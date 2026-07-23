Секс скандали тресат 5-о РПУ

Пето районно управление в София е разтърсено от мащабен секс скандал, разкриващ злоупотреби с власт и корупционни практики сред висшето ръководство.
В центъра на вниманието попада временно изпълняващият длъжността началник, комисар Стефан Тотев. Той е обвинен в упражняване на принуда върху подчинената си Моника Илиева от „Охранителна полиция“. Според данни по случая, Тотев е заплашвал служителката с уволнение, за да я принуди да поддържа интимни отношения с него, обещавайки ѝ кариерно издигане в замяна на нейната лоялност и дискретност.
Вторият главен герой в скандала е заместник-началникът и синдикален лидер Илия Кузманов. Макар и пенсионер от 2017 г., той заема висок пост, подплатен от политическото влияние на съпругата си Николета Кузманова, която е началник на кабинета на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Тя е юрист - доцент и доктор но наказателно парво и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преди това е била преподавател и в Академията на МВР. Кузманова влезе в политиката като водещ юрист на партията „Има такъв народ“ (ИТН) и беше избрана за народен представител. В 51-вото Народно събрание тя заемаше престижния пост на заместник-председател на парламента. През май 2026 г. тя оглави политическия кабинет на новия шеф на парламента Михаела Доцова.
Кузманов е свързан с Милена Ботева – полицайка от Луковит, чието име нашумя покрай арестите на организирана престъпна група за трафик на наркотици, рекет и палежи. Доказателства от разследването сочат, че Ботева е използвала служебни помещения за интимни срещи, а връзката ѝ с Кузманов е била финансирана със средства от полицейския синдикат.
Милена Ботева вършее по хотелите с мъжа на Николета Кузманова
Началникът на 5-о РПУ Стефан Тотев не допуска раздяла със засуканата си колежка Моника Илиева
Случаят придобива особено скандален характер, след като става ясно, че Ботева е поръчител на палеж срещу свой бивш любовник. Нейните показания срещу колегите ѝ са я спасили от постоянен арест. В момента всички документи, доказващи недопустимите отношения, се намират на бюрото на министъра на вътрешните работи. Очаква се в най-кратки срокове да бъдат предприети дисциплинарни мерки, които да сложат край на покварата в управлението и да изчистят репутацията на институцията от подобни ръководители.
Източник: Уикенд
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 военен неможач
15:41 23.07.2026
2 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
15:41 23.07.2026
3 Лост
Коментиран от #16
15:41 23.07.2026
4 Е, и на мен ми се е случвало
15:43 23.07.2026
5 Индийски сериал
15:43 23.07.2026
6 НАЙ ПОСЛЕ НЕЩО ИСТИНСКО
15:43 23.07.2026
7 Частна Република България
15:46 23.07.2026
8 фатките
15:46 23.07.2026
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15:47 23.07.2026
10 Физиотерапевт
15:47 23.07.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
15:48 23.07.2026
12 Кафе
15:48 23.07.2026
13 Мирка
секс и най-вече, винаги през работно време!
15:50 23.07.2026
14 Дежурен по КПП
15:50 23.07.2026
15 Уточнение
Явно началниците са късогледи или така им изнася!
15:55 23.07.2026
16 Без майтап
До коментар #3 от "Лост":ЧЛЕНовете имат нужда от катерички.
15:55 23.07.2026
17 Е ТОВА Е ДРУГА БИРА.
15:59 23.07.2026
18 ВЕСЕЛЯК
Не одобрявам да се чекнат ползвайки служебни облаги или да е по принуда. Ама инак какво лошо има в обмяната на телесни течности?
Е, вероятно за някои е осъдително и неполиткоректно , че двойките са мъж-жена, но какво да се прави?! Не всички можем да сме ПРАВОВЕРНИ.
15:59 23.07.2026
19 Атина Паднала
15:59 23.07.2026
20 Бре, тия от Луковит
16:02 23.07.2026
21 анализиращ
16:03 23.07.2026
22 Кака Кера, полковата к.
16:05 23.07.2026
23 ноито
16:11 23.07.2026
24 11111111
16:11 23.07.2026
25 МВР-то копае дъно
16:14 23.07.2026
26 Фори
16:17 23.07.2026
27 Давид
16:18 23.07.2026
28 Всички пенсионери вън от МВР
на "големи можачи" с дебели портфейли
(както по-горе са отбелязали и други от форума)!
Затова вън пенсионерите от МВР и особено на умните им началници.
Къде се намира това 5-то РУ - коя част от София обхваща
също има отношение към разгула и обезумяването.
Въпреки, че както пишат по-горе - то във всяко РУ било така....
16:21 23.07.2026