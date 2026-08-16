ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е "елиминирал олигархията" в политическата власт - като напълни властта със службогонци от стария политически модел. Това заявяват от "Продължаваме промяната" в своя официална позиция във "Фейсбук".
Те отбелязват, че премиерът е преборил олигархията в здравеопазването, като е върнал начело на "Медицински надзор" Иванка Динева - номинацията на ГЕРБ-СДС за управител на НЗОК през 2023 г. А в същата агенция Християн Гьошев - кандидат за депутат от "ДПС - Ново начало" - получил няколко функции.
За зам.-министър бил назначен Петко Салчев - официалната номинация на ГЕРБ за управител на НЗОК през 2020 г. От ПП припомнят, че Салчев остана на поста до 14 август 2026 г., когато беше освободен по собствено желание.
От партията допълват, че Радев е преборил олигархията в енергетиката, като е назначил за зам.-министър Кирил Темелков - бивш изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ.
Премиерът е преборил олигархията в земеделието, като е направил министър Пламен Абровски - бивш депутат от ИТН и техен кандидат за земеделски министър, който непосредствено преди това е бил съветник на министър Георги Тахов в кабинета "Желязков".
"Абровски беше и един от основните политически гласове срещу действията на държавата през 2022 г., когато тя си върна лабораторния контрол на "Капитан Андреево" и отстрани частната фирма "Евролаб 2011". Тогава Абровски атакуваше действията на правителството и твърдеше, че целта е "една частна фирма да се замени с друга". Разследващи медии свързваха "Евролаб 2011" с Христофорос Аманатидис - Таки", припомнят от ПП, уточняват от news.bg.
Янислав Янчев, който е бил зам.-министър на земеделието при Желязков, отново е заел поста и при Радев.
Стоян Тошев пък, който е бил зам.-министър при Желязков, при Радев е получил Изпълнителната агенция по горите.
ПП твърди, че Радев е преборил олигархията в транспорта, като е имал намерения да назначи бившия председател на парламента от ИТН Ива Митева за зам.-министър. А бившият депутат от ИТН Златомира Мострова е получила място в ръководството на железопътната инфраструктура.
"Пребори олигархията и във външната политика, като направи министър Велислава Петрова-Чамова - номинирана от ИТН за здравен министър, образователен министър и еврокомисар", допълват от партията.
В регионалното развитие пък е назначил Павлета Пеловска за зам.-министър - посочвана в изборни документи на ЦИК като упълномощен представител на ГЕРБ-СДС в София.
А в новото ръководство на АПИ е влязла Людмила Елкова - бивш зам.-министър на финансите в кабинета "Орешарски".
Радев е преборил олигархията в околната среда, като е назначил отново Атанас Костадинов - зам.-министър при Желязков през 2025 г., а през 2026 г. отново зам.-министър - този път при Радев.
На 9 юни Костадинов беше тихомълком освободен от поста, без официално да се посочат причините, отбелязват от ПП.
В държавните дружества Радев назначил за изпълнителен директор на държавната "Автомагистрали" Иван Кунев - бивш общински съветник и член на ГЕРБ.
В борда на ВиК холдинга е и Пламен Манолов, ръководил "Национална спортна база" между 2014 и 2022 г. - период, в който натрупаната загуба на НСБ достига 30 млн. лв.
До него се нарежда и Манол Генов - министър на околната среда и водите в кабинета "Желязков", който след смяната на властта получи място в борда на ВиК холдинга, изреждат от ПП.
Пребори олигархията в държавните агенции, като сложи временно начело на ДАМТН Стоян Стоев - бивш депутат от ГЕРБ-СДС, кандидат за кмет на ГЕРБ и дългогодишен ръководител на партията в Сандански, допълват те.
В Министерския съвет Радев направил главен секретар Камелия Нейкова, оглавявала ЦИК по предложение на ИТН.
А Николета Кузманова - бивш депутат и зам.-председател на Народното събрание от ИТН - станала началник на кабинета на председателя на парламента от управляващите.
"Пламен Славов, който е сред гласувалите за Делян Пеевски за председател на ДАНС през 2013 г., днес е зам.-министър на културата. Антон Кутев и Явор Гечев също са подкрепили тогава избора на Пеевски, а днес са народни представители от "Прогресивна България"", подчертават от ПП.
Радев преборил олигархията и в службите, като предложил Пламен Тончев за председател на ДАНС. Назначението мина с гласовете на управляващите, ГЕРБ-СДС и ДПС, припомнят от партията.
От ПП са категорични, че това не е разграждане на модела и със сигурност не е "елиминиране на олигархията" от политическата власт.
"Напротив - старият модел се върна с още по-голяма сила. Същите кадри, същите зависимости и същите службогонци отново се наредиха по министерства, агенции и държавни дружества - само че вече под ново знаме", изтъкват те.
