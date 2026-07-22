"Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?"

Геополитическото напрежение в Близкия изток се пренесе директно на българска земя. Официален Техеран изпрати дипломатическая нота до София, предупреждавайки страната ни да не допуска съдействие за американски военни операции от своя територия, съобщават източници от Министерството на външните работи на България.
Повод за острата реакция е предложението за разполагане на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ за логистична подкрепа на операции в Близкия изток от 24 юли до 1 октомври 2026 г.
Докато държавното ръководство успокоява, че пряка военна опасност няма, в обществото изплува ключовият въпрос: притежава ли Иран техническия потенциал да порази обекти на българска територия и как София би могла да се защити?
Имат ли иранските ракети обсег до България?
Анализът на военния арсенал на Ислямската република показва, че страната разполага с най-голямата и разнообразна ракетна програма в Близкия изток. Разстоянието от Западен Иран до българската авиобаза „Безмер“ е приблизително 1800 – 2100 километра.
Техеран притежава няколко типа балистични ракети със среден обсег (MRBM), които покриват това разстояние:
- Shahab-3: Модернизираните версии имат обсег до 2000 км.
- Sejjil: Двустепенна ракета с твърдо гориво и обсег около 2000 – 2500 км.
- Khorramshahr: Според данни на международни военни анализатори нейният обсег достига до 2000 - 3000 км в зависимост от бойната глава.
- Soumar / Paveh: Крилати ракети с наземно базиране, чийто предполагаем обсег също е около 2000 – 2500 км.
От техническа гледна точка, България попада в крайния обсег на най-мощните ирански балистични и крилати ракети. Това прави теоретично възможен удар срещу инфраструктура у нас, ако страната бъде припозната като съучастник в потенциален конфликт.
Кои самолети ще презареждат и как се пази Безмер?
Американските въздушни цистерни — вероятно от типа KC-135 Stratotanker или по-модерните KC-46 Pegasus — имат ключова роля за удължаване на бойния радиус на авиацията на САЩ и НАТО. В Безмер те ще осигуряват гориво във въздуха основно за:
- Тежки стратегически бомбардировачи: Машини като B-1B Lancer или B-52 Stratofortress, опериращи в Черноморския регион и Близкия изток.
- Многоцелеви изтребители: Тактически самолети от пето поколение F-35 Lightning II, както и F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, ангажирани с мисии за въздушно превъзходство и удари по земни цели.
Присъствието на толкова ценни логистични активи изисква изключителни мерки за сигурност. Физическият периметър на авиобаза „Безмер“ се охранява чрез многослойна система за сигурност. Тя включва денонощно видеонаблюдение, термовизионни камери, сеизмични датчици за движение около оградата и строго контролиран пропускателен режим с биометрични данни. За сигурността отговаря Военна полиция, подпомагана от специални подразделения за бързо реагиране, които са в постоянна бойна готовност за отразяване на диверсии, атаки с дронове на ниска височина или проникване в обекта.
Политически отзвук и оценка на риска
Българските власти побързаха да намалят напрежението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че според анализа на Служба „Военно разузнаване“ определени геополитически рискове съществуват, но няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Той подчерта, че американските машини са единствено за логистични мисии и няма да извършват бойни действия в българското въздушно пространство.
Президентът Илияна Йотова също зае умерена позиция при посещението си в авиобаза „Граф Игнатиево“, като декларира, че пребиваването на цистерните в Безмер не ни прави автоматично страна във войната. В същия дух премиерът Румен Радев призова Вашингтон и Техеран към деескалация и допълни, че България държи на добрите си отношения и с двете държави.
Как можем да противодействаме при реален удар?
Хипотетичният сценарий за ракетна атака срещу базата в Безмер поставя под въпрос състоянието на противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВО/ПРО) на България. Ако ракетите не бъдат прехванати по траекторията си от съюзнически сили в Турция или кораби на САЩ в Средиземно и Черно море, страната ни трябва да разчита на собствени и колективни ресурси.
