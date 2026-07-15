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Как миналото застигна Рейхан Сейдали: От кадър на ДПС до независим съветник и арестант заради „Широката“

Как миналото застигна Рейхан Сейдали: От кадър на ДПС до независим съветник и арестант заради „Широката“

15 Юли, 2026 18:35 1 070 10

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  • дпс-
  • независим съветник-
  • арестант

Според събраната до момента информация, разследването в Кърджали е започнало след официална жалба на мъж, който твърди, че е бил обект на сериозни заплахи за физическа саморазправа и побой. Случката, за която е подаден сигналът, датира от миналата година. По думите на самия Христо Широков пред медиите става въпрос за ситуация в заведение, при която „някакво момче се уплашило“

Как миналото застигна Рейхан Сейдали: От кадър на ДПС до независим съветник и арестант заради „Широката“ - 1
Колаж: kardjalinews.bg
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Рейхан Сейдали е отведен за разпит в ОДМВР – Кърджали по жалбата за заплахи; същевременно лидерът на ДПС – Бургас бе закопчан отново по друга схема. Разследването на ОДМВР – Кърджали, по което бе арестуван областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков – „Широката“, се разраства, информират от kardjalinews.bg.

Криминалната полиция в родопския град е задържала за обяснения общинския съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. Задържането на местния политик от Момчилград е директно свързано с първоначалната преписка, по която бе разпитван Широков, преди ГДБОП да го закопчае за втори път по разследването за източване на „ВиК – Бургас“.
Заплахи за разправа и побой зад ареста на двамата политици
Според събраната до момента информация, разследването в Кърджали е започнало след официална жалба на мъж, който твърди, че е бил обект на сериозни заплахи за физическа саморазправа и побой.Случката, за която е подаден сигналът, датира от миналата година. По думите на самия Христо Широков пред медиите става въпрос за ситуация в заведение, при която „някакво момче се уплашило“. По информация на kardjalinews.bg по времето на инцидента задържаният общински съветник Рейхан Сейдали все още е бил член на ДПС.Впоследствие обаче настъпва политическа промяна около неговата фигура. Към днешна дата Сейдали вече е независим общински съветник в Момчилград, а на последните избори е работил активно за политическа формация „Прогресивна България“.
Именно по тази линия на разследване във вторник Христо Широков прекара 24 часа в ареста в Кърджали, след което бе освободен. Днес по същата полицейска преписка белезниците щракнаха и около ръцете на Рейхан Сейдали. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и в момента дава показания пред криминалистите.
Вторият арест на Широков: Отведен под конвой от Поморие
Междувременно станаха ясни детайли около повторния арест на Христо Широков, който се случи броени часове след като бе освободен от ареста в Кърджали. Служители на ГДБОП са посетили дома на Широков в Поморие и са го отвели принудително. Този втори арест е част от мащабното досъдебно производство за корупция и отклоняване на финансови средства от държавното дружество „ВиК – Бургас“. Към настоящия момент няма официална информация от прокуратурата за повдигнати обвинения срещу него по нито един от двата случая.


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишо с бакшишо

    6 1 Отговор
    Ааа, чичо Румине, ше си мерим пак групировките, щом прецака готовата финализирана сделка!

    18:39 15.07.2026

  • 2 АааметДжоган

    10 2 Отговор
    Щом е от дпс,значи е измамник! Там други няма.В кауша!

    18:45 15.07.2026

  • 3 Амиии

    7 1 Отговор
    Време е Широката да го задържат задълго за да го разширят максимално!

    Коментиран от #5

    18:53 15.07.2026

  • 4 Тервел

    4 1 Отговор
    Само баклук като Дебелян Дубайския Нерез може да назначи за политическо лице отявлен мафиот ортак на Митьо Дзъркела. Евала на тая ориенталско тюрко-ромсска държавичка.

    18:57 15.07.2026

  • 5 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Амиии":

    и каква разлика има с МИТКО ШАМАРОСАНИЯТ КМЕТИЛИ С НИСКОЧЕЛОТО МОМЧЕ

    18:58 15.07.2026

  • 6 Ак-47

    5 1 Отговор
    Дпс-прогресивна България....И тези ще ни оправят.Аман от спаситетили!Сопичката трябва да играе,друга оправия няма

    18:58 15.07.2026

  • 7 Широков е точен

    0 1 Отговор
    И друга новина днес от ЕК. Процедурата започна и фалита е в ход. Кореспондента на БНР предава от Париж -
    Радев и правителството му направиха напълно умишлено България за смях в Европа 😡 Лошото е, че невежата популация гласувала за Мунчо въобще не си дава сметка какви ще са последствията и как ще се отразят на България като цяло.

    19:01 15.07.2026

  • 8 ЦК на БКП

    2 0 Отговор
    "Обръчите от фирми" създадени от опърления вече "сокол" с бензинова лампа, с която лампа скори ще пърлят и Прасето.

    19:08 15.07.2026

  • 9 Тончо

    1 2 Отговор
    Към днешна дата Сейдали вече е независим общински съветник в Момчилград, а на последните избори е работил активно за политическа формация „Прогресивна България“. Не е нужен допълнителен коментар!

    19:16 15.07.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:22 15.07.2026