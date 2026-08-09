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Какво предвижда българският закон за непълнолетните убийци

Какво предвижда българският закон за непълнолетните убийци

9 Август, 2026 13:04, обновена 9 Август, 2026 13:19 2 386 53

  • убийство-
  • непълнолетни-
  • затвор-
  • присъди

Наказателният кодекс налага драстично намаляване на наказанията заради възрастта на обвиняемите, докато международната практика показва коренно различен подход при подобни садистични престъпления

Какво предвижда българският закон за непълнолетните убийци - 1
Поправителният дом към мъжкия затвор във Враца, Снимка: Община Враца
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ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, извършено на Младежкия хълм в Пловдив, разтърси обществеността и повдигна вълна от въпроси за тежестта на наказанията при непълнолетни извършители.

Към 13:00 часа на 9 август петимата привлечени към наказателна отговорност тийнейджъри остават в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“, потвърдена от Окръжния съд в Пловдив. Разследването показва, че групата е действала под влияние на интернет общности за „ловци на педофили“. Те са примамили жертвата чрез фалшив профил в социалните мрежи, след което са му нанесли жесток побой, продължил повече от час.

В общата група на мястото обаче са присъствали общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, съобщават от прокуратурата. Докато петима са преките извършители на фаталния побой, останалите петима са наблюдавали и заснемали садистичните действия с телефоните си.

Въпреки бруталния характер на престъплението – умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, по хулигански и сексуални подбуди, българското законодателство налага т.нар. „законово намаляване“ (редукция) на наказанията за непълнолетни лица. Ето какво предвижда законът за извършителите, каква отговорност носят операторите и как изглеждат българските мерки на фона на международната практика.

Какви присъди предвижда законът след редукцията за убийците?

Според официалната информация от заместник окръжния прокурор на Пловдив Анна Викова, разпространена от БТА, законът разделя преките извършители на две възрастови групи:

  • За непълнолетните, навършили 16 години: Наказанието за подобно тежко престъпление се редуцира до лишаване от свобода от 5 до 12 години. Трима от петимата обвиняеми попадат в тази категория.
  • За непълнолетните под 16 години: Законът предвижда още по-ниски граници – лишаване от свобода от 3 до 10 години. Двама от задържаните са на възраст 14–15 години.

За непълнолетни извършители Наказателният кодекс на Република България изключва възможността за налагане на най-тежките наказания – доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.

Каква отговорност носят останалите 5 младежи, снимали видеото?

Правният казус с останалите петима тийнейджъри, които са присъствали и са заснели побоя, без да удрят жертвата, е сложен и зависи от събраните доказателства за предварително споразумение. В българското наказателно право съществуват две основни хипотези за тяхното поведение:

  • Съучастие под формата на помагачество: Ако разследването докаже, че заснемането на видеото е било предварително уговорено като част от плана за унижение на жертвата или е мотивирало извършителите да бъдат по-агресивни, операторите могат да бъдат привлечени като съучастници (помагачи). В този случай те ще носят същата наказателна отговорност за убийство, но съдът ще отчете по-ниската им степен на участие при определяне на конкретния размер на наказанието.
  • Неоказване на помощ и несъобщаване за престъпление: Ако се установи, че те са били просто пасивни свидетели, които не са участвали в замисъла, те не могат да бъдат съдени за самото убийство. Наказателният кодекс обаче криминализира неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност за живота си (чл. 139 от НК), както и несъобщаването на властта за извършено тежко престъпление (чл. 294 от НК). Тъй като извършителите са непълнолетни, тези леки присъди най-често се заменят с възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), включително настаняване във възпитателно училище-интернат (ВУИ).

Къде и как се изтърпява наказанието „лишаване от свобода“?

Ако преките извършители получат ефективни присъди, режимът за тяхното изтърпяване се подчинява на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС):

  • Специализирани поправителни домове: Непълнолетните лица не се изпращат в затвори за възрастни. Момчетата ще изтърпяват наказанието си в Поправителния дом към Затвора във Враца. Момичетата ще бъдат настанени в специализираната част за непълнолетни към Затвора в Сливен.
  • Продължаване на образованието: Основният акцент е превъзпитанието. Лишените от свобода посещават училище в рамките на дома и могат да придобият средно образование или професионална квалификация.
  • Преместване след навършване на пълнолетие: При навършване на 18-годишна възраст осъдените се преместват в стандартен затвор за възрастни. По изключение престоят в поправителния дом може да бъде удължен най-много до навършване на 20-годишна възраст, ако лицето показва добро поведение.
  • Предсрочно освобождаване: Осъдените като непълнолетни могат да излязат условно предсрочно, след като са изтърпели едва една трета от наложеното наказание, ако демонстрират трайно поправяне.

