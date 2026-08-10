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Взривове в завода на Емилиян Гебрев край Трявна: Какво знаем за „ЕМКО“ и скандалния оръжеен бос?

Взривове в завода на Емилиян Гебрев край Трявна: Какво знаем за „ЕМКО“ и скандалния оръжеен бос?

10 Август, 2026 13:31, обновена 10 Август, 2026 13:39 3 160 51

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  • оръжеен производител

Извънредна ситуация в село Белица – инцидент с камион-цистерна предизвика детонации във военното предприятие

Взривове в завода на Емилиян Гебрев край Трявна: Какво знаем за „ЕМКО“ и скандалния оръжеен бос? - 1
Снимка: Facebook, Тревненци за Трявна/ Светослав Симеонов
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Днес, 10 август, малко преди 12:00 часа, мощни взривове разтърсиха базата за производство и съхранение на боеприпаси на частната компания „ЕМКО“, разположена в тревненското село Белица.

По първоначална информация, предоставена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и областния управител Кристина Сидорова, няма загинали и пострадали работници. Всички близо 300 служители от завода са били успешно и превантивно евакуирани своевременно, като дружеството е осигурило техния транспорт извън опасната зона.

Вътрешният министър посочи, че инцидентът е възникнал в работен процес и причините по-скоро са вътрешни. Според неофициални данни и изявления на кмета на Трявна Денчо Минев, аварията е провокирана от запалил се камион-цистерна, който е зареждал резервоари с гориво. Това е довело до възпламеняване и последващи експлозии в едно от халетата и складовете за боеприпаси.

Към момента пожарът в засегнатото производствено хале вече е напълно потушен от екипите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна и Регионалната дирекция – Габрово. Силите на огнеборците обаче остават на терен, тъй като в момента се работи по локализирането и ликвидирането на вторични пожари, които са се разраснали в гористата местност в непосредствена близост до поделението. Поради задимяване и риск от обгазяване на района бе задействана Националната система BG-ALERT.

Спешни мерки: Мобилни лаборатории и отцепен район

Поради разпространението на гъст дим в широк периметър над региона, общинските власти обявиха, че съвместно с екипите на РИОСВ - гр. Велико Търново се поставя мобилна станция за измерване качеството на въздуха в град Плачковци. Към момента качеството на въздуха в района остава влошено поради задимяването. Призивът към жителите на Трявна, Плачковци и околните населени места да затворят прозорците на жилищата си и да използват предпазни маски на открито остава в сила.

Районът около предприятието е изцяло отцепен от силите на жандармерията и полицията, като са изградени контролно-пропускателни пунктове и достъпът на външни лица е абсолютно забранен. Официалният детайлен оглед от специализираните сапьорски екипи и ДОТИ ще започне едва след като изтече задължителният технологичен прозорец от 24 часа без детонации. Към момента водещата хипотеза на МВР категорично остава вътрешен технически инцидент.

Какво знаем за оръжейното предприятие „ЕМКО“?

Заводът в село Белица е собственост на фирма „ЕМКО“ ООД, едно от най-големите частни предприятия в българския военно-промишлен комплекс.

  • Предмет на дейност: Компанията е специализирана в научноизследователска, развойна и производствена дейност в областта на отбранителната индустрия. Основният фокус е върху производство на боеприпаси, артилерийски снаряди, изстрели за гранатомети и други отбранителни продукти.
  • Собственост: Дружеството е създадено през 1992 г. и е изцяло контролирано от известния оръжеен търговец и бизнесмен Емилиян Гебрев.
  • Продукция и реализация: Продукцията на „ЕМКО“ е изцяло експортно ориентирана. През годините компанията е реализирала мащабни доставки на боеприпаси и оръжие за държави в Близкия изток, Африка, Азия, Грузия, а в по-нови времена името ѝ често се свързва и с доставки на отбранителна продукция за Украйна.
  • Служители: В производствените бази на дружеството работят стотици специалисти и работници от региона, като сигурността на работните места редовно е обвързана със социалната стабилност в общините.

Към настоящия час няма официално изявление от Министерство на икономиката за отнемане или временно замразяване на лиценза за производство и търговия на компанията. Тъй като първоначалните данни сочат за инцидент с транспортно средство, а не за системни нарушения в технологичната линия, експертите предвиждат, че лицензът няма да бъде отнет автоматично. Въпреки това, пълна проверка на условията за безопасност ще бъде назначена веднага след приключване на следствените действия.

