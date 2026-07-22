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Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?

Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?

22 Юли, 2026 12:52, обновена 22 Юли, 2026 13:00 1 724 91

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Геополитическо напрежение: Техеран с остра нота към София заради разполагането на американски въздушни цистерни у нас

Може ли Иран да удари базата ни в Безмер? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Геополитическото напрежение в Близкия изток се пренесе директно на българска земя. Официален Техеран изпрати дипломатическая нота до София, предупреждавайки страната ни да не допуска съдействие за американски военни операции от своя територия, съобщават източници от Министерството на външните работи на България.

Повод за острата реакция е предложението за разполагане на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ за логистична подкрепа на операции в Близкия изток от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Докато държавното ръководство успокоява, че пряка военна опасност няма, в обществото изплува ключовият въпрос: притежава ли Иран техническия потенциал да порази обекти на българска територия и как София би могла да се защити?

Имат ли иранските ракети обсег до България?

Анализът на военния арсенал на Ислямската република показва, че страната разполага с най-голямата и разнообразна ракетна програма в Близкия изток. Разстоянието от Западен Иран до българската авиобаза „Безмер“ е приблизително 1800 – 2100 километра.

Техеран притежава няколко типа балистични ракети със среден обсег (MRBM), които покриват това разстояние:

  • Shahab-3: Модернизираните версии имат обсег до 2000 км.
  • Sejjil: Двустепенна ракета с твърдо гориво и обсег около 2000 – 2500 км.
  • Khorramshahr: Според данни на международни военни анализатори нейният обсег достига до 2000 - 3000 км в зависимост от бойната глава.
  • Soumar / Paveh: Крилати ракети с наземно базиране, чийто предполагаем обсег също е около 2000 – 2500 км.

От техническа гледна точка, България попада в крайния обсег на най-мощните ирански балистични и крилати ракети. Това прави теоретично възможен удар срещу инфраструктура у нас, ако страната бъде припозната като съучастник в потенциален конфликт.

Кои самолети ще презареждат и как се пази Безмер?

Американските въздушни цистерни — вероятно от типа KC-135 Stratotanker или по-модерните KC-46 Pegasus — имат ключова роля за удължаване на бойния радиус на авиацията на САЩ и НАТО. В Безмер те ще осигуряват гориво във въздуха основно за:

  • Тежки стратегически бомбардировачи: Машини като B-1B Lancer или B-52 Stratofortress, опериращи в Черноморския регион и Близкия изток.
  • Многоцелеви изтребители: Тактически самолети от пето поколение F-35 Lightning II, както и F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, ангажирани с мисии за въздушно превъзходство и удари по земни цели.

Присъствието на толкова ценни логистични активи изисква изключителни мерки за сигурност. Физическият периметър на авиобаза „Безмер“ се охранява чрез многослойна система за сигурност. Тя включва денонощно видеонаблюдение, термовизионни камери, сеизмични датчици за движение около оградата и строго контролиран пропускателен режим с биометрични данни. За сигурността отговаря Военна полиция, подпомагана от специални подразделения за бързо реагиране, които са в постоянна бойна готовност за отразяване на диверсии, атаки с дронове на ниска височина или проникване в обекта.

Политически отзвук и оценка на риска

Българските власти побързаха да намалят напрежението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че според анализа на Служба „Военно разузнаване“ определени геополитически рискове съществуват, но няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Той подчерта, че американските машини са единствено за логистични мисии и няма да извършват бойни действия в българското въздушно пространство.

Президентът Илияна Йотова също зае умерена позиция при посещението си в авиобаза „Граф Игнатиево“, като декларира, че пребиваването на цистерните в Безмер не ни прави автоматично страна във войната. В същия дух премиерът Румен Радев призова Вашингтон и Техеран към деескалация и допълни, че България държи на добрите си отношения и с двете държави.

Как можем да противодействаме при реален удар?

Хипотетичният сценарий за ракетна атака срещу базата в Безмер поставя под въпрос състоянието на противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВО/ПРО) на България. Ако ракетите не бъдат прехванати по траекторията си от съюзнически сили в Турция или кораби на САЩ в Средиземно и Черно море, страната ни трябва да разчита на собствени и колективни ресурси.

