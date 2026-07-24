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Касиерка на ГЕРБ - втора Ружа Игнатова, измамените са над 40

Касиерка на ГЕРБ - втора Ружа Игнатова, измамените са над 40

24 Юли, 2026 10:03 1 885 39

  • гинка борисова-
  • герб-
  • пирамида

От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото разследване, след което веднага са я уволнили

Касиерка на ГЕРБ - втора Ружа Игнатова, измамените са над 40 - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Схема за над 1 милион евро. Финансова пирамида, в която са повярвали десетки българи. Гинка Борисова е използвала служебното си положение, за да убеди хората, че участват във финансова програма на партия ГЕРБ, съобщава Нова ТВ.

„Ще се окаже, че това е втората Ружа Игнатова”. Така започва разказа си 70-годишна жена, затънала в близо 70 000 евро кредити. Освен нея задлъжнели са съпругът ѝ и нейната дъщеря. Това са само трима от всички над 40 души, сигнализирали в прокуратурата, че са станали жертва на финансова пирамида, оглавена от Гинка Борисова.

Коя е Гинка Борисова?

38-годишна жена, която действително е работила като касиер в партия ГЕРБ. До миналата година, когато разследване на NOVA показа, че от своята позиция тя е убеждавала хората, че е високопоставен служител, който отговаря за финансови програми на партията, целящи да подпомогнат гражданите.

След разследването на Татяна Йорданова, прокуратурата повдигна обвинение на Гинка Борисова и тя вече е в ареста.

Това са фактите, а усещането на потърпевшите е следното: „Мога да я опиша като една дама, извадена от кориците на списание. През малкото пъти, през които съм я виждала, е била перфектно облечена. С дълги рокли до земята, с тежък грим, с прическа. А и приказката ѝ е омайна: „Няма да се притеснявате. Аз съм насреща”, разказва една от измамените.

„Тя се представи като високопоставен служител, който отговаря за проекти по евросубсидии и многократно се повтаряше, че партията ще покрие кредитите”, разказва мъж, който не скрива, че често Гинка е използвала женския си чар и е флиртувала с мъжете в опита си да ги задържи по-дълго в „програмата”.

Постоянен арест за жената, обвинена по схема за измами с кредити за над 800 хил. евро

Как е работила схемата?

Хора, които носят със себе си съмнителни договори, сключени между тях и партия ГЕРБ, разказват за измамата. Според тези договори, за да участват във финансовата програма, те трябва да изтеглят кредити. На базата на размера на заема, се определя и комисионната, която ще получат. Според договорите потърпевшите е трябвало да дадат сумата от изтегления кредит на Гинка Борисова. Тя ги е убеждавала, че парите отиват в партията, а по силата на тази „финансова програма” ГЕРБ всеки месец ще покрива вноските им към банките.

Ето какво споделя един от потърпевшите пред Нова тв: Среща в централата на партията не е имало. На въпроса какво е дало увереност, че това не е някаква лъжа потърпевшият отговаря: "Гинка Борисова ни каза, че всичко е законно, че получаваме договор. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Бойко Борисов упълномощава въпросната Гинка Борисова да представлява партия ГЕРБ. В самия договор фигурира ЕГН и личните данни на г-н Борисов".

Пирамидата рухва

„Касата на ГЕРБ правят годишно приключване. И ще ни извините”. Това е казала Гинка Борисова на една от жените - едно от всичките ѝ оправдания да забави поредната вноска към банката.

„Имаше моменти, в които не вдигаше телефона и ми беше написала: „Изпращам ти телефона на майка ми, с нея ще контактуваш по всички въпроси”. Звъня на майка ѝ, пиша: "Какво става, къде се намирате?". Тя отговори: „О, Гинчето е на смъртно легло, в болница, не я безпокой изобщо, защото е много зле”, спомня си потърпевшата.

Хората разказват как Гинка Борисова е отлагала вноските всеки месец, твърдейки, че ще го направи другия месец, след определено събитие, след като се излекува или просто „друг ден”. Този ден обаче не идва.

