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Започнаха снимките на новата българска комедия „Лейди Гергана“ по книгите на Цветелина Цветкова (ВИДЕО)

Започнаха снимките на новата българска комедия „Лейди Гергана“ по книгите на Цветелина Цветкова (ВИДЕО)

16 Август, 2026 15:03 926 9

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  • милица гладнишка-
  • цветелина цветкова

Авторката на поредицата, пълна със северозападен хумор, е и сценарист на филма

Започнаха снимките на новата българска комедия „Лейди Гергана“ по книгите на Цветелина Цветкова (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на дългоочаквана българска комедия. Хитовата трилогия „Лейди Гергана“ оживява на голям екран, предава NOVA директно от снимачната площадка. Културни сблъсъци, комични недоразумения и много северозападен хумор – така оживява „Лейди Гергана“ от книгата на екрана.

„Когато съм си мислила за филм, винаги съм си представяла, че искам да е сръбски филм и мисля, че се получава нещо такова“, разказва писателката Цветелина Цветкова, която е и автор и сценарист на филма.

„Лейди Гергана ми е любима книга, изобщо това се превърна в мега хит и нямаше как да не се набутаме с връзки да влезем във филма“, шегува се актрисата Милица Гладнишка, която влиза в ролята на Гина Шашавата.

„Гина Шашавата не носи енергия, тя носи стил в селото, етикет „Коко Шанел“, но Кокоша НЕЛ, да подчертая. Тя е нещо като София Лорен от Тему.", пояснява шеговито Милица и допълва в същия тон: "За мен няма трудна роля, моля ви се, знаете ме от екрана, че съм просто върха."

Филмът е базиран на едноименната популярна книга, разказваща историята на момиче от Северозападна България, чийто живот се променя необратимо след брака ѝ с англичанин.

„Има предизвикателство да се направил филм от книга и то толкова цветна книга, но мисля, че ни се получава“, споделя продуцентът Иво Игнатов.

Във филма участват 33 актьори от България и още няколко държави. А снимачният екип е избрал автентично северозападно село край Белоградчик.

„Във филма имаме американци, германци, англичани, имаме ирландец, сърбин, режисьорът е сърбин, което също така допринася за предизвикателство в комуникацията“, разкрива продуцентът Димитър Игнатов.

„Какво ще се види накрая на екрана, мисля, че ще е нещо доста интересно и смея да твърдя, малко по-различно от това, което сме свикнали“, категоричен е режисьорът Михайло Коцев.

Името на актрисата, която влиза в образа на легендарната лейди Гергана, засега остава в тайна.

„Аааа, това няма да стане ясно скоро – кой играе лейди Гергана. По някое време ще разкрием тайната, но засега не. Само ще кажа, че е брилянтна лейди Гергана“, споделя Цветелина Цветкова.

На екрана ще се види и сватбата на лейди Гергана.

„Ще видят бой, защото тук сватба без бой няма, така че и боя ще го видят. Има една голяма изненада, която ще се появи накрая на сватбата, но ще я обявим малко по- късно във времето“, разкрива продуцентът Димитър Игнатов. „Сватба без бой в северозапада не е сватба и значи не е била убава“, пояснява Цветелина Цветкова.

Премиерата на филма се очаква през 2027 година, а NOVA e медиен партньор.

„На зрителите ще кажа – не пропускайте този филм, това е най-забавната комедия, която ще видите стотици години наред“, допълва актрисата Милица Гладнишка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    9 0 Отговор
    Не ми е било госпожица а най ми е било лейди! Вие хептен на колония ни обърнахте бе!

    15:08 16.08.2026

  • 2 реалист

    7 0 Отговор
    абе каква лейди, какви 5 лева, глупости до безкрай по нова и битиви....

    15:09 16.08.2026

  • 3 българска комедия „Лейди Кифла“

    8 0 Отговор
    поредния сериал пълнежи за скучаещи хорица

    15:10 16.08.2026

  • 4 неФЕНка

    5 0 Отговор
    минала покрай лейди тази, че и другите лейки дето са споменати....

    15:11 16.08.2026

  • 5 Аз ще Ви я кажа

    3 0 Отговор
    Лейди Гергана е Гошо Кадиев 😀

    Коментиран от #8

    15:18 16.08.2026

  • 6 О, Морес

    0 0 Отговор
    Чел съм я.Не понасям български сериали,но този го чакам с голям интерес ! Текстът и хуморът е книгата са много добри ! Само ме е страх,че нямаме добри артисти,както навремето.Но, ще видим.

    15:19 16.08.2026

  • 7 мда

    2 0 Отговор
    поредната идиощина

    15:38 16.08.2026

  • 8 ?!?!?!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз ще Ви я кажа":

    Кой е па тоя?

    15:39 16.08.2026

  • 9 Несебърското кабрио

    1 0 Отговор
    Окапа ми косата станах плешивец 🐐🤭

    15:39 16.08.2026