Кой е Емилиян Гебрев? Кариера, скандали и руската следа

Емилиян Гебрев е сред най-влиятелните фигури в българския оръжеен бизнес от началото на прехода.

Професионален път

Гебрев стартира кариерата си в структурите на държавния оръжеен монополист „Кинтекс“ по времето на социализма. Веднага след промените през 1989 г. той напуска държавната компания и през 1992 г. основава частната си компания „ЕМКО“, с която започва мащабна международна търговия с оръжия и военна продукция.

Международни скандали с доставки

През годините името на Гебрев попада в редица международни сводки:

  • Случаят в САЩ (2001 г.): Американските митнически власти задържат кораб, превозващ над 30 милиона патрона за автомати АК-47, собственост на неговата фирма и предназначени за Никарагуа (каргото по-късно е освободено).
  • Случаят в Македония (2006 г.): Властите в Югозападната ни съседка задържат три български камиона с картечници МГ-3 и минохвъргачки, свързани с договори на негово дружество.

Мистериозното отравяне през 2015 г.

Най-големият международен скандал около Гебрев избухва през април 2015 г., когато оръжейният търговец, неговият син и висш служител на фирмата му са приети в болница в София в критично състояние с признаци на тежко отравяне. След дълги разследвания бе установено, че срещу тях е използвано вещество, наподобяващо нервнопаралитичния агент „Новичок“. Случаят бе официално свързан от международните разследващи органи и българската прокуратура с дейността на агенти от руското военно разузнаване (ГРУ). Самият Гебрев в свои интервюта определя инцидента като „съвместна операция между български управници и руски интереси“.

Хронология на експлозиите в обекти на „ЕМКО“

Днешният инцидент в Белица далеч не е първият в активите на бизнесмена. През последното десетилетие серия от взривове разтърсиха негови бази, като за голяма част от тях имаше сериозни съмнения за чуждестранна диверсия:

  • Ноември 2011 г.: Взрив в складове край село Ловнидол, където се съхраняват снаряди, предназначени за износ в Грузия.
  • Юли 2022 г. и 2023 г.: Последователни експлозии и големи пожари в складовете за боеприпаси на „ЕМКО“ в местността „Чобанов дере“ край Карнобат. Тогава Гебрев открито заяви, че инцидентите не са случайност.

Настоящото разследване на МВР и прокуратурата за взрива в Трявна от днес продължава, като водещата версия за момента остава чисто техническа авария при преливане на гориво.

Източници: Nova.bg, БНР, БТА, segabg.com, bTV, "Банкеръ", taralej.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕБРЕВ Е НАШИЯ ДЖЕЙМС БОНД

    44 1 Отговор
    ТРОВЯТ ГО С ГЪБИ , СТРЕЛЯТ , ГЪРМЯТ , ВЗРИВЯВАТ И ТОЙ ВСЕ ОЦЕЛЯВА.НЯМА ДА ПИША КОЙ МУ Е ДУШМАНИНА

    13:43 10.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    44 5 Отговор
    Ранените ги скриха.Първо казаха че има а после че няма.

    13:45 10.08.2026

  • 3 пожарникарите е трябвало да откажат

    35 10 Отговор
    да гасят складове с оръжия

    13:48 10.08.2026

  • 4 Хайде стига123

    36 11 Отговор
    Защо не гърмят военни складове, ГСМ и други военни обекти, а само на този търговец? Явно охраната му куца.

    Коментиран от #6, #45

    13:49 10.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    19 4 Отговор
    ИДЕЕЕЕ!БАШИРОВ И ПЕТРОВ! ..МУНЧО И ГЪЛЪБЕТО.....

    13:50 10.08.2026

  • 6 Сила

    21 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде стига123":

    Производствения процес и мерките за безопасност по скоро ....!!?

    13:53 10.08.2026

  • 7 Баламата

    51 3 Отговор
    Знаем,че е документален измамник от прехода,с голям червен гръб,който постепенно изсинява.Човек който ни е окрал с много милиони,ей това знаем

    13:54 10.08.2026

  • 8 След като хората

    20 0 Отговор
    Над 200 коментара написаха под статията, се пусна сега отново . И естествено целта е да зачезнат коментарите, щото не можеше двете да са обединени в една нали при положение че даже са от един и същ автор ? ...