  • Собствен капацитет на ПВО: България все още разчита основно на съветските зенитно-ракетни комплекси с голям обсег С-300. Въпреки че са ефективни срещу аеродинамични цели и по-стари балистични ракети, те са морално остарели и не са оптимизирани за справяне с масирани атаки от модерни крилати ракети или дронове камикадзе, летящи на ниска височина.
  • Интегрираната система на НАТО: Като член на Алианса, сигурността на българското небе е част от Съвместната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATINAMDS). При реален риск България може незабавно да изиска разполагането на американски комплекси Patriot или френски системи SAMP/T от съюзниците. Към този час военното министерство обяви, че няма нужда от извънредно разполагане на системи Patriot.
  • Радарно ранно предупреждение: България е напълно интегрирана в радарната мрежа на НАТО, което гарантира засичане на ракетни пускове от Близкия изток още в началната им фаза, осигурявайки ценно време за реакция и задействане на ПВО.


Рискът от директен ирански удар срещу авиобаза „Безмер“ остава минимален и по-скоро хипотетичен, тъй като Техеран едва ли би рискувал да задейства Член 5 от Договора за НАТО. Въпреки това, геополитическата реалност на 22 юли 2026 г. показва, че предоставянето на логистична инфраструктура за нуждите на САЩ автоматично превръща България в детайл от голямата близкоизточна шахматна дъска.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плд, ул Климент

    2 37 Отговор
    Иран не би ударил България, дори да има основания за това.

    Коментиран от #20, #56, #62

    13:02 22.07.2026

  • 2 Лесно е! Никакви цистерни!

    56 6 Отговор
    Вън Америка от Близкият Изток!

    Коментиран от #40, #72

    13:02 22.07.2026

  • 3 ХиХи

    42 1 Отговор
    За моженето може, а ние два дрона Ирански можем ли да ги спрем

    13:03 22.07.2026

  • 4 Фют

    14 3 Отговор
    Ами като питате, да ви кажа, пък гледам и че ви се иска, та може и да може, ама да нямат желание.

    13:03 22.07.2026

  • 5 хаха

    5 13 Отговор
    А дано, ама надали.

    Ае ходете си сменяйте памперсите бе ориенталци безполезни.

    Коментиран от #16

    13:03 22.07.2026

  • 6 Защо

    14 1 Отговор
    да не може ?

    13:04 22.07.2026

  • 7 Може ама ако

    3 10 Отговор
    си купи макет на базата от Тему

    13:04 22.07.2026

  • 8 Гост

    5 13 Отговор
    Милен всява паника сред населението, това е подсъдимо.

    Коментиран от #18, #73

    13:04 22.07.2026

  • 9 Феникс

    19 4 Отговор
    Може разбира се, и трябва!

    13:04 22.07.2026

  • 10 баце

    27 3 Отговор
    Може и ще го направи при първа възможност. Може да удари не само базата .... Що не земете да направите некоя писта за тия самолети до Банкя.

    Коментиран от #47

    13:04 22.07.2026

  • 11 Фен

    18 2 Отговор
    Стига ни още едно Сарафово..

    13:05 22.07.2026

  • 12 Молете

    9 2 Отговор
    Бога да не може че дпе да Ви е яко...

    13:05 22.07.2026

  • 13 Пешо

    1 5 Отговор
    Да ама не

    13:05 22.07.2026

  • 14 Аз съм веган

    10 3 Отговор
    Дано. Така мунчо ще се разкара.

    Коментиран от #33

    13:06 22.07.2026

  • 15 българина

    23 3 Отговор
    не е задължително да я удря, може и атентат в софия или бургас, да отрезви бг войнолюбци!

    13:06 22.07.2026

  • 16 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Там кметът е от БКП избран с пълно мнозинство .Сумати путинофили що е погинат.😂

    13:06 22.07.2026

  • 17 Защо тези цистерни

    28 2 Отговор
    Не ги набутат на Гърция и Турция или някъде из Европа???