Международно право: Как съдят непълнолетни за убийство по света?

Случаят на Младежкия хълм провокира дебат дали българският закон не е твърде снизходителен към непълнолетни, извършили садистични престъпления. Сравнението с международните практики показва сериозни различия:

  • САЩ: В много американски щати непълнолетни (дори на 14 години), извършили тежки умишлени убийства, могат да бъдат трансферирани и съдени от съдилища за възрастни (Adult Court). Там те могат да получат доживотен затвор, макар Върховният съд на САЩ да забрани автоматичния доживотен затвор без право на замяна за непълнолетни.
  • Великобритания: Минималната възраст за наказателна отговорност е едва 10 години. При извършване на убийство непълнолетните се съдят от Кралския съд и получават задължителна присъда „задържане по волята на Негово Величество“ (Detention at His Majesty's pleasure) – фактически доживотен затвор с определен минимален срок преди право на помилване.
  • Германия и Скандинавските страни: Тези държави изповядват подход, по-близък до българския, с фокус изцяло върху рехабилитацията. В Германия максималното наказание за непълнолетни (дори за най-жестоките убийства) е ограничено до 10 години лишаване от свобода, като се изтърпява в младежки затвори със засилен психологически и образователен профил.

Защитата на част от обвиняемите в Пловдив вече заяви пред медиите, че деянието е било „импулсивно“ и под влияние на видеоигри и онлайн групи, а младежите вече се разкайват. Настояванията на близките на убития Георги Кузев за максимална строгост обаче се сблъскват с твърдата рамка на Наказателния кодекс, която поставя възрастта пред характера на извършеното деяние.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    53 0 Отговор
    Щом МОЖЕ да убива-
    трябва да МОЖЕ да понесе
    пълната отговорност за деянието си‼️

    13:22 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 стаарец

    7 37 Отговор
    какво прави мъж на 35 години на среща с 15 годишна.не ми се струва за желание за брак.никой обаче няма право на саморазправа.

    13:28 09.08.2026

  • 4 сирачето

    4 32 Отговор
    Георги Кузев не е тийнейджър, а мъж на средна възраст и може да не е установено негово привличане към непълнолетни, но е бил наясно, че си уговаря не спонтанна, не случайна, а напълно съзнателна среща с 15 годишна девойка в затънтена алея на парк в друг град.
    Отговорността е изцяло негова.

    Коментиран от #5

    13:31 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Злодеи под слънцето

    33 0 Отговор
    Българското общество грижливо си отглежда престъпници. Какво друго, след като редовно си избираме престъпници да ни управляват?

    Коментиран от #10

    13:39 09.08.2026

  • 7 сирачето

    11 10 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пребиването е престъпление, различаващо се от сексуалното посегателство към малолетни, и също различно към пълнолетни.
    Отговорността за среща в парк с непълнолеттна е изцало на възрастния.
    Саморазправа и раздаване на правосъдие е друга бира и нека не се смесват двата вида прояви.

    Коментиран от #11, #14

    13:43 09.08.2026

  • 8 какъв закон какво чудо в бг???

    15 0 Отговор
    предвижда да ги направи пълнолетни убийци със по-голямо самочувствие от преди понеже им дава смешни дори подигравателни присъди и те докато станат пълнолетни вече са на свобода готови да убиват отново!!!

    13:55 09.08.2026

  • 9 Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍

    4 20 Отговор
    На Петрохан ликвидираха шест педофила и толкова шум не се вдигна Ако държавата се бореше с педофилията, нямаше да се стига до саморазправа!

    Коментиран от #16

    13:55 09.08.2026

  • 10 Да бе!

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Злодеи под слънцето":

    ППДБ/ЛГБТ отглежда педофили, обгрижва ги, бута ги в училищата и накрая им строи паметници!

