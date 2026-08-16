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ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

16 Август, 2026 15:18 767 61

  • асен василев-
  • продължаваме промяната-
  • румен радев-
  • правителство-
  • 100 дни

Напротив - старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества - само че вече под ново знаме

ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е "елиминирал олигархията" в политическата власт - като напълни властта със службогонци от стария политически модел. Това заявяват от "Продължаваме промяната" в своя официална позиция във "Фейсбук".

Те отбелязват, че премиерът е преборил олигархията в здравеопазването, като е върнал начело на "Медицински надзор" Иванка Динева - номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. А в същата агенция Християн Гьошев - кандидат за депутат от "ДПС - Ново начало" - получил няколко функции.

За зам.-министър бил назначен Петко Салчев - официалната номинация на ГЕРБ за управител на НЗОК през 2020 г. От ПП припомнят, че Салчев остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание.

От партията допълват, че Радев е преборил олигархията в енергетиката, като е назначил за зам.-министър Кирил Темелков - бивш изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ.

Премиерът е преборил олигархията в земеделието, като е направил министър Пламен Абровски - бивш депутат от ИТН и техен кандидат за земеделски министър, който непосредствено преди това е бил съветник на министър Георги Тахов в кабинета "Желязков".

"Абровски беше и един от основните политически гласове срещу действията на държавата през 2022 г., когато тя си върна лабораторния контрол на "Капитан Андреево" и отстрани частната фирма "Евролаб 2011". Тогава Абровски атакуваше действията на правителството и твърдеше, че целта е "една частна фирма да се замени с друга". Разследващи медии свързваха "Евролаб 2011" с Христофорос Аманатидис - Таки", припомнят от ПП, уточняват от news.bg.

Янислав Янчев, който е бил зам.-министър на земеделието при Желязков, отново е заел поста и при Радев.

Стоян Тошев пък, който е бил зам.-министър при Желязков, при Радев е получил Изпълнителната агенция по горите.

ПП твърди, че Радев е преборил олигархията в транспорта, като е имал намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова е получила място в ръководството на железопътната инфраструктура.

"Пребори олигархията и във външната политика, като направи министър Велислава Петрова-Чамова - номинирана от ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар", допълват от партията.

В регионалното развитие пък е назначил Павлета Пеловска за зам.-министър - посочвана в изборни документи на ЦИК като упълномощен представител на ГЕРБ-СДС в София.

А в новото ръководство на АПИ е влязла Людмила Елкова - бивш зам.-министър на финансите в кабинета "Орешарски".

Радев е преборил олигархията в околната среда, като е назначил отново Атанас Костадинов - зам.-министър при Желязков през 2025 г., а през 2026 г. отново зам.-министър - този път при Радев.

На 9 юни Костадинов беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините, отбелязват от ПП.

В държавните дружества Радев назначил за изпълнителен директор на държавната "Автомагистрали" Иван Кунев - бивш общински съветник и член на ГЕРБ.

В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил "Национална спортна база" между 2014 и 2022 г. - период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв.

До него се нарежда и Манол Генов - министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков", който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга, изреждат от ПП.

Пребори олигархията в държавните агенции, като сложи временно начело на ДАМТН Стоян Стоев - бивш депутат от ГЕРБ-СДС, кандидат за кмет на ГЕРБ и дългогодишен ръководител на партията в Сандански, допълват те.

В Министерския съвет Радев направил главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН.

А Николета Кузманова - бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН - станала началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.

"Пламен Славов, който е сред гласувалите за Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., днес е зам.-министър на културата. Антон Кутев и Явор Гечев също са подкрепили тогава избора на Пеевски, а днес са народни представители от "Прогресивна България"", подчертават от ПП.

Радев преборил олигархията и в службите, като предложил Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС, припомнят от партията.

От ПП са категорични, че това не е разграждане на модела и със сигурност не е "елиминиране на олигархията" от политическата власт.

"Напротив - старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества - само че вече под ново знаме", изтъкват те.

По тази причина те питат хората как Радев е "преборил олигархията" в техните региони.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Вече се дели на три и народа трябва да работи повече.

