото като сигурно средство за съхранение на стойност по време на икономически и геополитически сътресения, като то се представя добре и в среда на ниски лихвени проценти, когато липсата на доходност (лихва) е по-малък финансов недостатък.

По отношение на среброто банката посочва, че 2025 г. е отбелязала пик на недостига, като допълва, че изискванията на Китай за експортни лицензи, които влизат в сила от началото на тази година, увеличават „риска от поскъпване на среброто“.

Среброто отчете най-силния си годишен ръст през 2025 г., като цената му се повиши със 147 на сто, подкрепена от нарастващо индустриално и инвестиционно търсене и структурния пазарен дефицит.

Банката прогнозира също, че алуминият и медта имат по-добри пазарни перспективи и по-голям шанс за поскъпване в сравнение с останалите базови метали.

„Предлагането на алуминий е ограничено навсякъде, с изключение на Индонезия, а търсенето на метала расте в Средния запад на САЩ, което предполага, че търсенето на алуминий в страната може да се възстановява“, пише банката в своята бележка.

Финансовата институция добавя, че вносът на мед в САЩ се е увеличил, което поддържа напрежението на другите пазари, както и че високото ниво на прекъсвания в доставките на метала през 2025 г. продължава и през 2026 г.

Медта с доставка след три месеца на Лондонската метална борса (LME) достигна връх от 13 387,50 долара вчера.

Банката също така подчерта силата на пазара на никел, движена от риска от прекъсвания в доставките в Индонезия, макар да отбелязва, че голяма част от този риск вероятно вече е отразен в цената.

Цената на никела поскъпна с 5,8 на сто до 17 980 долара за тон вчера, достигайки най-високото си ниво от 8 октомври 2024 г.