Дрон на украинските въоръжени сили е атакувал цивилен автомобил в село Будки в Курска област, убивайки жена пътничка и ранявайки мъжа шофьор. Това съобщи губернаторът на областта Александър Хинштейн.

„Днес вражески дрон атакува цивилен автомобил в село Будки в Глушковски район. Ударът е засегнал задната част на автомобила. За наше голямо съжаление жената пътничка е починала на място. Шофьорът е ранен. Предварителните данни сочат, че 74-годишният мъж е получил акупунктура и ожулвания“, каза губернаторът в изявление пред вестник „Макс“.

Един цивилен е убит, а четирима други са ранени в резултат на атаки на украинските въоръжени сили срещу селища на ЛНР. Това съобщи Леонид Пасечник, главата на републиката.

„В общинския район Белокуракино вражески дрон атакува цивилен камион „Газела“. Шофьорът, родом от Ростов на Дон, почина от нараняванията си. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите му“, написа Пасечник в Max.

Според него в Лисичанск украинските въоръжени сили са ударили цистерна за вода, принадлежаща на област Татарстан, ранявайки 33-годишен и 44-годишен мъж. В общинския район Сватовски 66-годишна жена е ранена при нападение срещу жилищен блок. На път в общинския район Новопсков дрон е ударил лек автомобил, ранявайки 42-годишния шофьор.

Всички ранени са получили бърза медицинска помощ, добави началникът на ЛНР.

Общо украинските въоръжени сили са атакували 16 общини през последните 24 часа. Повредена е гражданска, комунална и търговска инфраструктура, уточни Пасечник. Властите и службите за спешна помощ работят по отстраняване на последиците, докато следователи от Следствения комитет на ЛНР документират престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили, заключи главата на републиката.