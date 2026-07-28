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Истината за полските МиГ-29: Купува ли България съветски изтребители, или търси части?

Истината за полските МиГ-29: Купува ли България съветски изтребители, или търси части?

28 Юли, 2026 11:30, обновена 28 Юли, 2026 11:40 2 012 78

  • полша-
  • изтребители-
  • русия-
  • димитър стоянов-
  • министър-
  • правителство-
  • миг-29

Полша опроверга Министерството на отбраната – София е поискала да придобие всички налични 14 самолета, докато властта твърди, че събира само резервни компоненти.

Истината за полските МиГ-29: Купува ли България съветски изтребители, или търси части? - 1
Снимка: militarnyi.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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България се намира в центъра на международен скандал, свързан с потенциалното закупуване на извежданите от експлоатация полски изтребители МиГ-29.

Ситуацията бързо ескалира, след като официална Варшава директно опроверга официалните позиции на българското Министерство на отбраната (МО). Докато служебният министър на отбраната Димитър Стоянов настоява, че София търси единствено резервни части за поддръжка на родната авиация, полските власти обявиха, че българската страна всъщност иска да изкупи всички 14 останали съветски машини, за които от дълго време претендира и Украйна.

Тезата на властта: Търсим части, а не цели самолети

Според официалните изявления на министъра на отбраната Димитър Стоянов, България е изпратила официално запитване до Полша и Унгария с цел осигуряване на резервни части и агрегати за българските изтребители МиГ-29.

В официално изявление, цитирано от БНТ, Стоянов коментира:

„Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Не се водят преговори за закупуване на самолети“.

Министърът допълни, че охраната на българското въздушно пространство е основен национален приоритет и държавата е длъжна да поддържа авиацията си до пълното усвояване на новите платформи. От МО първоначално категорично отрекоха да участват в наддаване за изтребителите, които Полша планираше да пренасочи като военна помощ за Украйна.

Опозицията: „Превръщат ни в мизерниците на НАТО“

Разкритията предизвикаха вълна от остри критики от страна на прозападните опозиционни сили в България. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува изключително критична позиция, в която обвини правителството в лъжа и липса на евроатлантическа визия.

Опозицията акцентира върху следните аргументи:

  • Блокиране на помощта за Украйна: България на практика наддава срещу нападнатата от Русия държава за самолети, от които тя има крещяща нужда всеки ден.
  • Технологично изоставане: Докато съседни държави преминават към модерни платформи, българското правителство продължава да воюва за още съветска техника.
  • Липса на прозрачност: Опозицията настоява за незабавно публикуване на писмата до Полша и Унгария, за да стане ясно каква е прогнозната цена и защо се наливат средства в затихваща съветска екосистема.

Настоящата ситуация: Полското опровержение

Истината излезе наяве, когато от полското министерство на отбраната потвърдиха, че държава от НАТО (България) официално е предложила да закупи всички 14 останали изтребители МиГ-29. Информацията бе разпространена от информационния портал Булевард България. Полските представители посочиха, че машините са в добро състояние и щом българите искат да платят за тях, това доказва техните качества.

Към настоящия момент българското Министерство на отбраната е поставено в деликатна ситуация. От една страна Димитър Стоянов признава за изпратеното писмо, а от друга – разминаването в мащаба на поръчката (части срещу 14 цели изтребителя) засилва политическото напрежение в София. Анализатори подчертават, че този ход може сериозно да увреди репутацията на страната пред останалите съюзници в Алианса.

Геополитически отзвук: Позицията на НАТО и съюзниците

Международната реакция на казуса е сдържана, но красноречива. Неофициални източници от щабквартирата на НАТО, цитирани в български медии като Медиапул, намекват за сериозно недоумение сред съюзниците. Настояването на София да инвестира милиони в поддръжката на остаряла съветска техника се възприема като аномалия на фона на общата стратегия за спешна десъветизация на Източния фланг.

От посолството на САЩ в София към момента отказват официален коментар по темата, но дипломатически представители припомнят, че партньорските държави се насърчават да се освобождават от руско и съветско въоръжение. Според анализатори, подобно купуване на цели самолети от Полша изпраща негативен сигнал към Вашингтон, поставяйки под въпрос лоялността на страната към общите съюзнически приоритети за технологична независимост от Москва.

