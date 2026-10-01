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Защо ремонтът на Шипка предизвика напрежение ОБОБЩЕНИЕ

Защо ремонтът на Шипка предизвика напрежение ОБОБЩЕНИЕ

1 Октомври, 2026 09:23, обновена 1 Октомври, 2026 09:46 1 917 52

  • паметник на свободата-
  • шипка-
  • евтим милошев-
  • руско посолство-
  • реставрация

Проектът за реставрация затвори паметника до 2029 г. и доведе до политически критики, протест и дипломатическа нота от Русия.

Защо ремонтът на Шипка предизвика напрежение ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка, започнал на 3 септември 2026 г., прерасна от дългоочакван консервационен проект в политически, обществен и дипломатически спор. Монументът е затворен за посетители, а дейностите трябва да продължат 642 календарни дни, разпределени в три строителни сезона. Заради климатичните условия на Шипченския проход работата ще се извършва основно между 1 април и 31 октомври, като очакваният краен срок е август 2029 г.

Какво включва ремонтът

Проектът предвижда цялостна намеса по фасадите, подмяна на фугиращите смеси, възстановяване на оловните обшивки и отстраняване на нестабилни каменни елементи. По вътрешните стени трябва да бъдат премахнати натрупаните през годините изолационни материали и шпакловки, за да се открие автентичният каменен градеж и да се ограничи проблемът с влагата.

Предвидени са още ремонт на северното стълбище, реставрация на вратите на костницата, обновяване на инсталациите и промени във вътрешните пространства. След завършването на строителните дейности трябва да бъде подредена нова постоянна експозиция „Шипченска епопея“. Ръководството на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ подчертава, че честванията ще могат да се провеждат около монумента, тъй като историческото бойно поле включва още 26 паметника и паметни знаци.

Спорът за фирмата и парите

Основните политически критики са насочени към избора на изпълнител. Договорът е сключен на 15 януари 2026 г. между Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и великотърновското дружество „Билдинг Комфорт“ ЕООД. Стойността на основния договор е около 6,9 млн. евро, или приблизително 13,5 млн. лева, а прогнозната стойност на поръчката е била около 14,2 млн. лева с ДДС. Общият проект включва и други договори и дейности.

От „Възраждане“ твърдят, че фирмата е свързана с ДПС и не разполага с необходимия опит за работа по национален паметник. Партията поиска договорът да бъде прекратен, да се извърши независима експертна проверка и министърът на културата Евтим Милошев да подаде оставка. Ангел Янчев определи проекта като риск за автентичния облик на паметника и обвини управляващите, че финансират дружество с недостатъчен капацитет.

Министерският съвет одобри през юли 2026 г. 3 151 475 евро за обезпечаване на дейности по реставрацията и консервацията. Именно разминаването между стойността на основния договор, общия размер на проекта и отпуснатото финансиране стана част от публичните критики.

Протест и реакция на кабинета

Напрежението достигна до мястото на ремонта на 30 септември. По данни на Областната дирекция на МВР в Стара Загора двама мъже са били задържани за срок до 24 часа, след като отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на паметника и блокирали работници.

Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че ремонтът е законен и е подготвян в продължение на години. Той обяви ежемесечни проверки от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, както и по-често публикуване на снимки и видеоматериали от обекта.

„Ще направим всичко възможно да има повече видимост и прозрачност, за да се спрат тези спекулации“, каза Евтим Милошев.

Директорът на музея Чавдар Ангелов защити проекта и посочи, че целта е да бъде отстранена влагата и да се възстанови автентичният каменен градеж, а не да се променя историческият смисъл на монумента.

Какво заяви руското посолство

Посолството на Руската федерация изпрати официална нота до Министерството на външните работи. В позицията си дипломатическата мисия заяви, че споделя загрижеността за запазването на историческата истина за Руско-турската война и оригиналния вид на паметника, който определя като важен символ за Русия и България.

