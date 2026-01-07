Протестите в Иран стигнаха до центъра на Техеран: болница засегната от сълзотворен газ

Болница в централната част на Техеран е била неволно засегната от сълзотворен газ по време на сблъсъци между демонстранти и силите на реда в десетия ден от протестите в Иран. За инцидента съобщава иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.
Според агенцията сълзотворният газ е бил използван в алея в непосредствена близост до болница „Сина“, за да бъде разпръсната тълпата. След като кадри от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха широк отзвук, ИСНА уточни, че протестиращите инстинктивно са се отдръпнали, което е довело до насочване на част от използваните вещества към сградата на лечебното заведение. Информацията се позовава на съобщение на Медицинския университет в Техеран.
Болница „Сина“ се намира на около два километра от Големия базар в Техеран - икономическото сърце на страната и едно от основните места на вчерашните сблъсъци. Именно там силите за сигурност са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.
По данни на местните медии това е първият подобен случай от началото на протестното движение на 28 декември, при който сериозни сблъсъци се случват през деня и в самия център на столицата. До този момент проявите в Техеран са били предимно вечер и без тежки инциденти.
Протестите, започнали първоначално заради високите разходи за живот, постепенно прераснаха и в израз на политически искания и обхванаха различни части на страната. В западен Иран през последните дни са регистрирани тежки сблъсъци с жертви. Такъв е случаят в Малекшахи - район с население около 20 000 души и значителна кюрдска общност, където са загинали най-малко един полицай и един служител на силите за сигурност.
В понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан призова за започване на разследване след първия инцидент в болнично заведение, при който, по данни на неправителствени организации, са се стигнали до сблъсъци между демонстранти и представители на реда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #22
08:51 07.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Може ли е САЩ да има протести срещу правителството и преврат❓
Отговорът бил :
- Не! Защото в САЩ няма посолство на САЩ❗
Коментиран от #6
08:52 07.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 айран
09:03 07.01.2026
5 Възмутен
Та да попитам нашите козячета казали ли са им от посолството кой организира "ислямската революция" и свалиха шейхин шаха на Иран Реза Пахлави и назначиха аятоласите - при шейхин шаха жените се разкарваха с къси полички в Техеран но беше приятел на СССР и най вече не искаше да си дава петрола на запада без пари.
Заради същия петрол джихадистите от Ал Кайда изведнъж станаха бойци и "преходно правителство" в Сирия - и там господарите им превърнаха светска държава в халифат, и там вече ако жена я видят без хиджаб я убиват с камъни.
Коментиран от #8, #10, #14
09:08 07.01.2026
6 Хахахаха
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А в България все още има руско посолство и вие копейките успяхте да свалите правителството с протести!
Коментиран от #13, #16
09:09 07.01.2026
7 копейките в кома
Коментиран от #11
09:10 07.01.2026
8 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #5 от "Възмутен":Руски фейкове.
09:13 07.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Възмутен":Иран беше в прекрасни отношения с Израел преди СССР да инсталира аятоласите като противовес на САЩ и Израел.Сега да видим бункерният колко ще помогне на Хомейни и режимът му.
Коментиран от #18
09:16 07.01.2026
11 Кхгхх
До коментар #7 от "копейките в кома":Срещнеш ли копейка трепИ!
09:19 07.01.2026
12 добре де
09:21 07.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хахахаха":ХА ХО, ами нещо за САШтинския посРаник у нас
🤔❗
А, ама то вече година НЯМА такъв, НЯ-МА‼️
Не пускат и наш на САШтинска територия‼️
Няма да те питам това какво ти говори, защото ПО ПЕЙКИТЕ не можете сами да мислите‼️
09:22 07.01.2026
14 Алоооо
До коментар #5 от "Възмутен":Рублоидиот
Аятолаха е подкрепен от Русия .
Верно си тотално Издухана Русофилка.
09:25 07.01.2026
15 За 2025 година
Е провесил над 1500 Човека по
Кранове в Иран .
Режимът отстранява всички противници .
Обаче Скоро Аятолаха ще го провесят
Публично .
Ако не успее да избяга в Мускалието.
09:29 07.01.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Хахахаха":ХА ХА ХА , нали правителството го свали поколението "Z" ❗
A, явно те са путиняги, затова са взели символа на путинската армия, дето уж ЕсеС го забрани за използване❗
ХА ХА ХА
Коментиран от #19
09:33 07.01.2026
17 Капейко
Че след падането на Ислямистите
Ще спрат Шахедите за Кремъл .
И ми стана лошо .
Много много лошо
09:37 07.01.2026
18 Пучя Въшката
До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":Ще помогне на Аятолаха
Като целува КУРАнът.
След това една квартира близо до
Башар Асад.
.
Заедно да си ближат Раните .
Коментиран от #21
09:39 07.01.2026
19 Хахахаха
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ами да де, Z! Нали така се пишат рашите? Или рашите са, злото поколение Z?
09:47 07.01.2026
20 Хмм
09:52 07.01.2026
21 Ами
До коментар #18 от "Пучя Въшката":защо да помага, това е тяхната страна да се оправят, в Сирия помагаше и решиха че Русия ще ги спасява винаги, корупция до бога, кланове, армия която се предаде без изстрел, после тръгнаха да търсят спасение в руската база
09:56 07.01.2026
22 Копейка
До коментар #1 от "ФАКТ":Защо не отидеш в диктаторските Кенеди Проссия, Иран, С.Корея, Венецуела, пардон последната започна да се освобождава от червените наркотрафиканги, а се мъчи във вражеската територия както Пуся Късии ни обяви.
Отиди там да видим дали свободно ще можеш да си пишеш без последствия както е в,демократичния свят.
10:01 07.01.2026