    13:58 09.08.2026

  • 11 и пак нищо

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "сирачето":

    не каза за циганите които раждат на по 11-12годишна възраст от по-големи от тях ??? там защо не се напъваш да обясняваш че е педофилия а? скрий се някъде скьиравия си морал познавам много 15-16 годишни проституки на които родителите им незнаят че са такива и какво на тях им харесва да се чукат с батковци и чичковци що не ги съдиш и тях а само съдиш там където ти е удобно и сугрно че няма да имаш последствия после…

    14:01 09.08.2026

  • 12 Няма не искам, няма недей!

    11 0 Отговор
    Да, това са нашите деца и ги отглеждаме в условия подходящи да действат импулсивно и да исвършват необмислени прояви. Не знам колко строго трябва да бъде наказанието, но със сигурност трябва да демотивира бъдещи извършители да действат емоционално или без да се замислят за последствията. По добре да се научат да мислят още докато са малки преди да предприемат каквото и да било, защото като станат големи вече е късно.

    Коментиран от #15

    14:06 09.08.2026

  • 13 Затова владеят света

    15 1 Отговор
    Значи най-здраво съди Великобритания, след като там са свалили възрастовата граница до 10 години. И са прави. На 10 г. човек вече много добре разбира нещата. Знае какво значи да причиниш болка, да отнемеш живот или да примамиш някого на усамотено място,за да го инквизираш. И за садистчета се предвижда ДОЖИВОТЕН затвор МАКАР ДА СА 10-ГОДИШНИ.

    Коментиран от #23

    14:07 09.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "сирачето":

    Ти май дори НЕ разбираш, че точно ТИ смесваш нещата❗
    Нещо повече, точно ТИ написа :
    "Отговорността е изцяло негова!"❗
    За това , че е пребит и убит ли отговорността е негова❗
    Защото тук става дума за деянието
    "УБИЙСТВО по жесток и мъчителен начин"❗
    Не е престъпление да се срещнеш с някого❗
    То откъде знаеш дали не е искал да обясни на малолетната, че не е хубаво да ходи по такива срещи❗

    Коментиран от #17, #30, #42

    14:10 09.08.2026

  • 15 Мнение

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Няма не искам, няма недей!":

    Още в основното училище преценяват добре последствията, стига това да засяга личния им интерес.
    Затова мисля,че трябва да се изкорени представата за безнаказаност. Знаем какви неприятности причинява ежедневно един малцинствен етнос, спрямо чиито зулуми държавата е снизходителна.

    14:12 09.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Свобода за ГЕРОИТЕ !!!👍":

    Шестте трупа в Петрохан и шестте трупа в Нови Искър нямат нищо общо с педофилията с която заметоха ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ убийства в тях❗
    "Совите не са това което са!"

    14:15 09.08.2026

  • 17 Не съм N 7

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Напълно се съгласявам с теб, освен с последното ти изречение. Сигурно е имал свсем други намерения по отношение на зеленокосата мома, която се е обявила за 15-годишна. Там му е грешката.

    Коментиран от #19, #25

    14:16 09.08.2026

  • 18 Софийски селянин,

    12 0 Отговор
    В Беларус при батька Лукашенко какво ги очаква такива садисти ви е бедна фантазията..

    Коментиран от #33

    14:27 09.08.2026

  • 19 Алекс

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Не съм N 7":

    Коментара ти не е граматически издържан,изписва се съм съгласен...

    Коментиран от #26, #29

    14:32 09.08.2026

  • 20 КОЙ ИМ ДАВА ПРАВО ДА БИЯТ И УБИВАТ?

    13 1 Отговор
    ТО И НА 75 ГОД. ПАК ЩЕ ИМА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ СРЕЩНАТ С 15 ГОДИШНИ, МЕРАКА УМИРА ПОСЛЕДЕН. АМА НАЛИ ТАЗИ 17 ГОДИШНАТА ГО Е ПРИМАМИЛА - ЕЛА ЩЕ ТИ БУТНА? АКО 17 ГОДИШЕН ПРЕЛЪЖЕ НЯКОЯ БАБА, ДА Я ТРЕПЕМ ЛИ?

    14:33 09.08.2026

  • 21 ГЛЕДАТ МНОГО ФИЛМИ.

