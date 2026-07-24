Касиерка на ГЕРБ - втора Ружа Игнатова, измамените са над 40

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Схема за над 1 милион евро. Финансова пирамида, в която са повярвали десетки българи. Гинка Борисова е използвала служебното си положение, за да убеди хората, че участват във финансова програма на партия ГЕРБ, съобщава Нова ТВ.

„Ще се окаже, че това е втората Ружа Игнатова”. Така започва разказа си 70-годишна жена, затънала в близо 70 000 евро кредити. Освен нея задлъжнели са съпругът ѝ и нейната дъщеря. Това са само трима от всички над 40 души, сигнализирали в прокуратурата, че са станали жертва на финансова пирамида, оглавена от Гинка Борисова.

Коя е Гинка Борисова?

38-годишна жена, която действително е работила като касиер в партия ГЕРБ. До миналата година, когато разследване на NOVA показа, че от своята позиция тя е убеждавала хората, че е високопоставен служител, който отговаря за финансови програми на партията, целящи да подпомогнат гражданите.

След разследването на Татяна Йорданова, прокуратурата повдигна обвинение на Гинка Борисова и тя вече е в ареста.

Това са фактите, а усещането на потърпевшите е следното: „Мога да я опиша като една дама, извадена от кориците на списание. През малкото пъти, през които съм я виждала, е била перфектно облечена. С дълги рокли до земята, с тежък грим, с прическа. А и приказката ѝ е омайна: „Няма да се притеснявате. Аз съм насреща”, разказва една от измамените.

„Тя се представи като високопоставен служител, който отговаря за проекти по евросубсидии и многократно се повтаряше, че партията ще покрие кредитите”, разказва мъж, който не скрива, че често Гинка е използвала женския си чар и е флиртувала с мъжете в опита си да ги задържи по-дълго в „програмата”.

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Как е работила схемата?

Хора, които носят със себе си съмнителни договори, сключени между тях и партия ГЕРБ, разказват за измамата. Според тези договори, за да участват във финансовата програма, те трябва да изтеглят кредити. На базата на размера на заема, се определя и комисионната, която ще получат. Според договорите потърпевшите е трябвало да дадат сумата от изтегления кредит на Гинка Борисова. Тя ги е убеждавала, че парите отиват в партията, а по силата на тази „финансова програма” ГЕРБ всеки месец ще покрива вноските им към банките.

Ето какво споделя един от потърпевшите пред Нова тв: Среща в централата на партията не е имало. На въпроса какво е дало увереност, че това не е някаква лъжа потърпевшият отговаря: "Гинка Борисова ни каза, че всичко е законно, че получаваме договор. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Бойко Борисов упълномощава въпросната Гинка Борисова да представлява партия ГЕРБ. В самия договор фигурира ЕГН и личните данни на г-н Борисов".

Пирамидата рухва

„Касата на ГЕРБ правят годишно приключване. И ще ни извините”. Това е казала Гинка Борисова на една от жените - едно от всичките ѝ оправдания да забави поредната вноска към банката.

„Имаше моменти, в които не вдигаше телефона и ми беше написала: „Изпращам ти телефона на майка ми, с нея ще контактуваш по всички въпроси”. Звъня на майка ѝ, пиша: "Какво става, къде се намирате?". Тя отговори: „О, Гинчето е на смъртно легло, в болница, не я безпокой изобщо, защото е много зле”, спомня си потърпевшата.

Хората разказват как Гинка Борисова е отлагала вноските всеки месец, твърдейки, че ще го направи другия месец, след определено събитие, след като се излекува или просто „друг ден”. Този ден обаче не идва.

Алибито, според което програмата е тайна

Измамените нямат един и същ профил. От хора на 20 години до пенсионери, които не вярват, че някога ще могат да изплатят кредитите, които са изтеглили. По едно обаче си приличат всички истории: никога не е имало среща в сградата на партията, а само в района около нея, а хората, които са участвали в т.нар. „програма” е трябвало да я пазят в тайна.

Един от младите хора, потърпевши от схемата, попитан защо не е направил своето проучване, както за Гинка Борисова, така и за самата финансова програма, представена му като „програма с европейски средства”. „За жалост моето проучване не даде никакъв резултат", казва той.

На въпроса тогава не попита ли нея, защото тази финансова програма в крайна сметка е тайна той отговаря: „Попитах я. Според нея целта е да могат парите да усвоят специално подбрани хора. Не било за всеки. Тя се предлага само на симпатизанти на партията”.

Със същия договор екип отива при адвоката на потърпевшите, Силвия Минчева, за да разбере дали тя, като юрист, вижда нещо нередно в документа.

„Установява се, че номера на пълномощното и датата, която е посочена на първа страница, не е същата, както и номера на регистрационния номер на упълномощения подпис на председателя не е същия. Името на нотариуса е сгрешено. Аз като юрист, като погледна договора, ще установя, че има нещо съмнително. Но един обикновен човек по никакъв начин не може да се усъмни да прецени, че това е договор, с който евентуално той ще бъде подведен”, казва адвокатът.

„Действително съществуват такива документи, чието съдържание и автентичност е предмет на изследване, но на този етап нямаме данни да считаме, че партията официално се е ангажирала или по някакъв начин е знаела въобще за тази дейност, осъществявана от бившия ѝ служител”, заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Николов.

Становището на партията

От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото разследване, след което веднага са я уволнили.

Разрастване на пирамидата

До един момент хората успешно са покривали своите заеми, тъй като на някои от тях Гинка Борисова наистина е изплащала обещаните средства. Тях обаче е молила да включват свои близки и познати. Това е бил моментът, в който хората са вярвали, че програмата наистина работи.

В този етап Гинка обаче е имала друга молба към тях: „Започна да ми звъни да ме моли за човек, защото има таргет, който трябва да изпълни с кредити. Това била нейната работа в партията. „Много те моля, намери ми човек. Спешно ми трябва за утре.” Тя се разплака. За голямо съжаление вкарах член на моето семейство, моята дъщеря. Освен нея, вкарах и съпруга си. Но, за съжаление, той си отиде. Отиде си и аз останах с едни 150 хиляди”, разказва жена, вкарала повече от 20 души в пирамидата, като голяма част от хората са нейни роднини. „Освен себе си включих дъщеря си, внучка си и, лека му пръст, съпруга си. Общо моите хора са около 20 човека. Но лошото което е, че тя и тях ги е молила за техни познати. Ние установяваме, че вече сме над 100 човека”, казва тя.

На този принцип Гинка Борисова е успявала да поддържа пирамидата работеща и да я разраства.

В тази история около Гинка Борисова, случайно или не, се въртят едни и същи имена. Една и съща козметичка, която ѝ изпраща клиенти, едни и същи шофьори, едни и същи кредитни консултанти, които придружават хората.

„Всичко трябваше да се случи много бързо. Да се гони час, да се търсят определени служители в определено време. Кредитните консултанти са едни и същи, доколкото знам”, разказва с подозрение мъжът.

Прокуратурата продължава разследването, за да установи дали има други замесени в схемата, и какво точно да е обвинението към Гинка. Ако бъде доказано, че е фалшифицирала документи, обвинението би било прецизирано в по-тежко. Засега предвиденото наказание е между 1 и 8 години.