По тази причина те питат хората как Радев е "преборил олигархията" в техните региони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:20 16.08.2026
2 Е това
15:22 16.08.2026
3 хехе
Коментиран от #11, #15
15:22 16.08.2026
4 Члена
Коментиран от #18
15:24 16.08.2026
5 Почна
15:26 16.08.2026
6 Рундьо
Коментиран от #16
15:26 16.08.2026
7 А бе
Коментиран от #13
15:27 16.08.2026
8 Има ни пак
Коментиран от #22
15:28 16.08.2026
9 Конспиратор
Може доволните да благодарят с коленичене на жълтите павета за откровената подигравка на вдигнатия юмрук.
15:28 16.08.2026
10 Без майтап
Коментиран от #40
15:28 16.08.2026
11 О, Морес
До коментар #3 от "хехе":Службогонците от "сглобката" сега пълнят гащите.Понеже ги уволняват.УВО 2026.Не,че новите са по-различни.Всички следи водят към ДАНС .Няма учреждение в България,в което да няма Дирекция "Сигурност",разбирай "Кърлежи".
15:29 16.08.2026
12 Сатана Z
15:29 16.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма такава излагация!
Коментиран от #52
15:30 16.08.2026
15 Лост
До коментар #3 от "хехе":От цар Симеонския.Дойдоха, направиха гуша като пеликани и отлетяха.
15:31 16.08.2026
16 хе хе
До коментар #6 от "Рундьо":Туту не знаеше тази дума, докато не я научи от мен!🤙🏻
Един жалък имитатор е и той!
15:33 16.08.2026
17 Евгени Минчев
15:33 16.08.2026
18 Оооо
До коментар #4 от "Члена":Това е заради големите напъни на сглобките да влезем в еврозоната, а не заради Радев. Кой непрекъснато рекламираше клуба на богатите? Всички без Радев. Виждаме си келепира от това евро. Да ни е честито новото обедняване.
Коментиран от #20
15:34 16.08.2026
19 Шарлатани ООД
15:35 16.08.2026
20 На черното бяло няма как да кажеш
До коментар #18 от "Оооо":Радев и той хвалеше еврото и отказа референдум.
15:37 16.08.2026
21 За комунизъм се борят много нещастници
Коментиран от #30
15:37 16.08.2026
22 Но не
До коментар #8 от "Има ни пак":забравяй кой свали толупите от власт!
Коментиран от #38
15:37 16.08.2026
23 Да, да, знаем-
ППДБ го замениха с модела Радев- Копринков.
Лично Кокора се похвали, че старият модел е свален и няма връшщане назад, благодарение на гордите подскачащи по жълтите павета от ППДБ.
След което на власт дойде Радев.
Сега обаче, ППДБ пак плачат- не им харесвал новия модел?!
Тук възникават следните въпроси по естествен път:
1. защо свалихте нещо, за което нямате алтернатива?
2. свалихте нещо, за което нямате алтернатива, защо не предупредихте вашите избиратели, че поемате огромен риск да доведете на власт по- лошия модел Радев- Копринков?
3. доведохте на власт по- лошия модел Радев - Копринков, защо нямате план за действие срещу него, какво чакате, къде са протестите, къде са джензитата, БОЕЦ, СТРЕЛЕЦ, студентите във ваканция и т.н.
4. с непрекъснатото мрънкане по медиите не смятате ли, че само се излагате и ставате за смях?
Коментиран от #26
15:37 16.08.2026
24 Ти да видиш
15:38 16.08.2026
25 ППдебил
15:39 16.08.2026
26 Спокойно, другари!
До коментар #23 от "Да, да, знаем-":Радев го чака същото!
Коментиран от #32
15:39 16.08.2026
27 Аз откога се обзалагам
15:39 16.08.2026
28 Име
15:40 16.08.2026
29 Цвете
15:40 16.08.2026
30 👍👍👍👍
До коментар #21 от "За комунизъм се борят много нещастници":👍👍👍👍👍👍👍👍👍
15:40 16.08.2026
31 А вие
15:41 16.08.2026
32 Ние сме спокойни, другарю!
До коментар #26 от "Спокойно, другари!":И като свалите Радев , какво ще дойде на власт- вие ли?
Кокорчо, Мирчо, Божан, Танас и Радан ли?
Мухахаха!
Коментиран от #35
15:42 16.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Фащайте сопите!
15:43 16.08.2026
35 Пациентите да си пият хеповете!
До коментар #32 от "Ние сме спокойни, другарю!":И това "Мухаха" само показва празната ти глава!
15:45 16.08.2026
36 Отстрани
Но ще си поплаче още малко безутешно и много скоро всички ще го забравим.