Алибито, според което програмата е тайна

Измамените нямат един и същ профил. От хора на 20 години до пенсионери, които не вярват, че някога ще могат да изплатят кредитите, които са изтеглили. По едно обаче си приличат всички истории: никога не е имало среща в сградата на партията, а само в района около нея, а хората, които са участвали в т.нар. „програма” е трябвало да я пазят в тайна.

Един от младите хора, потърпевши от схемата, попитан защо не е направил своето проучване, както за Гинка Борисова, така и за самата финансова програма, представена му като „програма с европейски средства”. „За жалост моето проучване не даде никакъв резултат", казва той.

На въпроса тогава не попита ли нея, защото тази финансова програма в крайна сметка е тайна той отговаря: „Попитах я. Според нея целта е да могат парите да усвоят специално подбрани хора. Не било за всеки. Тя се предлага само на симпатизанти на партията”.

Със същия договор екип отива при адвоката на потърпевшите, Силвия Минчева, за да разбере дали тя, като юрист, вижда нещо нередно в документа.

„Установява се, че номера на пълномощното и датата, която е посочена на първа страница, не е същата, както и номера на регистрационния номер на упълномощения подпис на председателя не е същия. Името на нотариуса е сгрешено. Аз като юрист, като погледна договора, ще установя, че има нещо съмнително. Но един обикновен човек по никакъв начин не може да се усъмни да прецени, че това е договор, с който евентуално той ще бъде подведен”, казва адвокатът.

„Действително съществуват такива документи, чието съдържание и автентичност е предмет на изследване, но на този етап нямаме данни да считаме, че партията официално се е ангажирала или по някакъв начин е знаела въобще за тази дейност, осъществявана от бившия ѝ служител”, заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Николов.

Становището на партията

От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото разследване, след което веднага са я уволнили.

Разрастване на пирамидата

До един момент хората успешно са покривали своите заеми, тъй като на някои от тях Гинка Борисова наистина е изплащала обещаните средства. Тях обаче е молила да включват свои близки и познати. Това е бил моментът, в който хората са вярвали, че програмата наистина работи.

В този етап Гинка обаче е имала друга молба към тях: „Започна да ми звъни да ме моли за човек, защото има таргет, който трябва да изпълни с кредити. Това била нейната работа в партията. „Много те моля, намери ми човек. Спешно ми трябва за утре.” Тя се разплака. За голямо съжаление вкарах член на моето семейство, моята дъщеря. Освен нея, вкарах и съпруга си. Но, за съжаление, той си отиде. Отиде си и аз останах с едни 150 хиляди”, разказва жена, вкарала повече от 20 души в пирамидата, като голяма част от хората са нейни роднини. „Освен себе си включих дъщеря си, внучка си и, лека му пръст, съпруга си. Общо моите хора са около 20 човека. Но лошото което е, че тя и тях ги е молила за техни познати. Ние установяваме, че вече сме над 100 човека”, казва тя.

На този принцип Гинка Борисова е успявала да поддържа пирамидата работеща и да я разраства.

В тази история около Гинка Борисова, случайно или не, се въртят едни и същи имена. Една и съща козметичка, която ѝ изпраща клиенти, едни и същи шофьори, едни и същи кредитни консултанти, които придружават хората.

„Всичко трябваше да се случи много бързо. Да се гони час, да се търсят определени служители в определено време. Кредитните консултанти са едни и същи, доколкото знам”, разказва с подозрение мъжът.

Прокуратурата продължава разследването, за да установи дали има други замесени в схемата, и какво точно да е обвинението към Гинка. Ако бъде доказано, че е фалшифицирала документи, обвинението би било прецизирано в по-тежко. Засега предвиденото наказание е между 1 и 8 години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бих

    8 2 Отговор
    И накарал неколко вноски! И нема да си търсим парите, казвам ви!

    Коментиран от #24

    10:06 24.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 3 Отговор
    Борисова?Абе в ГЕРБ нямаше ли един с подобна фамилия!?😎🦧😎

    Коментиран от #8

    10:06 24.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Много добре са знаели че участват за пари в източване на банки и евросредства.Те не са жертви а съученици.

