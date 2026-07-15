Как миналото застигна Рейхан Сейдали: От кадър на ДПС до независим съветник и арестант заради „Широката“

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Рейхан Сейдали е отведен за разпит в ОДМВР – Кърджали по жалбата за заплахи; същевременно лидерът на ДПС – Бургас бе закопчан отново по друга схема. Разследването на ОДМВР – Кърджали, по което бе арестуван областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков – „Широката“, се разраства, информират от kardjalinews.bg.

Криминалната полиция в родопския град е задържала за обяснения общинския съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. Задържането на местния политик от Момчилград е директно свързано с първоначалната преписка, по която бе разпитван Широков, преди ГДБОП да го закопчае за втори път по разследването за източване на „ВиК – Бургас“.

Заплахи за разправа и побой зад ареста на двамата политици

Според събраната до момента информация, разследването в Кърджали е започнало след официална жалба на мъж, който твърди, че е бил обект на сериозни заплахи за физическа саморазправа и побой.Случката, за която е подаден сигналът, датира от миналата година. По думите на самия Христо Широков пред медиите става въпрос за ситуация в заведение, при която „някакво момче се уплашило“. По информация на kardjalinews.bg по времето на инцидента задържаният общински съветник Рейхан Сейдали все още е бил член на ДПС.Впоследствие обаче настъпва политическа промяна около неговата фигура. Към днешна дата Сейдали вече е независим общински съветник в Момчилград, а на последните избори е работил активно за политическа формация „Прогресивна България“.

Именно по тази линия на разследване във вторник Христо Широков прекара 24 часа в ареста в Кърджали, след което бе освободен. Днес по същата полицейска преписка белезниците щракнаха и около ръцете на Рейхан Сейдали. Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и в момента дава показания пред криминалистите.

Вторият арест на Широков: Отведен под конвой от Поморие

Междувременно станаха ясни детайли около повторния арест на Христо Широков, който се случи броени часове след като бе освободен от ареста в Кърджали. Служители на ГДБОП са посетили дома на Широков в Поморие и са го отвели принудително. Този втори арест е част от мащабното досъдебно производство за корупция и отклоняване на финансови средства от държавното дружество „ВиК – Бургас“. Към настоящия момент няма официална информация от прокуратурата за повдигнати обвинения срещу него по нито един от двата случая.