Радев им разказа играта на всички тези паразитни отпадъци ги направи абсолютно излишни.
15:45 16.08.2026
37 Само Боци и Шиши
Те поне се усещат, че критиката им нема да фане дикиш!
За разлика от ППДБ ейците, които цял ден ореваха орталъка.
Кат че ли некой им верва!
Всичките вкупом докараха Радко Пиратко на власт.
Хората са наясно.
15:46 16.08.2026
38 Всички заедно ги свалихме
До коментар #22 от "Но не":Сега тулупите се правят на хитри като се крият зад Радев, обаче ще свалим и него!
Даже по-бързо и от тулупите!😎
15:47 16.08.2026
39 "Румбата все още
15:47 16.08.2026
40 Вие наистина сте дементирали дъртаци
До коментар #10 от "Без майтап":Ти не си ли спомняш как точно Борисов беше заминал в двореца на Ердоган, а след това направи сглобката като министър-председател стана Денков?
15:48 16.08.2026
41 Плювачите,
Коментиран от #61
15:50 16.08.2026
42 Развитие
15:57 16.08.2026
43 Чума
15:57 16.08.2026
44 Размисли
15:57 16.08.2026
45 az СВО Победа 81
15:58 16.08.2026
46 Никой
Коментиран от #57
15:59 16.08.2026
47 Според Манолова
15:59 16.08.2026
48 Голям статистик се извъди
Машалла
15:59 16.08.2026
49 Цвете
16:00 16.08.2026
50 А ве,Асене...!
Не на нас тия номера!
Знаем се ...!
16:00 16.08.2026
51 Мунчо ви довърши бедняции
➡️ "След три месеца на власт да твърдиш, че си се преборил с олигархията, без дори да споменеш едно име или някакъв реален резултат е проява на словоблудство и показно лицемерие, безсилие, прикрито с кухи лозунги.
Реторика с предизборен привкус, отправена към наивния му и заблуден електорат.
И да използвам любимия му израз - проява на "управленска немощ".
Колко обществени поръчки са прекратени заради нарушения?
Колко са пренасочени към конкурентни процедури?
Има ли нови фирми, които започват да печелят държавни поръчки?
Има ли стари фирми, които са загубили достъпа си?
Какви са назначенията в държавните предприятия?
Какво се промени в регулаторите?
Какво се промени в прокуратурата?
Колко производства за корупция по високите етажи са започнати?
Колко са завършили с присъди и конфискации?
Ако това правителство знае, че съществуват подставени лица, които прикриват незаконно придобито имущество, това предполага конкретни финансови и наказателни разследвания.
Тогава обществото би трябвало да може да види поне някакви проверими резултати.
Това са част от въпросите, които биха доказали наистина началото на "някакъв демонтаж на олигархичния модел".
Но това, което виждаме не е "демонтаж", а надграждане и дори захранване на въпросния олигархичен модел през бюджета с всичк
16:01 16.08.2026
52 ПРАВ СИ...!
До коментар #14 от "Няма такава излагация!":Кокорчовата сглобка назначи рояк свои калинки...!
16:02 16.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сатана Z
16:02 16.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Господин Василев,
16:03 16.08.2026
57 Ша...ша...!
До коментар #46 от "Никой":Борисов и цвете...?!
Та той си е траен плевел...!
Аре у лево...!
16:04 16.08.2026
58 избирател
16:04 16.08.2026
59 Горски
16:04 16.08.2026
60 Мунчо бегай докато си още цял
Държавата се тресе дни наред от жестоко убийство, хората са озлобени, обезверени, то мълчи и се крие, а накрая излиза и реве - опозицията е виновна, събаря паметници.
Абе, какъв изрод си ти, бе, Радев!?
Срам нямаш ли!?
Щото душа явно нямаш.
Поне съболезнования за жертвата да беше изказал, поне възмущение срещу престъплението...
Поне да успокоиш нацията...
Таратанци.
То мълчи и се крие и чака инструкции от Москва.
Излиза пред камерите и на фона на трагедията търси политически дивиденти.
Гнусно съветско изчадие си ти, Радев.
Нали два мандата президент беше?!
Нали 7 служебни кабинета имаш през последните години!?
С пълна информация от ДАНС, ПРОКУРАТУРА, МВР.
Какво направихте против тези нацистки групички!?
Какво направихте , за да спрете отровата, която идва от Русия!?
Повръща ми се , гнус ме е от теб, долен руски слуга.
Ама явно ти се осладиха милоните от Боташ по руската схема с Россатом, нали?!
Няма по-долни отрепки от русофилите в българската история !!!
16:05 16.08.2026
61 Неее!
До коментар #41 от "Плювачите,":Ще се наложи да го ручаш ти, за да не го ручате заедно!
16:05 16.08.2026