Финансовата безсмислица: МиГ-29 срещу новите F-16 Block 70

Експертите по отбрана повдигат сериозни въпроси относно икономическата логика на трансакцията. Сравнителният анализ на разходите показва дълбоки структурни проблеми:

  • Ресурс и поддръжка: Поддръжката на един час полет на МиГ-29 става все по-скъпа поради липсата на лицензирани резервни части извън Русия. Полските машини, макар и модернизирани по стандартите на НАТО, имат силно ограничен остатъчен ресурс.
  • Инвестиция в нищото: Парите, които София планира да даде за 14-те полски самолета, са "на вятъра", тъй като тези машини няма да могат да се използват дългосрочно.
  • Доставката на F-16 Block 70: България вече е платила милиарди за общо 16 чисто нови изтребителя F-16 Block 70. Пренасочването на бюджетен ресурс и пилоти към поддръжката на стара съветска ескадрила само ще забави прехода на ВВС към модерното западно въоръжение и ще оскъпи инфраструктурната подготовка в авиобаза "Граф Игнатиево".

Гневът на Киев: Позицията на украинското правителство

Най-остра остава реакцията по оста София - Киев. Дипломатически източници от украинското Министерство на отбраната изразяват "дълбоко разочарование" от действията на българското служебно правителство.

Украйна от месеци води преговори с Варшава за получаването на въпросните 14 изтребителя като военна помощ. Тъй като украинските пилоти са обучени на тях, те могат веднага да ги вкарат в бойни действия на фронта. Фактът, че България – държава членка на НАТО под чадъра на Колективната отбрана – се опитва да "изкупи" жизненоважна техника, се тълкува в Киев като директен саботаж на украинските отбранителни способности.

Експертен коментар: „Наливане на милиони в каца без дъно“

Бивши министри на отбраната на България изразиха остро несъгласие с поетия курс от служебния кабинет. В свои коментари те подчертават, че купуването на полските самолети за части или за летене е стратегическа грешка. По думите им, Полша сама извежда тези машини от експлоатация, защото поддръжката им е станала логистичен кошмар. Вместо да се търсят "закърпващи" решения със съветски платформи, ресурсът трябва изцяло да се насочи към ускоряване на проектите за съвместна охрана на въздушното пространство (Air Policing) със съюзнически държави от НАТО до пристигането на F-16.

Вътрешнополитически последици: Искане на оставки

Разминаването между официалните съобщения на българското МО и разкритията от Варшава взривиха политическия сектор у нас. Представители на проевропейските партии вече обявиха, че подготвят официално изслушване на министър Димитър Стоянов в парламентарната комисия по отбрана.

В кулоарите на Народното събрание все по-силно се чуват искания за оставката на военния министър поради уронване на престижа на страната в международен план и дезинформация на българското общество. Случаят засилва и натиска върху служебния премиер за предприемане на персонални промени в кабинета с цел избягване на пълна дипломатическа изолация в рамките на ЕС и НАТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    30 30 Отговор
    Няма голямо значение какво прави България!!! Най вероятно България е определена да бъде ударена, за да задейства чл.5!!!
    Разполагането на говедарските самолети в България е неотменно и неспираемо!!!
    Един шут се прави на президент, и купища по долни му пригласят. Но най вероятно България ще бъде ударена!!! Защо?! Ами, защото вероятно точно това е целта на проекта!!! България да бъде ударена, и чл.5 да бъде задействан срещу Иран!!! Избрани сме като най безполезни за НАТО, като може да сме им полезни само като курбан. Не може да аракуваме нищо, защото няма с какво, и не може да се отбраняваме от нищо, защото няма с какво!!! Безполезни, освен като курбан, който да задейства определени реакции!!! И само Иран може да предотврати това, като схване играта, и не ни удари!!!

    Коментиран от #4, #9, #24, #37

    11:44 28.07.2026

  • 3 zeленочорапоф

    20 10 Отговор
    лжец !

    11:45 28.07.2026

  • 4 АБСОЛЮТНО ВЯРНО!

    16 16 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Няма какво друго да се добави!

    Коментиран от #63

    11:50 28.07.2026

  • 5 Ясно

    22 25 Отговор
    Готвят ни нов Боташ, но този път със стари МИГ-29, които Полша извежда от експлоатация.