    10:06 24.07.2026

  • 4 дпс-гроб крадци

    19 4 Отговор
    къде е прокуратурата ?

    10:06 24.07.2026

  • 5 Коя е Гинка Борисова?

    20 2 Отговор
    ученичка на тикван Борисов
    и нищо за учудване
    че освен от хазната
    тва котило на тикви
    краде и от вярващите им излъгани преизибератели
    и си го засужават щом са вярвали в тях

    10:07 24.07.2026

  • 6 пак фантазии

    18 1 Отговор
    касиерката на герб беше искра фидосова тя оперираше с крадените пари на герб !!! лично познавам хора които са взимали пари от нея на паркинг за да купуват гласове в циганските махали с точни указания за кой циганин по колко пари да се дадът!!!

    Коментиран от #17

    10:07 24.07.2026

  • 7 честен ционист

    17 1 Отговор
    Гинчето е от боята на Баце.

    10:08 24.07.2026

  • 8 Гинка Върбакова

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    На документите стои подписа на Бойко Борисов

    10:08 24.07.2026

  • 9 КОЙ?

    22 2 Отговор
    КОЙ ГЕРБераст не е престъпик, крадец на милиони, неграмотен селяндур, наркотрафикант, търговец на жива плът и свиреп бандит от подземния свят? КОЙ? СИКаджийската мутра от Банкя ли?! хайде, холам! Българи, добре погледнете двукопитното от женски пол на снимката! Всички ГЕРБерасти, за които гласувате, са като нея, даже и по-опасни!

    10:08 24.07.2026

  • 10 хихи

    19 1 Отговор
    Те баламите са като люцерна искат само поливане и косене

    10:10 24.07.2026

  • 11 Специалист

    21 2 Отговор
    Имали бол пари дали ги.Опитали са да забогатеят от ГЕРБ.Сами са си виновни

    10:11 24.07.2026

  • 12 Докато има

    16 0 Отговор
    балъци ще има и тарикати...

    10:11 24.07.2026

  • 13 Борисова и тя вече е в ареста

    11 1 Отговор
    чакаме и за учителя й Борисов
    ама радевите се ослушват за крадците

    иначе миче цъкни кат я пуснат утре срещу 5000 гаранция и кат и дадат условна

    10:12 24.07.2026

  • 14 Бойко Разбойко

    18 0 Отговор
    ГЕРБ е ОПГ.

    10:13 24.07.2026

  • 15 Абе не бе

    4 1 Отговор
    Малоумните не заслужават да имат пари и имоти, трябва да им се взимат по един или друг начин.

    10:14 24.07.2026

  • 16 ДРТ ПРЧ

    12 0 Отговор
    ГЕРБ: КАЛИНКИ, КАСИЕРКИ, КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИЙКИ

    10:15 24.07.2026

  • 17 пак фантазии или пак деменции

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "пак фантазии":

    не помниш ли ве че шопарка от много години не е там
    и си цъкаш да не заспиш
    и едва ли са имали 1 касиер при толкова бъркане в каците с мед

    10:15 24.07.2026

  • 18 СВО 1 611 дни РЕЗИЛ

    9 2 Отговор
    Не е само тя, а винаги има незаменими кадри. Някои партийни лидери (членували в бившата БКП) стриктно спазват постулатите на Йосиф Сталин (идол на минали и настоящи българофоби) във връзка с управлението: "Кадрите решават всичко."

    10:16 24.07.2026

  • 19 хе хе

    5 0 Отговор
    Тази "новина" е от преди два месеца. Чак сега ли стигна тук?

    10:17 24.07.2026

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Тая сдето е завлечена със 150 бона,да направи инвестиция и при фараон Ивелин Първи!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    10:17 24.07.2026

  • 21 Бокоеб

    0 4 Отговор
    Тази поне става за чаршафа, за разлика от ружа Игнатова.

    10:19 24.07.2026

  • 22 Ягуар

    9 0 Отговор
    За да даваш пари на жена с име Гинка, представяща се за член на Герб, трябва да си малоумен! Тези идиоти сами са си виновни!

