Истината за полските МиГ-29: Купува ли България съветски изтребители, или търси части?

България се намира в центъра на международен скандал, свързан с потенциалното закупуване на извежданите от експлоатация полски изтребители МиГ-29.
Ситуацията бързо ескалира, след като официална Варшава директно опроверга официалните позиции на българското Министерство на отбраната (МО). Докато служебният министър на отбраната Димитър Стоянов настоява, че София търси единствено резервни части за поддръжка на родната авиация, полските власти обявиха, че българската страна всъщност иска да изкупи всички 14 останали съветски машини, за които от дълго време претендира и Украйна.
Тезата на властта: Търсим части, а не цели самолети
Според официалните изявления на министъра на отбраната Димитър Стоянов, България е изпратила официално запитване до Полша и Унгария с цел осигуряване на резервни части и агрегати за българските изтребители МиГ-29.
В официално изявление, цитирано от БНТ, Стоянов коментира:
„Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Не се водят преговори за закупуване на самолети“.
Министърът допълни, че охраната на българското въздушно пространство е основен национален приоритет и държавата е длъжна да поддържа авиацията си до пълното усвояване на новите платформи. От МО първоначално категорично отрекоха да участват в наддаване за изтребителите, които Полша планираше да пренасочи като военна помощ за Украйна.
Опозицията: „Превръщат ни в мизерниците на НАТО“
Разкритията предизвикаха вълна от остри критики от страна на прозападните опозиционни сили в България. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува изключително критична позиция, в която обвини правителството в лъжа и липса на евроатлантическа визия.
Опозицията акцентира върху следните аргументи:
- Блокиране на помощта за Украйна: България на практика наддава срещу нападнатата от Русия държава за самолети, от които тя има крещяща нужда всеки ден.
- Технологично изоставане: Докато съседни държави преминават към модерни платформи, българското правителство продължава да воюва за още съветска техника.
- Липса на прозрачност: Опозицията настоява за незабавно публикуване на писмата до Полша и Унгария, за да стане ясно каква е прогнозната цена и защо се наливат средства в затихваща съветска екосистема.
Настоящата ситуация: Полското опровержение
Истината излезе наяве, когато от полското министерство на отбраната потвърдиха, че държава от НАТО (България) официално е предложила да закупи всички 14 останали изтребители МиГ-29. Информацията бе разпространена от информационния портал Булевард България. Полските представители посочиха, че машините са в добро състояние и щом българите искат да платят за тях, това доказва техните качества.
Към настоящия момент българското Министерство на отбраната е поставено в деликатна ситуация. От една страна Димитър Стоянов признава за изпратеното писмо, а от друга – разминаването в мащаба на поръчката (части срещу 14 цели изтребителя) засилва политическото напрежение в София. Анализатори подчертават, че този ход може сериозно да увреди репутацията на страната пред останалите съюзници в Алианса.
Геополитически отзвук: Позицията на НАТО и съюзниците
Международната реакция на казуса е сдържана, но красноречива. Неофициални източници от щабквартирата на НАТО, цитирани в български медии като Медиапул, намекват за сериозно недоумение сред съюзниците. Настояването на София да инвестира милиони в поддръжката на остаряла съветска техника се възприема като аномалия на фона на общата стратегия за спешна десъветизация на Източния фланг.
От посолството на САЩ в София към момента отказват официален коментар по темата, но дипломатически представители припомнят, че партньорските държави се насърчават да се освобождават от руско и съветско въоръжение. Според анализатори, подобно купуване на цели самолети от Полша изпраща негативен сигнал към Вашингтон, поставяйки под въпрос лоялността на страната към общите съюзнически приоритети за технологична независимост от Москва.
Финансовата безсмислица: МиГ-29 срещу новите F-16 Block 70
Експертите по отбрана повдигат сериозни въпроси относно икономическата логика на трансакцията. Сравнителният анализ на разходите показва дълбоки структурни проблеми:
- Ресурс и поддръжка: Поддръжката на един час полет на МиГ-29 става все по-скъпа поради липсата на лицензирани резервни части извън Русия. Полските машини, макар и модернизирани по стандартите на НАТО, имат силно ограничен остатъчен ресурс.
- Инвестиция в нищото: Парите, които София планира да даде за 14-те полски самолета, са "на вятъра", тъй като тези машини няма да могат да се използват дългосрочно.