    12 0 Отговор
    ДА СА МУ ВЗЕЛИ САМО ПАРИТЕ, АМА ЗАЩО И ЖИВОТА?

    Коментиран от #27

    14:35 09.08.2026

  • 22 НПОтата вече са нагласили

    6 3 Отговор
    ювеналната юстиция. Рундю ще ви довърши с цифровото евро на Урсула и Лагард.

    14:38 09.08.2026

  • 23 Пакистанския кмет на Бирминган съм

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Затова владеят света":

    Пробвай пак с опорките за владеенето на света.

    Коментиран от #39

    14:40 09.08.2026

  • 24 МОЖЕ И ЗА 3 ДЕНА.

    11 0 Отговор
    НУЖНО Е ДА ГИ ВОДЯТ ОТ УЧИЛИЩЕ ПОНЕ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА В ЗАТВОРА, КАКТО БЕШЕ НА ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ. ДА ВИДЯТ КАК Е НА ЖИВО, А НЕ ОТ ФИЛМ, КОМИКС ИЛИ ОТ ИГРА.

    14:41 09.08.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не съм N 7":

    Написах го за да му влезе в кратуната,
    че не може да съди някого
    за нещо което е мислел, че мисли❗
    Едно е "Там му е грешката."
    И съвсем друго "Отговорността е изцяло негова!"

    14:48 09.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Алекс":

    Защо не може да "се съгласява" с написаното от мен, а трябва да е съгласен 🤔❓

    14:50 09.08.2026

  • 27 бла бла

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ГЛЕДАТ МНОГО ФИЛМИ.":

    Планирали са да го пребият и да се гаврят с него. Ако са искали да го убият е нямало да го оставят преди да изпълнят плановете си. Поради това ще ги осъдят за непредумишлено убийство.

    14:56 09.08.2026

  • 28 Справедлив

    6 0 Отговор
    Да се връща на тези изродчета-да се побъркат психически, а на Децата им-физически

    14:58 09.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Алекс":

    Ако, куция граматик или оня с
    куцащата му граматика:

    "съгласявам се- значение:

    Давам съгласието си, приемам или одобрявам нещо.
    Изразявам съгласие с някого или нещо, възприемам чуждо мнение или постигам съгласие с него.
    Признавам или потвърждавам нещо."

    Нали сФана иронията с
    куцащия граматик и оня дето
    му куца граматиката😉

    14:58 09.08.2026

  • 30 Чичо Х@Й

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А откъде да знаеш, че преди време, някой друг добър чичко или батко не си е играл с малолетната без тя да иска?
    Като цяло и двете страни са извършили неща, които не е трябвало да правят.

    Коментиран от #32, #34, #36, #37

    15:03 09.08.2026

  • 31 Фатмак Юнге

    4 8 Отговор
    Убейците са руски неонацисти! Доказано е! И с татуировките по ръцете им, и с лозунга на неонацистката организиция в Руси "Руско Национално Единство", съществуваща под личното лидерство на кремълския масов убиец и злоедй Путин , и със свастиките по ръкавите им! Свирепите убийци, изроди, изверги и садисти са креагтура на "Прогресивната" неонацистка пасмина на селяндурина от Славяново! Всъщност, той създаде "Прогресивния" Комсомол от изверги и изроди, че и му даде иемто "Фатмак Югенд"! Убийците от Пловдив са руски неонецисти, отгледани в Бългаиря!

    15:03 09.08.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чичо Х@Й":

    Ти да не би да знаеш🤔❓

    15:16 09.08.2026

  • 33 Верно ли бе

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Софийски селянин,":

    А във Филипините ? По заповед на президента разни такива ги хвърляха от хеликоптери.

    15:16 09.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    смекчаващо вината и условие❗

    15:20 09.08.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чичо Х@Й":

    Ако знаеш-сподели❗
    Ако НЕ знаеш, не ни вкарвай във филми с измислен сюжет❗

    15:37 09.08.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Чичо Х@Й":

    Дори "преди време, някой друг добър чичко или батко да си е играл с малолетната без тя да иска?" - това не е смекчаващо нейната вина обстоятелство❗

    Коментиран от #40

    15:39 09.08.2026

  • 38 Ух на мама

    1 0 Отговор
    И да та убий, след няколко години пак ще сий у нас !

