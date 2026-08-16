Българският ансамбъл спечели бронз на пет топки във Франкфурт

Българският ансамбъл завоюва бронзов медал във финала на съчетанията с пет топки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова представиха композицията си убедително и получиха 28.400 точки. Оценката им включва 13.500 за трудност, 7.100 за изпълнение и 7.800 за артистичност, предава БТА.
Така възпитаничките на Весела Димитрова се наредиха на трето място във финала. Златните медали спечели Бразилия с 29.450 точки, а сребърното отличие остана за олимпийския шампион от Париж 2024 Китай, който получи 28.900 точки. Световният шампион Испания не успя да защити позицията си, след като допусна грешки в изпълнението си и остана пети с 27.450 точки.
За българския отбор това е трето отличие от шампионата във Франкфурт. Преди бронза на ансамбъла страната ни спечели сребърни медали чрез Стилияна Николова в индивидуалния многобой и в отборното класиране.
Българският ансамбъл ще има още една възможност за медал по-късно днес. Момичетата ще участват и във финала на композицията с три обръча и два чифта бухалки.
Състезателната програма продължава и с финалите на отделните уреди при жените, където Стилияна Николова започва участието си с обръча.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ние с гайдите
Коментиран от #3
15:21 16.08.2026
2 Още една БЪЛГАРКА
Коментиран от #4
15:29 16.08.2026
3 руски банан
До коментар #1 от "Ние с гайдите":Ония с гайдите се интересуват преди всичко от неутралните успехи, а нехаят за българските.
15:58 16.08.2026
4 Да, да
До коментар #2 от "Още една БЪЛГАРКА":Това КАКВО Е?
16:05 16.08.2026