    15:20 16.08.2026

  • 2 Е това

    21 16 Отговор
    е на Радев разграждането на олигархичния модел. Друго не сме и очаквали от бракувана фуражка.

    15:22 16.08.2026

  • 3 хехе

    21 9 Отговор
    Що бе службогонците при сглобката от кой политически модел бяха?

    Коментиран от #11, #15

    15:22 16.08.2026

  • 4 Члена

    17 15 Отговор
    По времето на Радев покупателната способност намаля наполовина.

    Коментиран от #18

    15:24 16.08.2026

  • 5 Почна

    16 9 Отговор
    от първия час ! Службогонци , угаждащи му с мазнене и величаене , гъделичкане на егото му и сипещи комплименти , нужни му за комплексите . Нищо полезно , сериозно , разумно , перспективно , прагматично и носещо нещо позитивно за България и за гражданите ! Нищо ! Само и единствено на сбирщината им .

    15:26 16.08.2026

  • 6 Рундьо

    13 8 Отговор
    е "стара кримка". Нищо ново. Вместо лакардии да бяхте сезирали прокуратурата има за какво. Само това че използва президентската ивституция да си прани партия стига. Има и още ама само ще установяваме колко е нищоправещ. Той и като президент беше същия. Тогава само ББ реагира, нарече го фигурант. И сега е фигурант нагъл и злобен

    Коментиран от #16

    15:26 16.08.2026

  • 7 А бе

    19 12 Отговор
    Кокорчо при сглобката къде пихте мазното турско кафе в скута на магнитската с-и-я - шарлатани мръсни

    Коментиран от #13

    15:27 16.08.2026

  • 8 Има ни пак

    12 6 Отговор
    Каквото и да говориш всичките сте се обвързали като свински черва. От вашия общ политически батак няма излизане. И вие да сте на власт ще си назначите вашите хора и това няма да се хареса на останалите. Да не говорим че няколко месеца бяхте партньори с Боко и Шиши. И това няма никога да ви се прости. И защо набързо забравихте безобразията на прасетата, а плюете само по новата власт?

    Коментиран от #22

    15:28 16.08.2026

  • 9 Конспиратор

    7 5 Отговор
    Като се е похвалил, че е елиминирал олигархията, ще рече, че сега се живее по евтино и по-щастливо и по-богато, щото не се крадат благата на обществото от така елиминираната олигархия.
    Може доволните да благодарят с коленичене на жълтите павета за откровената подигравка на вдигнатия юмрук.

    15:28 16.08.2026

  • 10 Без майтап

    10 7 Отговор
    Радев ходи на инструкции в двореца на Ердоган.

    Коментиран от #40

    15:28 16.08.2026

  • 11 О, Морес

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Службогонците от "сглобката" сега пълнят гащите.Понеже ги уволняват.УВО 2026.Не,че новите са по-различни.Всички следи водят към ДАНС .Няма учреждение в България,в което да няма Дирекция "Сигурност",разбирай "Кърлежи".

    15:29 16.08.2026

  • 12 Сатана Z

    9 12 Отговор
    Румбата все още не е изчистил Авгиевите обори след управлението на служебните ППДБраски правителства.А трябва спешно да приеме закон за чуждестранните агенти на влияние в България.Те тогава има надежда за България.

    15:29 16.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма такава излагация!

    13 2 Отговор
    Рояци калинки, от които нищо не става.🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞

    Коментиран от #52

    15:30 16.08.2026

  • 15 Лост

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    От цар Симеонския.Дойдоха, направиха гуша като пеликани и отлетяха.

    15:31 16.08.2026

  • 16 хе хе

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Рундьо":

    Туту не знаеше тази дума, докато не я научи от мен!🤙🏻
    Един жалък имитатор е и той!

    15:33 16.08.2026

  • 17 Евгени Минчев

    3 5 Отговор
    Сакън този е от нашите , за не или само хубаво или нищо...!!!!

    15:33 16.08.2026

  • 18 Оооо

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Члена":

    Това е заради големите напъни на сглобките да влезем в еврозоната, а не заради Радев. Кой непрекъснато рекламираше клуба на богатите? Всички без Радев. Виждаме си келепира от това евро. Да ни е честито новото обедняване.

