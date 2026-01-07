Златка Падинкова: Очакваме да се засили активността на измамниците

Няма докладвани случаи за опит за измами с пенсиите, но очакванията са да се засили активността на измамниците. Това заяви пред БНТ гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор "Измами" в ГДНП.

И посъветва: Хората да не приемат курс различен от официално фиксирания. По-добрият курс е измама. "Освен това да използват официалните места - банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса. Обмяната се извършва в салоните на банките и пощенските станции. Не около тях, както и не в домовете. Също да не се доверяват на телефонни обаждания, съобщения или електронни писма отново с по-добри оферти, съдействие или друга помощ, свързана с превалутиране", посочи още Падинкова.

Много е важно хората да бъда внимателни и при получаване на ресто. Монетите в левове и евро си приличат, възможно е да получат и фалшива банкнота. А съзнателното използване на фалшиви банкноти е престъпление. Ако имат съмнение, че са попаднали на фалшива банкнота веднага да сигнализират", допълни още тя.

"Важно е хората да не бързат. Да не предприемат действия, свързани с пари, предоставяне на лични или банкови данни. Да знаят, че в централната банка ще продължи безсрочно и без такси. В основата е да са внимателни. Измамите са престъпления, при които хората доброволно дават парите си на база недостоверна информация", каза още Златка Падинкова.

Падинкова съветва още да се плаща с банкова карта.