    Коментиран от #23

    13:06 22.07.2026

  • 18 Смех с копейки

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Изпоплаши копейките.

    13:08 22.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 2 Отговор
    За Техеран - Безмер колко по-далеко от Сарафово е ❓

    13:08 22.07.2026

  • 20 Това духовете ли

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Плд, ул Климент":

    Ти го прошепнаха???Защото за разлика от Русия нямат спирачки!После да не плачем!!!

    13:08 22.07.2026

  • 21 хехе

    28 5 Отговор
    Какъв член 5-ти те тресе бе онзи! Никой няма да си мръдне пръста за нас дреме им на краварите, че ще може да гръмнат най-верния им слуга на Балканите.

    Коментиран от #25, #39

    13:08 22.07.2026

  • 22 Уфф

    5 24 Отговор
    5 години руската пропаганда ни плаши с Русия, била насочила ракетите си към нас, щели от НАТО да ни пращат пушечно месо в Украйна и тем подобни. Никого не успяха да излъжат. Сега почват да ни плашат с Иран. Той Иран виси на косъм, крият се по пещерите и тормозят с дрончета търговските кораби в Ормуз, дотам им стигат силиците Какво ни плашите с тези смешници?

    Коментиран от #35

    13:08 22.07.2026

  • 23 Навсякъде има

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Защо тези цистерни":

    И в Турция и в Гърция.И в Румъния.

    13:09 22.07.2026

  • 24 може бе

    2 14 Отговор
    Ракетите на Иран могат да ударят Безмер, колкото удариха Инджирлик бе! Попиляха го бе!

    13:09 22.07.2026

  • 25 за вас рашките

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "хехе":

    никой няма да си мръдне пръста.

    Коментиран от #36

    13:10 22.07.2026

  • 26 ДДДДД

    13 2 Отговор
    Важно е сега да видим депутатите как ще гласуват и кои, поименно, ще ни вкарат в този конфлитк. Ако има капка политическо и патроитично мислене, парламента ще забрани допускането на американските военни самолети.

    13:10 22.07.2026

  • 27 глупости на търкалета

    4 9 Отговор
    Те самолетоносач на 500 км немогат, че на 2000 ли?

    13:10 22.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    4 0 Отговор
    Ще видим.

    13:11 22.07.2026

  • 30 овенен

    26 2 Отговор
    Иран може да удари и НДК ако поиска .Въпроса е какво првим ние в конфликт ,който не ни засяга ? Заспалия народ за 36 години му взеха всичко , сега вече е ред и живота да му вземат .

    13:11 22.07.2026

  • 31 Дън Бай

    8 2 Отговор
    Не ми пука кой управлява в момента, но ми е странно как някои пищят за присъствието на американците.
    Къде бяхте от 1997 г. насам? А Югославия? Ако сърбите бяха пуснали една ракета или бомба над София? Ей го къде е. А горнобанската ракета?
    Голям вой! Няма кюфтета за лапане, а!

    13:12 22.07.2026

  • 32 Пенка

    9 1 Отговор
    Цистерната така ще презареди, че всичкото гориво ще отиде в Безмер.

    13:12 22.07.2026

  • 33 За теб

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм веган":

    Една ромска краставица с повечко сирене.

    13:13 22.07.2026

  • 34 Какая дипломатическая нота бре

    4 1 Отговор
    тавариш Ганев?

    13:14 22.07.2026

  • 35 Това духовете ли

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Уфф":

    Ти го прошепнаха???Защото за разлика от Русия нямат спирачки!После да не плачем!!!

    13:14 22.07.2026

  • 36 Пациент

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "за вас рашките":

    то пък за не рашките, пазачи на концлагра, некой му дреме.

    13:14 22.07.2026

  • 37 Как можем да противодействаме при реален

    7 0 Отговор
    Как можем да противодействаме при реален удар?

    Ще Видим !

    Даноп Уцелят !

    НС !

