Пи Диди с привилегии в затвора: алкохол, масаж и телефони

Коняк Hennessy, специално приготвени ястия, масаж и контрабандни телефони са сред привилегиите, с които според източници се ползва Шон Комбс, известен като Пи Диди, във федералния затвор Форт Дикс в Ню Джърси. Информацията е на NBC News, който се позовава на затворници, запознати с ежедневието на 56-годишния музикант.

Според разказите други лишени от свобода приготвят храната му, почистват тоалетните и душовете, оправят леглото му и перат дрехите му. Сред поръчваните ястия били пиле с къри, пица и емпанада. Комбс плащал за услугите с хиляди долари месечно, като парите постъпвали директно по сметките на затворниците, които му помагали.

„Тук можеш да получиш почти всичко, освен ключ за входната врата и жена“, казва един от събеседниците на NBC News. Друг описва как Комбс разполагал с човек, който му прави масаж в китайски стил.

Твърдения за телефони и алкохол

Източниците твърдят още, че Комбс използвал контрабандни смартфони, за да разглежда интимни снимки, изпращани му от бивша приятелка. Според публикацията той разполагал и с таблет с променен софтуер за гледане на филми.

По думите на същите затворници през почивните вечери до него достигал алкохол, включително коняк Hennessy. Те твърдят и че Комбс успявал да се снабди с антидепресанта Remeron. Тези данни не са потвърдени публично от федералните власти.

Разказите включват и необичайни ситуации от първите дни след пристигането му във Форт Дикс. Комбс излизал от душовете само с кърпа или бельо, след което други затворници го предупредили за риск от сексуален тормоз.

Представителят на Комбс отрича специален режим

Представителят на музиканта заявява пред People, че той води нормален затворнически живот. „Единствената реална новина е, че Шон продължава да изтърпява присъдата си според правилата и търпеливо очаква решението по жалбата си“, казва говорителят.

Федералното бюро по затворите на САЩ отказва да коментира конкретните условия, при които е настанен Комбс. От институцията посочват, че мобилните телефони, наркотиците и оръжията са постоянен проблем във федералните затвори.

През октомври 2025 г. съд в Ню Йорк осъди Комбс на четири години и два месеца затвор, след като съдебните заседатели го признаха за виновен по два епизода за превоз на хора с цел проституция. Той беше оправдан по обвиненията в рекет и насилствено задържане с цел сексуална експлоатация.

Актуализираните данни за присъдата сочат, че Пи Диди се очаква да бъде освободен на 21 януари 2028 г. Датата е прогнозна и може да бъде променена при ново решение на съда или при промяна в изчисляването на наказанието.

Източник: Gazeta.ru