    13:54 10.08.2026

  • 9 виктория

    18 4 Отговор
    нормално!!! удряш директно производителя!!!

    13:54 10.08.2026

  • 10 Мунчо

    31 4 Отговор
    Няма страшно, камион е спукал гума. Иначе Натю ви пази.

    13:55 10.08.2026

  • 11 Цял

    35 2 Отговор
    живот другаря комунист продава оръжие , преди в "Кинтекс" , после чрез частните си фирми - куче влачи , диря няма .

    13:56 10.08.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    15 2 Отговор
    ЯВНО
    ФЕСЕБЕ И МОЛЛИТЕ СА СЕ
    СКАРАЛИ КОЙ ПРЪВ ДА СЛОЖИ ФИШЕКА

    13:56 10.08.2026

  • 13 Мунчо

    15 3 Отговор
    Казах на Стоянов този път да си облече жълта фланелка.

    Коментиран от #32

    13:57 10.08.2026

  • 14 Нещо промени ли се за час

    19 0 Отговор
    Че едно и също да четем?

    13:59 10.08.2026

  • 15 Роси от Бургас

    18 0 Отговор
    Да не зареждат бензин от кирчо добрев тези

    14:00 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жълт парцал

    23 2 Отговор
    Дали някой дрон примамка ,не е участвал?

    14:04 10.08.2026

  • 18 важното е

    16 0 Отговор
    че няма пострадали хора. Малкият дявол е бил.

    14:04 10.08.2026

  • 19 Чорбара

    17 3 Отговор
    Три жертви ,най малко 7 ранени,обгорели с над 60 % изгаряния.

    Коментиран от #21, #26

    14:06 10.08.2026

  • 20 Липсва най важното

    29 3 Отговор
    Колко данъци е платил Емилиян Гебрев за 2025 г. Плосък данък ! Платил ли е въобще нещо ?

    Коментиран от #33

    14:07 10.08.2026

  • 21 сериозно?

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Чорбара":

    В текста по-горе пише, че няма жертви и пострадали. Къде го прочете това?

    Коментиран от #23, #25

    14:08 10.08.2026

  • 22 Ба бааааа

    16 1 Отговор
    Запалила се цистерна версия за наивници

    14:09 10.08.2026

  • 23 Пише

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "сериозно?":

    За каквото му плащат.

    Коментиран от #27

    14:09 10.08.2026

  • 24 "смущения"

    14 0 Отговор
    в тока щяло да има в общините Столична, Божурище и Перник от 11 август до 30 септември заради ремонти.... ку-кууу.....

    14:10 10.08.2026

  • 25 Чорбара

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "сериозно?":

    Не съм го чел ,там съм.

    Коментиран от #28, #34

    14:10 10.08.2026

  • 26 Ами

    2 16 Отговор

    До коментар #19 от "Чорбара":

    В завода работят копейки.

    14:11 10.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъхъъъъ

    21 2 Отговор
    Продукцията на „ЕМКО“ е изцяло експортно ориентирана и ДДС не плаща а само тегли..... и данък печалба не плаща и нищо не плаща

    Коментиран от #31

    14:14 10.08.2026

  • 30 Жмръц

    14 1 Отговор
    Ха,че МинистЕра излезе с бела тениска с надпис "Кинтекс" да обяснява за дрона,неква случаЕност,нале?

    14:14 10.08.2026

  • 31 Уникално вреден атлантически

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ъхъъъъ":

    социален паразит

    14:17 10.08.2026

  • 32 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мунчо":

    В КАКЪВ СМИСЪЛ...
    ЩЕ ПРАВИ ОБИКОЛКАТА НА БЪЛГАРИЯ
    ПО ТРАСЕТО НА ДРОНЧО С ФИШЕКА

    14:17 10.08.2026

  • 33 За 5 години

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Липсва най важното":

    НУЛА !

    14:18 10.08.2026

  • 34 не е хубаво

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Чорбара":

    да се шегуваш с такива неща!

    14:20 10.08.2026

  • 35 Има ли някой

    9 1 Отговор
    Чиято фамилия да завършва на "ев" а не на "ов" и да е свястен? А Гебрев? А Домушчиев ? ....

    14:26 10.08.2026

  • 36 Напредваме

    14 0 Отговор
    Това е реклама.Немската фирма като види как гърмиме и замода за барут се почва.

