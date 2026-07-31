Уесли Снайпс на 64 г.: Легендата Блейд празнува

Уесли Снайпс навършва 64 години днес. Американският актьор е роден на 31 юли 1962 г. в Орландо, щата Флорида, но израства в Ню Йорк, където още в младежките си години проявява интерес към сценичните изкуства.

Бъдещата холивудска звезда учи в престижната гимназия за сценични изкуства в Ню Йорк, а по-късно завършва актьорско майсторство в Държавния университет на Ню Йорк в Пърчейс. Филмовият му дебют е през 1986 г. в спортната комедия „Диви котки“ с Голди Хоун. Година по-късно Снайпс привлича вниманието и с появата си във видеоклипа към песента „Bad“ на Майкъл Джексън, режисиран от Мартин Скорсезе.

Пробивът му в киното идва в края на 80-те и началото на 90-те години, когато започва да получава роли както в криминални драми, така и в комедии и екшън продукции. Сред най-популярните филми с негово участие са „Ню Джак Сити“, „Белите не могат да скачат“, „Пасажер 57“, „Разрушителят“, „Влакът трезор“, „Американски шерифи“ и „Изкуството на войната“.

Уесли Снайпс демонстрира широкия си актьорски диапазон и в комедията „На Уонг Фу, с благодарности за всичко! Джули Нюмар“, в която си партнира с Патрик Суейзи и Джон Легуизамо. През 1997 г. той печели наградата „Купа Волпи“ за най-добър актьор на кинофестивала във Венеция за изпълнението си в драмата „Любов за една нощ“.

Най-разпознаваемият образ в кариерата му обаче остава този на ловеца на вампири Блейд. Първият филм от поредицата излиза през 1998 г. и се превръща в международен успех, последван от „Блейд II“ през 2002 г. и „Блейд: Троица“ през 2004 г. Снайпс е не само изпълнител на главната роля, но и продуцент на продълженията.

През 2024 г. актьорът изненада почитателите си, като отново се появи като Блейд във филма „Дедпул и Върколака“. Завръщането му близо 20 години след „Блейд: Троица“ донесе на Снайпс два рекорда на „Гинес“ – за най-дълга кариера като играна версия на персонаж на Marvel и за най-дълъг период между две появи на един актьор в ролята на герой от комиксовата вселена.

Зад убедителните му екшън изпълнения стои сериозна подготовка. Уесли Снайпс започва да тренира бойни изкуства още на 12-годишна възраст. Той притежава пети дан по шотокан карате и втори дан по хапкидо, като през годините изучава и други бойни дисциплини. Това му позволява да изпълнява значителна част от екшън сцените си без дубльор.

Освен актьор и продуцент, Снайпс е и автор. През 2017 г. публикува фентъзи романа „Talon of God“, а името му е свързано и с няколко комиксови проекта.

След повече от четири десетилетия пред камерата Уесли Снайпс продължава да бъде възприеман като една от звездите, променили облика на модерното екшън кино. А за милиони зрители по света той завинаги ще остане безкомпромисният Блейд – ловецът на вампири, който превърна черния костюм, меча и тъмните очила в част от историята на супергеройския жанр.