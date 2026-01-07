Новини
Златка Падинкова: Очакваме да се засили активността на измамниците

7 Януари, 2026 08:52 793 18

Хората да не приемат курс различен от официално фиксирания. По-добрият курс е измама

Няма докладвани случаи за опит за измами с пенсиите, но очакванията са да се засили активността на измамниците. Това заяви пред БНТ гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами" в ГДНП.

И посъветва: Хората да не приемат курс различен от официално фиксирания. По-добрият курс е измама. "Освен това да използват официалните места - банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса. Обмяната се извършва в салоните на банките и пощенските станции. Не около тях, както и не в домовете. Също да не се доверяват на телефонни обаждания, съобщения или електронни писма отново с по-добри оферти, съдействие или друга помощ, свързана с превалутиране", посочи още Падинкова.

Много е важно хората да бъда внимателни и при получаване на ресто. Монетите в левове и евро си приличат, възможно е да получат и фалшива банкнота. А съзнателното използване на фалшиви банкноти е престъпление. Ако имат съмнение, че са попаднали на фалшива банкнота веднага да сигнализират", допълни още тя.

"Важно е хората да не бързат. Да не предприемат действия, свързани с пари, предоставяне на лични или банкови данни. Да знаят, че в централната банка ще продължи безсрочно и без такси. В основата е да са внимателни. Измамите са престъпления, при които хората доброволно дават парите си на база недостоверна информация", каза още Златка Падинкова.

Падинкова съветва още да се плаща с банкова карта.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Измамник

    5 0 Отговор
    А аз мамя моми и каки, но не им вземам, а им давам.....ааа.....подавам.....

    08:57 07.01.2026

  • 3 Точно

    3 2 Отговор
    Ето един дългогодишен служител, който си върши работата, говори точно и компетентно без празни приказки. И не е от новите тенденции в МВР и държавата с поп фолк елементи

    08:59 07.01.2026

  • 4 бушприт

    8 1 Отговор
    Дано да се разминем с такива лоши неща. Взеха ни лева,набутаха ни това евро и обедняхме. Те това е.Ще ни режат още ония брюкселани.

    Коментиран от #7

    09:01 07.01.2026

  • 5 Хе!

    6 2 Отговор
    Тая взема пенсия и заплата в евро! Главен инспектор, нещо като подполковник! 65 000 са! МВР е най силната политическа сила в Република България! След нея е господи Пеевски!

    09:03 07.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Не само на измамниците , ами и на ТРИ-ЕЩИТЕ❗
    Бързо и СМЕЛО из-три-ха ком.1❗

    09:05 07.01.2026

  • 7 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "бушприт":

    Е как ще си обеднял щото са ни "набутали" Еврото,след като такива като тебе ревете още от началого на Демокрацията че народът бил беден и гладен?

    09:06 07.01.2026

  • 8 работим целогодишно

    10 0 Отговор
    от банките по-големи измамници няма

    09:07 07.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Все коментират анонимни измамници на дребно, с за онези 240 измамници - яко три-ят❗

    Има анкета в която ясно се вижда-
    България и болшинството от българите НЕ харесват
    ЕсеС и €❗

    09:09 07.01.2026

  • 10 Ало ало

    3 0 Отговор
    В тутууландия "измамниците" се наричат търговски банки.

    09:10 07.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Социологическо проучване на агенция „Мяра“ показва, че

    над 57% от анкетираните

    са се изказали принципно

    „против“

    на въпрос дали България трябва да приеме еврото,

    09:11 07.01.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    2 2 Отговор
    Ганя по принцип си е измамник!

    09:13 07.01.2026

  • 13 Деций

    1 0 Отговор
    Курс мурс, проблема ще дойде от напечатаните "инструменти" ,че са много милиони,а някой минават и банките,за банкоматите ни съм 100 % сигурен но и там е почти сигурно.Много хора ще изядат дървото.

    09:17 07.01.2026

  • 14 Професия

    1 0 Отговор
    статист

    09:28 07.01.2026

  • 15 Добре ,

    4 0 Отговор
    че другарката Злата информира обществото !

    09:32 07.01.2026

  • 16 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Ако директно някой измамник бъде осъден , и без право на обжалване на присъдата, няма измамниците да са на почит.А при нас какво е , хванали го щели да госъдят, кога не се знае.

    09:33 07.01.2026

  • 17 Измамниците

    4 0 Отговор
    ръка за ръка с милиционерите на високо ниво и други институции !

    09:34 07.01.2026

  • 18 Истината:

    4 0 Отговор
    Златке, кажи какво да направим,
    когато банките ни Работят с курс различен от официално фиксирания!
    Да приемем ли, че банките в България са Мафиотски,
    т.е. собственост на Мафиоти!!!

    09:48 07.01.2026