    14:28 10.08.2026

  • 37 знаем за „ЕМКО“

    11 2 Отговор
    Че единствено държавата полза от него няма

    14:29 10.08.2026

  • 38 Умнокрасив

    5 1 Отговор
    Възхищавам се на българските оръжейни олигарси . Господарите англосаксонци и турци ни ценят заради техния труд !

    14:33 10.08.2026

  • 39 Янко

    10 0 Отговор
    Веднага си помислих какво щеше да се случи със завода за барут и хората които живеят там

    14:34 10.08.2026

  • 40 гаргата:

    7 0 Отговор
    служители от завода са били успешно и превантивно евакуирани своевременно- с други думи, може ли да се каже, че експрозиятя е очаквана

    14:37 10.08.2026

  • 41 дядото

    7 1 Отговор
    истината ще разберем,ако ни кажете онова,което не знаем,а не платени публикации

    14:40 10.08.2026

  • 42 Хахахахха

    6 0 Отговор
    пак ли заблуден украински дрон?

    14:43 10.08.2026

  • 43 Абеее

    1 2 Отговор
    Тоя колко човека трябва да избие че да го затворят?

    14:53 10.08.2026

  • 44 путин

    2 1 Отговор
    Този пак ли оцеля?

    14:57 10.08.2026

  • 45 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде стига123":

    или най вертоятното крие нещо

    15:00 10.08.2026

  • 46 Факт

    1 0 Отговор
    Тоя пък не се спря.

    15:17 10.08.2026

  • 47 Тодоров

    4 2 Отговор
    Пропускате и взривовете в Чехия с продукция на Гебрев. А по-интересното е как военен завод "Хан Аспарух" стана ЕМКО и кой го подари на Гебрев. И кой и защо затри другия военен завод "Трема" в Трявна. И не само него. Текстилен комбинат, най-модерния трикотажен завод в България и друга промишленост, с която Трявна процъфтяваше. Може аварията и да не е случайна. Завода буквално бълва продукция за Украйна. Дори грубо да го кажем, руснака никога не прощава на НЯКОЙ, който произвежда нещо, с което да убива руснаци. Скоро в Украйна гръмна завод на американска фирма, днес/вчера на германска. Гебрев отдавна си е "постлал" за да му се случи "нещо". Жалко за тревненци, ако ЕМКО се окаже легитимна цел на Русия в конфликта и с Украйна. Но в България имаме достатъчно тъпи евроатлантици, които не мислят трузво и се пеняват от русофобия.

    15:17 10.08.2026

  • 48 Моряка

    2 1 Отговор
    За втори път днес се учудвам,че търговеца на смърт е още жив.Обикновено бързо се гътват.Малко с чужда помощ.Дали Баширов и Петров са го забравили,или от по важни дела не им остава време.
    .

    15:21 10.08.2026

  • 49 Не, не Гебрев е "скандален"!

    3 6 Отговор
    Скандален е Мръсния Зелен чорап, Фатмака от Славяново - верният и пердан лакей на кремълския масов убиец и злодей! Той е скандален! Скандалене негоивят "вътрешен министръ", Демерджията, който е отворил една голяма и мръсна уста, уж да гроим модела "Тиквата и Праесто"ама от нея излиза само воня на руски неонацизъм! Поредното доказателство е страшното убийство в Пловдив от неонацисти, изверги и изроди, подражатели на "братята" си в Русия! Разбира се, че това е дело на руски шпиони и убийци, които вилнеят необезпокояваин от никого в злочестата ни родина, паднала под нова руско робство! Къде е твоят ДАНС бе, Фатмако с бръснатаат кратуна, с грозната брадавица на мутрата и дългия нос, дето върви два метра пред теб?! Защо не хванаха руските убийци2! Къде е и.д. "Главна прокурорка"? Преди години Свинската Цаца, огромен срам и позор дори за българската прокуратура, беше се изцепил, че Гебрев и синът му се отровили с рукула! Помните ли, българи?! Помните ли цинизма на Свинската Цаца? Той отново е на тлъста заплата, гарантирана от саляндурина Фатмак, подлогата на чудовището Путин!

    15:27 10.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Путин пак ли е виновен, хахаха

    1 0 Отговор
    И тоя отровения търбух, дето всяка година складовете му гърмят като пуканки, щял да се бие с Русия, хахахах

    16:36 10.08.2026