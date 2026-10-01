Toyota пусна каравана върху най-новия Hilux, за да задоволи очакванията на феновете (ВИДЕО)

Доказателството, че традицията и съвременното инженерство могат да се съчетаят по най-впечатляващ начин, се появи на пистата на летище „Бентвотерс“ в Съфолк, където Toyota UK реши да подложи Hilux BEV от девето поколение на най-суровото изпитание. Възползвайки се от легендарния си имидж на „неунищожим“, утвърден от предаването „Top Gear“ преди повече от две десетилетия, производителят предаде правото на вземане на решение директно в ръцете на интернет общността. След като даде на потребителите на Reddit възможност да избират между еднотонна разрушителна топка и хвърляне на каравана от голяма височина, общественото мнение с огромно мнозинство се обяви в полза на повторението на емблематичната каскада с унищожаването на караваната.

Спазвайки обещанието си към дигиталната общност, инженерите издигнаха каравана с тегло 760 килограма с помощта на тежкотоварен кран, позиционирайки я директно над чисто нов Hilux BEV с нулеви емисии, преди да оставят гравитацията да поеме контрола. Крехката конструкция от дърво и фибростъкло на караваната се разби катастрофално при удара с кабината на пикапа – събитие, заснето динамично от камери както отвън, така и от вътрешна гледна точка. И все пак, за голяма радост както на пуристите, така и на скептиците, структурната цялост на тежкотоварното шаси устоя на смазващото вертикално натоварване.

Под деформираната линия на покрива и напуканото предно стъкло жизненоважната механична анатомия на този електрически „работен кон“ се оказа напълно невредима. Централно разположеният акумулаторен пакет, защитен в рамките на здравите рами на шасито, не претърпя никакви електрически повреди, което позволи на превозното средство да се включи незабавно и да се отдалечи от останките със собствена електрическа тяга. Макар че силният удар временно компресира окачването и направи кабината козметично бракувана, демонстрацията успешно доказа, че здравата конструкция, която определя десетилетия на пикапи с двигатели с вътрешно горене, не е загубена при прехода към електрификацията.

Този широко отразен рекламен ход служи като умен маркетингов и инженерен трик за марката, която в момента разширява портфолиото си, за да включи дизелови варианти с мека хибридна система, пионерския изцяло електрически модел и версия, задвижвана с водород, планирана за 2028 година. Докато дизеловите модели продължават да доминират в глобалните продажби поради изискванията за теглене на тежки товари, доказването на устойчивостта на изцяло електрическия вариант срещу катастрофално малтретиране успокоява търговските оператори. След успешното приключване на скока в Съфолк, очуканият електромобил вече е предаден на официалния YouTube канал на „Top Gear“ за втория кръг от тестовете за издръжливост, като по този начин се гарантира, че наследството на най-издръжливия пикап в света смело навлиза в електрическата ера.