- Доставката на F-16 Block 70: България вече е платила милиарди за общо 16 чисто нови изтребителя F-16 Block 70. Пренасочването на бюджетен ресурс и пилоти към поддръжката на стара съветска ескадрила само ще забави прехода на ВВС към модерното западно въоръжение и ще оскъпи инфраструктурната подготовка в авиобаза "Граф Игнатиево".
Гневът на Киев: Позицията на украинското правителство
Най-остра остава реакцията по оста София - Киев. Дипломатически източници от украинското Министерство на отбраната изразяват "дълбоко разочарование" от действията на българското служебно правителство.
Украйна от месеци води преговори с Варшава за получаването на въпросните 14 изтребителя като военна помощ. Тъй като украинските пилоти са обучени на тях, те могат веднага да ги вкарат в бойни действия на фронта. Фактът, че България – държава членка на НАТО под чадъра на Колективната отбрана – се опитва да "изкупи" жизненоважна техника, се тълкува в Киев като директен саботаж на украинските отбранителни способности.
Експертен коментар: „Наливане на милиони в каца без дъно“
Бивши министри на отбраната на България изразиха остро несъгласие с поетия курс от служебния кабинет. В свои коментари те подчертават, че купуването на полските самолети за части или за летене е стратегическа грешка. По думите им, Полша сама извежда тези машини от експлоатация, защото поддръжката им е станала логистичен кошмар. Вместо да се търсят "закърпващи" решения със съветски платформи, ресурсът трябва изцяло да се насочи към ускоряване на проектите за съвместна охрана на въздушното пространство (Air Policing) със съюзнически държави от НАТО до пристигането на F-16.
Вътрешнополитически последици: Искане на оставки
Разминаването между официалните съобщения на българското МО и разкритията от Варшава взривиха политическия сектор у нас. Представители на проевропейските партии вече обявиха, че подготвят официално изслушване на министър Димитър Стоянов в парламентарната комисия по отбрана.
В кулоарите на Народното събрание все по-силно се чуват искания за оставката на военния министър поради уронване на престижа на страната в международен план и дезинформация на българското общество. Случаят засилва и натиска върху служебния премиер за предприемане на персонални промени в кабинета с цел избягване на пълна дипломатическа изолация в рамките на ЕС и НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Разполагането на говедарските самолети в България е неотменно и неспираемо!!!
Един шут се прави на президент, и купища по долни му пригласят. Но най вероятно България ще бъде ударена!!! Защо?! Ами, защото вероятно точно това е целта на проекта!!! България да бъде ударена, и чл.5 да бъде задействан срещу Иран!!! Избрани сме като най безполезни за НАТО, като може да сме им полезни само като курбан. Не може да аракуваме нищо, защото няма с какво, и не може да се отбраняваме от нищо, защото няма с какво!!! Безполезни, освен като курбан, който да задейства определени реакции!!! И само Иран може да предотврати това, като схване играта, и не ни удари!!!
Коментиран от #4, #9, #24, #37
11:44 28.07.2026
3 zeленочорапоф
11:45 28.07.2026
4 АБСОЛЮТНО ВЯРНО!
До коментар #2 от "Пич":Няма какво друго да се добави!
Коментиран от #63
11:50 28.07.2026
5 Ясно
11:50 28.07.2026
6 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
11:51 28.07.2026
7 Държащия се за колесник пилот
11:51 28.07.2026
8 Хмм
Коментиран от #53
11:51 28.07.2026
9 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "Пич":Това е статия за България, Полша и Украйна. За Иран има други статии.
Коментиран от #23
11:53 28.07.2026
10 Хаха
Коментиран от #40
11:53 28.07.2026
11 Покришкин
Коментиран от #20
11:57 28.07.2026
12 Купуват ли мишоци с нови дългове
11:58 28.07.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #30
11:59 28.07.2026
14 УАЗ ПАТРИОТ
11:59 28.07.2026
15 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #17, #39
11:59 28.07.2026
16 УАЗ ПАТРИОТ
11:59 28.07.2026
17 Дръндрън
До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":Ако тези числа са верни, то показва още по-голям РЕЗИЛ за ватенките, които дори след такива чудовищни загуби не могат да направят нищо друго, освен да бомбардират цивилни цели и хора !
Абе кремля е пропаднала държава с крепостно население :))))
12:04 28.07.2026
18 каунь
12:05 28.07.2026
19 койдазнай
12:06 28.07.2026
20 покрьiшка
До коментар #11 от "Покришкин":ше гориш
12:09 28.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Истината е, че
Колко струва Миг и колко им е летателния час в сравнение с Ф16, мълчите като пукали.
