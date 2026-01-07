Новини
Протестите в Иран стигнаха до центъра на Техеран: болница засегната от сълзотворен газ

Протестите в Иран стигнаха до центъра на Техеран: болница засегната от сълзотворен газ

7 Януари, 2026 08:48

Инцидентът е станал по време на сблъсъци между демонстранти и полицията в десетия ден от масовите протести

Протестите в Иран стигнаха до центъра на Техеран: болница засегната от сълзотворен газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Болница в централната част на Техеран е била неволно засегната от сълзотворен газ по време на сблъсъци между демонстранти и силите на реда в десетия ден от протестите в Иран. За инцидента съобщава иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Според агенцията сълзотворният газ е бил използван в алея в непосредствена близост до болница „Сина“, за да бъде разпръсната тълпата. След като кадри от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха широк отзвук, ИСНА уточни, че протестиращите инстинктивно са се отдръпнали, което е довело до насочване на част от използваните вещества към сградата на лечебното заведение. Информацията се позовава на съобщение на Медицинския университет в Техеран.

Болница „Сина“ се намира на около два километра от Големия базар в Техеран - икономическото сърце на страната и едно от основните места на вчерашните сблъсъци. Именно там силите за сигурност са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

По данни на местните медии това е първият подобен случай от началото на протестното движение на 28 декември, при който сериозни сблъсъци се случват през деня и в самия център на столицата. До този момент проявите в Техеран са били предимно вечер и без тежки инциденти.

Протестите, започнали първоначално заради високите разходи за живот, постепенно прераснаха и в израз на политически искания и обхванаха различни части на страната. В западен Иран през последните дни са регистрирани тежки сблъсъци с жертви. Такъв е случаят в Малекшахи - район с население около 20 000 души и значителна кюрдска общност, където са загинали най-малко един полицай и един служител на силите за сигурност.

В понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан призова за започване на разследване след първия инцидент в болнично заведение, при който, по данни на неправителствени организации, са се стигнали до сблъсъци между демонстранти и представители на реда.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 ФАКТ

    16 9 Отговор
    Западните кенефи са постоянно в протести и у ити от полицията на соросния режим. и в 24/7 лъжи и пропаганда.

    Коментиран от #22

    08:51 07.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 10 Отговор
    Попитали радио Ереван:
    - Може ли е САЩ да има протести срещу правителството и преврат❓
    Отговорът бил :
    - Не! Защото в САЩ няма посолство на САЩ❗

    Коментиран от #6

    08:52 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 айран

    1 2 Отговор
    разлян

    09:03 07.01.2026

  • 5 Възмутен

    7 7 Отговор
    Погледнете какво пише на снимката която държи тая - "Да направим Иран велик отново с крал Реза"

    Та да попитам нашите козячета казали ли са им от посолството кой организира "ислямската революция" и свалиха шейхин шаха на Иран Реза Пахлави и назначиха аятоласите - при шейхин шаха жените се разкарваха с къси полички в Техеран но беше приятел на СССР и най вече не искаше да си дава петрола на запада без пари.

    Заради същия петрол джихадистите от Ал Кайда изведнъж станаха бойци и "преходно правителство" в Сирия - и там господарите им превърнаха светска държава в халифат, и там вече ако жена я видят без хиджаб я убиват с камъни.

    Коментиран от #8, #10, #14

    09:08 07.01.2026

  • 6 Хахахаха

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А в България все още има руско посолство и вие копейките успяхте да свалите правителството с протести!

    Коментиран от #13, #16

    09:09 07.01.2026

  • 7 копейките в кома

    10 4 Отговор
    Почват да измислят вицове и да "задават въпроси" на които не искат отговор, само и само да излеят злъчта си. Както винаги хич и не им пука за народа. Самата гавра с мизерните 6 евро на месец допълнителни доходи с които се пробваха да спрат протестите трябва да им говори за положението там. Но идеята им е да плюят, че няма да има копейки иначе.

    Коментиран от #11

    09:10 07.01.2026

  • 8 Изпражнението гайтанджиева

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Възмутен":

    Руски фейкове.

    09:13 07.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Възмутен":

    Иран беше в прекрасни отношения с Израел преди СССР да инсталира аятоласите като противовес на САЩ и Израел.Сега да видим бункерният колко ще помогне на Хомейни и режимът му.

    Коментиран от #18

    09:16 07.01.2026

  • 11 Кхгхх

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "копейките в кома":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    09:19 07.01.2026

  • 12 добре де

    2 4 Отговор
    ама нали нямаха право да ходят без забрадки и се убиват с камъни... каква е тая снимка сега?

    09:21 07.01.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    ХА ХО, ами нещо за САШтинския посРаник у нас
    🤔❗
    А, ама то вече година НЯМА такъв, НЯ-МА‼️
    Не пускат и наш на САШтинска територия‼️
    Няма да те питам това какво ти говори, защото ПО ПЕЙКИТЕ не можете сами да мислите‼️

    09:22 07.01.2026

  • 14 Алоооо

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Възмутен":

    Рублоидиот

    Аятолаха е подкрепен от Русия .

    Верно си тотално Издухана Русофилка.

    09:25 07.01.2026

  • 15 За 2025 година

    5 3 Отговор
    Аятолаха
    Е провесил над 1500 Човека по
    Кранове в Иран .
    Режимът отстранява всички противници .

    Обаче Скоро Аятолаха ще го провесят

    Публично .

    Ако не успее да избяга в Мускалието.

    09:29 07.01.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    ХА ХА ХА , нали правителството го свали поколението "Z" ❗
    A, явно те са путиняги, затова са взели символа на путинската армия, дето уж ЕсеС го забрани за използване❗
    ХА ХА ХА

    Коментиран от #19

    09:33 07.01.2026

  • 17 Капейко

    1 3 Отговор
    Само си представих

    Че след падането на Ислямистите

    Ще спрат Шахедите за Кремъл .

    И ми стана лошо .

    Много много лошо

    09:37 07.01.2026

  • 18 Пучя Въшката

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "РЕАЛИСТ":

    Ще помогне на Аятолаха

    Като целува КУРАнът.

    След това една квартира близо до

    Башар Асад.
    .
    Заедно да си ближат Раните .

    Коментиран от #21

    09:39 07.01.2026

  • 19 Хахахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами да де, Z! Нали така се пишат рашите? Или рашите са, злото поколение Z?

    09:47 07.01.2026

  • 20 Хмм

    2 0 Отговор
    режимът наистина е ужасен, но надписи на английски?

    09:52 07.01.2026

  • 21 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пучя Въшката":

    защо да помага, това е тяхната страна да се оправят, в Сирия помагаше и решиха че Русия ще ги спасява винаги, корупция до бога, кланове, армия която се предаде без изстрел, после тръгнаха да търсят спасение в руската база

    09:56 07.01.2026

  • 22 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Защо не отидеш в диктаторските Кенеди Проссия, Иран, С.Корея, Венецуела, пардон последната започна да се освобождава от червените наркотрафиканги, а се мъчи във вражеската територия както Пуся Късии ни обяви.
    Отиди там да видим дали свободно ще можеш да си пишеш без последствия както е в,демократичния свят.

    10:01 07.01.2026

