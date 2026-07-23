Секс скандали тресат 5-о РПУ

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Пето районно управление в София е разтърсено от мащабен секс скандал, разкриващ злоупотреби с власт и корупционни практики сред висшето ръководство.

В центъра на вниманието попада временно изпълняващият длъжността началник, комисар Стефан Тотев. Той е обвинен в упражняване на принуда върху подчинената си Моника Илиева от „Охранителна полиция“. Според данни по случая, Тотев е заплашвал служителката с уволнение, за да я принуди да поддържа интимни отношения с него, обещавайки ѝ кариерно издигане в замяна на нейната лоялност и дискретност.

Вторият главен герой в скандала е заместник-началникът и синдикален лидер Илия Кузманов. Макар и пенсионер от 2017 г., той заема висок пост, подплатен от политическото влияние на съпругата си Николета Кузманова, която е началник на кабинета на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тя е юрист - доцент и доктор но наказателно парво и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди това е била преподавател и в Академията на МВР. Кузманова влезе в политиката като водещ юрист на партията „Има такъв народ“ (ИТН) и беше избрана за народен представител. В 51-вото Народно събрание тя заемаше престижния пост на заместник-председател на парламента. През май 2026 г. тя оглави политическия кабинет на новия шеф на парламента Михаела Доцова.

Кузманов е свързан с Милена Ботева – полицайка от Луковит, чието име нашумя покрай арестите на организирана престъпна група за трафик на наркотици, рекет и палежи. Доказателства от разследването сочат, че Ботева е използвала служебни помещения за интимни срещи, а връзката ѝ с Кузманов е била финансирана със средства от полицейския синдикат.

Милена Ботева вършее по хотелите с мъжа на Николета Кузманова

Началникът на 5-о РПУ Стефан Тотев не допуска раздяла със засуканата си колежка Моника Илиева

Случаят придобива особено скандален характер, след като става ясно, че Ботева е поръчител на палеж срещу свой бивш любовник. Нейните показания срещу колегите ѝ са я спасили от постоянен арест. В момента всички документи, доказващи недопустимите отношения, се намират на бюрото на министъра на вътрешните работи. Очаква се в най-кратки срокове да бъдат предприети дисциплинарни мерки, които да сложат край на покварата в управлението и да изчистят репутацията на институцията от подобни ръководители.

Източник: Уикенд