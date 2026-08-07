Кольо Парамов до Димитър Главчев: Разширете проверката по казуса „Пеевски“ до фалита на КТБ

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Нова жалба с висок обществен и политически заряд беше изпратена до председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

Неин автор е икономистът и бивш народен представител от 36-ото Велико народно събрание Кольо Парамов, който настоява институцията да разшири значително обхвата на проверката, поискана от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с имущественото състояние на народния представител Делян Пеевски.

Копия от жалбата са изпратени и до министър-председателя Румен Радев, както и до вътрешния министър Иван Демерджиев.

В документа Парамов заявява, че като съавтор на проекта на Закона за Сметната палата, внесен през 1994 година, се чувства морално задължен да реагира на действията на настоящото ръководство на институцията. По думите му проверка, ограничена само до последните три години, не би могла да даде реална представа за произхода на значителни финансови активи и процесите, които според него са оказали влияние върху държавните финанси през последното десетилетие.

Основното искане на Парамов е ревизията да започне от 2014 година – периода след фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ), и да продължи до настоящия момент.

В жалбата се отправят предложения Сметната палата да анализира счетоводни документи, свързани с производството по несъстоятелността на КТБ, действията на квесторите на банката, както и дейността на няколко конкретно посочени търговски дружества. Авторът настоява още да бъде използван като база за сравнение доклад на Сметната палата, изготвен по времето на предишния председател Цветан Цветков.

Парамов отправя и редица критики към работата на държавните институции, като изразява мнение, че проверката трябва да бъде значително по-мащабна и да изясни обстоятелства, които според него имат отношение към обществения интерес и финансовата отчетност на държавата.

В заключителната част на документа икономистът формулира седем конкретни препоръки към председателя на Сметната палата. Сред тях са разширяване на времевия обхват на ревизията, извършване на съпоставка с предходни одитни доклади, задълбочен анализ на наличните документи и публичност на резултатите.

Какво настоява Кольо Парамов

проверката да обхване периода 2014–2026 година;

да бъдат анализирани документите около фалита на КТБ;

да се проверят действията на квесторите на банката;

да бъде извършена проверка на дружества, посочени в жалбата;

да бъде използван предишен доклад на Сметната палата като база за сравнение;

да бъде изготвен по-широк финансов и счетоводен анализ;

резултатите от проверката да бъдат публично оповестени.

Жалбата съдържа и множество твърдения за предполагаеми финансови нарушения, държавни загуби, зависимости и други обстоятелства, които авторът счита за подлежащи на проверка. Към момента тези твърдения представляват позиция на Кольо Парамов и не са потвърдени с публично известни официални заключения или влезли в сила съдебни актове.

Към момента няма публична реакция от страна на Сметната палата по повод внесената жалба. При постъпване на официална позиция от институцията или от други засегнати страни ФАКТИ ще я публикува.