- Собствен капацитет на ПВО: България все още разчита основно на съветските зенитно-ракетни комплекси с голям обсег С-300. Въпреки че са ефективни срещу аеродинамични цели и по-стари балистични ракети, те са морално остарели и не са оптимизирани за справяне с масирани атаки от модерни крилати ракети или дронове камикадзе, летящи на ниска височина.
- Интегрираната система на НАТО: Като член на Алианса, сигурността на българското небе е част от Съвместната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATINAMDS). При реален риск България може незабавно да изиска разполагането на американски комплекси Patriot или френски системи SAMP/T от съюзниците. Към този час военното министерство обяви, че няма нужда от извънредно разполагане на системи Patriot.
- Радарно ранно предупреждение: България е напълно интегрирана в радарната мрежа на НАТО, което гарантира засичане на ракетни пускове от Близкия изток още в началната им фаза, осигурявайки ценно време за реакция и задействане на ПВО.
Рискът от директен ирански удар срещу авиобаза „Безмер“ остава минимален и по-скоро хипотетичен, тъй като Техеран едва ли би рискувал да задейства Член 5 от Договора за НАТО. Въпреки това, геополитическата реалност на 22 юли 2026 г. показва, че предоставянето на логистична инфраструктура за нуждите на САЩ автоматично превръща България в детайл от голямата близкоизточна шахматна дъска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плд, ул Климент
Коментиран от #20, #56, #62
13:02 22.07.2026
2 Лесно е! Никакви цистерни!
Коментиран от #40, #72
13:02 22.07.2026
3 ХиХи
13:03 22.07.2026
4 Фют
13:03 22.07.2026
5 хаха
Ае ходете си сменяйте памперсите бе ориенталци безполезни.
Коментиран от #16
13:03 22.07.2026
6 Защо
13:04 22.07.2026
7 Може ама ако
13:04 22.07.2026
8 Гост
Коментиран от #18, #73
13:04 22.07.2026
9 Феникс
13:04 22.07.2026
10 баце
Коментиран от #47
13:04 22.07.2026
11 Фен
13:05 22.07.2026
12 Молете
13:05 22.07.2026
13 Пешо
13:05 22.07.2026
14 Аз съм веган
Коментиран от #33
13:06 22.07.2026
15 българина
13:06 22.07.2026
16 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #5 от "хаха":Там кметът е от БКП избран с пълно мнозинство .Сумати путинофили що е погинат.😂
13:06 22.07.2026
17 Защо тези цистерни
Коментиран от #23
13:06 22.07.2026
18 Смех с копейки
До коментар #8 от "Гост":Изпоплаши копейките.
13:08 22.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:08 22.07.2026
20 Това духовете ли
До коментар #1 от "Плд, ул Климент":Ти го прошепнаха???Защото за разлика от Русия нямат спирачки!После да не плачем!!!
13:08 22.07.2026
21 хехе
Коментиран от #25, #39
13:08 22.07.2026
22 Уфф
Коментиран от #35
13:08 22.07.2026
23 Навсякъде има
До коментар #17 от "Защо тези цистерни":И в Турция и в Гърция.И в Румъния.
13:09 22.07.2026
24 може бе
13:09 22.07.2026
25 за вас рашките
До коментар #21 от "хехе":никой няма да си мръдне пръста.
Коментиран от #36
13:10 22.07.2026
26 ДДДДД
13:10 22.07.2026
27 глупости на търкалета
13:10 22.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
13:11 22.07.2026
30 овенен
13:11 22.07.2026
31 Дън Бай
Къде бяхте от 1997 г. насам? А Югославия? Ако сърбите бяха пуснали една ракета или бомба над София? Ей го къде е. А горнобанската ракета?
Голям вой! Няма кюфтета за лапане, а!
13:12 22.07.2026
32 Пенка
13:12 22.07.2026
33 За теб
До коментар #14 от "Аз съм веган":Една ромска краставица с повечко сирене.