    11:50 28.07.2026

  • 6 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    23 8 Отговор
    След Анкара прогресиращите анализатори обясняваха как отношенията межу Радев и Зеленски вече са съвсем други, ще има съвместни проекти в различни области и как Зеленски се обръщал (наричал) приятелски към Радев с "Румен". По този повод Румен не отиде в Киев след няколко дни за да поздрави Зеленски и украинския народ с националния им празник заедно с колегите си от Югоизточна Европа. Сега пък се оказва че наддаваме за самолети, за които Украйна и Полша се договарят повече от година. Дали ни трябват или просто не трябва да отидат в Украйна е съвсем друг въпрос - само офицерите от резерва си знаят.

    11:51 28.07.2026

  • 7 Държащия се за колесник пилот

    10 10 Отговор
    Много глупави неща който не носят авторитет на България,се раздухват.

    11:51 28.07.2026

  • 8 Хмм

    20 19 Отговор
    Държавата е в дефицит, но нашите лидери ще хвърлят милиарди за стари съветски самолетните, който никой не иска да купи освен Украйна.

    Коментиран от #53

    11:51 28.07.2026

  • 9 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Това е статия за България, Полша и Украйна. За Иран има други статии.

    Коментиран от #23

    11:53 28.07.2026

  • 10 Хаха

    17 17 Отговор
    Вместо да се преориентираме към натовско оръжие и техника, ние си искаме съветското.

    Коментиран от #40

    11:53 28.07.2026

  • 11 Покришкин

    42 13 Отговор
    Драги ми писачо, статията ти е пълна с противоречия. Хем МиГ-вете са тотално остарели и за нищо не стават, хем са "жизнено необходими" на украинците. Интересно за какво им са на тях тогава. Никой и дума не обелва, че тези дето най-много реват ни оставиха без читав самолет, че се налага турски (!?) да летят над България "да ни пазят". Дадохме милиарди за морално остарели американски бракми, които на всичко отгоре още не сме получили, а тези които са тук не можем да подкараме. Тези които най-много мрънкат заслужават да бъдат съдени като национални предатели за затриването на българската армия.

    Коментиран от #20

    11:57 28.07.2026

  • 12 Купуват ли мишоци с нови дългове

    9 7 Отговор
    съветски изтребители, или търсят части за нови чекмеджета?

    11:58 28.07.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    15 18 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #30

    11:59 28.07.2026

  • 14 УАЗ ПАТРИОТ

    14 13 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:59 28.07.2026

  • 15 УАЗ ПАТРИОТ

    11 11 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #17, #39

    11:59 28.07.2026

  • 16 УАЗ ПАТРИОТ

    12 14 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:59 28.07.2026

  • 17 Дръндрън

    14 13 Отговор

    До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Ако тези числа са верни, то показва още по-голям РЕЗИЛ за ватенките, които дори след такива чудовищни загуби не могат да направят нищо друго, освен да бомбардират цивилни цели и хора !

    Абе кремля е пропаднала държава с крепостно население :))))

    12:04 28.07.2026

  • 18 каунь

    9 3 Отговор
    проблема е финансов! Некой трее плати самолетчетата некой си мислят, че панетата ще ги подарят да ма не. И българите кат послени балъ ци ще изкарат евраки и ще ги платят и после подарят.

    12:05 28.07.2026

  • 19 койдазнай

    13 9 Отговор
    България нищо няма да купи! Радев иска тези самолети да не стигнат до Украйна и за това се опитва да ги вземе. Ама поляците използват това, само за да принудят украинците да приемат техните условия. Щото поляците може да имат някои търкания с Украйна, ама с Русия са врагове.

    12:06 28.07.2026

  • 20 покрьiшка

    3 7 Отговор

    До коментар #11 от "Покришкин":

    ше гориш

    12:09 28.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Истината е, че

    24 14 Отговор
    пребоядисаните скъпи таралясници Ф 16 , по 165 мл. долара бройката НЕ могат да летят.

    Колко струва Миг и колко им е летателния час в сравнение с Ф16, мълчите като пукали.

