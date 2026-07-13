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„Автомагистрали“ крие кой реално ремонтира магистрала "Тракия"

„Автомагистрали“ крие кой реално ремонтира магистрала "Тракия"

13 Юли, 2026 17:51 413 3

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Интересен детайл е отговорът на въпроса дали „Нивел Строй“ е превъзложило работата на трети страни

„Автомагистрали“ крие кой реално ремонтира магистрала "Тракия" - 1
Антикорупционен фонд Антикорупционен фонд
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Държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД отказва да даде конкретна информация какви ремонтни дейности извършва със собствен ресурс на магистрала Тракия. Това става ясно от официални отговори на компанията, публикувани от Антикорупционния фонд (АКФ) във връзка с разследване за превъзлагане на строителни дейности.

В писмо, подписано от изпълнителния директор инж. Иван Станчев и датирано от 9 юли 2026 година, държавната компания отговаря на въпроси, зададени от неправителствената организация седмица по-рано. На директен въпрос какви дейности извършва „Автомагистрали“ със собствени сили, оттам отговарят лаконично, че разполагат с „необходимия ресурс, капацитет и доказан професионализъм“. Според документа, дейностите се изпълняват по вид и обем след възлагане от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), без да се посочва нито една конкретна строителна задача.

От дружеството потвърждават, че компанията „Нивел Строй“ ЕООД е техен официален подизпълнител за аутобана. Отново липсва яснота какви са точните им задачи, като се посочва само, че те изпълняват дейности по „конкретни задания, възложени от АПИ“.

Интересен детайл е отговорът на въпроса дали „Нивел Строй“ е превъзложило работата на трети страни. От държавното дружество заявяват: „Нямаме информация и не ни е известно "Нивел Строй" ЕООД да е сключило договори за подизпълнение с трети страни“.

„Автомагистрали“ крие кой реално ремонтира магистрала "Тракия"

В писмото ръководството подчертава, че Законът за обществените поръчки позволява използването на трети лица без ограничение. Включването на подизпълнители е определено като „стратегическо, икономическо и добре обмислено с оглед на приходите“, като се допълва, че 100% от печалбата на „Автомагистрали“ ЕАД се изплаща обратно в държавата.

„Автомагистрали“ крие кой реално ремонтира магистрала "Тракия"

Антикорупционният фонд пита и на какво основание са възложени дейности на дружествата „Грома Холд“ ЕАД и „Европейски пътища“ АД. В отговора си „Автомагистрали“ категорично отрича да е възлагало работа на „Грома Холд“, тъй като фирмата не е техен подизпълнител за магистрала Тракия. Прави впечатление обаче, че въпросът относно „Европейски пътища“ АД е напълно игнориран и липсва какъвто и да е коментар за тяхната евентуална роля.

Държавната компания използва случая да уточни, че не е на бюджетна издръжка и е спечелила поръчката за магистралата чрез състезателна процедура, а не чрез директно възлагане от АПИ.


София / България
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  • 1 Тома

    3 0 Отговор
    Щом държавно предприятие крие такава информация е ега ти държавата

    17:54 13.07.2026

  • 2 И при "новите" дерибеи боташки

    2 1 Отговор
    като при старите, че и по-зле!

    17:54 13.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 2 Отговор
    Лично видех,как Пеевски и Борисов фърлят асфалт с лопати ,докато работих на магистралата !😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    17:59 13.07.2026