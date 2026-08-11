Местен бизнес срещу „Двореца“ в Балчик

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Сериозен конфликт между Културен център „Двореца“ и местен бизнес в Балчик стигна до прокуратурата.

Поводът е опит за влизане в заведение на плажа, повредени брави и спор за собствеността на обект, в който фирмата е вложила 120 000 лева.

На 19 декември 2025 г. - само ден след търга за плажовете около “Двореца” двама работници са забелязани около заведението под вила “Тихото гнездо”. По данни от подадения до прокуратурата сигнал те са направили опит да влязат в обекта. При пристигането на полицията са установени повредени патрони на бравите на заведението.

Управителят на „Паркинги и гаражи - Балчик“ ЕООД подозира, че действията са свързани с ръководството на „Двореца“, начело с временно изпълняващата длъжността директор Галина Тодорова Миткова. Според него е възможно работниците да са действали именно по нейно разпореждане.

Как се стига дотук?

Зад конфликта стои история, започнала години по-рано. През 2020 г. „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ-БАЛЧИК“ ЕООД изтегля целеви кредит, с който инвестира в изграждането и оборудването на заведението. Фирмата твърди, че със собствените си средства е изградила бетоновите площадки, поставила е павилиона, направила е електрическата и ВиК инсталацията и е закупила необходимото оборудване и имущество за работата на обекта. По думите на управителя на местната фирма КЦ “Двореца” никога не е предавал на фирмата готово за работа заведение. В документите за плажа били описани само две бетонови площадки с обща площ 69 кв. м.

Търгът, който променя ситуацията

На 18 декември 2025 г. се провежда търг за отдаване под наем на плажовете „Балчик –Двореца – север“, „Балчик – Двореца“ и „Балчик – Двореца – юг“. Процедурата е открита след предсрочното прекратяване на договора за плажа, сключен с „Културен център „Двореца“.

Местната фирма участва в търга, с желанието да продължи дейността си на място. Тя обаче не печели процедурата. За нов наемател е определено друго юридическо лице. След избора на нов наемател за бизнеса се появява и друг проблем - съдбата на павилиона, в който фирмата е вложила средствата от целевия кредит.

Така фирмата се оказва в ситуация, в която губи възможността да продължи дейността си на плажа, спори за собствеността върху изграденото заведение и едновременно с това е изправена пред риск то да бъде премахнато.

Какво се случва с обекта?

На 20 декември 2025 г., докато фирмата изнася вещите си от заведението, на място пристигат служители на РУ Балчик. На управителя е съставен протокол за предупреждение да не предприема самостоятелни действия по премахването на обекта, докато не бъде изяснено кой е неговият собственик.

Междувременно спорът вече е стигнал до прокуратурата. От бизнеса настояват да бъде проверено кой е повредил бравите на заведението, защо е направен опит за влизане в него и дали действията на работниците са били свързани с ръководството на “Двореца”.

Кой защитава бизнеса?

Случаят далеч надхвърля спора за един павилион. От едната страна е местна фирма, която е вложила 120 000 лева и години труд в обекта. От другата е институция, управляваща един от най-разпознаваемите туристически комплекси в Балчик. А между тях остават разбити брави, спор за собственост и опасност една направена с частни средства инвестиция да бъде заличена.

И ако местен предприемач може да вложи лични средства, да работи с години и накрая да се окаже, че няма контрол над това, което сам е изградил - то кой защитава местния бизнес, когато отсреща стои държавна институция?