    Коментиран от #25, #26

    12:10 28.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 иче

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ти не си ли на прайда

    Коментиран от #27

    12:11 28.07.2026

  • 25 да не висиш

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Истината е, че":

    от колесника

    12:14 28.07.2026

  • 26 койдазнай

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "Истината е, че":

    Летателният час на МиГ-29 в България в края на 90-те беше около 25 000 долара. Горе-долу толкова е и на Ф16 сега.

    Коментиран от #32

    12:14 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мдаа

    15 6 Отговор
    Да ги купуват, няма лошо. Така или иначе ще чакаме поне 20 години за пълна ескадрила ф-16.

    12:18 28.07.2026

  • 29 Зеления

    14 8 Отговор
    Един ф16 блок 70 излиза на България над 150 млн долара
    един миг 29 струва около 15 млн евро

    Прогресивна България няма мъжкарското поведение да каже: "ще ги купим, защото е изгодно и точка", а лъжат долно, че само резервни части им трябват

    Мирчев и неговите авери тръгнали да се вайкат, че това било зле за Украйна, тях единствено това ги интересува и нищо друго

    С две думи, от едната страна имаме лъжци политици, от другата страна национални предатели политици.

    И правилно написа един коментиращ по-горе, нали са смотани тези самолети, нали нищо не става от тях, ама Украйна много ги иска - нонсенс

    Общо взето добро за България няма да има, докато такива влизат в парламента

    12:20 28.07.2026

  • 30 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Както е казал Гьобелс: "Една лъжа, повторена сто пъти, става истина.", С други думи продължавай да повтаряш, след като ти харесва и се надяваш да докажеш тезата на Гьобелс.

    Няма никакво потвърждение, че това е казано от южноамериканския болшевишки функционер, който искаше на направи родината си непотопяем самолетоносач под командването на Кремъл.

    12:23 28.07.2026

  • 31 Чехите го казаха навремето

    9 6 Отговор
    Отишли сме на рожден ден без да сме поканени в НАТО и ЕС
    Страните използващи латински букви се обединиха
    а ние с кирилицата предадохме най голямото си териториално завоевание Русия със слово без войни

    Коментиран от #34

    12:25 28.07.2026

  • 32 Глупости

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "койдазнай":

    Летателният час на МиГ-29 в България в края на 90-те бе средно 8000$

    12:27 28.07.2026

  • 33 .ичке

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    пак жулиш маzни тюркски к..ета🤡
    палавница

    12:27 28.07.2026

  • 34 жмуцай

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чехите го казаха навремето":

    нтифриз

    12:29 28.07.2026

  • 35 Продажници

    10 2 Отговор
    Опозицията или казано ГЕРБ беше оставила 2 години армията без гориво. И нито една модернизация и купуване на бойни машини за 10 години.

    12:29 28.07.2026

  • 36 Според мен

    7 5 Отговор
    За да угоди на Путлер Рублен иска да извърти номер на Украйна за сметка на българските данъкоплатци. Няма да му се получи.

    Коментиран от #61

    12:31 28.07.2026

  • 37 Да ти кажа

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    честно , не ме е страх от ракетите , страх ме е от спящите клетки по Европа . В случая не става въпрос за Европа , а за нас , за България . Дано не се случва , но няма да е лошо да имаме едно на ум .

    12:31 28.07.2026

  • 38 Германия продаде всички миг29 на полша

    7 0 Отговор
    За една марка
    Българите къде спаха тогава

    Коментиран от #41

    12:32 28.07.2026

  • 39 Ей смешник

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Стига руска пропаганда. Нито са хакнали, нито информацията е вярна. Кого си мислиш, че ще
    заблудиш с тези фалшиви данни.

    12:33 28.07.2026

  • 40 Продажни демократи

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Освен съветска бойна техника България няма друга. Смятай 37 години демократите, каква модернизация са правили. За 37 години през Бай Тошо ви време, армията е модернизирана 3 пъти. А държавата от сърпа до модерни комбайни.

