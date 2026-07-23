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Секс скандали тресат 5-о РПУ

Секс скандали тресат 5-о РПУ

23 Юли, 2026 15:27, обновена 23 Юли, 2026 15:59 2 571 28

  • секс-
  • скандали-
  • 5-то рпу

Синдикалистът Илия Кузманов люби скандалната служителка на МВР от Луковит Милена Ботева

Секс скандали тресат 5-о РПУ - 1
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Пето районно управление в София е разтърсено от мащабен секс скандал, разкриващ злоупотреби с власт и корупционни практики сред висшето ръководство.

В центъра на вниманието попада временно изпълняващият длъжността началник, комисар Стефан Тотев. Той е обвинен в упражняване на принуда върху подчинената си Моника Илиева от „Охранителна полиция“. Според данни по случая, Тотев е заплашвал служителката с уволнение, за да я принуди да поддържа интимни отношения с него, обещавайки ѝ кариерно издигане в замяна на нейната лоялност и дискретност.

Вторият главен герой в скандала е заместник-началникът и синдикален лидер Илия Кузманов. Макар и пенсионер от 2017 г., той заема висок пост, подплатен от политическото влияние на съпругата си Николета Кузманова, която е началник на кабинета на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тя е юрист - доцент и доктор но наказателно парво и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди това е била преподавател и в Академията на МВР. Кузманова влезе в политиката като водещ юрист на партията „Има такъв народ“ (ИТН) и беше избрана за народен представител. В 51-вото Народно събрание тя заемаше престижния пост на заместник-председател на парламента. През май 2026 г. тя оглави политическия кабинет на новия шеф на парламента Михаела Доцова.

Кузманов е свързан с Милена Ботева – полицайка от Луковит, чието име нашумя покрай арестите на организирана престъпна група за трафик на наркотици, рекет и палежи. Доказателства от разследването сочат, че Ботева е използвала служебни помещения за интимни срещи, а връзката ѝ с Кузманов е била финансирана със средства от полицейския синдикат.

Милена Ботева вършее по хотелите с мъжа на Николета Кузманова

Началникът на 5-о РПУ Стефан Тотев не допуска раздяла със засуканата си колежка Моника Илиева

Случаят придобива особено скандален характер, след като става ясно, че Ботева е поръчител на палеж срещу свой бивш любовник. Нейните показания срещу колегите ѝ са я спасили от постоянен арест. В момента всички документи, доказващи недопустимите отношения, се намират на бюрото на министъра на вътрешните работи. Очаква се в най-кратки срокове да бъдат предприети дисциплинарни мерки, които да сложат край на покварата в управлението и да изчистят репутацията на институцията от подобни ръководители.

Източник: Уикенд


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 военен неможач

    46 0 Отговор
    Ами вдигнахте им заплатите неимоверно, сега си имат парички за любовници. А и допълнително заработват като БОП. До 17ч са от БОП, а след 17 - ОПГ

    15:41 23.07.2026

  • 2 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    40 1 Отговор
    Опаа ето защо пулицайките изглеждат така - нагримирани със силиконови тситси! Такива си ги избират началниците, назначават и ний им плащаме заплатите от данъците.

    15:41 23.07.2026

  • 3 Лост

    33 0 Отговор
    Полицейския синдикат финансирал джиджи-биджито.Ами затова са синдикатите да се грижат за своите членове.

    Коментиран от #16

    15:41 23.07.2026

  • 4 Е, и на мен ми се е случвало

    22 3 Отговор
    да имам интимни контакти с колежки на работното място. Важното е да е по взаимно съгласие

    15:43 23.07.2026

  • 5 Индийски сериал

    21 1 Отговор
    Свински черва !

    15:43 23.07.2026

  • 6 НАЙ ПОСЛЕ НЕЩО ИСТИНСКО

    20 0 Отговор
    А ТО САМО СКАНДАЛИ , КАТАСТРОФИ , СМЪРТНИ СЛУЧАИ.ТОВА СА 100 % МЪЖЕ И ЖЕНИ.ВЕДНАГА ОЩЕ 50% УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ЗА ТАКИВА.А ТО КАТО НЯМАШ РАБОТА И ИМАШ ПАРИ КАКТО В АРМИЯТА И ПОЛИЦИЯТА ТИ ОСТАВА ЗА МИСЛИШ САМО ЗА ЛЮБОФФ !

    15:43 23.07.2026

  • 7 Частна Република България

    24 2 Отговор
    Е те във всички РПУ се мандърсват по стайчките

    15:46 23.07.2026

  • 8 фатките

    4 6 Отговор
    копаят дъното

    15:46 23.07.2026

  • 9 Демерджиев пред избор

    12 1 Отговор
    Коя да залюби - Моника или Ботева?

