Цената на златото ще достигне 4800 долара за тройунция до четвъртото тримесечие на тази година, надминавайки рекордите от миналата година. Това сочат прогнози на американската банка „Морган Стенли“ (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс. Като причини за това финансовата институция посочва понижаващите се лихвени проценти, промяна в ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, както и покупките на ценния метал от страна на централни банки и инвестиционни фондове, предаде БТА.
В своя бележка банката отбелязва, че последните събития във Венецуела през уикенда вероятно ще привлекат купувачи към златото като „сигурно убежище“, но уточнява, че това не е конкретно посочено като причина за прогнозата от 4 800 долара за унция.
Цената на златото достигна рекорден връх от 4 549,71 долара за тройунция на 26 декември и приключи 2025 г. с ръст от 64 на сто - най-силното му годишно представяне от 1979 г. насам.
Сигурно убежище във времена на сътресения
Търговците възприемат златото като сигурно средство за съхранение на стойност по време на икономически и геополитически сътресения, като то се представя добре и в среда на ниски лихвени проценти, когато липсата на доходност (лихва) е по-малък финансов недостатък.
По отношение на среброто банката посочва, че 2025 г. е отбелязала пик на недостига, като допълва, че изискванията на Китай за експортни лицензи, които влизат в сила от началото на тази година, увеличават „риска от поскъпване на среброто“.
Среброто отчете най-силния си годишен ръст през 2025 г., като цената му се повиши със 147 на сто, подкрепена от нарастващо индустриално и инвестиционно търсене и структурния пазарен дефицит.
Банката прогнозира също, че алуминият и медта имат по-добри пазарни перспективи и по-голям шанс за поскъпване в сравнение с останалите базови метали.
„Предлагането на алуминий е ограничено навсякъде, с изключение на Индонезия, а търсенето на метала расте в Средния запад на САЩ, което предполага, че търсенето на алуминий в страната може да се възстановява“, пише банката в своята бележка.
Финансовата институция добавя, че вносът на мед в САЩ се е увеличил, което поддържа напрежението на другите пазари, както и че високото ниво на прекъсвания в доставките на метала през 2025 г. продължава и през 2026 г.
Медта с доставка след три месеца на Лондонската метална борса (LME) достигна връх от 13 387,50 долара вчера.
Банката също така подчерта силата на пазара на никел, движена от риска от прекъсвания в доставките в Индонезия, макар да отбелязва, че голяма част от този риск вероятно вече е отразен в цената.
Цената на никела поскъпна с 5,8 на сто до 17 980 долара за тон вчера, достигайки най-високото си ниво от 8 октомври 2024 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Принцеса Даяна
09:02 07.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Доларът ще ПАДНЕ до 4 800 $ за тройунция злато❗
09:03 07.01.2026
3 Я пък тоя
Обявявам търг.
Чакам оферти 😂
09:10 07.01.2026
4 Последния Софиянец
09:11 07.01.2026
5 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #10
09:13 07.01.2026
6 Хмхмхмхмхм
Коментиран от #9, #11
09:18 07.01.2026
7 Сигурен знак
09:19 07.01.2026
8 Икономист
09:21 07.01.2026
9 Златар
До коментар #6 от "Хмхмхмхмхм":"че става въпрос за инвесстиционното злато, а не за златните накити"
И каква е разликата между "инвестиционното злато" и другото злато - ако имаш достатъчно накити не става ли да го претопиш и пречистиш и да си направиш кюлчета - сравнително лесна и евтина манипулация.
Коментиран от #12
09:25 07.01.2026
10 По спокойно де
До коментар #5 от "БАЦЕ ЕООД":В България пък копейките /путинисти обмениха първи левовете си в Евро и са щастливи.!
А грижата им за Берлин а липсата на ток ,а и фекалиите много ги тревожи...
Грижата за човека основна грижа на копейките.!
