Протестите в Иран стигнаха до центъра на Техеран: болница засегната от сълзотворен газ

Болница в централната част на Техеран е била неволно засегната от сълзотворен газ по време на сблъсъци между демонстранти и силите на реда в десетия ден от протестите в Иран. За инцидента съобщава иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Според агенцията сълзотворният газ е бил използван в алея в непосредствена близост до болница „Сина“, за да бъде разпръсната тълпата. След като кадри от случилото се бяха разпространени в социалните мрежи и предизвикаха широк отзвук, ИСНА уточни, че протестиращите инстинктивно са се отдръпнали, което е довело до насочване на част от използваните вещества към сградата на лечебното заведение. Информацията се позовава на съобщение на Медицинския университет в Техеран.

Болница „Сина“ се намира на около два километра от Големия базар в Техеран - икономическото сърце на страната и едно от основните места на вчерашните сблъсъци. Именно там силите за сигурност са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

По данни на местните медии това е първият подобен случай от началото на протестното движение на 28 декември, при който сериозни сблъсъци се случват през деня и в самия център на столицата. До този момент проявите в Техеран са били предимно вечер и без тежки инциденти.

Протестите, започнали първоначално заради високите разходи за живот, постепенно прераснаха и в израз на политически искания и обхванаха различни части на страната. В западен Иран през последните дни са регистрирани тежки сблъсъци с жертви. Такъв е случаят в Малекшахи - район с население около 20 000 души и значителна кюрдска общност, където са загинали най-малко един полицай и един служител на силите за сигурност.

В понеделник иранският президент Масуд Пезешкиан призова за започване на разследване след първия инцидент в болнично заведение, при който, по данни на неправителствени организации, са се стигнали до сблъсъци между демонстранти и представители на реда.