    Коментиран от #55, #66, #70

    12:34 28.07.2026

  • 41 Крадоха

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Германия продаде всички миг29 на полша":

    Българските демократи СДС ли, които да с ГЕРБ

    12:36 28.07.2026

  • 42 ТИР

    9 3 Отговор
    Въоражени Миг са сто пъти по полезни от бутафорните Ф16 дето течът и не палят ,,,

    12:36 28.07.2026

  • 43 Вече сме в еврозоната и еврото е валута

    2 0 Отговор
    За която трябва да се работи
    а за миговете трябват преводни рубли за части като е забранено да се търгува с русия
    Демек пак сме в Кореком като нямаме вече левове

    12:36 28.07.2026

  • 44 България

    6 3 Отговор
    България вече е ударена. Армия няма, оръжие също. Народа с промит мозък. Руския башибозук коли, беси, граби и мародерства. Глад мизерия.

    Коментиран от #51

    12:37 28.07.2026

  • 45 име

    6 5 Отговор
    Еййй, сopоcнята много вой надава за 14 нелетящи МиГ 29. Нали за нищо не стават, нали на бандерите им дадоха набори Кен Еф16, нали бандерите искат да се отърват от всичко руско.

    12:38 28.07.2026

  • 46 А а а ма ха

    0 0 Отговор
    Зависи от цената и да препродадат на Украйна части или цели уж за части. Лошо няма .

    12:38 28.07.2026

  • 47 Ердоган

    4 3 Отговор
    Кремълското жуже иска българския народ да плати тази скрап за да не ги дадат на Украйна за части или да си ги оправят и да защитават украинските деца и майки

    12:38 28.07.2026

  • 48 истината

    4 2 Отговор
    Истината е ясна. Съботаж на Украйна, нареждане пред путя

    12:39 28.07.2026

  • 49 Григор

    8 4 Отговор
    "Тезата на властта: Търсим части, а не цели самолети"
    Нали закупихме "F-16"? За какво можем да ги използваме в момента?Освен за парад, те за друго не стават, понеже не са окомплектовани с необходимото въоръжение. А за него искат много пари. Затова се търси вариант за поддръжка на съществуващите "МИГ-29". Апропо, "МИГ-29" макар,че е отживял времето си,все още е чудесен самолет и това се доказва в Украйна. Само абсолютно некомпетентни хора могат да говорят, че това са таратайки, които за нищо не стават.

    12:39 28.07.2026

  • 50 ПЕНКО

    1 1 Отговор
    ... МИЖАВАТА ОПОЗИЦИЙКА - " ОКАЗВА НАТИСК " --- А ПРЕМИЕРА- ОТГОВАРЯ СЪС СУТРЕШЕН "НАПЪН " И ИМ ПРЕДЛАГА РЕЗУЛТАТА !?!?!?!?!?!?!?

    12:41 28.07.2026

  • 51 Еее

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "България":

    Руснаците ли казаха на Костов , Надето и Бакарджиев да нарежат всичко а Пасито да подсмърча пред чуждата армия от щастие ,,,?

    12:43 28.07.2026

  • 52 Госあ

    9 3 Отговор
    Това ще бъде изключително добра сделка за България ! Тези самолети са подържани, за разлика от нашите. Поляка не е като Ганче и може да ги подържа ! Кʼво ше праи Ганче с тия резервни части, бай дъ уей ? За съжаление, такава сделка едва ли ще има. От Освобождението до сега, само чужди подлоги, национални предатели и мухльовци са управлявали България ! Независимо пред кой са раболепничели ! Срам !

    12:43 28.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Весел Патиланец

    2 1 Отговор
    Този гаден хамстер - Митю, крайно време е да си заминава!
    Как пък не намериха при такова мнозинство един кадърен, поне малко човечец - само ДС агенти и мутри!

    12:48 28.07.2026

  • 55 дядо Петър

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Продажни демократи":

    То дядо Тодор и АЕЦ Козлодуй им построи с шест реактора, и АЕЦ Белене им започна, а те го доизградиха. Нали тъй?

    12:48 28.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Фуражката закопа България!

    7 4 Отговор
    Окончателно!

    12:49 28.07.2026

  • 58 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    комунист и ИСТИНА 🤣🤣🤣

    12:50 28.07.2026

  • 59 4567

    5 1 Отговор
    АI-Милен пише за "служебно правителство" и "служебен премиер" - лош център за данни.

    12:52 28.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Според мен":

    БиБи извъртя този номер с "Турски поток". Защо пък Радев да не се пробва с МиГ-29. Все пак става въпрос да се печели благоразположението на Кремъл.