    Коментиран от #20

    15:34 16.08.2026

  • 19 Шарлатани ООД

    5 6 Отговор
    Нема кинти......мъъкаааа

    15:35 16.08.2026

  • 20 На черното бяло няма как да кажеш

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Оооо":

    Радев и той хвалеше еврото и отказа референдум.

    15:37 16.08.2026

  • 21 За комунизъм се борят много нещастници

    9 3 Отговор
    защото знаят, че от тях не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #30

    15:37 16.08.2026

  • 22 Но не

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Има ни пак":

    забравяй кой свали толупите от власт!

    Коментиран от #38

    15:37 16.08.2026

  • 23 Да, да, знаем-

    5 6 Отговор
    моделът Борисов - Пеевски е виновен!

    ППДБ го замениха с модела Радев- Копринков.
    Лично Кокора се похвали, че старият модел е свален и няма връшщане назад, благодарение на гордите подскачащи по жълтите павета от ППДБ.
    След което на власт дойде Радев.

    Сега обаче, ППДБ пак плачат- не им харесвал новия модел?!

    Тук възникават следните въпроси по естествен път:

    1. защо свалихте нещо, за което нямате алтернатива?
    2. свалихте нещо, за което нямате алтернатива, защо не предупредихте вашите избиратели, че поемате огромен риск да доведете на власт по- лошия модел Радев- Копринков?
    3. доведохте на власт по- лошия модел Радев - Копринков, защо нямате план за действие срещу него, какво чакате, къде са протестите, къде са джензитата, БОЕЦ, СТРЕЛЕЦ, студентите във ваканция и т.н.
    4. с непрекъснатото мрънкане по медиите не смятате ли, че само се излагате и ставате за смях?

    Коментиран от #26

    15:37 16.08.2026

  • 24 Ти да видиш

    6 7 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ станаха рязко ненужни и единственото което им остана след като Радев им затвори бюджетните кранчета през които бозаеха е да грачат против него денонощно.

    15:38 16.08.2026

  • 25 ППдебил

    5 6 Отговор
    Този е от нашите!

    15:39 16.08.2026

  • 26 Спокойно, другари!

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Да, да, знаем-":

    Радев го чака същото!

    Коментиран от #32

    15:39 16.08.2026

  • 27 Аз откога се обзалагам

    7 6 Отговор
    тук, че ППДБ само ще мрънкат и нищо няма да направят, но никой не ще да се хване!

    15:39 16.08.2026

  • 28 Име

    3 4 Отговор
    Този може би иска с такива от неговия бряг…

    15:40 16.08.2026

  • 29 Цвете

    3 15 Отговор
    РАДЕВ Е МОЯТ ПРЕЗИДЕНТ И МОЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ!

    15:40 16.08.2026

  • 30 👍👍👍👍

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "За комунизъм се борят много нещастници":

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍

    15:40 16.08.2026

  • 31 А вие

    7 5 Отговор
    издигнахте в култ Парапетите и Пиците!

    15:41 16.08.2026

  • 32 Ние сме спокойни, другарю!

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Спокойно, другари!":

    И като свалите Радев , какво ще дойде на власт- вие ли?

    Кокорчо, Мирчо, Божан, Танас и Радан ли?

    Мухахаха!

    Коментиран от #35

    15:42 16.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фащайте сопите!

    3 1 Отговор
    Ще ви кле цат до последно!

    15:43 16.08.2026

  • 35 Пациентите да си пият хеповете!

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ние сме спокойни, другарю!":

    И това "Мухаха" само показва празната ти глава!

    15:45 16.08.2026

  • 36 Отстрани

    2 5 Отговор
    На мазното лекенце Василев му беше най-сладко под майчините крила на неговите ментори Борисов и Пеевски и още тъгува по тях.

    Но ще си поплаче още малко безутешно и много скоро всички ще го забравим.

    Радев им разказа играта на всички тези паразитни отпадъци ги направи абсолютно излишни.

