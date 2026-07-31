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Ромина Андонова впечатли с драстична промяна на визията (СНИМКИ)

Ромина Андонова впечатли с драстична промяна на визията (СНИМКИ)

31 Юли, 2026 10:42 921 8

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Красавицата избра изключително къса прическа в платинено рус нюанс

Ромина Андонова впечатли с драстична промяна на визията (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Андонова изненада своите последователи с напълно нова визия. Красавицата се раздели с дългата си коса и избра смела промяна – изключително къса прическа в платинено рус нюанс, пише marica.bg.


Андонова показа трансформацията си в социалните мрежи чрез серия от снимки от фризьорския салон. Кадрите проследяват процеса на подстригването, както и крайния резултат от промяната.

Водещата не разкри подробности какво я е накарало да предприеме тази крачка, а към публикацията си остави само кратко послание.

Новата ѝ визия обаче бързо привлече вниманието на последователите ѝ.

Много от тях я поздравиха за смелото решение и я определиха като модерна и различна. Промяната идва като изненада за феновете на Ромина Андонова, които дълго време бяха свикнали да я виждат с дълга коса. Новата къса прическа придава по-дръзко и свежо излъчване на водещата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами да!

    7 2 Отговор
    Вече си изглежда като истински дрът траверсин...

    10:44 31.07.2026

  • 3 Много смело!

    7 2 Отговор
    Трябва да имаш много женски и изящни черти на лицето ,че да си позволиш тази прическа.Инъче ефекта е негаривен.Аз ще спръ до тук с коментара

    10:47 31.07.2026

  • 4 Цъцъ

    6 2 Отговор
    Една Патрашкова стига😉

    10:51 31.07.2026

  • 5 Тази каква се изживява!?

    2 2 Отговор
    !!!???

    10:58 31.07.2026

  • 6 ами,

    2 1 Отговор
    Прекрасна е Ромина,всякаква прическа и отива,а късата най-вече.

    11:00 31.07.2026

  • 7 ташунко

    1 2 Отговор
    Руса и къса отгоре а отдолу църна и дълга .

    11:06 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.