13:13 22.07.2026
34 Какая дипломатическая нота бре
13:14 22.07.2026
35 Това духовете ли
До коментар #22 от "Уфф":Ти го прошепнаха???Защото за разлика от Русия нямат спирачки!После да не плачем!!!
13:14 22.07.2026
36 Пациент
До коментар #25 от "за вас рашките":то пък за не рашките, пазачи на концлагра, некой му дреме.
13:14 22.07.2026
37 Как можем да противодействаме при реален
Ще Видим !
Даноп Уцелят !
НС !
13:15 22.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Янки, гоу хоум
До коментар #2 от "Лесно е! Никакви цистерни!":Вън Америка и от България. Всички кравари - обтатно в обора
13:16 22.07.2026
41 444444
13:16 22.07.2026
42 Хомосъветикус - лъже и краде !
За да издейства отмяна на санкциите на олигарсите на Путлер и на Лукойл залага България.
13:18 22.07.2026
43 Българин
Коментиран от #54, #61
13:18 22.07.2026
44 Готов за бой
Виждам ви към Калотина с подвити опашки 👊
13:19 22.07.2026
45 Да не се притесняват
13:19 22.07.2026
46 гочето
има много възможни маршрути за ракетите им, които не се покриват от гръцки или турски ракети прехващачи. Ако някой ви каже обратното ЛЪЖЕ!
Невъзможно е да се покрие всичко на 100%.
Така че въпроса не е дали Иран може, а дали иска да издумка цистерните в Безмер!
Другото ще е тъжна статистика и безброй нелепи обяснения в стил "путин е виновен"
13:20 22.07.2026
47 Не е така
До коментар #10 от "баце":Не го правят при първа възможност. Предупредиха ни три пъти най-дипломатично, каквото се очаква от хилядолетна държава с хилядолетни традиции, която предупреждава свой биеш еъншен приятрл и партньор какво го очаква за слугинажа спрямо световния агресор САЩ. Ако си направите труда да прочетете някое от техните изказвания (например последното обръщение на настоящия аятолах към иранския народ и ако имате поне малко обща култура, ще разберете за каква високоинтелигентна нация става въпрос). А от другата страна? От другата страна са едни селски конекрадци от дивия запад
13:21 22.07.2026
48 Може да я удари
Коментиран от #58
13:22 22.07.2026
49 Петкан
13:23 22.07.2026
50 Ало, щраусовата тактика не работи
До коментар #39 от "Кой":Явно гледаш само БТВ и си зарил глава в пясъка :))) ти наясно ли си в момента какви щети причиняват иранците на около 15 държави - васали на Щатите. Всеки ден се взривяват и кораби в открито море. И това е само началото
Коментиран от #55
13:23 22.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Така Така
13:24 22.07.2026
53 Въпросът е реторичен
Редно е да чакаме ответен удар по Безмер.
13:25 22.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 штрауса
До коментар #50 от "Ало, щраусовата тактика не работи":Абе кой от васалите е в НАТЮто?
Коментиран от #63
13:25 22.07.2026
56 Така де
До коментар #1 от "Плд, ул Климент":Копейки, защо вкарахте България във война с Иран. Още повече, че иранците са приятели на матушка Русия. С Русия ли ще воюваме?
13:26 22.07.2026
57 Петкан
В този контекст (описан по-горе) Иран би имал законното право на самоотбрана (вкл. нападение) срещу обектите (в случая в България), от които се подпомага агресията (както и от други страни в региона и Европа). Освен, че притежва далакобойни ракети (достгащи и до наша територия - виж техните харакеристики), Иран поддържа отношения и подпомага известни групировки, които са способни да извършат определени терористични действия на наша територия.
