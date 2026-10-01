Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Изглежда по-скоро като непрофесионално убийство

Разследването на убийството на пловдивския бизнесмен и президент на ПФК "Ботев" Пловдив Илиян Филипов продължава, а наред с информацията за задържан заподозрян остават редица въпроси за мотива, начина на извършване на престъплението и отношенията между хората, чиито имена се появяват около случая.

Според Тихомир Безлов, експерт по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията, на този етап е необходимо да се подхожда внимателно към различните версии. Значителна част от информацията все още идва от медийни публикации, а не от официални съобщения на разследващите институции.

„По-скоро може да се говори за някакъв конфликт, който е между тях, вероятно около дружеството, за което стана ясно, че са били съдружници. Но това е много грубо предположение, защото, първо, няма официално съобщение за задържането. Това са преди всичко медийни коментари и снимки. Нямаме такива детайли като например какъв е мотивът, какво е оръжието, намерено ли е оръжието. Има отделни фрагменти в медиите – например, че си е изключил телефона. Има съмнения дали силуетът, който виждаме на камерите, съответства на човека, за когото се твърди, че е задържан. Тоест има много неясноти“, коментира Безлов.

По думите му още при първите информации за убийството са се появили множество версии, включително такива, свързани с политически контакти, бизнес интереси и международни връзки. Ако обаче версията за личен или бизнес конфликт бъде потвърдена с доказателства, това би променило първоначалния прочит на престъплението.

„В първото впечатление идеята беше, че това е типично поръчково убийство на човек с големи финансови и икономически възможности, с много големи политически контакти. Ако погледнете версиите от вчера, имаше всичко – като се започне от политически интерпретации за контакти и връзки, мине се през бизнес контактите му и се стигне дори до тема за руска връзка покрай клуба „Ботев“. Тоест всичко имаше. Ако тази версия издържи, защото има много неща, които трябва да бъдат доказани, тогава случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство. Защото при убийствата на подобни влиятелни лица, които сме наблюдавали през годините, извършителите обикновено не биват откривани“, каза Безлов.

Затова според експерта е рано убийството автоматично да бъде поставяно в контекста на големи политически или икономически размествания.

„Има момент, който като че ли се появи от снощи – че вече имаме една по-конкретна версия. Дали е така, предстои да видим. Както виждате, има скептицизъм, има противоречия. Затова ми се струва, че в момента всички предположения и интерпретации, които вървят в посока на сложни обяснения, е хубаво да ги оставим малко настрани. Трябва да изчакаме“, подчерта той.

Един от въпросите около случая е свързан с личната сигурност на Филипов. Според публично известната информация бизнесменът се е движел свободно и без постоянна охрана. Същевременно през предходни периоди той публично е говорил за конфликти и опасения за живота си.

Именно това противоречие прави впечатление на Безлов.

„Едно от нещата, които ми направиха впечатление, е, че за разлика от типичните влиятелни бизнесмени, собственици на толкова големи активи, той действително се е движел без охрана. Ако погледнете един равностоен бизнесмен, обикновено говорим за бронирани автомобили, многобройна охрана. Тук нямате това. Когато разговаряте с журналисти и политици от Пловдив, те казват: той нямаше охрана. Аз първоначално си мислех, че има поне малка охрана – шофьор, втори човек. Оказва се, че е бил без охрана, което действително прави впечатление“, посочи експертът.