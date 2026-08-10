Взривове в завода на Емилиян Гебрев край Трявна: Какво знаем за „ЕМКО“ и скандалния оръжеен бос?

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Днес, 10 август, малко преди 12:00 часа, мощни взривове разтърсиха базата за производство и съхранение на боеприпаси на частната компания „ЕМКО“, разположена в тревненското село Белица.

По първоначална информация, предоставена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и областния управител Кристина Сидорова, няма загинали и пострадали работници. Всички близо 300 служители от завода са били успешно и превантивно евакуирани своевременно, като дружеството е осигурило техния транспорт извън опасната зона.

Вътрешният министър посочи, че инцидентът е възникнал в работен процес и причините по-скоро са вътрешни. Според неофициални данни и изявления на кмета на Трявна Денчо Минев, аварията е провокирана от запалил се камион-цистерна, който е зареждал резервоари с гориво. Това е довело до възпламеняване и последващи експлозии в едно от халетата и складовете за боеприпаси.

Към момента пожарът в засегнатото производствено хале вече е напълно потушен от екипите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция – Габрово. Силите на огнеборците обаче остават на терен, тъй като в момента се работи по локализирането и ликвидирането на вторични пожари, които са се разраснали в гористата местност в непосредствена близост до поделението. Поради задимяване и риск от обгазяване на района бе задействана Националната система BG-ALERT.

Спешни мерки: Мобилни лаборатории и отцепен район

Поради разпространението на гъст дим в широк периметър над региона, общинските власти обявиха, че съвместно с екипите на РИОСВ - гр. Велико Търново се поставя мобилна станция за измерване качеството на въздуха в град Плачковци. Към момента качеството на въздуха в района остава влошено поради задимяването. Призивът към жителите на Трявна, Плачковци и околните населени места да затворят прозорците на жилищата си и да използват предпазни маски на открито остава в сила.

Районът около предприятието е изцяло отцепен от силите на жандармерията и полицията, като са изградени контролно-пропускателни пунктове и достъпът на външни лица е абсолютно забранен. Официалният детайлен оглед от специализираните сапьорски екипи и ДОТИ ще започне едва след като изтече задължителният технологичен прозорец от 24 часа без детонации. Към момента водещата хипотеза на МВР категорично остава вътрешен технически инцидент.

Какво знаем за оръжейното предприятие „ЕМКО“?

Заводът в село Белица е собственост на фирма „ЕМКО“ ООД, едно от най-големите частни предприятия в българския военно-промишлен комплекс.

Предмет на дейност: Компанията е специализирана в научноизследователска, развойна и производствена дейност в областта на отбранителната индустрия. Основният фокус е върху производство на боеприпаси, артилерийски снаряди, изстрели за гранатомети и други отбранителни продукти.

Компанията е специализирана в научноизследователска, развойна и производствена дейност в областта на отбранителната индустрия. Основният фокус е върху производство на боеприпаси, артилерийски снаряди, изстрели за гранатомети и други отбранителни продукти. Собственост: Дружеството е създадено през 1992 г. и е изцяло контролирано от известния оръжеен търговец и бизнесмен Емилиян Гебрев .

Дружеството е създадено през 1992 г. и е изцяло контролирано от известния оръжеен търговец и бизнесмен . Продукция и реализация: Продукцията на „ЕМКО“ е изцяло експортно ориентирана. През годините компанията е реализирала мащабни доставки на боеприпаси и оръжие за държави в Близкия изток, Африка, Азия, Грузия, а в по-нови времена името ѝ често се свързва и с доставки на отбранителна продукция за Украйна.

Продукцията на „ЕМКО“ е изцяло експортно ориентирана. През годините компанията е реализирала мащабни доставки на боеприпаси и оръжие за държави в Близкия изток, Африка, Азия, Грузия, а в по-нови времена името ѝ често се свързва и с доставки на отбранителна продукция за Украйна. Служители: В производствените бази на дружеството работят стотици специалисти и работници от региона, като сигурността на работните места редовно е обвързана със социалната стабилност в общините.

Към настоящия час няма официално изявление от Министерство на икономиката за отнемане или временно замразяване на лиценза за производство и търговия на компанията. Тъй като първоначалните данни сочат за инцидент с транспортно средство, а не за системни нарушения в технологичната линия, експертите предвиждат, че лицензът няма да бъде отнет автоматично. Въпреки това, пълна проверка на условията за безопасност ще бъде назначена веднага след приключване на следствените действия.

Кой е Емилиян Гебрев? Кариера, скандали и руската следа

Емилиян Гебрев е сред най-влиятелните фигури в българския оръжеен бизнес от началото на прехода.

Професионален път

Гебрев стартира кариерата си в структурите на държавния оръжеен монополист „Кинтекс“ по времето на социализма. Веднага след промените през 1989 г. той напуска държавната компания и през 1992 г. основава частната си компания „ЕМКО“, с която започва мащабна международна търговия с оръжия и военна продукция.

Международни скандали с доставки

През годините името на Гебрев попада в редица международни сводки:

Случаят в САЩ (2001 г.): Американските митнически власти задържат кораб, превозващ над 30 милиона патрона за автомати АК-47, собственост на неговата фирма и предназначени за Никарагуа (каргото по-късно е освободено).

Американските митнически власти задържат кораб, превозващ над 30 милиона патрона за автомати АК-47, собственост на неговата фирма и предназначени за Никарагуа (каргото по-късно е освободено). Случаят в Македония (2006 г.): Властите в Югозападната ни съседка задържат три български камиона с картечници МГ-3 и минохвъргачки, свързани с договори на негово дружество.

Мистериозното отравяне през 2015 г.

Най-големият международен скандал около Гебрев избухва през април 2015 г., когато оръжейният търговец, неговият син и висш служител на фирмата му са приети в болница в София в критично състояние с признаци на тежко отравяне. След дълги разследвания бе установено, че срещу тях е използвано вещество, наподобяващо нервнопаралитичния агент „Новичок“. Случаят бе официално свързан от международните разследващи органи и българската прокуратура с дейността на агенти от руското военно разузнаване (ГРУ). Самият Гебрев в свои интервюта определя инцидента като „съвместна операция между български управници и руски интереси“.

Хронология на експлозиите в обекти на „ЕМКО“

Днешният инцидент в Белица далеч не е първият в активите на бизнесмена. През последното десетилетие серия от взривове разтърсиха негови бази, като за голяма част от тях имаше сериозни съмнения за чуждестранна диверсия:

Ноември 2011 г.: Взрив в складове край село Ловнидол, където се съхраняват снаряди, предназначени за износ в Грузия.

Взрив в складове край село Ловнидол, където се съхраняват снаряди, предназначени за износ в Грузия. Юли 2022 г. и 2023 г.: Последователни експлозии и големи пожари в складовете за боеприпаси на „ЕМКО“ в местността „Чобанов дере“ край Карнобат. Тогава Гебрев открито заяви, че инцидентите не са случайност.

Настоящото разследване на МВР и прокуратурата за взрива в Трявна от днес продължава, като водещата версия за момента остава чисто техническа авария при преливане на гориво.

Източници: Nova.bg, БНР, БТА, segabg.com, bTV, "Банкеръ", taralej.bg