13:27 22.07.2026
58 Даскал
До коментар #48 от "Може да я удари":Охльо-бохльо, кой клас си, моето дете? Слаб (2) ти пиша. Седни си, изобщо няма да те питам какво представляват балистичните и хиперзвуковите ракети
13:27 22.07.2026
59 Спокойни сме
13:27 22.07.2026
60 Троян
Много милиони бабо Пено.
Ех да има как една ткава да падне във задния ни двор....
13:28 22.07.2026
61 Българин си
До коментар #43 от "Българин":ама късно е вече либе за китка. Вече сме срещу персите. Копейките заложиха България на карта. Срам!
13:29 22.07.2026
62 Валентин
До коментар #1 от "Плд, ул Климент":си казаха и арабите от залива преди да разрешат американски удари по иран последвани от ирански удари по тях самите.
13:29 22.07.2026
63 Споко
До коментар #55 от "штрауса":Хохооо, съвсем скоро ще разбереш
13:29 22.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Реторично
До коментар #54 от "Българският":Плиткоумник като повечето сте атлантици защо трябваше Радев на предизборната си кампания да слага снимка на Путин с български и руски знамена?
13:32 22.07.2026
66 Демек
13:32 22.07.2026
67 Българин
13:33 22.07.2026
68 Мунчо кРадев
13:33 22.07.2026
69 Продажни идиоти
13:34 22.07.2026
70 az СВО Победа 81
1. Иран удари/унищожи всички американски военни обекти в района на Близкия изток.
2. Ламите подариха всички ПВО комплекси С-300 на Киев.
3. Техеран има способности и удари военната база на САЩ на о. Диего Гарсия на 4000 км. от територията на Иран.
4. Сами си отговорете на въпроса може ли Иран да нанесе удар по цели в България и доколко американците са способни да свалят иранските ракети, за да ни опазят...
13:34 22.07.2026
71 И ловец съм и рибар съм
Коментиран от #91
13:34 22.07.2026
72 Тъй ама
До коментар #2 от "Лесно е! Никакви цистерни!":Цяла Европа отказа на Тръмп да воюва срещу Иран,, само ние се хванахме на въдицата като някои а дали. Къде ни води тоя Радев бе?
13:35 22.07.2026
73 Хаха
До коментар #8 от "Гост":А кауна не всява ли паника като каза, че руснаците могат да ни ударят с тактическо ядрено оръжие? Питам за един приятел радевист.
Коментиран от #74
13:35 22.07.2026
74 На дъното ни води !
До коментар #73 от "Хаха":ПБ - "Провал за България" !!!
13:35 22.07.2026
75 Грешен въпрос
13:36 22.07.2026
76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?"
Отговорът е ДА❗
Но какъв е отговорът на въпроса:
Може ли ШАШт да ни защити❓
Като гледаме какво става из САШтинските бази около залива, май отговорът е НЕ 🤔❗
13:38 22.07.2026
77 милен к@неф
13:38 22.07.2026
78 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
САЩ ни пази - Европа ни храни!
Ако тези примитиви чаршафи дори си помислят да ни атакуват световният хегемон САЩ ще ги изпепели от картата на света!👌💯👈🤛👊
13:38 22.07.2026
79 Само
13:38 22.07.2026
80 Пламен
“Възраждане” с делегация във Вашингтон, срещат се с конгресмени от Републиканската партия на САЩ.
Делегатите изразиха пълната си подкрепа за политиката на Президента Доналд Тръмп. "
Двулични леваци !
13:39 22.07.2026
81 Жана
13:39 22.07.2026
82 Троян
13:40 22.07.2026
83 дядото
13:43 22.07.2026
84 Пламен
Хак ви е сега . :)
13:44 22.07.2026
85 А бе тия летящи
13:47 22.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 🦁ЩЩД🦁
13:51 22.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Защо така
До коментар #71 от "И ловец съм и рибар съм":След като 9 години Радев руга всички български правителства без неговите служебните, сега нашият български народ много мъдро го пусна в тигана да се пържи в собствен сос. Браво!
13:54 22.07.2026