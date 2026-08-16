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Жена е убита при атака с дрон срещу кола в село близо до Курск
  Тема: Украйна

Жена е убита при атака с дрон срещу кола в село близо до Курск

16 Август, 2026 15:15 617 30

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  • дрон

Един човек е загинал при удари на украинските военни в ЛНР

Жена е убита при атака с дрон срещу кола в село близо до Курск - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Дрон на украинските въоръжени сили е атакувал цивилен автомобил в село Будки в Курска област, убивайки жена пътничка и ранявайки мъжа шофьор. Това съобщи губернаторът на областта Александър Хинштейн.

„Днес вражески дрон атакува цивилен автомобил в село Будки в Глушковски район. Ударът е засегнал задната част на автомобила. За наше голямо съжаление жената пътничка е починала на място. Шофьорът е ранен. Предварителните данни сочат, че 74-годишният мъж е получил акупунктура и ожулвания“, каза губернаторът в изявление пред вестник „Макс“.

Един цивилен е убит, а четирима други са ранени в резултат на атаки на украинските въоръжени сили срещу селища на ЛНР. Това съобщи Леонид Пасечник, главата на републиката.

„В общинския район Белокуракино вражески дрон атакува цивилен камион „Газела“. Шофьорът, родом от Ростов на Дон, почина от нараняванията си. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите му“, написа Пасечник в Max.

Според него в Лисичанск украинските въоръжени сили са ударили цистерна за вода, принадлежаща на област Татарстан, ранявайки 33-годишен и 44-годишен мъж. В общинския район Сватовски 66-годишна жена е ранена при нападение срещу жилищен блок. На път в общинския район Новопсков дрон е ударил лек автомобил, ранявайки 42-годишния шофьор.

Всички ранени са получили бърза медицинска помощ, добави началникът на ЛНР.

Общо украинските въоръжени сили са атакували 16 общини през последните 24 часа. Повредена е гражданска, комунална и търговска инфраструктура, уточни Пасечник. Властите и службите за спешна помощ работят по отстраняване на последиците, докато следователи от Следствения комитет на ЛНР документират престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили, заключи главата на републиката.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 9 Отговор
    За всеки убит гражданин на Русия Украинска терористична държава ще плат с 10 заличени Укро нацисти на фронта ,но никога цивилни.

    Коментиран от #7, #18, #22

    15:19 16.08.2026

  • 2 Да питам

    4 4 Отговор
    Хинштейн ... Я да каже - Последния Софиянец .. евреЙте били изгонени .. 🤭

    15:19 16.08.2026

  • 3 Навигатора на дрона

    4 8 Отговор
    в тюрме!

    15:20 16.08.2026

  • 4 Пара докси

    5 3 Отговор
    Ограничената ВО бе мотивирана за защита на руско говорящите в Донбас, но защитени ли са вече повече от пет години и изобщо останаха ли там руско говорящи?

    Коментиран от #12

    15:21 16.08.2026

  • 5 Бог да прости руските жертви

    10 10 Отговор
    На Украинският нацизъм подпомаган от европейските фашисти ,които управляват 4тия Евро Райх.

    Коментиран от #9, #19, #24

    15:22 16.08.2026

  • 6 Да бе

    8 2 Отговор
    Кадировски хЕРОЙ в женски одежди
    Глейте видеото

    15:24 16.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Акупунктура

    6 1 Отговор
    С дрон? Кога ще ги стигнем в медицината?

    15:25 16.08.2026

  • 9 Другарю

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":

    Той Бог гледа ..

    15:27 16.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    2 4 Отговор
    УКРИИИИ!

    Коментиран от #17

    15:28 16.08.2026

  • 11 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Путин ще умре през септември.

    Коментиран от #20

    15:29 16.08.2026

  • 12 Щяха да бъдат

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пара докси":

    ако Меркел и останалите мекерета си бяха спазили обещанието! Но и Путин е виновен, стигна до Киев и повярва на голите думи, въпреки че всички знаем - западът не спазва договорите си, а какво остава за обещанията.

    Коментиран от #15, #28

    15:30 16.08.2026

  • 13 Маринов

    4 2 Отговор
    Окраинските оператори си играят на живо игрите. И писаха, че им плащат за всеки убит. Е, тук е цивилен и е жена, но за операторът е разрешен режим. Докъде я докарахме, а?

    15:31 16.08.2026

  • 14 Колко още рашки трябва да измрат,

    4 3 Отговор
    преди да се сетят да свалят безпътния Путя и олигарсите му.

    15:31 16.08.2026

  • 15 Извинете, може ли брой, дата и издание

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Щяха да бъдат":

    на фейка Ви кога Путин е стигал до Киев?

    Коментиран от #23

    15:32 16.08.2026

  • 16 получил акупунктура

    1 2 Отговор
    Леле

    15:33 16.08.2026

  • 17 Град Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    БЛИАДИИИИ

    15:33 16.08.2026

  • 18 Хайо

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Колега, къде го прочетохте този фейк?

    15:34 16.08.2026

  • 19 Коф Бог, ма г ЕЙ?

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":

    Сите кремльовски боккуци, пен ДЕЛЕ и извратеняци са комуняги фашисти, АТЕИСТИ, чифутляци и монголья!!
    Аре беги цаливай КУ РАна

    15:34 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Майор

    3 1 Отговор
    от ФСБ !

    15:38 16.08.2026

  • 22 Антирашист 2847

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Такава практика са имали нацистите през всв !

    15:39 16.08.2026

  • 23 НИКОГА!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Извинете, може ли брой, дата и издание":

    64 км Колона затъна в нивята и полята на 45 км от КИЕВ! 18 десантни вертушки и 380 ВДВ десантура кацна на летището ( 36 км) и бяха избити от ВСУ за...2 часа!! А целата 64 км Колона беше занулена!! Избегаа само 10- на джипа, .. кучетата оше влачат изгнили монголски парадни униформи... ФАКТ
    АааааааХахахаха

    15:40 16.08.2026

  • 24 Антирашист 2848

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бог да прости руските жертви":

    Фашизмът иле в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори , а чети за фашистките държави !

    15:43 16.08.2026

  • 25 Ако дръннат

    1 0 Отговор
    Путин ще пише-баща на две дъщери!

    Коментиран от #27

    15:46 16.08.2026

  • 26 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 0 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ --- ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    "Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!! А сега води П едерацията към пълен икономически и военнен погром!!"
    Дааа....

    15:48 16.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Антирашист 2849

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Щяха да бъдат":

    Ти не си всички, това е манипулация ! Договорът от будапеща гарантира на Украйна териториална цялост . Русия не спази този договор ,а останалите гаранти помагат на Украйна !

    15:50 16.08.2026

  • 29 РОБЕСПИЕР КАРАТАШКОВ

    1 0 Отговор
    И НАС ОТ С.БАРАКОВО
    КО НИ ИНТЕРЕСУВА КО
    Е СТАНАЛО У С.БУДКИ🤔

    15:50 16.08.2026

  • 30 А ИСТИНАТА Е ЧЕ

    0 0 Отговор
    Жената щеше да бъде жива ако рашистите бяха спазвали Минските споразумения.

    16:05 16.08.2026

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