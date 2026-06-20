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“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали”

“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали”

20 Юни, 2026 15:01 890 15

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  • българия

Държавата остава без застрахователно покритие за инфраструктурата

“ДаллБогг” е било гарант на 1.4 млрд. лв. по инхаус договори на “Автомагистрали” - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
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Застрахователното дружество “ДаллБогг: Живот и здраве” е било гарант на огромни суми по инхаус договорите на “Автомагистрали”. То е гарантирало със застраховки авансовия плащания и обезпечения по изпълнението на договори в размер на 1.4 млрд. лв. Към момента не е ясно има ли проблем с тези застраховки и как ще бъде гарантиран интересът на държавата като възложител.

Това показват справки за застраховките, сключвани по скандалните инхаус договори на “Автомагистрали”, пише "Сега".

Според изчерпателни таблици от този период, с които "Сега" разполага, дружеството е било гарант на огромна част от раздадените аванси по инхаус договорите. Така например то е застраховало риска по изплатени аванси за 478 млн. лв. за участъци 7–9 от магистрала „Хемус“ чрез две полици с обща премия от 11.3 млн. лв.

За 9.9 млн. лв. пък е сключена и застраховка за риска по аванс от 312 млн. лв. за участъци от 1 до 6.

“ДаллБогг” е застрахователното дружество и по договора за укрепване на свлачища, като там е застрахован риск по платен аванс в размер на 221 млн. лв. При инхаус договора застрахователната сума по платения аванс е 379 млн. лв., с премия на застраховката от 9 млн. лв. Дадените дотук примери не са изчерпателни.

Сроковете по тези полици в справката на “Сега” са изтекли, но най-вероятно са били удължени с анекс.

“Сега” изпрати въпроси на АПИ какво се случва след отнемането на лиценза на дружеството и как ще бъде гарантиран интересът на агенцията като възложител, но в рамките на седмица отговор не бе получен. Тези въпроси постави и депутатът от ПП Богдан Богданов.

“Един от любимите застрахователи на предходната власт е с отнет лиценз. “ДаллБогг” са основен застраховател за стотици милиони аванси по ключова инхраструктура …(онези, изнасяни с торби). Само за 2020 г. те получават 45 млн. лв. за застраховки, обезпечаващи “Автомагистрали”. Те са застрахователя и по договор за 800 млн. лв. за магистралата “Русе-Бяла”. Сега АПИ и МРРБ нямат покритие на рисковете, освен ако спешно не накарат строителите да заменят полиците “ДаллБогг” с истински банкови гаранции", написа Богданов във "Фейсбук".

Както “Сега” писа в разгара на скандала, много от договорите са били гарантирани със застраховки, вместо с банкови гаранции. Още когато това се разбра възникнаха въпроси какво ще се случи при евентуално отнемане на лиценз на застраховател.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 0 Отговор
    Т.е. какво излиза, че им взеха лиценза, за да ги освободят от задълженията по договорите? Което може и да значи, че има опасност да е трябвало да изплащат нещо...

    15:05 20.06.2026

  • 2 “ДаллБогг” далавери в бг

    8 0 Отговор
    за нови пълни чекмеджета
    под носа на дремещите органи на сладки службици

    15:07 20.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    5 1 Отговор
    След като държавата остана преди години без банка КТБ сега остана без застраховка.В задачата се пита къде са парите на народа който само блее.

    Коментиран от #7

    15:24 20.06.2026

  • 5 Край

    6 0 Отговор
    Малиии. Това е афера съпоставима с КТБ.

    15:27 20.06.2026

  • 6 Дориана

    4 0 Отговор
    Точно това са корупционните мафиотски схеми на модела Борисов - Пеевски и те сега излизат на светло една след друга. Да се разследва къде отидоха парите за Магистрали.

    15:27 20.06.2026

  • 7 къде са парите на народа който само блее

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    докато 20г преизбираше тикви

    в офшорки вероятно
    но ги мързи да гледат камо ли да разследват и търсят по банки по света по конкретни имена участвали като общ поръчкари

    по лесно е да хванат някой пишман дюкянджия не издал касов бон

    15:29 20.06.2026

  • 8 ДААЛ БООГ Е КАТО ОНЯ

    3 0 Отговор
    Туууу ТУУУ със пирони и дупките. Те са близнета но има и трето кой кой и още на КОПАНЯТА голема. РАЗСЛЕДВАНЕ ЯКО СЪД И ЗАТВОР. И НАЙ ВАЖНО ДА ВЪРНАТ ЗАГРАБЕНОТО. И ЩЕ СМЕ ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ. НАПРАВИ ГО РАДЕВ. ЗНАЯ ЧЕ МОЖЕШ.

    15:29 20.06.2026

  • 9 Край

    3 0 Отговор
    Тия са "гарантирали" , че ако фирми, които получават в аванс стотици милиони ги приберат и не построят никаква магистала, ще ги върнат на държавата. Това е афера в огромни мащаби. Застраховане, банкиране, енергетика и естествени монополи - ВСИЧКИ гарантирано печеливши бизнеси трябва да са ИЗКЛЮЧИТЕЛНА държавна собственост.

    15:32 20.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поредната зверска измама в България,

    3 0 Отговор
    сътворена от Шопара и Толупа.Да считаме че държавата ще пие студена вода по тези аванси.Крайно време е да се спрат тези безобразия.

    15:49 20.06.2026

  • 12 Тези

    0 0 Отговор
    От първия път като чух за тях са ми били много съмнителни

    16:01 20.06.2026

  • 13 нак-голямата

    0 0 Отговор
    просототия в ЗОП е и ще остане застраховката като начин на обезпечение на авансово предоставени средства и/или за добро изпълнение. махнете тази точка от чл.111 за да е мирно селото. ето хората получили милиард, но обезпечили със застряхователни пилици за 11 милиона, и аз искам така. дайте статистика чрез недоразумвнието СИГМА колко дела се водят за тези застраховки. Новия застраховател е нещо от рода на Аксиос-миос и той бълва необезпечени полици за всякакви видове обществени поръчки, най-много ги ползУват самоковските фирми при смр в администрацията

    16:01 20.06.2026

  • 14 Сега

    0 0 Отговор
    Трябва да има ,,Дал Бог дърво за здраве

    16:02 20.06.2026

  • 15 Бееее

    0 0 Отговор
    Пак далавера бееее

    16:04 20.06.2026