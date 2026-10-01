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Откриха труп в района на Комините на Витоша

Откриха труп в района на Комините на Витоша

1 Октомври, 2026 10:34 1 052 6

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  • витоша

Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят

Откриха труп в района на Комините на Витоша - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Починал човек е открит в района на Комините на Витоша вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Във следобедните часове на вчерашния ден отряд София е изнесъл починалия от планината.

Днес условията за туризъм в планините са добри, съобщи ПСС. В по-голяма част от страната времето е слънчево, на места в района на Родопите преобладават облаци. Има слаб до умерен вятър във високите части на планините. Вечер температурите са около 0 градуса, а сутринта в района на Ботев са отчетени минус 4 градуса.

Планинските спасители съобщиха още, че съоръженията по курортите не работят. Те съветват туристите да спазват определените маршрути за придвижване и да не излизат извън маркираните пътеки, да се подготвят със заредени телефони и добра екипировка.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 менте пожарникар

    0 1 Отговор
    и аз ще омириша някоя долчина

    10:38 01.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    ЯВНО Е СТРЕЛЕЦА ОТ ПЛОВДИВ

    11:08 01.10.2026

  • 3 Роската Василев

    1 0 Отговор
    Да прочете една лекция за педофилията веднага.
    Щом е на Витоша значи има връзка с Терзиев и е лама.

    11:19 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдаа

    0 0 Отговор
    Открили трупа на човека какво толкова.

    11:23 01.10.2026

  • 6 Прогресивни съветски шарлатани !

    3 2 Отговор
    От както ексхумираха комунистическите oтnaдъци във властта, престъпленията се увеличиха в пъти. Връщат ни в мyтpeнските години на 90-те, когато ДС-БКП функционери създадоха трибуквените организации, под указанията на КГБ-ГРУ, за да рекетират и тероризират народа.
    Народе ???

    11:23 01.10.2026

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