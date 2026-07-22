"Може ли Иран да удари базата ни в Безмер?"

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Геополитическото напрежение в Близкия изток се пренесе директно на българска земя. Официален Техеран изпрати дипломатическая нота до София, предупреждавайки страната ни да не допуска съдействие за американски военни операции от своя територия, съобщават източници от Министерството на външните работи на България.

Повод за острата реакция е предложението за разполагане на до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“ за логистична подкрепа на операции в Близкия изток от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Докато държавното ръководство успокоява, че пряка военна опасност няма, в обществото изплува ключовият въпрос: притежава ли Иран техническия потенциал да порази обекти на българска територия и как София би могла да се защити?

Имат ли иранските ракети обсег до България?

Анализът на военния арсенал на Ислямската република показва, че страната разполага с най-голямата и разнообразна ракетна програма в Близкия изток. Разстоянието от Западен Иран до българската авиобаза „Безмер“ е приблизително 1800 – 2100 километра.

Техеран притежава няколко типа балистични ракети със среден обсег (MRBM), които покриват това разстояние:

Shahab-3: Модернизираните версии имат обсег до 2000 км.

Sejjil: Двустепенна ракета с твърдо гориво и обсег около 2000 – 2500 км.

Khorramshahr: Според данни на международни военни анализатори нейният обсег достига до 2000 - 3000 км в зависимост от бойната глава.

Soumar / Paveh: Крилати ракети с наземно базиране, чийто предполагаем обсег също е около 2000 – 2500 км.

От техническа гледна точка, България попада в крайния обсег на най-мощните ирански балистични и крилати ракети. Това прави теоретично възможен удар срещу инфраструктура у нас, ако страната бъде припозната като съучастник в потенциален конфликт.

Кои самолети ще презареждат и как се пази Безмер?

Американските въздушни цистерни — вероятно от типа KC-135 Stratotanker или по-модерните KC-46 Pegasus — имат ключова роля за удължаване на бойния радиус на авиацията на САЩ и НАТО. В Безмер те ще осигуряват гориво във въздуха основно за:

Тежки стратегически бомбардировачи: Машини като B-1B Lancer или B-52 Stratofortress, опериращи в Черноморския регион и Близкия изток.

Многоцелеви изтребители: Тактически самолети от пето поколение F-35 Lightning II, както и F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, ангажирани с мисии за въздушно превъзходство и удари по земни цели.

Присъствието на толкова ценни логистични активи изисква изключителни мерки за сигурност. Физическият периметър на авиобаза „Безмер“ се охранява чрез многослойна система за сигурност. Тя включва денонощно видеонаблюдение, термовизионни камери, сеизмични датчици за движение около оградата и строго контролиран пропускателен режим с биометрични данни. За сигурността отговаря Военна полиция, подпомагана от специални подразделения за бързо реагиране, които са в постоянна бойна готовност за отразяване на диверсии, атаки с дронове на ниска височина или проникване в обекта.

Политически отзвук и оценка на риска

Българските власти побързаха да намалят напрежението. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че според анализа на Служба „Военно разузнаване“ определени геополитически рискове съществуват, но няма непосредствена заплаха за националната сигурност. Той подчерта, че американските машини са единствено за логистични мисии и няма да извършват бойни действия в българското въздушно пространство.

Президентът Илияна Йотова също зае умерена позиция при посещението си в авиобаза „Граф Игнатиево“, като декларира, че пребиваването на цистерните в Безмер не ни прави автоматично страна във войната. В същия дух премиерът Румен Радев призова Вашингтон и Техеран към деескалация и допълни, че България държи на добрите си отношения и с двете държави.

Как можем да противодействаме при реален удар?

Хипотетичният сценарий за ракетна атака срещу базата в Безмер поставя под въпрос състоянието на противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВО/ПРО) на България. Ако ракетите не бъдат прехванати по траекторията си от съюзнически сили в Турция или кораби на САЩ в Средиземно и Черно море, страната ни трябва да разчита на собствени и колективни ресурси.

Собствен капацитет на ПВО: България все още разчита основно на съветските зенитно-ракетни комплекси с голям обсег С-300. Въпреки че са ефективни срещу аеродинамични цели и по-стари балистични ракети, те са морално остарели и не са оптимизирани за справяне с масирани атаки от модерни крилати ракети или дронове камикадзе, летящи на ниска височина.

Интегрираната система на НАТО: Като член на Алианса, сигурността на българското небе е част от Съвместната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО (NATINAMDS). При реален риск България може незабавно да изиска разполагането на американски комплекси Patriot или френски системи SAMP/T от съюзниците. Към този час военното министерство обяви, че няма нужда от извънредно разполагане на системи Patriot.

Радарно ранно предупреждение: България е напълно интегрирана в радарната мрежа на НАТО, което гарантира засичане на ракетни пускове от Близкия изток още в началната им фаза, осигурявайки ценно време за реакция и задействане на ПВО.



Рискът от директен ирански удар срещу авиобаза „Безмер“ остава минимален и по-скоро хипотетичен, тъй като Техеран едва ли би рискувал да задейства Член 5 от Договора за НАТО. Въпреки това, геополитическата реалност на 22 юли 2026 г. показва, че предоставянето на логистична инфраструктура за нуждите на САЩ автоматично превръща България в детайл от голямата близкоизточна шахматна дъска.