    15:45 16.08.2026

  • 37 Само Боци и Шиши

    2 2 Отговор
    още не са се изказали за 100 те дни на Радню!

    Те поне се усещат, че критиката им нема да фане дикиш!
    За разлика от ППДБ ейците, които цял ден ореваха орталъка.
    Кат че ли некой им верва!

    Всичките вкупом докараха Радко Пиратко на власт.
    Хората са наясно.

    15:46 16.08.2026

  • 38 Всички заедно ги свалихме

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Но не":

    Сега тулупите се правят на хитри като се крият зад Радев, обаче ще свалим и него!
    Даже по-бързо и от тулупите!😎

    15:47 16.08.2026

  • 39 "Румбата все още

    4 1 Отговор
    не е изчистил авгиевите обори..." Авгиевите обори са в президентството за съжаление. "Румбата" ги създаде, а хората ще изхвърлят боклука! Оставка!

    15:47 16.08.2026

  • 40 Вие наистина сте дементирали дъртаци

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    Ти не си ли спомняш как точно Борисов беше заминал в двореца на Ердоган, а след това направи сглобката като министър-председател стана Денков?

    15:48 16.08.2026

  • 41 Плювачите,

    4 2 Отговор
    Румбовия тепърва ще го ручате. Още сте като замотани патки ама ще се отмотате скоро

    Коментиран от #61

    15:50 16.08.2026

  • 42 Развитие

    1 3 Отговор
    Казаха модел шарлатански назначени лансирани лично от Радев Модел шарлатански от 2020 година е насам и успяха да отворят път за модел червен Радев

    15:57 16.08.2026

  • 43 Чума

    1 2 Отговор
    Как да получите Бангарангата с такива лоши приказки, бе, Василев!? Той Модела си е Модел и е непоклатим! И вие бяхте в Сглобка с него! Колко се изредихте да го ринете и чегъртата, а той Модела си стои и вас чегърта! Изчегърта и РЗС, и Атака, и Реф. блок, и НФСБ, кого ли не прилапа, сега прилапва и Фигуранта!

    15:57 16.08.2026

  • 44 Размисли

    2 1 Отговор
    Всички сте от стария политически модел Кокор не се правете на алтернатива ако има алтернатива то това е автентична проруска и антизападна партия(слагам това уточнение защото може да е кравешки инженеринг и да имитира)

    15:57 16.08.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Нямаш думата петрохански неонацист!

    15:58 16.08.2026

  • 46 Никой

    4 2 Отговор
    След година Борисов ще ви се струва цвете , защото малоумните гласоподаватели гласуваха за най мракобесната червена номенклатура, не тази която виждате по банките на НС. Тази която се крие зад гърба на Радев .

    Коментиран от #57

    15:59 16.08.2026

  • 47 Според Манолова

    4 1 Отговор
    Която подкрепяше мунчо Крадев боташов винаги сега говори за "зима на масово недоволство". Не недоволство а мунчо ще бъде рaзчлeнeн. Помните ли слогана му преди 4 месеца- "Знаем ,можем и ще успеем". Битка с олигархията и инфлацията. За 4 месеца вдигна ток,вода,топло -енергия ,винетки ,сега цигари и за 4 месеца хранителни продукти с 15% нагоре. В същото време червената му крадлива олигархия която му купи изборите открадна милиарди от народа а за гласувалите за мунчо един ръбест и чепат.

    15:59 16.08.2026

  • 48 Голям статистик се извъди

    2 0 Отговор
    Дали сам или с помощници
    Машалла

    15:59 16.08.2026

  • 49 Цвете

    5 1 Отговор
    СИЛНА ВОЛЯ И СТАЧКИ ЩЕ ГО СВАЛИ ,ТОЗИ С ВДИГНАТИЯТ ЮМРУК. ГРЕШЕН ЧОВЕК НА ГРЕШНОТО МЕСТО. НЕ СЕ ПОНАСЯ. ДА СЕ РАЗКАРА И ДА СИ ПОЛЕТИ НА САМОЛЕТА ,КОЙТО ПРЕДИ 10 ГОДИНИ ЗАРЯЗА.НЕ ТЕ ЩЕМ РУМЕНЕ ,РАЗБЕРИ НИ И СЕ РАЗКАРАЙ ПО ЧОВЕШКИ.

