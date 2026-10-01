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Toyota пусна каравана върху най-новия Hilux, за да задоволи очакванията на феновете (ВИДЕО)

Toyota пусна каравана върху най-новия Hilux, за да задоволи очакванията на феновете (ВИДЕО)

1 Октомври, 2026 10:31 1 018 8

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Компанията повтори култова каскада от Top Gear

Toyota пусна каравана върху най-новия Hilux, за да задоволи очакванията на феновете (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Доказателството, че традицията и съвременното инженерство могат да се съчетаят по най-впечатляващ начин, се появи на пистата на летище „Бентвотерс“ в Съфолк, където Toyota UK реши да подложи Hilux BEV от девето поколение на най-суровото изпитание. Възползвайки се от легендарния си имидж на „неунищожим“, утвърден от предаването „Top Gear“ преди повече от две десетилетия, производителят предаде правото на вземане на решение директно в ръцете на интернет общността. След като даде на потребителите на Reddit възможност да избират между еднотонна разрушителна топка и хвърляне на каравана от голяма височина, общественото мнение с огромно мнозинство се обяви в полза на повторението на емблематичната каскада с унищожаването на караваната.

Спазвайки обещанието си към дигиталната общност, инженерите издигнаха каравана с тегло 760 килограма с помощта на тежкотоварен кран, позиционирайки я директно над чисто нов Hilux BEV с нулеви емисии, преди да оставят гравитацията да поеме контрола. Крехката конструкция от дърво и фибростъкло на караваната се разби катастрофално при удара с кабината на пикапа – събитие, заснето динамично от камери както отвън, така и от вътрешна гледна точка. И все пак, за голяма радост както на пуристите, така и на скептиците, структурната цялост на тежкотоварното шаси устоя на смазващото вертикално натоварване.

Под деформираната линия на покрива и напуканото предно стъкло жизненоважната механична анатомия на този електрически „работен кон“ се оказа напълно невредима. Централно разположеният акумулаторен пакет, защитен в рамките на здравите рами на шасито, не претърпя никакви електрически повреди, което позволи на превозното средство да се включи незабавно и да се отдалечи от останките със собствена електрическа тяга. Макар че силният удар временно компресира окачването и направи кабината козметично бракувана, демонстрацията успешно доказа, че здравата конструкция, която определя десетилетия на пикапи с двигатели с вътрешно горене, не е загубена при прехода към електрификацията.

Този широко отразен рекламен ход служи като умен маркетингов и инженерен трик за марката, която в момента разширява портфолиото си, за да включи дизелови варианти с мека хибридна система, пионерския изцяло електрически модел и версия, задвижвана с водород, планирана за 2028 година. Докато дизеловите модели продължават да доминират в глобалните продажби поради изискванията за теглене на тежки товари, доказването на устойчивостта на изцяло електрическия вариант срещу катастрофално малтретиране успокоява търговските оператори. След успешното приключване на скока в Съфолк, очуканият електромобил вече е предаден на официалния YouTube канал на „Top Gear“ за втория кръг от тестовете за издръжливост, като по този начин се гарантира, че наследството на най-издръжливия пикап в света смело навлиза в електрическата ера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй шъй

    4 2 Отговор
    И тези почнаха да правят малко умни работи за малко умните си фенове, ама такова е нивото на двуногите, това се възприема.

    10:38 01.10.2026

  • 2 удар

    5 2 Отговор
    с кашон от фибран

    10:39 01.10.2026

  • 3 Пич

    6 3 Отговор
    Тъй като повечето не сте учили качествено, хитрите японци ползват законите на физиката на своя страна! Караваната е кръстосана така с пикапа, че да го удари с най щадящите си повърхности!!!

    10:40 01.10.2026

  • 4 6135

    2 1 Отговор
    Колата здрава, шофьорът убит.
    Реклама!

    10:52 01.10.2026

  • 5 Иванчо I-ви

    5 0 Отговор
    А защо вместо този кашон не пуснаха Стария HiLux върху новия ?

    Коментиран от #8

    10:53 01.10.2026

  • 6 Карбин Мартофски

    3 1 Отговор
    Казват че нямало лоша реклама, дали е така ? Жалък опит.

    10:55 01.10.2026

  • 7 Риторичен Въпрос 1

    3 1 Отговор
    А защо караваната е обърната на обратно.

    10:58 01.10.2026

  • 8 Бай Джап

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иванчо I-ви":

    Добра идея👍 На бас обаче, че и двата, ще тръгнат след това😉
    Не правете обаче такива експерименти с немски, френски, италиански, китайски, корейски и т. н. автомобили😅

    10:58 01.10.2026