    13:15 22.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Янки, гоу хоум

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Лесно е! Никакви цистерни!":

    Вън Америка и от България. Всички кравари - обтатно в обора

    13:16 22.07.2026

  • 41 444444

    14 3 Отговор
    Балистична ракета с обсег 2000-3000 км може да бъде свалена само от THAAD или Aegis.Колкото до член 5 хората много бъркат, че той повелява веднага останалите членове на НАТО да обяват война на аткуващата страна.Нещо повече войната на САЩ срещу Иран не е война на НАТО. Испания дирекно отказа нейна територия да бъде използвана за операции срещу Иран.Т.е. България няма да получи помощ от НАТО без (САЩ).Всичко е на наш страх и риск.

    13:16 22.07.2026

  • 42 Хомосъветикус - лъже и краде !

    6 6 Отговор
    Разбира се, че няма как да удари България, но не в това е въпроса, а в лицемериния лъжец гумен кРадев !
    За да издейства отмяна на санкциите на олигарсите на Путлер и на Лукойл залага България.

    13:18 22.07.2026

  • 43 Българин

    17 3 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ ИСКА АМЕРИКАНСКИ РАКЕТИ ТУК.ТОВА НИ ПРАВИ СЪУЧАСТНИЦИ В КОНФЛИКТА.ИРАН ПРЕДУПРЕДИ!!!ВРЕМЕ Е ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЕ ВСЛУША.

    Коментиран от #54, #61

    13:18 22.07.2026

  • 44 Готов за бой

    7 2 Отговор
    Смешници, иронизирахте ли като казвах, че чакам иранците и нас да атакуват?
    Виждам ви към Калотина с подвити опашки 👊

    13:19 22.07.2026

  • 45 Да не се притесняват

    8 0 Отговор
    Всичко ще е бомба...

    13:19 22.07.2026

  • 46 гочето

    11 0 Отговор
    Може и то без проблем!
    има много възможни маршрути за ракетите им, които не се покриват от гръцки или турски ракети прехващачи. Ако някой ви каже обратното ЛЪЖЕ!
    Невъзможно е да се покрие всичко на 100%.
    Така че въпроса не е дали Иран може, а дали иска да издумка цистерните в Безмер!
    Другото ще е тъжна статистика и безброй нелепи обяснения в стил "путин е виновен"

    13:20 22.07.2026

  • 47 Не е така

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "баце":

    Не го правят при първа възможност. Предупредиха ни три пъти най-дипломатично, каквото се очаква от хилядолетна държава с хилядолетни традиции, която предупреждава свой биеш еъншен приятрл и партньор какво го очаква за слугинажа спрямо световния агресор САЩ. Ако си направите труда да прочетете някое от техните изказвания (например последното обръщение на настоящия аятолах към иранския народ и ако имате поне малко обща култура, ще разберете за каква високоинтелигентна нация става въпрос). А от другата страна? От другата страна са едни селски конекрадци от дивия запад

    13:21 22.07.2026

  • 48 Може да я удари

    1 6 Отговор
    Обаче първо трябва да превземе Турция 🤩🤩🤩

    Коментиран от #58

    13:22 22.07.2026

  • 49 Петкан

    8 0 Отговор
    Съгласно Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на ООН от 14 декември 1974г. чл.1, относно определението за агресия, тя включва: „Всеки акт на употреба на въоръжена сила от държава срещу суверенитета, териториалната неприкосновеност и политическата независимост на друга държава или по какъвто и да било друг начин несъвместим с Обединените нации.“ Съгласно този документ военната агресия „представлява престъпление срещу международния мир“ и „поражда международна отговорност“. Освен това съгласно чл. 3, подт.(f) от него: „Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава.” Ако САЩ използват база в България за агресия срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. Съгласно чл. 51 от Хартата на ООН: „Никоя разпоредба на тази харта не накърнява неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана в случай на въоръжено нападение срещу член на организацията, докато Съветът за сигурност вземе необходимите мерки за поддържането на международния мир и сигурност. Мерките, предприети от членовете при упражняването на това право на самоотбрана, трябва незабавно да бъдат съобщени на Съвета за сигурност и с нищо не трябва да засягат правомощията и отговорността на Съвета за сигурност съгласно тази харта за предприемане по всяко време на такива действия, каквито той сметне за необходими за поддържането и

