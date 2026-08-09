Какво предвижда българският закон за непълнолетните убийци

Бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено на Младежкия хълм в Пловдив, разтърси обществеността и повдигна вълна от въпроси за тежестта на наказанията при непълнолетни извършители.
Към 13:00 часа на 9 август петимата привлечени към наказателна отговорност тийнейджъри остават в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“, потвърдена от Окръжния съд в Пловдив. Разследването показва, че групата е действала под влияние на интернет общности за „ловци на педофили“. Те са примамили жертвата чрез фалшив профил в социалните мрежи, след което са му нанесли жесток побой, продължил повече от час.
В общата група на мястото обаче са присъствали общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, съобщават от прокуратурата. Докато петима са преките извършители на фаталния побой, останалите петима са наблюдавали и заснемали садистичните действия с телефоните си.
Въпреки бруталния характер на престъплението – умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, по хулигански и сексуални подбуди, българското законодателство налага т.нар. „законово намаляване“ (редукция) на наказанията за непълнолетни лица. Ето какво предвижда законът за извършителите, каква отговорност носят операторите и как изглеждат българските мерки на фона на международната практика.
Какви присъди предвижда законът след редукцията за убийците?
Според официалната информация от заместник окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова, разпространена от БТА, законът разделя преките извършители на две възрастови групи:
- За непълнолетните, навършили 16 години: Наказанието за подобно тежко престъпление се редуцира до лишаване от свобода от 5 до 12 години. Трима от петимата обвиняеми попадат в тази категория.
- За непълнолетните под 16 години: Законът предвижда още по-ниски граници – лишаване от свобода от 3 до 10 години. Двама от задържаните са на възраст 14–15 години.
За непълнолетни извършители Наказателният кодекс на Република България изключва възможността за налагане на най-тежките наказания – доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.
Каква отговорност носят останалите 5 младежи, снимали видеото?
Правният казус с останалите петима тийнейджъри, които са присъствали и са заснели побоя, без да удрят жертвата, е сложен и зависи от събраните доказателства за предварително споразумение. В българското наказателно право съществуват две основни хипотези за тяхното поведение:
- Съучастие под формата на помагачество: Ако разследването докаже, че заснемането на видеото е било предварително уговорено като част от плана за унижение на жертвата или е мотивирало извършителите да бъдат по-агресивни, операторите могат да бъдат привлечени като съучастници (помагачи). В този случай те ще носят същата наказателна отговорност за убийство, но съдът ще отчете по-ниската им степен на участие при определяне на конкретния размер на наказанието.
- Неоказване на помощ и несъобщаване за престъпление: Ако се установи, че те са били просто пасивни свидетели, които не са участвали в замисъла, те не могат да бъдат съдени за самото убийство. Наказателният кодекс обаче криминализира неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност за живота си (чл. 139 от НК), както и несъобщаването на властта за извършено тежко престъпление (чл. 294 от НК). Тъй като извършителите са непълнолетни, тези леки присъди най-често се заменят с възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), включително настаняване във възпитателно училище-интернат (ВУИ).
Къде и как се изтърпява наказанието „лишаване от свобода“?
Ако преките извършители получат ефективни присъди, режимът за тяхното изтърпяване се подчинява на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС):
- Специализирани поправителни домове: Непълнолетните лица не се изпращат в затвори за възрастни. Момчетата ще изтърпяват наказанието си в Поправителния дом към Затвора във Враца. Момичетата ще бъдат настанени в специализираната част за непълнолетни към Затвора в Сливен.
- Продължаване на образованието: Основният акцент е превъзпитанието. Лишените от свобода посещават училище в рамките на дома и могат да придобият средно образование или професионална квалификация.
- Преместване след навършване на пълнолетие: При навършване на 18-годишна възраст осъдените се преместват в стандартен затвор за възрастни. По изключение престоят в поправителния дом може да бъде удължен най-много до навършване на 20-годишна възраст, ако лицето показва добро поведение.
- Предсрочно освобождаване: Осъдените като непълнолетни могат да излязат условно предсрочно, след като са изтърпели едва една трета от наложеното наказание, ако демонстрират трайно поправяне.
Международно право: Как съдят непълнолетни за убийство по света?
Случаят на Младежкия хълм провокира дебат дали българският закон не е твърде снизходителен към непълнолетни, извършили садистични престъпления. Сравнението с международните практики показва сериозни различия:
- САЩ: В много американски щати непълнолетни (дори на 14 години), извършили тежки умишлени убийства, могат да бъдат трансферирани и съдени от съдилища за възрастни (Adult Court). Там те могат да получат доживотен затвор, макар Върховният съд на САЩ да забрани автоматичния доживотен затвор без право на замяна за непълнолетни.
- Великобритания: Минималната възраст за наказателна отговорност е едва 10 години. При извършване на убийство непълнолетните се съдят от Кралския съд и получават задължителна присъда „задържане по волята на Негово Величество“ (Detention at His Majesty's pleasure) – фактически доживотен затвор с определен минимален срок преди право на помилване.