    12:54 28.07.2026

  • 62 Дедо

    6 4 Отговор
    Поляците се опитват да вдигнат цената за самолетите си. А ние имаме нужда от части. А истината за Ф16 е ,че старо шаси с нов двигател си е стара кола. И тече.

    12:54 28.07.2026

  • 63 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "АБСОЛЮТНО ВЯРНО!":

    Ти, напълно естествено, няма какво да добавиш към каквото и да било!

    12:55 28.07.2026

  • 64 Любопитен

    6 2 Отговор
    F-16 - Серийното производство на самолета започва през 1978 г.
    МиГ-29 - приет е на въоръжение в Съветските ВВС през 1983 г.
    Данните са от Уикипедия.
    Та кой от тях е по съвременен?

    Коментиран от #71

    12:55 28.07.2026

  • 65 Тук и сега

    5 6 Отговор
    По-добре 14 боеспособни МИГ-29 отколкото нелетящите 8 Ефки и евентуално 2030 други 8 бутафорни.

    12:55 28.07.2026

  • 66 АГАТ а Кристи

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Продажни демократи":

    През бай тошово време БЪЛГАРИЯ ФАЛИРА ТРИ ПЪТИ - 1960, 1977, 1987 години "другарю"
    През всичките тези 37 години КОМУНИСТИ са на власт !!! КОЙ ПРЕМИЕР НЯМА ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА ???
    Това - комунистите освен, че сте дементна, сте и наг ЛИ !!!

    Коментиран от #68

    12:55 28.07.2026

  • 67 Ние армия нямаме

    5 0 Отговор
    Тези бивши министри съкратиха и унищожиха Българската армия. Със съветска техника, 35 годишна и нагоре.

    12:56 28.07.2026

  • 68 На ви банани

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "АГАТ а Кристи":

    Другарю, ти щеше да си по врачанските пещери още. България е била изключително бедна и изостанала, а е станала 25-та.

    Коментиран от #72, #73

    12:58 28.07.2026

  • 69 като

    5 2 Отговор
    Като бтр-те ще ръждясват, а народа ще плаща мараните на комунистите. Народе до кога ще ги търпиш тези руски мародери.

    13:00 28.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Любопитен":

    Платихме за стари таралясници Ф-16 дето текат като градински лейки а на това отгоре чакаме вторите осем някога в необозримото бъдеще.Тиквата ни набута с тая сделка а Радев залагаше на Грипен.Тиквата защо още не е в Затвора.

    13:05 28.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "На ви банани":

    Чак пък изключително…преди 44г, България е произвеждала самолети. Са, аз не съм от сините скакалци, след 44г правешкия каун е стрелял по границата и е задържал и можещите българи, а СССР и СИВ са били в надпревара и действително са инвестирали в България. Ако е бил Путиновий мир, както днес, не само банани, а нищо немаше да има. След 89г, на няколко вълни, 80% от капацитета на България се изнесе. Ганче останал у България само може да усвоява и отделя у тоалетната чиния. Затова се чудя за кʼво са му тия части ? Той ли ше ги ремонтира Мигʼовете ? Ха ха ха ха ха Освен да лепи плочки, друго, едва ли ! Кой ше ги праи ? Поляците.

    13:07 28.07.2026

  • 74 ХоХоооооХо

    2 0 Отговор
    Имам резервна, гумена-гума за предното колло...давам я евтино!

    13:11 28.07.2026

  • 75 Соваж Бейби

    3 0 Отговор
    Митко-Лъжливото овчарче за пазач на овце не става-те мин.на войната го направили.Срам.Позор.

    Коментиран от #76

    13:15 28.07.2026

  • 76 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Соваж Бейби":

    То па предишния мухъл, все едно ставаше за нещо. Това е политиката на България.

    Коментиран от #78

    13:26 28.07.2026

  • 77 Майката на МиттЮ

    1 0 Отговор
    МитЮ МитЮ за това не можа да станеш летец-некадър си.За това те направиха механик и те пратиха в Узундьово да сменяш гумите на хвърчилата.А мама ти казваше да станеш поп-ръка щяха да ти целуват а не да те псуват.

    13:30 28.07.2026

  • 78 Соваж Бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Госあ":

    И тоя е като оня и като всички на този пост преди него.

    13:32 28.07.2026