„Разчитаме, че компетентните български органи ще осигурят внимателното и деликатното възстановяване на този паметник“, се посочва в позицията.

Посолството допълва, че е изпратило нотата на основание член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Русия и България от 4 август 1992 г. В нея се настоява бъдещата експозиция да отразява „неизкривената истина“ за събитията от 1877–1878 г. Българските институции все още не са обявили публично отделен отговор на дипломатическата нота.

Така спорът около ремонта на Шипка вече обхваща не само техническите решения и обществената поръчка, но и въпроса кой има право да определя начина, по който националната памет ще бъде представяна. Потвърденото към момента е, че ремонтът продължава, паметникът остава затворен, а държавата обещава засилен контрол и публичност по изпълнението.

Източници: БТА, bTV Новините, БНТ


Казанлък / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 13 Отговор
    Днес на обяд протести на Шипка, София и цяла България.Който се чувства българин ще излезе.

    Коментиран от #38

    09:37 01.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Фирмата на ДПС прави далавери с саниране на блокове.Руши ,краде парите и бяга.

    Коментиран от #51

    09:39 01.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 12345

    14 16 Отговор
    Ще го "санират", ще му сложат едни стиропори и една тънка замазка и ще му пуснат лед осветление. КВО толкоз?

    09:41 01.10.2026

  • 5 Защото

    43 3 Отговор
    е грозен повод за грабене ! Кои са реставраторите , къде са учили реставрация , чия е фирмата и колко ще струва безумието ?

    09:42 01.10.2026

  • 6 Събирай си крушите!

    37 5 Отговор
    Това кощунствено посегателство проби лодката на Радев. В Правителството му има лица, които демонстративно играят срещу него и това, което е заявил и ако иска да покаже, че е офицер, а не карач, трябва бързо да се отърве от тях. Прекалено много решения станаха в полза на олигархията и чуждите началници, за да имам уважение към този псевдовожд!

    09:45 01.10.2026

  • 7 Българин

    33 3 Отговор
    България е една от държавите,която си разрушава историческото ди наследство.Първи сме по събаряне на паметници.Шипка трябваше да остане в автентичния си вид.Никога няма да бъде същия.

    Коментиран от #23

    09:48 01.10.2026

  • 8 стоян георгиев

    18 4 Отговор
    Те ви отговора защо Радев умишлено иска да разруши паметника на Шипка .

    Коментиран от #40

    09:49 01.10.2026

  • 9 Българин

    18 3 Отговор
    Ще има протести пред Шипка.Защо се допусна да влязат багери?!

    09:50 01.10.2026

  • 10 хмм

    36 5 Отговор
    Пропуска се нещо много важно. Стана ясно, че експозицията в паметника ще бъде намалена с 35%, т.е. част от артефактите вътре ще бъдат отстранени и съдбата им ще е неясна. Ходил съм на Шипка и в експозицията не видях нищо излишно, всичко е свързано с опълчението и битката с башибозука. Премахването на повече от 1/3 от експозицията била съгласувана с трима професори по история, сякаш още при създаването й тя не е била съгласувана с професори по история. Целта била да се направи нов прочит на събитията?!!! Не е трудно да се досетим кои са тези професори и какви са връзките им с организациите на Сорос. Истината е, че ще затрият част от историята ни и ще направят опит да я редактират. Дали българите ще позволим това да се случи, е все още отворен въпрос.

    09:51 01.10.2026

  • 11 Ко речи

    26 1 Отговор
    До автора. Като е толкова готин ремонта и всичко, защо е била първо отстранена фирмата и после печели, крият документи на проекта, никой няма на обекта когато се вдигна шум за това как се прави и от какви пишман реставратори специалисти, при обявена реставрация да къртят багери???, пише че ще се прави изцяло нова експозиция, но не казват какъв е проекта, ще заменят оригинали с копия и електронно представяне на експонатите.... ако бях показали проекта предварително с конкурс и ясни правила....в момента се чудя какво е некъдърност,корупция заличаване на минало или и трите...къде е мин. предс. да чуем и неговото мнение ако може от върха като офицер , който се е клел за България?

    Коментиран от #45

    09:53 01.10.2026

  • 12 Хайо

    28 2 Отговор
    Как пък решиха точно сега когато догодина се честват 150 години .Доста странно ....

    09:56 01.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 665

    12 2 Отговор
    Отвън стиропор,мрежа,замазка и няколко климатика. Вътре вата и гипсокартон. Чиста работа

    09:59 01.10.2026

  • 15 От Китай другарят Си Дзин

    19 0 Отговор
    Каза!

    Нашите момчета ще го реставрират точно за 6 месеца и ще струва на половина. Справка великата Китайска стена!Това малко паметниче ще го хапнем за закуска.Плюс това вашите фирмички нямат и нужната техника, матеряли и опит.

    10:00 01.10.2026

  • 16 Дзак

    4 1 Отговор
    Защо ли?

    10:01 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мнение

    27 1 Отговор
    2027 - 150 години от боевете при Шипка.
    2028 - 150 години от Освобождението на България.
    Паметта - в руини. И още се питаме - позор ли е, или слава борбата на българите срещу турското робство и герои ли са героите ни или терористи...
    Със сигурност честването на 150-годишнината от Априлското въстание тази година не беше славно и слава за потомците.
    Свободата наистина ни е била подарък и сме си заслужили колониалното живуркане днес, след като символът на българския героизъм е в руини. И в ремонт, забулен в лъжи.
    Народ, който не помни историята си -възхода и падението, и не се учи от миналото си, е обречен на изчезване.

    10:04 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Питане

    2 29 Отговор
    КОЛКО руснаци се се били на Шипка ???
    По въпроса има някакво комунистическо затъмнение! Това, че Русия е завладяла някой държави, местното население не стават автоматично руснаци !!!

    10:06 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 От Китай другарят Си Дзин

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Абсолютно съм съгласен с теб! Чудят се от къде да засмучат пари то вече не остана и почнаха паметниците и гробове да ровят!
    А пък как ще го реставрира изобретателя на чушкопека си е друга бира.Могат да направят и барче горе “Бира скара” да раздават на хората топла бира и студени кебапчета.А от парламента са гласували по 2 пъти на ден да се качва бус пълен с каси бира за майсторите.

    10:11 01.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кухендрий,

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Град Орел знаеш ли в коя държава се намира и сега?

    10:13 01.10.2026

  • 26 Мнение

    5 0 Отговор
    Хубава работа ама помашка!

    10:16 01.10.2026

  • 27 Русофил

    2 23 Отговор
    Бутайте го тоя бутафорен УКРО-монумент на укро-Полтавската царистки полк! Това са били бг майданаджии вдигнали оръжие срещу законния Султан и укро-бандеро нацисти от Полтава.„

    Коментиран от #31

    10:17 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Изкуствен интелект

    8 0 Отговор
    Ами покажете как ще изглежда паметника след ремонта и ако не се хареса на хората изобщо не го започвайте

    10:22 01.10.2026

  • 30 Защото ни заробват

    7 8 Отговор
    Отново ни заробват. Този път англо-американците. Няма Шипка, няма България. Това е края.

    Коментиран от #39

    10:25 01.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Употребих “руси” като традиционното име

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Русофил":

    за поданиците на Руската империя по онова време у нас. Запазено е и в българската литература. Русские, россияни в българския език няма.

    Коментиран от #36, #37

    10:33 01.10.2026

  • 33 ха, ха, ха...

    5 0 Отговор
    Ами защото в България всичко се прави не за да се свърши някаква работа, а за да се усвоят едни пари. И то не чии да е пари, а общите пари на данъкоплатците, събирани за да се ползват в полза на цялото общество, а не за някой да си попълни банковта сметка. Така народа вече дотолкова му писна, че се страхува да се довери на решения на управлявашите дори ако те са добронамерени. Не, че има такива де, но нека да ги отбележим ако случайно се случат.