- Германия и Скандинавските страни: Тези държави изповядват подход, по-близък до българския, с фокус изцяло върху рехабилитацията. В Германия максималното наказание за непълнолетни (дори за най-жестоките убийства) е ограничено до 10 години лишаване от свобода, като се изтърпява в младежки затвори със засилен психологически и образователен профил.
Защитата на част от обвиняемите в Пловдив вече заяви пред медиите, че деянието е било „импулсивно“ и под влияние на видеоигри и онлайн групи, а младежите вече се разкайват. Настояванията на близките на убития Георги Кузев за максимална строгост обаче се сблъскват с твърдата рамка на Наказателния кодекс, която поставя възрастта пред характера на извършеното деяние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
трябва да МОЖЕ да понесе
пълната отговорност за деянието си‼️
13:22 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 стаарец
13:28 09.08.2026
4 сирачето
Отговорността е изцяло негова.
Коментиран от #5
13:31 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Злодеи под слънцето
Коментиран от #10
13:39 09.08.2026
7 сирачето
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пребиването е престъпление, различаващо се от сексуалното посегателство към малолетни, и също различно към пълнолетни.
Отговорността за среща в парк с непълнолеттна е изцало на възрастния.
Саморазправа и раздаване на правосъдие е друга бира и нека не се смесват двата вида прояви.
Коментиран от #11, #14
13:43 09.08.2026
8 какъв закон какво чудо в бг???
13:55 09.08.2026
9 Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍
Коментиран от #16
13:55 09.08.2026
10 Да бе!
До коментар #6 от "Злодеи под слънцето":ППДБ/ЛГБТ отглежда педофили, обгрижва ги, бута ги в училищата и накрая им строи паметници!
13:58 09.08.2026
11 и пак нищо
До коментар #7 от "сирачето":не каза за циганите които раждат на по 11-12годишна възраст от по-големи от тях ??? там защо не се напъваш да обясняваш че е педофилия а? скрий се някъде скьиравия си морал познавам много 15-16 годишни проституки на които родителите им незнаят че са такива и какво на тях им харесва да се чукат с батковци и чичковци що не ги съдиш и тях а само съдиш там където ти е удобно и сугрно че няма да имаш последствия после…
14:01 09.08.2026
12 Няма не искам, няма недей!
Коментиран от #15
14:06 09.08.2026
13 Затова владеят света
Коментиран от #23
14:07 09.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "сирачето":Ти май дори НЕ разбираш, че точно ТИ смесваш нещата❗
Нещо повече, точно ТИ написа :
"Отговорността е изцяло негова!"❗
За това , че е пребит и убит ли отговорността е негова❗
Защото тук става дума за деянието
"УБИЙСТВО по жесток и мъчителен начин"❗
Не е престъпление да се срещнеш с някого❗
То откъде знаеш дали не е искал да обясни на малолетната, че не е хубаво да ходи по такива срещи❗
Коментиран от #17, #30, #42
14:10 09.08.2026
15 Мнение
До коментар #12 от "Няма не искам, няма недей!":Още в основното училище преценяват добре последствията, стига това да засяга личния им интерес.
Затова мисля,че трябва да се изкорени представата за безнаказаност. Знаем какви неприятности причинява ежедневно един малцинствен етнос, спрямо чиито зулуми държавата е снизходителна.
14:12 09.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":Шестте трупа в Петрохан и шестте трупа в Нови Искър нямат нищо общо с педофилията с която заметоха ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ убийства в тях❗
"Совите не са това което са!"
14:15 09.08.2026
17 Не съм N 7
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Напълно се съгласявам с теб, освен с последното ти изречение. Сигурно е имал свсем други намерения по отношение на зеленокосата мома, която се е обявила за 15-годишна. Там му е грешката.
Коментиран от #19, #25
14:16 09.08.2026
18 Софийски селянин,
Коментиран от #33
14:27 09.08.2026
19 Алекс
До коментар #17 от "Не съм N 7":Коментара ти не е граматически издържан,изписва се съм съгласен...
Коментиран от #26, #29
14:32 09.08.2026
20 КОЙ ИМ ДАВА ПРАВО ДА БИЯТ И УБИВАТ?
14:33 09.08.2026
21 ГЛЕДАТ МНОГО ФИЛМИ.
Коментиран от #27
14:35 09.08.2026
22 НПОтата вече са нагласили
14:38 09.08.2026
23 Пакистанския кмет на Бирминган съм
До коментар #13 от "Затова владеят света":Пробвай пак с опорките за владеенето на света.
Коментиран от #39
14:40 09.08.2026
24 МОЖЕ И ЗА 3 ДЕНА.
14:41 09.08.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Не съм N 7":Написах го за да му влезе в кратуната,
че не може да съди някого
за нещо което е мислел, че мисли❗
Едно е "Там му е грешката."
И съвсем друго "Отговорността е изцяло негова!"
14:48 09.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Алекс":Защо не може да "се съгласява" с написаното от мен, а трябва да е съгласен 🤔❓
14:50 09.08.2026
27 бла бла
До коментар #21 от "ГЛЕДАТ МНОГО ФИЛМИ.":Планирали са да го пребият и да се гаврят с него. Ако са искали да го убият е нямало да го оставят преди да изпълнят плановете си. Поради това ще ги осъдят за непредумишлено убийство.