Коментиран от #25, #26
12:10 28.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 иче
До коментар #2 от "Пич":ти не си ли на прайда
Коментиран от #27
12:11 28.07.2026
25 да не висиш
До коментар #22 от "Истината е, че":от колесника
12:14 28.07.2026
26 койдазнай
До коментар #22 от "Истината е, че":Летателният час на МиГ-29 в България в края на 90-те беше около 25 000 долара. Горе-долу толкова е и на Ф16 сега.
Коментиран от #32
12:14 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мдаа
12:18 28.07.2026
29 Зеления
един миг 29 струва около 15 млн евро
Прогресивна България няма мъжкарското поведение да каже: "ще ги купим, защото е изгодно и точка", а лъжат долно, че само резервни части им трябват
Мирчев и неговите авери тръгнали да се вайкат, че това било зле за Украйна, тях единствено това ги интересува и нищо друго
С две думи, от едната страна имаме лъжци политици, от другата страна национални предатели политици.
И правилно написа един коментиращ по-горе, нали са смотани тези самолети, нали нищо не става от тях, ама Украйна много ги иска - нонсенс
Общо взето добро за България няма да има, докато такива влизат в парламента
12:20 28.07.2026
30 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":Както е казал Гьобелс: "Една лъжа, повторена сто пъти, става истина.", С други думи продължавай да повтаряш, след като ти харесва и се надяваш да докажеш тезата на Гьобелс.
Няма никакво потвърждение, че това е казано от южноамериканския болшевишки функционер, който искаше на направи родината си непотопяем самолетоносач под командването на Кремъл.
12:23 28.07.2026
31 Чехите го казаха навремето
Страните използващи латински букви се обединиха
а ние с кирилицата предадохме най голямото си териториално завоевание Русия със слово без войни
Коментиран от #34
12:25 28.07.2026
32 Глупости
До коментар #26 от "койдазнай":Летателният час на МиГ-29 в България в края на 90-те бе средно 8000$
12:27 28.07.2026
33 .ичке
До коментар #27 от "Пич":пак жулиш маzни тюркски к..ета🤡
палавница
12:27 28.07.2026
34 жмуцай
До коментар #31 от "Чехите го казаха навремето":нтифриз
12:29 28.07.2026
35 Продажници
12:29 28.07.2026
36 Според мен
Коментиран от #61
12:31 28.07.2026
37 Да ти кажа
До коментар #2 от "Пич":честно , не ме е страх от ракетите , страх ме е от спящите клетки по Европа . В случая не става въпрос за Европа , а за нас , за България . Дано не се случва , но няма да е лошо да имаме едно на ум .
12:31 28.07.2026
38 Германия продаде всички миг29 на полша
Българите къде спаха тогава
Коментиран от #41
12:32 28.07.2026
39 Ей смешник
До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":Стига руска пропаганда. Нито са хакнали, нито информацията е вярна. Кого си мислиш, че ще
заблудиш с тези фалшиви данни.
12:33 28.07.2026
40 Продажни демократи
До коментар #10 от "Хаха":Освен съветска бойна техника България няма друга. Смятай 37 години демократите, каква модернизация са правили. За 37 години през Бай Тошо ви време, армията е модернизирана 3 пъти. А държавата от сърпа до модерни комбайни.
Коментиран от #55, #66, #70
12:34 28.07.2026
41 Крадоха
До коментар #38 от "Германия продаде всички миг29 на полша":Българските демократи СДС ли, които да с ГЕРБ
12:36 28.07.2026
42 ТИР
12:36 28.07.2026
43 Вече сме в еврозоната и еврото е валута
а за миговете трябват преводни рубли за части като е забранено да се търгува с русия
Демек пак сме в Кореком като нямаме вече левове
12:36 28.07.2026
44 България
Коментиран от #51
12:37 28.07.2026
45 име
12:38 28.07.2026
46 А а а ма ха
12:38 28.07.2026
47 Ердоган
12:38 28.07.2026
48 истината
12:39 28.07.2026
49 Григор
Нали закупихме "F-16"? За какво можем да ги използваме в момента?Освен за парад, те за друго не стават, понеже не са окомплектовани с необходимото въоръжение. А за него искат много пари. Затова се търси вариант за поддръжка на съществуващите "МИГ-29". Апропо, "МИГ-29" макар,че е отживял времето си,все още е чудесен самолет и това се доказва в Украйна. Само абсолютно некомпетентни хора могат да говорят, че това са таратайки, които за нищо не стават.