    13:23 22.07.2026

  • 50 Ало, щраусовата тактика не работи

    7 1 Отговор

    До коментар #39 от "Кой":

    Явно гледаш само БТВ и си зарил глава в пясъка :))) ти наясно ли си в момента какви щети причиняват иранците на около 15 държави - васали на Щатите. Всеки ден се взривяват и кораби в открито море. И това е само началото

    Коментиран от #55

    13:23 22.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Така Така

    9 2 Отговор
    За вас не член пети а бая голям бахур е нужен, за да ви покаже, че ние в нато нямаме работа, това е престъпна организация от крадци, колонизатори и убиици, ние като кави се явяваме там!?

    13:24 22.07.2026

  • 53 Въпросът е реторичен

    9 1 Отговор
    Няма съмнение, че Иран може да удари по американските военни летящи цистерни в Безмер, тъй като те зареждат американските бомбардировачи и изтребители-бомбардировачи, които избиват децата на Иран.

    Редно е да чакаме ответен удар по Безмер.

    13:25 22.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 штрауса

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ало, щраусовата тактика не работи":

    Абе кой от васалите е в НАТЮто?

    Коментиран от #63

    13:25 22.07.2026

  • 56 Така де

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Плд, ул Климент":

    Копейки, защо вкарахте България във война с Иран. Още повече, че иранците са приятели на матушка Русия. С Русия ли ще воюваме?

    13:26 22.07.2026

  • 57 Петкан

    5 0 Отговор
    ...или възстановяването на международния мир и сигурност.“
    В този контекст (описан по-горе) Иран би имал законното право на самоотбрана (вкл. нападение) срещу обектите (в случая в България), от които се подпомага агресията (както и от други страни в региона и Европа). Освен, че притежва далакобойни ракети (достгащи и до наша територия - виж техните харакеристики), Иран поддържа отношения и подпомага известни групировки, които са способни да извършат определени терористични действия на наша територия.

    13:27 22.07.2026

  • 58 Даскал

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Може да я удари":

    Охльо-бохльо, кой клас си, моето дете? Слаб (2) ти пиша. Седни си, изобщо няма да те питам какво представляват балистичните и хиперзвуковите ракети

    13:27 22.07.2026

  • 59 Спокойни сме

    2 1 Отговор
    Йотова и Радев ще пазят България!

    13:27 22.07.2026

  • 60 Троян

    1 0 Отговор
    Дядо Петко, колко стува една атомна бомба
    Много милиони бабо Пено.
    Ех да има как една ткава да падне във задния ни двор....

    13:28 22.07.2026

  • 61 Българин си

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    ама късно е вече либе за китка. Вече сме срещу персите. Копейките заложиха България на карта. Срам!

    13:29 22.07.2026

  • 62 Валентин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Плд, ул Климент":

    си казаха и арабите от залива преди да разрешат американски удари по иран последвани от ирански удари по тях самите.

    13:29 22.07.2026

  • 63 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "штрауса":

    Хохооо, съвсем скоро ще разбереш

    13:29 22.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Реторично

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Българският":

    Плиткоумник като повечето сте атлантици защо трябваше Радев на предизборната си кампания да слага снимка на Путин с български и руски знамена?

    13:32 22.07.2026

  • 66 Демек

    1 1 Отговор
    Могат да ни ударят с няколко вида ракети.

    13:32 22.07.2026

  • 67 Българин

    7 0 Отговор
    РАДЕВ НИ ВКАРВАВЪВ ВОЙНА С ИРАН !!! ИЗЛЪГА ВСИЧКИ, КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА НЕГО !!! ОСТАВКА !!!

    13:33 22.07.2026

  • 68 Мунчо кРадев

    1 1 Отговор
    Няма проблем, руското пво с-300 ще ни пази.

    13:33 22.07.2026

  • 69 Продажни идиоти

    3 0 Отговор
    Какво се загрижили?!