    10:19 24.07.2026

  • 23 абе

    0 1 Отговор
    Защо Демерджиев не е арестувал още Борисов. Ето че има ясни доказателства!

    Коментиран от #26

    10:21 24.07.2026

  • 24 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бих":

    Гладна кокошка просо сънува!

    10:24 24.07.2026

  • 25 успокоението е че излъгани са вярващи им

    11 0 Отговор
    заблудени симпатизанти

    „Попитах я. Според нея целта е да могат парите да усвоят специално подбрани хора. Не било за всеки. Тя се предлага само на симпатизанти на партията”.

    10:24 24.07.2026

  • 26 Защо Демерджиев не е арестувал още

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "абе":

    може да се опасява че ареста ще се провали както при киркир и рашков
    щото

    ние ги хващаме
    вие ги пускате

    Коментиран от #28

    10:27 24.07.2026

  • 27 ОБЕКТИВЕН

    7 1 Отговор
    Те тези са ясни. Затова си заминаха. Който можете да хванете и осъдите, ОК, няма лошо. Ама защо имам чувството, че ги ползвате като смокиново листо и че и вие сте същите? Митко Есемеса, Бях точен с парите, Мистър Кеш, Копринки, Боташи ... Леле Майко още преди да започне не, а после? В стил Ицо Хазарта: Хип-хопа на моята олигархия е по-добър от Хип-хопа на твоята олигархия! За външна политика да не говорим. Същия резил...Още от същото.

    10:32 24.07.2026

  • 28 ааа не

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Защо Демерджиев не е арестувал още":

    Направо в Хага ще го даде бе. Там да го съди Европа! Хайде да ги почва, че докато се накуми него ще го почнем! Как се разследва действащ депутат с имунитет?

    10:34 24.07.2026

  • 29 Бандата на Боушън

    7 1 Отговор
    ГЕРБорисовите всичките са от един дол дренки.

    10:34 24.07.2026

  • 30 Гражданин на РБ

    4 0 Отговор
    Трябва да сме по предпазливи. Аз ако се запозная с някой първо питам в коя партия е членувал, щото е на вижте какво става разбиришли.

    Коментиран от #31

    10:37 24.07.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гражданин на РБ":

    Някога раздаваха акции от импекс!

    10:39 24.07.2026

  • 32 Гост

    6 0 Отговор
    Много информативна и поучителна с информативността си статия. Разбрах ,че трябва да бегам от хора гербаджии да не ми направат нещо лошо.

    10:40 24.07.2026

  • 33 Адвокат

    6 0 Отговор
    Не бива да забравяме, че Ружа Игнатова е ученичка на Цветелина Бориславова, дъщеря на полковник от ДС и е жената до Бойко Борисов. ДС-КГБ мафията създаде брутална мрежа от мошеници и измамници и се доказват непрекъснато, но много хора отказват да чуят и видят истината. България е гноясала и не знам докога още ще продължават тези ченгета да властват, да вредят на държавата и хората. 82 години не стигат ли?

    Коментиран от #36

    10:47 24.07.2026

  • 34 Историк

    1 0 Отговор
    От 1 до 8 години затвор за 1 милион евро? Къде да се запиша?

    10:48 24.07.2026

  • 35 Някоя Фондация !

    0 0 Отговор
    Може и Да те подпомогне !

    Но Не и За да печелиш Пари !

    10:52 24.07.2026

  • 36 Докото има Такива !

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Адвокат":

    Които Да Вярват на Такива !

    Като Льотчика !

    10:54 24.07.2026

  • 37 Гост

    2 0 Отговор
    Тия не са жертви, а съучастници щом са се натискали да цоцат евросредства срещу комисионна ;)

    10:55 24.07.2026

  • 38 пешо

    2 0 Отговор
    всички от герб взимат пример от вожда си

    11:00 24.07.2026

  • 39 а бе

    0 0 Отговор
    като са такива балабурници да не се жалват сега

    11:01 24.07.2026