12:39 28.07.2026
50 ПЕНКО
12:41 28.07.2026
51 Еее
До коментар #44 от "България":Руснаците ли казаха на Костов , Надето и Бакарджиев да нарежат всичко а Пасито да подсмърча пред чуждата армия от щастие ,,,?
12:43 28.07.2026
52 Госあ
12:43 28.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Весел Патиланец
Как пък не намериха при такова мнозинство един кадърен, поне малко човечец - само ДС агенти и мутри!
12:48 28.07.2026
55 дядо Петър
До коментар #40 от "Продажни демократи":То дядо Тодор и АЕЦ Козлодуй им построи с шест реактора, и АЕЦ Белене им започна, а те го доизградиха. Нали тъй?
12:48 28.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Фуражката закопа България!
12:49 28.07.2026
58 АГАТ а Кристи
12:50 28.07.2026
59 4567
12:52 28.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #36 от "Според мен":БиБи извъртя този номер с "Турски поток". Защо пък Радев да не се пробва с МиГ-29. Все пак става въпрос да се печели благоразположението на Кремъл.
12:54 28.07.2026
62 Дедо
12:54 28.07.2026
63 анонимен
До коментар #4 от "АБСОЛЮТНО ВЯРНО!":Ти, напълно естествено, няма какво да добавиш към каквото и да било!
12:55 28.07.2026
64 Любопитен
МиГ-29 - приет е на въоръжение в Съветските ВВС през 1983 г.
Данните са от Уикипедия.
Та кой от тях е по съвременен?
Коментиран от #71
12:55 28.07.2026
65 Тук и сега
12:55 28.07.2026
66 АГАТ а Кристи
До коментар #40 от "Продажни демократи":През бай тошово време БЪЛГАРИЯ ФАЛИРА ТРИ ПЪТИ - 1960, 1977, 1987 години "другарю"
През всичките тези 37 години КОМУНИСТИ са на власт !!! КОЙ ПРЕМИЕР НЯМА ЧЕРВЕНА ПАРТИЙНА КНИЖКА ???
Това - комунистите освен, че сте дементна, сте и наг ЛИ !!!
Коментиран от #68
12:55 28.07.2026
67 Ние армия нямаме
12:56 28.07.2026
68 На ви банани
До коментар #66 от "АГАТ а Кристи":Другарю, ти щеше да си по врачанските пещери още. България е била изключително бедна и изостанала, а е станала 25-та.
Коментиран от #72, #73
12:58 28.07.2026
69 като
13:00 28.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 оня с коня
До коментар #64 от "Любопитен":Платихме за стари таралясници Ф-16 дето текат като градински лейки а на това отгоре чакаме вторите осем някога в необозримото бъдеще.Тиквата ни набута с тая сделка а Радев залагаше на Грипен.Тиквата защо още не е в Затвора.
13:05 28.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Госあ
До коментар #68 от "На ви банани":Чак пък изключително…преди 44г, България е произвеждала самолети. Са, аз не съм от сините скакалци, след 44г правешкия каун е стрелял по границата и е задържал и можещите българи, а СССР и СИВ са били в надпревара и действително са инвестирали в България. Ако е бил Путиновий мир, както днес, не само банани, а нищо немаше да има. След 89г, на няколко вълни, 80% от капацитета на България се изнесе. Ганче останал у България само може да усвоява и отделя у тоалетната чиния. Затова се чудя за кʼво са му тия части ? Той ли ше ги ремонтира Мигʼовете ? Ха ха ха ха ха Освен да лепи плочки, друго, едва ли ! Кой ше ги праи ? Поляците.
13:07 28.07.2026
74 ХоХоооооХо
13:11 28.07.2026
75 Соваж Бейби
Коментиран от #76
13:15 28.07.2026
76 Госあ
До коментар #75 от "Соваж Бейби":То па предишния мухъл, все едно ставаше за нещо. Това е политиката на България.
Коментиран от #78
13:26 28.07.2026
77 Майката на МиттЮ
13:30 28.07.2026
78 Соваж Бейби
До коментар #76 от "Госあ":И тоя е като оня и като всички на този пост преди него.
13:32 28.07.2026