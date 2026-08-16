Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Българският ансамбъл спечели бронз на пет топки във Франкфурт

Българският ансамбъл спечели бронз на пет топки във Франкфурт

16 Август, 2026 15:12 554 4

  • художествена гимнастика-
  • световно първенство-
  • германия

Златните медали спечели Бразилия

Българският ансамбъл спечели бронз на пет топки във Франкфурт - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският ансамбъл завоюва бронзов медал във финала на съчетанията с пет топки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова представиха композицията си убедително и получиха 28.400 точки. Оценката им включва 13.500 за трудност, 7.100 за изпълнение и 7.800 за артистичност, предава БТА.

Така възпитаничките на Весела Димитрова се наредиха на трето място във финала. Златните медали спечели Бразилия с 29.450 точки, а сребърното отличие остана за олимпийския шампион от Париж 2024 Китай, който получи 28.900 точки. Световният шампион Испания не успя да защити позицията си, след като допусна грешки в изпълнението си и остана пети с 27.450 точки.

За българския отбор това е трето отличие от шампионата във Франкфурт. Преди бронза на ансамбъла страната ни спечели сребърни медали чрез Стилияна Николова в индивидуалния многобой и в отборното класиране.

Българският ансамбъл ще има още една възможност за медал по-късно днес. Момичетата ще участват и във финала на композицията с три обръча и два чифта бухалки.

Състезателната програма продължава и с финалите на отделните уреди при жените, където Стилияна Николова започва участието си с обръча.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние с гайдите

    4 1 Отговор
    Русия спечели златния медал в отборното класиране на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт през август 2026 г..Руските и беларуските гимнастички, се състезават под неутрален статут, / Политическите номера срещу Русия не ни помагат !

    Коментиран от #3

    15:21 16.08.2026

  • 2 Още една БЪЛГАРКА

    4 0 Отговор
    Още една БЪЛГАРКА - Рейчъл Стоянов!!!!!!!

    Коментиран от #4

    15:29 16.08.2026

  • 3 руски банан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ние с гайдите":

    Ония с гайдите се интересуват преди всичко от неутралните успехи, а нехаят за българските.

    15:58 16.08.2026

  • 4 Да, да

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Още една БЪЛГАРКА":

    Това КАКВО Е?

    16:05 16.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове