Защо ремонтът на Шипка предизвика напрежение ОБОБЩЕНИЕ

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка, започнал на 3 септември 2026 г., прерасна от дългоочакван консервационен проект в политически, обществен и дипломатически спор. Монументът е затворен за посетители, а дейностите трябва да продължат 642 календарни дни, разпределени в три строителни сезона. Заради климатичните условия на Шипченския проход работата ще се извършва основно между 1 април и 31 октомври, като очакваният краен срок е август 2029 г.
Какво включва ремонтът
Проектът предвижда цялостна намеса по фасадите, подмяна на фугиращите смеси, възстановяване на оловните обшивки и отстраняване на нестабилни каменни елементи. По вътрешните стени трябва да бъдат премахнати натрупаните през годините изолационни материали и шпакловки, за да се открие автентичният каменен градеж и да се ограничи проблемът с влагата.
Предвидени са още ремонт на северното стълбище, реставрация на вратите на костницата, обновяване на инсталациите и промени във вътрешните пространства. След завършването на строителните дейности трябва да бъде подредена нова постоянна експозиция „Шипченска епопея“. Ръководството на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ подчертава, че честванията ще могат да се провеждат около монумента, тъй като историческото бойно поле включва още 26 паметника и паметни знаци.
Спорът за фирмата и парите
Основните политически критики са насочени към избора на изпълнител. Договорът е сключен на 15 януари 2026 г. между Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и великотърновското дружество „Билдинг Комфорт“ ЕООД. Стойността на основния договор е около 6,9 млн. евро, или приблизително 13,5 млн. лева, а прогнозната стойност на поръчката е била около 14,2 млн. лева с ДДС. Общият проект включва и други договори и дейности.
От „Възраждане“ твърдят, че фирмата е свързана с ДПС и не разполага с необходимия опит за работа по национален паметник. Партията поиска договорът да бъде прекратен, да се извърши независима експертна проверка и министърът на културата Евтим Милошев да подаде оставка. Ангел Янчев определи проекта като риск за автентичния облик на паметника и обвини управляващите, че финансират дружество с недостатъчен капацитет.
Министерският съвет одобри през юли 2026 г. 3 151 475 евро за обезпечаване на дейности по реставрацията и консервацията. Именно разминаването между стойността на основния договор, общия размер на проекта и отпуснатото финансиране стана част от публичните критики.
Протест и реакция на кабинета
Напрежението достигна до мястото на ремонта на 30 септември. По данни на Областната дирекция на МВР в Стара Загора двама мъже са били задържани за срок до 24 часа, след като отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника и блокирали работници.
Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че ремонтът е законен и е подготвян в продължение на години. Той обяви ежемесечни проверки от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, както и по-често публикуване на снимки и видеоматериали от обекта.„Ще направим всичко възможно да има повече видимост и прозрачност, за да се спрат тези спекулации“, каза Евтим Милошев.
Директорът на музея Чавдар Ангелов защити проекта и посочи, че целта е да бъде отстранена влагата и да се възстанови автентичният каменен градеж, а не да се променя историческият смисъл на монумента.
Какво заяви руското посолство
Посолството на Руската федерация изпрати официална нота до Министерството на външните работи. В позицията си дипломатическата мисия заяви, че споделя загрижеността за запазването на историческата истина за Руско-турската война и оригиналния вид на паметника, който определя като важен символ за Русия и България.
Посолството допълва, че е изпратило нотата на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Русия и България от 4 август 1992 г. В нея се настоява бъдещата експозиция да отразява „неизкривената истина“ за събитията от 1877–1878 г. Българските институции все още не са обявили публично отделен отговор на дипломатическата нота.
Така спорът около ремонта на Шипка вече обхваща не само техническите решения и обществената поръчка, но и въпроса кой има право да определя начина, по който националната памет ще бъде представяна. Потвърденото към момента е, че ремонтът продължава, паметникът остава затворен, а държавата обещава засилен контрол и публичност по изпълнението.
Източници: БТА, bTV Новините, БНТ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #38
09:37 01.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #51
09:39 01.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 12345
09:41 01.10.2026
5 Защото
09:42 01.10.2026
6 Събирай си крушите!
09:45 01.10.2026
7 Българин
Коментиран от #23
09:48 01.10.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #40
09:49 01.10.2026
9 Българин
09:50 01.10.2026
10 хмм
09:51 01.10.2026
11 Ко речи
Коментиран от #45
09:53 01.10.2026
12 Хайо
09:56 01.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 665
09:59 01.10.2026
15 От Китай другарят Си Дзин
Нашите момчета ще го реставрират точно за 6 месеца и ще струва на половина. Справка великата Китайска стена!Това малко паметниче ще го хапнем за закуска.Плюс това вашите фирмички нямат и нужната техника, матеряли и опит.
10:00 01.10.2026
16 Дзак
10:01 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мнение
2028 - 150 години от Освобождението на България.
Паметта - в руини. И още се питаме - позор ли е, или слава борбата на българите срещу турското робство и герои ли са героите ни или терористи...
Със сигурност честването на 150-годишнината от Априлското въстание тази година не беше славно и слава за потомците.
Свободата наистина ни е била подарък и сме си заслужили колониалното живуркане днес, след като символът на българския героизъм е в руини. И в ремонт, забулен в лъжи.
Народ, който не помни историята си -възхода и падението, и не се учи от миналото си, е обречен на изчезване.
10:04 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Питане
По въпроса има някакво комунистическо затъмнение! Това, че Русия е завладяла някой държави, местното население не стават автоматично руснаци !!!
10:06 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 От Китай другарят Си Дзин
До коментар #7 от "Българин":Абсолютно съм съгласен с теб! Чудят се от къде да засмучат пари то вече не остана и почнаха паметниците и гробове да ровят!
А пък как ще го реставрира изобретателя на чушкопека си е друга бира.Могат да направят и барче горе “Бира скара” да раздават на хората топла бира и студени кебапчета.А от парламента са гласували по 2 пъти на ден да се качва бус пълен с каси бира за майсторите.
10:11 01.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кухендрий,
До коментар #17 от "Възрожденец 🇧🇬":Град Орел знаеш ли в коя държава се намира и сега?
10:13 01.10.2026
26 Мнение
10:16 01.10.2026
27 Русофил
Коментиран от #31
10:17 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Изкуствен интелект
10:22 01.10.2026
30 Защото ни заробват
Коментиран от #39
10:25 01.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Употребих “руси” като традиционното име
До коментар #28 от "Русофил":за поданиците на Руската империя по онова време у нас. Запазено е и в българската литература. Русские, россияни в българския език няма.
Коментиран от #36, #37
10:33 01.10.2026
33 ха, ха, ха...
10:36 01.10.2026
34 Всичко това е предизборна шумотевица
10:37 01.10.2026
35 В Габрово са били
До коментар #24 от "Т.н. “възрожденец”,":разположени имперските войски участващи в боевете на Шипка. Дори и тогава руснаци и украинци са били отделени един от друг. Сега има два квартала носещи името на разположените войски. Единият се казва Русевци, а другият Киевци.
10:39 01.10.2026
36 Русофил
До коментар #32 от "Употребих “руси” като традиционното име":Ние и на команчите викаме "индийци", но това не значи, че са индуси. Така че няма никакво значение, какво Иван Вазов е писал. Някаква измишльотина от 19-ти век от невежество. Покрай тая война научих, че има граждани на Русия, които говорят за себе си не като "руснаци", а като "славяни".
А традиционно в БГ "летаратурата" ги наричат и "московци", което им е било традиционното име до и след Петър Първи.
10:40 01.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ти нали си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":бл гарка
10:51 01.10.2026
39 ухх
До коментар #30 от "Защото ни заробват":побъързо да фукнити
Коментиран от #48
10:53 01.10.2026
40 Точно.
До коментар #8 от "стоян георгиев":Не си лъжете. Този който си избрахте е масон, враг на Спасителя и има за цел да затрие тази ни тънка останала нишчица със Светлата ни памет.
10:53 01.10.2026
41 Ремонт на Шипка
10:53 01.10.2026
42 642 календарни дни за да
Коментиран от #50
10:56 01.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 За нищо не става
11:04 01.10.2026
45 Тото 6/49
До коментар #11 от "Ко речи":То ако погледнеш фирмата, с просто око се вижда, че не пише да се занимават с реставрации.
11:06 01.10.2026
46 Олее.....
11:06 01.10.2026
47 Здрасти копейкииИ 🤪🤡💩
До коментар #43 от "Стиа рушене":Ами аз се чудя защо още никой не е изкряскал "Време е за BrъZpaждани" ?! 🤣🤣🤣
11:06 01.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Олее..... ремонта на
Кой плати сумата: Средствата не дойдоха от държавния бюджет или Министерството на културата, а бяха изцяло осигурени като дарение от руската хуманитарна фондация „Поколение“ на милиардера Андрей Скоч. Проектът се реализира съвместно с Камарата на строителите в България и Столична община.....
11:10 01.10.2026
50 Олее..... ремонта на
До коментар #42 от "642 календарни дни за да":Кримския мост е построена за 816 дни (или около 27 месеца) ! ...от началото на проекта до въвеждането му в експлоатация ....ремонт на Шипка ....642 календарни дни
11:14 01.10.2026
51 Обръч от фирми
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ма няма ли да ходят по затворите?
11:15 01.10.2026
52 ИВАН
11:45 01.10.2026