ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е "елиминирал олигархията" в политическата власт - като напълни властта със службогонци от стария политически модел. Това заявяват от "Продължаваме промяната" в своя официална позиция във "Фейсбук".

Те отбелязват, че премиерът е преборил олигархията в здравеопазването, като е върнал начело на "Медицински надзор" Иванка Динева - номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. А в същата агенция Християн Гьошев - кандидат за депутат от "ДПС - Ново начало" - получил няколко функции.

За зам.-министър бил назначен Петко Салчев - официалната номинация на ГЕРБ за управител на НЗОК през 2020 г. От ПП припомнят, че Салчев остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание.

От партията допълват, че Радев е преборил олигархията в енергетиката, като е назначил за зам.-министър Кирил Темелков - бивш изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ.

Премиерът е преборил олигархията в земеделието, като е направил министър Пламен Абровски - бивш депутат от ИТН и техен кандидат за земеделски министър, който непосредствено преди това е бил съветник на министър Георги Тахов в кабинета "Желязков".

"Абровски беше и един от основните политически гласове срещу действията на държавата през 2022 г., когато тя си върна лабораторния контрол на "Капитан Андреево" и отстрани частната фирма "Евролаб 2011". Тогава Абровски атакуваше действията на правителството и твърдеше, че целта е "една частна фирма да се замени с друга". Разследващи медии свързваха "Евролаб 2011" с Христофорос Аманатидис - Таки", припомнят от ПП, уточняват от news.bg.

Янислав Янчев, който е бил зам.-министър на земеделието при Желязков, отново е заел поста и при Радев.

Стоян Тошев пък, който е бил зам.-министър при Желязков, при Радев е получил Изпълнителната агенция по горите.

ПП твърди, че Радев е преборил олигархията в транспорта, като е имал намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова е получила място в ръководството на железопътната инфраструктура.

"Пребори олигархията и във външната политика, като направи министър Велислава Петрова-Чамова - номинирана от ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар", допълват от партията.

В регионалното развитие пък е назначил Павлета Пеловска за зам.-министър - посочвана в изборни документи на ЦИК като упълномощен представител на ГЕРБ-СДС в София.

А в новото ръководство на АПИ е влязла Людмила Елкова - бивш зам.-министър на финансите в кабинета "Орешарски".

Радев е преборил олигархията в околната среда, като е назначил отново Атанас Костадинов - зам.-министър при Желязков през 2025 г., а през 2026 г. отново зам.-министър - този път при Радев.

На 9 юни Костадинов беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините, отбелязват от ПП.

В държавните дружества Радев назначил за изпълнителен директор на държавната "Автомагистрали" Иван Кунев - бивш общински съветник и член на ГЕРБ.

В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил "Национална спортна база" между 2014 и 2022 г. - период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв.

До него се нарежда и Манол Генов - министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков", който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга, изреждат от ПП.

Пребори олигархията в държавните агенции, като сложи временно начело на ДАМТН Стоян Стоев - бивш депутат от ГЕРБ-СДС, кандидат за кмет на ГЕРБ и дългогодишен ръководител на партията в Сандански, допълват те.

В Министерския съвет Радев направил главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН.

А Николета Кузманова - бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН - станала началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.

"Пламен Славов, който е сред гласувалите за Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., днес е зам.-министър на културата. Антон Кутев и Явор Гечев също са подкрепили тогава избора на Пеевски, а днес са народни представители от "Прогресивна България"", подчертават от ПП.

Радев преборил олигархията и в службите, като предложил Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС, припомнят от партията.

От ПП са категорични, че това не е разграждане на модела и със сигурност не е "елиминиране на олигархията" от политическата власт.

"Напротив - старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества - само че вече под ново знаме", изтъкват те.

По тази причина те питат хората как Радев е "преборил олигархията" в техните региони.