Коментиран от #13
09:25 07.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хмхмхмхмхм":Ами прочети какво е ТРОЙУНЦИЯ ❗
Байгън от НЕвежи учители‼️
Коментиран от #18
09:27 07.01.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Златар":Абе ти сериозно ли сам ще претопяваш и пречистваш злато❓
Коментиран от #15
09:28 07.01.2026
13 Българин
До коментар #10 от "По спокойно де":"В България пък копейките /путинисти обмениха първи левовете си в Евро и са щастливи"
И ти от къде разбра че "копейките /путинисти" били първи и били "щастливи" - от посолството ли те увериха. Защото аз помня че чекмеджето на такъв евроатлантик като Баце който ни вкара в еврозоната много отдавна беше пълно с евраци а не с левове - той така да се каже беше ги обменил много преди "копейките /путинисти".
Ама сега като гледам миналата година с 1000 лв можеше да си купиш повече злато от тази година с 1000 евро пък заплатата ми стана на половина - защо така се получи бе господа козячета - нали щяхме да влизаме в "клуба на богатите" пък те ни приеха като слуги там че и си платихме.
09:35 07.01.2026
14 Гражданин.
09:36 07.01.2026
15 Златар
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Що да не е ядрена физика претопяването и пречистването на злато - във всяко златарско ателие как мислиш правят пръстени и обеци. Технологията е на хиляди години - не е нещо ново.
Коментиран от #16
09:40 07.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Златар":Не "МИСЛЯ" , а ЗНАМ как ги правят,защото имам роднина истински ЗЛАТАР, а не с измислен НИК❗
Но ТИ явно не знаеш❗
Има ОГРОМНА разлика между обработка на злато 14-18 карата и ПРЕЧИСТВАНЕ над 20 ... до 24 карата.
Ако знаеш какво е карати при злато и какво при диаманти БЕЗ ДА ОТВАРЯШ чичко Гугъл‼️
09:46 07.01.2026
17 нормално е
Коментиран от #19, #21
09:50 07.01.2026
18 Запознат
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И какво им е специалното на тази ТРОЙУНЦИЯ - мярка за тегло - малко над 31 грама а не е три унции защото обикновената унция е малко над 28 грама. Пък човека ти казва "пендара" но това е народното название на всяка стара златна монета и те са много различни като тегло и чистота - като почнеш от по-малко от грам та има по-тежки от ТРОЙУНЦИЯ.
Коментиран от #20
09:50 07.01.2026
19 Инвеститор
До коментар #17 от "нормално е":"ако вземеш злато за много пари и го продадеш след 3 месеца няма да спечелиш нищо"
Златото е за тези които търсят дългосрочна инвестиция и сигурност за парите си (по сигурно даже и от имотите) пък тези които искат да печелят да се пробват на борсата, да си купуват биткойни или акции ама там сигурността е нула освен ако не си много голям дотолкова че да можеш да влияеш на борсовите цени.
09:55 07.01.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #18 от "Запознат":Ех, НЕзапознат и всички НЕзнайковци,
името ТРОЙУНЦИЯ не произхожда от нашето ТРИ, а от град Троа❗ Това стига да спра да споря с НЕвежи колко е лесно всеки сам да си прави 24 карата злато
‼️
09:56 07.01.2026
21 Икономист
До коментар #17 от "нормално е":"при биткойнта има спекула"
Ха ха ха че те всички тези "цифрови" валути са въдици за лапнишарани. Парите какво са (не сегашните хартийки) - това е било скъп и достатъчно малък продукт който търговеца е можел безпроблемно да носи като продаде стоката си - златото е вършело работа хилядолетия. След това измислят златното покритие на книжните пари - всяка банка е била длъжна да ти даде злато срещу парите. А след това евреите в краварника го премахват но казват че държавата ще гарантира стойността на тези пари.
Та тези "цифрови" валути никой не гарантира даже и че утре ще са пари - лудия Дончо (или някой друг луд) утре може да каже че забранява обмяната на биткойни в долари и цената им ще стане нула и най важното никой не им пречи да го направят.
10:08 07.01.2026
22 Безпристрастен
10:16 07.01.2026