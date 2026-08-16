Жена е убита при атака с дрон срещу кола в село близо до Курск

Дрон на украинските въоръжени сили е атакувал цивилен автомобил в село Будки в Курска област, убивайки жена пътничка и ранявайки мъжа шофьор. Това съобщи губернаторът на областта Александър Хинштейн.
„Днес вражески дрон атакува цивилен автомобил в село Будки в Глушковски район. Ударът е засегнал задната част на автомобила. За наше голямо съжаление жената пътничка е починала на място. Шофьорът е ранен. Предварителните данни сочат, че 74-годишният мъж е получил акупунктура и ожулвания“, каза губернаторът в изявление пред вестник „Макс“.
Един цивилен е убит, а четирима други са ранени в резултат на атаки на украинските въоръжени сили срещу селища на ЛНР. Това съобщи Леонид Пасечник, главата на републиката.
„В общинския район Белокуракино вражески дрон атакува цивилен камион „Газела“. Шофьорът, родом от Ростов на Дон, почина от нараняванията си. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите му“, написа Пасечник в Max.
Според него в Лисичанск украинските въоръжени сили са ударили цистерна за вода, принадлежаща на област Татарстан, ранявайки 33-годишен и 44-годишен мъж. В общинския район Сватовски 66-годишна жена е ранена при нападение срещу жилищен блок. На път в общинския район Новопсков дрон е ударил лек автомобил, ранявайки 42-годишния шофьор.
Всички ранени са получили бърза медицинска помощ, добави началникът на ЛНР.
Общо украинските въоръжени сили са атакували 16 общини през последните 24 часа. Повредена е гражданска, комунална и търговска инфраструктура, уточни Пасечник. Властите и службите за спешна помощ работят по отстраняване на последиците, докато следователи от Следствения комитет на ЛНР документират престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили, заключи главата на републиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7, #18, #22
15:19 16.08.2026
2 Да питам
15:19 16.08.2026
3 Навигатора на дрона
15:20 16.08.2026
4 Пара докси
Коментиран от #12
15:21 16.08.2026
5 Бог да прости руските жертви
Коментиран от #9, #19, #24
15:22 16.08.2026
6 Да бе
Глейте видеото
15:24 16.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Акупунктура
15:25 16.08.2026
9 Другарю
До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":Той Бог гледа ..
15:27 16.08.2026
10 Боруна Лом
Коментиран от #17
15:28 16.08.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #20
15:29 16.08.2026
12 Щяха да бъдат
До коментар #4 от "Пара докси":ако Меркел и останалите мекерета си бяха спазили обещанието! Но и Путин е виновен, стигна до Киев и повярва на голите думи, въпреки че всички знаем - западът не спазва договорите си, а какво остава за обещанията.
Коментиран от #15, #28
15:30 16.08.2026
13 Маринов
15:31 16.08.2026
14 Колко още рашки трябва да измрат,
15:31 16.08.2026
15 Извинете, може ли брой, дата и издание
До коментар #12 от "Щяха да бъдат":на фейка Ви кога Путин е стигал до Киев?
Коментиран от #23
15:32 16.08.2026
16 получил акупунктура
15:33 16.08.2026
17 Град Лом
До коментар #10 от "Боруна Лом":БЛИАДИИИИ
15:33 16.08.2026
18 Хайо
До коментар #1 от "Сатана Z":Колега, къде го прочетохте този фейк?
15:34 16.08.2026
19 Коф Бог, ма г ЕЙ?
До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":Сите кремльовски боккуци, пен ДЕЛЕ и извратеняци са комуняги фашисти, АТЕИСТИ, чифутляци и монголья!!
Аре беги цаливай КУ РАна
15:34 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Майор
15:38 16.08.2026
22 Антирашист 2847
До коментар #1 от "Сатана Z":Такава практика са имали нацистите през всв !
15:39 16.08.2026
23 НИКОГА!!!
До коментар #15 от "Извинете, може ли брой, дата и издание":64 км Колона затъна в нивята и полята на 45 км от КИЕВ! 18 десантни вертушки и 380 ВДВ десантура кацна на летището ( 36 км) и бяха избити от ВСУ за...2 часа!! А целата 64 км Колона беше занулена!! Избегаа само 10- на джипа, .. кучетата оше влачат изгнили монголски парадни униформи... ФАКТ
АааааааХахахаха
15:40 16.08.2026
24 Антирашист 2848
До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":Фашизмът иле в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори , а чети за фашистките държави !
15:43 16.08.2026
25 Ако дръннат
Коментиран от #27
15:46 16.08.2026
26 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
"Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!! А сега води П едерацията към пълен икономически и военнен погром!!"
Дааа....
15:48 16.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Антирашист 2849
До коментар #12 от "Щяха да бъдат":Ти не си всички, това е манипулация ! Договорът от будапеща гарантира на Украйна териториална цялост . Русия не спази този договор ,а останалите гаранти помагат на Украйна !
15:50 16.08.2026
29 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ
КО НИ ИНТЕРЕСУВА КО
Е СТАНАЛО У С.БУДКИ🤔
15:50 16.08.2026
30 А ИСТИНАТА Е ЧЕ
16:05 16.08.2026