    15:47 23.07.2026

  • 10 Физиотерапевт

    13 0 Отговор
    Запазен пенсионер,бичи като смоленски гатер.

    15:47 23.07.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 3 Отговор
    Няма нищо скандално в това, мъж и жена да правят кекс...

    15:48 23.07.2026

  • 12 Кафе

    18 1 Отговор
    То да беше само пето с мед да ги намажеш, ама навсякъде е такава тиня,че оправия няма

    15:48 23.07.2026

  • 13 Мирка

    15 0 Отговор
    Всяко РПУ е неразделна част от желанието за полицейски секс, кабинетен или с ми...
    секс и най-вече, винаги през работно време!

    15:50 23.07.2026

  • 14 Дежурен по КПП

    12 0 Отговор
    И нашия шеф беше така. Лупкаше си една служителка, дето беше женена за един плешив партиец.

    15:50 23.07.2026

  • 15 Уточнение

    9 0 Отговор
    Ами то във всяко районно има такива неща!
    Явно началниците са късогледи или така им изнася!

    15:55 23.07.2026

  • 16 Без майтап

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    ЧЛЕНовете имат нужда от катерички.

    15:55 23.07.2026

  • 17 Е ТОВА Е ДРУГА БИРА.

    8 0 Отговор
    Галкане и Секс принуди. ИМА ГО НАВСЯКЪДЕ. ДОРИ И В КВАРТАЛНОТО МАГАЗИНЧЕ. НИЩО ЛОШО НО МАЛКО НЕ МОРАЛНО. КРАДЦИТЕ НА ПАРИТЕ НАРОДНИ НАЗОВЕТЕ А НЕ иб@@4ите.

    15:59 23.07.2026

  • 18 ВЕСЕЛЯК

    2 1 Отговор
    Ман.дръсанье, баце! Кво толко?
    Не одобрявам да се чекнат ползвайки служебни облаги или да е по принуда. Ама инак какво лошо има в обмяната на телесни течности?
    Е, вероятно за някои е осъдително и неполиткоректно , че двойките са мъж-жена, но какво да се прави?! Не всички можем да сме ПРАВОВЕРНИ.

    15:59 23.07.2026

  • 19 Атина Паднала

    10 0 Отговор
    Т те за това са жените в милицията и в армията ,за сакс платен от държавата с голени заплати,ем те ядат ем ти плащат за удоволствието.

    15:59 23.07.2026

  • 20 Бре, тия от Луковит

    6 0 Отговор
    били много еβливи бе. Страшна работа...

    16:02 23.07.2026

  • 21 анализиращ

    5 0 Отговор
    Най накрая си дойдохме на темата!

    16:03 23.07.2026

  • 22 Кака Кера, полковата к.

    5 0 Отговор
    Само от командира не взимаше пари. Ама той беше кахърен и не ходеше.

    16:05 23.07.2026

  • 23 ноито

    1 0 Отговор
    Главен секретар и финансова контрольорка също.

    16:11 23.07.2026

  • 24 11111111

    0 0 Отговор
    Вие сте за кашмер! : ) : ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): ): )

    16:11 23.07.2026

  • 25 МВР-то копае дъно

    1 0 Отговор
    Ето с такива работи се занимават полицаите - корупция, кой с коя да се чифтоса, заплатите, ако може всяко тримесечие да са с 50% нагоре, много обичат всякакви допълнителни парички за дрехи, за път, ДМС, награди... Абе парите ги интересуват най-много, за работа не ги търси, по храстите са, почиват си. Но-о, зададат ли се някакви парични бонуси, леле направо настъпва огромно щастие. Това е днешният полицай.

    16:14 23.07.2026

  • 26 Фори

    0 0 Отговор
    За бандити или за полицаи става дума с статията?

    16:17 23.07.2026

  • 27 Давид

    0 0 Отговор
    НПО организациите раздухват осталото ;) ще водим ли война или ще дремем ?

    16:18 23.07.2026

  • 28 Всички пенсионери вън от МВР

    0 0 Отговор
    Чудят се какво да правят и как да избият комплексите си
    на "големи можачи" с дебели портфейли
    (както по-горе са отбелязали и други от форума)!
    Затова вън пенсионерите от МВР и особено на умните им началници.
    Къде се намира това 5-то РУ - коя част от София обхваща
    също има отношение към разгула и обезумяването.
    Въпреки, че както пишат по-горе - то във всяко РУ било така....

    16:21 23.07.2026