14:56 09.08.2026
28 Справедлив
14:58 09.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Алекс":Ако, куция граматик или оня с
куцащата му граматика:
"съгласявам се- значение:
Давам съгласието си, приемам или одобрявам нещо.
Изразявам съгласие с някого или нещо, възприемам чуждо мнение или постигам съгласие с него.
Признавам или потвърждавам нещо."
Нали сФана иронията с
куцащия граматик и оня дето
му куца граматиката😉
14:58 09.08.2026
30 Чичо Х@Й
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А откъде да знаеш, че преди време, някой друг добър чичко или батко не си е играл с малолетната без тя да иска?
Като цяло и двете страни са извършили неща, които не е трябвало да правят.
Коментиран от #32, #34, #36, #37
15:03 09.08.2026
31 Фатмак Юнге
15:03 09.08.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Чичо Х@Й":Ти да не би да знаеш🤔❓
15:16 09.08.2026
33 Верно ли бе
До коментар #18 от "Софийски селянин,":А във Филипините ? По заповед на президента разни такива ги хвърляха от хеликоптери.
15:16 09.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":смекчаващо вината и условие❗
15:20 09.08.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Чичо Х@Й":Ако знаеш-сподели❗
Ако НЕ знаеш, не ни вкарвай във филми с измислен сюжет❗
15:37 09.08.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Чичо Х@Й":Дори "преди време, някой друг добър чичко или батко да си е играл с малолетната без тя да иска?" - това не е смекчаващо нейната вина обстоятелство❗
Коментиран от #40
15:39 09.08.2026
38 Ух на мама
15:46 09.08.2026
39 Отговор като за паки
До коментар #23 от "Пакистанския кмет на Бирминган съм":Научиха ви да не си горите жените на клада. Това е достатъчно поне за вас.
15:50 09.08.2026
40 Всичко е възможно
До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Но ако такова нещо се случи на някое момиче, особено на малко момиче, възможно е като последица то да получи психично разстройство. Всички знаем за такива случаи.
Коментиран от #41
15:56 09.08.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Всичко е възможно":Не търси под вола теле❗
Не търси начин да избягаш от темата ❗
А тя е, че група гаменчета, повече от час безмилостно са се гаврили, били и унижавали човек доведен до безпомощни състояние и смърт❗
Няма никакво... АМИ... АКО и прочие .... предишни дела на участници в групата
малолетни ГОЛЕМИ ИЗ ВЕР ГИ‼️
Коментиран от #43
16:12 09.08.2026
42 сирачето
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Отговорността за уговорената интимна среща с 15годишна непълнолетна девойка е изцяло на възрастния 35годишен мъж.
Коментиран от #44
16:13 09.08.2026
43 любезен съвет
До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Понеже твърде личи, че си пристрастен за случая, би било добре и ти да посъветваш един възрастен твой приятел да не си устройва усамотени срещи с непълнолетни девойки за любуване на природните красоти.
Коментиран от #45
16:20 09.08.2026
44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "сирачето":СУРИКАТЧЕ, още ли не влязло вчас🤔❗
Става дума за ДЕЛО ЗА УБИЙСТВО‼️
За каква отговорност и каква вина пишеш,
след като никой не споменава дори за състояла се такава среща 🤔
Коментиран от #46
16:21 09.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #43 от "любезен съвет":Потърси "Любезния лос" и му дай любезния си съвет❗
16:23 09.08.2026
46 любезен съвет
До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":виж 41 и не се увличай.
Коментиран от #47
16:24 09.08.2026
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "любезен съвет":Не се увличай, че "Любезният лос" може да е наблизо❗
16:26 09.08.2026
48 Анонимен
Ако бяха вашите деца,друга песен щяхте да пеете. Ще изтърпят някакво наказание,но в никакъв случай не трябва да им провалят живота за винаги.
Коментиран от #50
16:28 09.08.2026
49 Анонимен
Коментиран от #51
16:30 09.08.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "Анонимен":А ще върнеш ли живота на 37 годишният Георги🤔❓
Даваш ли си сметка, че тук не става дума за шамар или ритник след който е паднал и се е ударил на камък и починал🤔❓
Тук става дума за ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖИЛО ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС ❗
При това на медиите дори не разрешават да загатнат какви мерзости са правили уж МАЛКИТЕ но иначе ГОЛЕМИ ИЗ ВЕР ГИ с жертвата си❗
Защо мислиш, че утре няма да си набележат друга жертва , по друг повод🤔❓
16:34 09.08.2026
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #49 от "Анонимен":Те и от КАТ така пишат ❗
На местопроизшествието НЯМА УБИТ❗
Пътник от единия автомобил е починал на път за болницата❗
Виновният водач, само за неспазен знак ли ще го глобят🤔❓
16:38 09.08.2026
52 Тук случаят е различен
16:58 09.08.2026
53 учител
22:54 09.08.2026