    16:00 16.08.2026

  • 50 А ве,Асене...!

    2 4 Отговор
    Радев срещу вас да тича,пак не може да ви стигне по брой назначени калинки...!
    Не на нас тия номера!
    Знаем се ...!

    16:00 16.08.2026

  • 51 Мунчо ви довърши бедняции

    3 1 Отговор
    "Това, което виждаме не е "демонтаж", а надграждане и дори захранване на въпросния олигархичен модел с всичките дългове, които дори ще нарастнат до 49 млрд."

    ➡️ "След три месеца на власт да твърдиш, че си се преборил с олигархията, без дори да споменеш едно име или някакъв реален резултат е проява на словоблудство и показно лицемерие, безсилие, прикрито с кухи лозунги.
    Реторика с предизборен привкус, отправена към наивния му и заблуден електорат.
    И да използвам любимия му израз - проява на "управленска немощ".

    Колко обществени поръчки са прекратени заради нарушения?

    Колко са пренасочени към конкурентни процедури?

    Има ли нови фирми, които започват да печелят държавни поръчки?

    Има ли стари фирми, които са загубили достъпа си?

    Какви са назначенията в държавните предприятия?

    Какво се промени в регулаторите?

    Какво се промени в прокуратурата?

    Колко производства за корупция по високите етажи са започнати?

    Колко са завършили с присъди и конфискации?

    Ако това правителство знае, че съществуват подставени лица, които прикриват незаконно придобито имущество, това предполага конкретни финансови и наказателни разследвания.
    Тогава обществото би трябвало да може да види поне някакви проверими резултати.

    Това са част от въпросите, които биха доказали наистина началото на "някакъв демонтаж на олигархичния модел".
    Но това, което виждаме не е "демонтаж", а надграждане и дори захранване на въпросния олигархичен модел през бюджета с всичк

    16:01 16.08.2026

  • 52 ПРАВ СИ...!

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Няма такава излагация!":

    Кокорчовата сглобка назначи рояк свои калинки...!

    16:02 16.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Да е жив и здрав генерал Радев. Вдигна ви винетки ,сега август нови цени на цигарите ,от 1 юли ток ,парно и вода. Осигуровки а военни, полицаи и администрация освободени. И заплатите им увеличени. Слогана на Радев се изпълнява - "Знаем ,можем ,ще го направим. Спираме инфлацията и увеличаваме доходите". Направи го - на Гергов ,на Копринков ,на Сотир Ушев ,на Весела Лечева. А за вас един огромен чепат.

    16:02 16.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Господин Василев,

    2 0 Отговор
    Не разбрахте ли отдавна, че Радев е Буратино. Зад него е мафията на Борисов, Пеевски и неонацистите на Путин. Жалко за свестните българи! Да се надяваме, че европейските българи ще се осъзнаят!

    16:03 16.08.2026

  • 57 Ша...ша...!

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Никой":

    Борисов и цвете...?!
    Та той си е траен плевел...!
    Аре у лево...!

    16:04 16.08.2026

  • 58 избирател

    0 2 Отговор
    така е асенчо защото вие от ппдб не ставате и сте вече у канала

    16:04 16.08.2026

  • 59 Горски

    1 0 Отговор
    Редакторката какъв ти е проблема, че ми триеш поста?

    16:04 16.08.2026

  • 60 Мунчо бегай докато си още цял

    1 0 Отговор
    Абе, откъде се пръкна такова чудовище, бе?!
    Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
    Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
    Срам нямаш ли!?
    Щото душа явно нямаш.
    Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
    Поне да успокоиш нацията...
    Таратанци.
    То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
    Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
    Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
    Нали два мандата президент беше?!
    Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
    С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
    Какво направихте против тези нацистки групички!?
    Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
    Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
    Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
    Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!

    16:05 16.08.2026

  • 61 Неее!

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Плювачите,":

    Ще се наложи да го ручаш ти, за да не го ручате заедно!

    16:05 16.08.2026

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