    13:34 22.07.2026

  • 70 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Накратко фактите:

    1. Иран удари/унищожи всички американски военни обекти в района на Близкия изток.

    2. Ламите подариха всички ПВО комплекси С-300 на Киев.

    3. Техеран има способности и удари военната база на САЩ на о. Диего Гарсия на 4000 км. от територията на Иран.

    4. Сами си отговорете на въпроса може ли Иран да нанесе удар по цели в България и доколко американците са способни да свалят иранските ракети, за да ни опазят...

    13:34 22.07.2026

  • 71 И ловец съм и рибар съм

    5 0 Отговор
    Поздрави на рибата, дето гласува за Радев :) хахахахахахахахахаха

    Коментиран от #91

    13:34 22.07.2026

  • 72 Тъй ама

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лесно е! Никакви цистерни!":

    Цяла Европа отказа на Тръмп да воюва срещу Иран,, само ние се хванахме на въдицата като някои а дали. Къде ни води тоя Радев бе?

    13:35 22.07.2026

  • 73 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    А кауна не всява ли паника като каза, че руснаците могат да ни ударят с тактическо ядрено оръжие? Питам за един приятел радевист.

    Коментиран от #74

    13:35 22.07.2026

  • 74 На дъното ни води !

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Хаха":

    ПБ - "Провал за България" !!!

    13:35 22.07.2026

  • 75 Грешен въпрос

    4 1 Отговор
    Кой ще поразява базата Безмер? Ако ще е, няма да е тя!

    13:36 22.07.2026

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    На въпросът:
    "Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?"
    Отговорът е ДА❗
    Но какъв е отговорът на въпроса:
    Може ли ШАШт да ни защити❓
    Като гледаме какво става из САШтинските бази около залива, май отговорът е НЕ 🤔❗

    13:38 22.07.2026

  • 77 милен к@неф

    1 1 Отговор
    ох как искам да удрят,удрят обрезани ракети!

    13:38 22.07.2026

  • 78 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    3 2 Отговор
    Браво на Радев! Мъдър ход и за националните интереси!
    САЩ ни пази - Европа ни храни!
    Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊

    13:38 22.07.2026

  • 79 Само

    4 0 Отговор
    Да не нацелят блок 20 у Ямбол.

    13:38 22.07.2026

  • 80 Пламен

    3 1 Отговор
    В сайта на Копейкин намерих статийка от 30.04.2025

    “Възраждане” с делегация във Вашингтон, срещат се с конгресмени от Републиканската партия на САЩ.
    Делегатите изразиха пълната си подкрепа за политиката на Президента Доналд Тръмп. "

    Двулични леваци !

    13:39 22.07.2026

  • 81 Жана

    2 1 Отговор
    Каква система С300 като евроатлантиците подариха ракетите за нея на Украйна

    13:39 22.07.2026

  • 82 Троян

    5 0 Отговор
    Станахме легитимна цел за Персите. Фатмака да си ходи.

    13:40 22.07.2026

  • 83 дядото

    3 0 Отговор
    защо безмер,да удрят там където трябва

    13:43 22.07.2026

  • 84 Пламен

    4 0 Отговор
    Фатмака пусна една снимка на Путя и първосигналните копейки глътнаха голата кука.
    Хак ви е сега . :)

    13:44 22.07.2026

  • 85 А бе тия летящи

    0 1 Отговор
    бомби как идват пълни или празни и ние тука безплатно им ги пълним със гориво ли.

    13:47 22.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Въпросът не е може или не може.Въпросът е чий го дирим ние в това "предприятие"Радев искаше референдум "за или против еврото"."Лошите" не му разрешиха.Сега,като е на власт и като е от "добрите" Аз го питам "Чий го дири България в това съзъклятие ?" и най-вече къде ни е ползата ?

    13:51 22.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Защо така

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "И ловец съм и рибар съм":

    След като 9 години Радев руга всички български правителства без неговите служебните, сега нашият български народ много мъдро го пусна в тигана да се пържи в собствен сос. Браво!

    13:54 22.07.2026