    10:36 01.10.2026

  • 34 Всичко това е предизборна шумотевица

    2 1 Отговор
    Реалният проблем е в безумно дългия срок на реставрацията.

    10:37 01.10.2026

  • 35 В Габрово са били

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Т.н. “възрожденец”,":

    разположени имперските войски участващи в боевете на Шипка. Дори и тогава руснаци и украинци са били отделени един от друг. Сега има два квартала носещи името на разположените войски. Единият се казва Русевци, а другият Киевци.

    10:39 01.10.2026

  • 36 Русофил

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Употребих “руси” като традиционното име":

    Ние и на команчите викаме "индийци", но това не значи, че са индуси. Така че няма никакво значение, какво Иван Вазов е писал. Някаква измишльотина от 19-ти век от невежество. Покрай тая война научих, че има граждани на Русия, които говорят за себе си не като "руснаци", а като "славяни".
    А традиционно в БГ "летаратурата" ги наричат и "московци", което им е било традиционното име до и след Петър Първи.

    10:40 01.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ти нали си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    бл гарка

    10:51 01.10.2026

  • 39 ухх

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Защото ни заробват":

    побъързо да фукнити

    Коментиран от #48

    10:53 01.10.2026

  • 40 Точно.

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Не си лъжете. Този който си избрахте е масон, враг на Спасителя и има за цел да затрие тази ни тънка останала нишчица със Светлата ни памет.

    10:53 01.10.2026

  • 41 Ремонт на Шипка

    4 0 Отговор
    642 календарни дни. Я проверете Кримският мост примерно за колко време е направен? Смешници...

    10:53 01.10.2026

  • 42 642 календарни дни за да

    2 0 Отговор
    бъде отстранена влагата и да се възстанови автентичният каменен градеж... ку-куууу !

    Коментиран от #50

    10:56 01.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 За нищо не става

    1 0 Отговор
    Евтим Милошев да подаде оставка !

    11:04 01.10.2026

  • 45 Тото 6/49

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ко речи":

    То ако погледнеш фирмата, с просто око се вижда, че не пише да се занимават с реставрации.

    11:06 01.10.2026

  • 46 Олее.....

    1 0 Отговор
    3 151 475 евро за "обезпечаване на дейности по реставрацията и консервацията" ...

    11:06 01.10.2026

  • 47 Здрасти копейкииИ 🤪🤡💩

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Стиа рушене":

    Ами аз се чудя защо още никой не е изкряскал "Време е за BrъZpaждани" ?! 🤣🤣🤣

    11:06 01.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Олее..... ремонта на

    2 0 Отговор
    паметника „Цар Освободител“ (популярен в София като „Опашката на коня“) по времето, когато Вежди Рашидов беше министър на културата (през 2012 г.), струваше между 1,1 и 1,2 милиона лева. Важно е да се уточнят два ключови детайла около този ремонт:
    Кой плати сумата: Средствата не дойдоха от държавния бюджет или Министерството на културата, а бяха изцяло осигурени като дарение от руската хуманитарна фондация „Поколение“ на милиардера Андрей Скоч. Проектът се реализира съвместно с Камарата на строителите в България и Столична община.....

    11:10 01.10.2026

  • 50 Олее..... ремонта на

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "642 календарни дни за да":

    Кримския мост е построена за 816 дни (или около 27 месеца) ! ...от началото на проекта до въвеждането му в експлоатация ....ремонт на Шипка ....642 календарни дни

    11:14 01.10.2026

  • 51 Обръч от фирми

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ма няма ли да ходят по затворите?

    11:15 01.10.2026

  • 52 ИВАН

    0 0 Отговор
    Оставиха го с години да се руши този паметник, има паднали камъни, можеше с малко средства да се поддържа, да му се замазват фугите в камъните с малко цимент ... а сега на другата крайност, ясна е работата, не мирясват тия русофоби ...

    11:45 01.10.2026