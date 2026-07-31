Ромина Андонова впечатли с драстична промяна на визията (СНИМКИ)

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Андонова изненада своите последователи с напълно нова визия. Красавицата се раздели с дългата си коса и избра смела промяна – изключително къса прическа в платинено рус нюанс, пише marica.bg.
Андонова показа трансформацията си в социалните мрежи чрез серия от снимки от фризьорския салон. Кадрите проследяват процеса на подстригването, както и крайния резултат от промяната.
Водещата не разкри подробности какво я е накарало да предприеме тази крачка, а към публикацията си остави само кратко послание.
Новата ѝ визия обаче бързо привлече вниманието на последователите ѝ.
Много от тях я поздравиха за смелото решение и я определиха като модерна и различна. Промяната идва като изненада за феновете на Ромина Андонова, които дълго време бяха свикнали да я виждат с дълга коса. Новата къса прическа придава по-дръзко и свежо излъчване на водещата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами да!
10:44 31.07.2026
3 Много смело!
10:47 31.07.2026
4 Цъцъ
10:51 31.07.2026
5 Тази каква се изживява!?
10:58 31.07.2026
6 ами,
11:00 31.07.2026
7 ташунко
11:06 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.