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България се намира в центъра на международен скандал, свързан с потенциалното закупуване на извежданите от експлоатация полски изтребители МиГ-29.

Ситуацията бързо ескалира, след като официална Варшава директно опроверга официалните позиции на българското Министерство на отбраната (МО). Докато служебният министър на отбраната Димитър Стоянов настоява, че София търси единствено резервни части за поддръжка на родната авиация, полските власти обявиха, че българската страна всъщност иска да изкупи всички 14 останали съветски машини, за които от дълго време претендира и Украйна.

Тезата на властта: Търсим части, а не цели самолети

Според официалните изявления на министъра на отбраната Димитър Стоянов, България е изпратила официално запитване до Полша и Унгария с цел осигуряване на резервни части и агрегати за българските изтребители МиГ-29.

В официално изявление, цитирано от БНТ, Стоянов коментира:

„Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29 и аз питам дали има такава възможност. Не се водят преговори за закупуване на самолети“.

Министърът допълни, че охраната на българското въздушно пространство е основен национален приоритет и държавата е длъжна да поддържа авиацията си до пълното усвояване на новите платформи. От МО първоначално категорично отрекоха да участват в наддаване за изтребителите, които Полша планираше да пренасочи като военна помощ за Украйна.

Опозицията: „Превръщат ни в мизерниците на НАТО“

Разкритията предизвикаха вълна от остри критики от страна на прозападните опозиционни сили в България. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публикува изключително критична позиция, в която обвини правителството в лъжа и липса на евроатлантическа визия.

Опозицията акцентира върху следните аргументи:

Блокиране на помощта за Украйна : България на практика наддава срещу нападнатата от Русия държава за самолети, от които тя има крещяща нужда всеки ден.

: България на практика наддава срещу нападнатата от Русия държава за самолети, от които тя има крещяща нужда всеки ден. Технологично изоставане : Докато съседни държави преминават към модерни платформи, българското правителство продължава да воюва за още съветска техника.

: Докато съседни държави преминават към модерни платформи, българското правителство продължава да воюва за още съветска техника. Липса на прозрачност: Опозицията настоява за незабавно публикуване на писмата до Полша и Унгария, за да стане ясно каква е прогнозната цена и защо се наливат средства в затихваща съветска екосистема.

Настоящата ситуация: Полското опровержение

Истината излезе наяве, когато от полското министерство на отбраната потвърдиха, че държава от НАТО (България) официално е предложила да закупи всички 14 останали изтребители МиГ-29. Информацията бе разпространена от информационния портал Булевард България. Полските представители посочиха, че машините са в добро състояние и щом българите искат да платят за тях, това доказва техните качества.

Към настоящия момент българското Министерство на отбраната е поставено в деликатна ситуация. От една страна Димитър Стоянов признава за изпратеното писмо, а от друга – разминаването в мащаба на поръчката (части срещу 14 цели изтребителя) засилва политическото напрежение в София. Анализатори подчертават, че този ход може сериозно да увреди репутацията на страната пред останалите съюзници в Алианса.

Геополитически отзвук: Позицията на НАТО и съюзниците

Международната реакция на казуса е сдържана, но красноречива. Неофициални източници от щабквартирата на НАТО, цитирани в български медии като Медиапул, намекват за сериозно недоумение сред съюзниците. Настояването на София да инвестира милиони в поддръжката на остаряла съветска техника се възприема като аномалия на фона на общата стратегия за спешна десъветизация на Източния фланг.

От посолството на САЩ в София към момента отказват официален коментар по темата, но дипломатически представители припомнят, че партньорските държави се насърчават да се освобождават от руско и съветско въоръжение. Според анализатори, подобно купуване на цели самолети от Полша изпраща негативен сигнал към Вашингтон, поставяйки под въпрос лоялността на страната към общите съюзнически приоритети за технологична независимост от Москва.

Финансовата безсмислица: МиГ-29 срещу новите F-16 Block 70

Експертите по отбрана повдигат сериозни въпроси относно икономическата логика на трансакцията. Сравнителният анализ на разходите показва дълбоки структурни проблеми:

Ресурс и поддръжка : Поддръжката на един час полет на МиГ-29 става все по-скъпа поради липсата на лицензирани резервни части извън Русия. Полските машини, макар и модернизирани по стандартите на НАТО, имат силно ограничен остатъчен ресурс.

: Поддръжката на един час полет на МиГ-29 става все по-скъпа поради липсата на лицензирани резервни части извън Русия. Полските машини, макар и модернизирани по стандартите на НАТО, имат силно ограничен остатъчен ресурс. Инвестиция в нищото : Парите, които София планира да даде за 14-те полски самолета, са "на вятъра", тъй като тези машини няма да могат да се използват дългосрочно.

: Парите, които София планира да даде за 14-те полски самолета, са "на вятъра", тъй като тези машини няма да могат да се използват дългосрочно. Доставката на F-16 Block 70: България вече е платила милиарди за общо 16 чисто нови изтребителя F-16 Block 70. Пренасочването на бюджетен ресурс и пилоти към поддръжката на стара съветска ескадрила само ще забави прехода на ВВС към модерното западно въоръжение и ще оскъпи инфраструктурната подготовка в авиобаза "Граф Игнатиево".

Гневът на Киев: Позицията на украинското правителство

Най-остра остава реакцията по оста София - Киев. Дипломатически източници от украинското Министерство на отбраната изразяват "дълбоко разочарование" от действията на българското служебно правителство.

Украйна от месеци води преговори с Варшава за получаването на въпросните 14 изтребителя като военна помощ. Тъй като украинските пилоти са обучени на тях, те могат веднага да ги вкарат в бойни действия на фронта. Фактът, че България – държава членка на НАТО под чадъра на Колективната отбрана – се опитва да "изкупи" жизненоважна техника, се тълкува в Киев като директен саботаж на украинските отбранителни способности.

Експертен коментар: „Наливане на милиони в каца без дъно“

Бивши министри на отбраната на България изразиха остро несъгласие с поетия курс от служебния кабинет. В свои коментари те подчертават, че купуването на полските самолети за части или за летене е стратегическа грешка. По думите им, Полша сама извежда тези машини от експлоатация, защото поддръжката им е станала логистичен кошмар. Вместо да се търсят "закърпващи" решения със съветски платформи, ресурсът трябва изцяло да се насочи към ускоряване на проектите за съвместна охрана на въздушното пространство (Air Policing) със съюзнически държави от НАТО до пристигането на F-16.

Вътрешнополитически последици: Искане на оставки

Разминаването между официалните съобщения на българското МО и разкритията от Варшава взривиха политическия сектор у нас. Представители на проевропейските партии вече обявиха, че подготвят официално изслушване на министър Димитър Стоянов в парламентарната комисия по отбрана.

В кулоарите на Народното събрание все по-силно се чуват искания за оставката на военния министър поради уронване на престижа на страната в международен план и дезинформация на българското общество. Случаят засилва и натиска върху служебния премиер за предприемане на персонални промени в кабинета с цел избягване на пълна дипломатическа изолация в рамките на ЕС и НАТО.