    15:46 09.08.2026

  • 39 Отговор като за паки

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пакистанския кмет на Бирминган съм":

    Научиха ви да не си горите жените на клада. Това е достатъчно поне за вас.

    15:50 09.08.2026

  • 40 Всичко е възможно

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но ако такова нещо се случи на някое момиче, особено на малко момиче, възможно е като последица то да получи психично разстройство. Всички знаем за такива случаи.

    Коментиран от #41

    15:56 09.08.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Всичко е възможно":

    Не търси под вола теле❗
    Не търси начин да избягаш от темата ❗
    А тя е, че група гаменчета, повече от час безмилостно са се гаврили, били и унижавали човек доведен до безпомощни състояние и смърт❗
    Няма никакво... АМИ... АКО и прочие .... предишни дела на участници в групата
    малолетни ГОЛЕМИ ИЗ ВЕР ГИ‼️

    Коментиран от #43

    16:12 09.08.2026

  • 42 сирачето

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отговорността за уговорената интимна среща с 15годишна непълнолетна девойка е изцяло на възрастния 35годишен мъж.

    Коментиран от #44

    16:13 09.08.2026

  • 43 любезен съвет

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Понеже твърде личи, че си пристрастен за случая, би било добре и ти да посъветваш един възрастен твой приятел да не си устройва усамотени срещи с непълнолетни девойки за любуване на природните красоти.

    Коментиран от #45

    16:20 09.08.2026

  • 44 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "сирачето":

    СУРИКАТЧЕ, още ли не влязло вчас🤔❗
    Става дума за ДЕЛО ЗА УБИЙСТВО‼️
    За каква отговорност и каква вина пишеш,
    след като никой не споменава дори за състояла се такава среща 🤔

    Коментиран от #46

    16:21 09.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "любезен съвет":

    Потърси "Любезния лос" и му дай любезния си съвет❗

    16:23 09.08.2026

  • 46 любезен съвет

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    виж 41 и не се увличай.

    Коментиран от #47

    16:24 09.08.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "любезен съвет":

    Не се увличай, че "Любезният лос" може да е наблизо❗

    16:26 09.08.2026

  • 48 Анонимен

    1 6 Отговор
    Група объркани младежи, които в стремежа си да се борят срещу злото се натъкват на огромен проблем. Не е трябвало да се случи така,но се е случило.
    Ако бяха вашите деца,друга песен щяхте да пеете. Ще изтърпят някакво наказание,но в никакъв случай не трябва да им провалят живота за винаги.

    Коментиран от #50

    16:28 09.08.2026

  • 49 Анонимен

    1 4 Отговор
    Не е убит,а е починал от травмите!

    Коментиран от #51

    16:30 09.08.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Анонимен":

    А ще върнеш ли живота на 37 годишният Георги🤔❓
    Даваш ли си сметка, че тук не става дума за шамар или ритник след който е паднал и се е ударил на камък и починал🤔❓
    Тук става дума за ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖИЛО ПОВЕЧЕ ОТ ЧАС ❗
    При това на медиите дори не разрешават да загатнат какви мерзости са правили уж МАЛКИТЕ но иначе ГОЛЕМИ ИЗ ВЕР ГИ с жертвата си❗
    Защо мислиш, че утре няма да си набележат друга жертва , по друг повод🤔❓

    16:34 09.08.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    Те и от КАТ така пишат ❗
    На местопроизшествието НЯМА УБИТ❗
    Пътник от единия автомобил е починал на път за болницата❗

    Виновният водач, само за неспазен знак ли ще го глобят🤔❓

    16:38 09.08.2026

  • 52 Тук случаят е различен

    3 0 Отговор
    И не е предвиден в наказателния кодекс. Имаме хищници, изглеждащи като хора. Ходят на два крака и дори ползват интернет. Което не е смекчаващо вината обстоятелство.

    16:58 09.08.2026

  • 53 учител

    1 0 Отговор
    Като бях учител едни другари се опитаха да ме изкарат педофил, като ми пробутваха едно момиче. Разбрах им играта и не направих нищо с момичето. После започнаха да пускат слух, че съм обратен. А аз съм нито едното нито другото, а обикновен човек.

    22:54 09.08.2026