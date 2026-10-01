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„Баба Алино“: Съдът забави събарянето, но делата продължават
  Тема: За строителството с любов

„Баба Алино“: Съдът забави събарянето, но делата продължават

1 Октомври, 2026 09:55 712 3

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  • форест клуб-
  • съдебни дела

Пет обекта са запечатани, а по 12 сгради текат съдебни спорове. Новата експертиза по делото за оградата приближава следващата фаза на казуса.

„Баба Алино“: Съдът забави събарянето, но делата продължават - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Случаят „Баба Алино“ край Варна не е приключил, въпреки че публичният шум около него намаля. На 30 септември Административният съд във Варна прие комплексната съдебно-техническа и екологична експертиза по делото за оградата в местността. Предстои съдът да изслуша и геодезическа експертиза, необходима за изясняване на фактическите обстоятелства.

Делото е образувано по жалба на „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на Регионалната дирекция по горите. С нея са спрени дейностите по ограждане на девет поземлени имота и е разпоредено премахването на вече изграденото съоръжение. Оградата беше премахната в началото на юни, но инвеститорът обжалва действията. Експертизата трябва да установи дали съоръжението е ограничавало свободното придвижване на хора, диви животни и води и дали имотите попадат в защитени зони.

Пет обекта са запечатани

На 11 септември Община Варна запечата пет незаконни строежа в местността и забрани достъпа до тях. Мярката е предприета въз основа на заповед на кмета Благомир Коцев от 1 септември 2025 г. От общината заявиха, че ще извършват периодични проверки, за да не бъде нарушавана забраната. При последните проверки администрацията не е установила хора да живеят в тези сгради.

Това се разминава с по-ранните публични твърдения на хора от комплекса. Пред БНТ те са показвали нотариални актове, договори, партидни номера и платени сметки за ток и вода. Електроразпределителното дружество и ВиК - Варна са заявили, че не са издавали разрешения и не са присъединявали обектите, което оставя открит въпроса по какъв начин част от имотите са получавали услуги.

Съдебна защита за 12 сгради

Община Варна е издала заповеди за премахване на 12 многофамилни жилищни сгради. По тях са образувани 12 дела по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД и „Венедикт 02“ ЕООД. Съдът е отменил предварителното изпълнение на заповедите, но не и самите заповеди за събаряне. Това означава, че сградите не могат да бъдат премахнати принудително, докато съдебните спорове не приключат окончателно. Определенията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

Кметът Благомир Коцев заяви пред БНТ: „Няма да дойдат утре багерите, но в крайна сметка аз допускам, че ще се стигне до събаряне в някакъв момент.“ По думите му заповедите вероятно ще бъдат обжалвани, а процедурата може да бъде сложна и продължителна.

Какво стана с разследването

През юни при полицейска операция, свързана с незаконното строителство и удостоверенията за търпимост, бяха задържани 25 души. Само един остана в ареста, а към края на месеца обвинение за документно престъпление беше повдигнато на един човек. Полицията посочи, че проверява документи, издавани между 2019 и 2023 г., а съпричастността на останалите задържани се изяснява.

Така развръзката по „Баба Алино“ все още не е близо в смисъла на окончателно решение. Административните мерки вече са факт, но основният въпрос - дали и кога ще бъдат премахнати сградите - остава в ръцете на съда. Следващият важен етап е представянето на геодезическата експертиза по делото за оградата, докато по 12-те заповеди за събаряне съдебните производства продължават.

Източници: БНТ, БТА, Дарик


Варна / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 иху-иху , после - тихо

    7 0 Отговор
    Няма престъпление , няма наказани - шоуто (строителството) трябва да продължи.

    10:08 01.10.2026

  • 3 Трупкорпорейшън

    3 0 Отговор
    При положение, че това е само върхът на айсберга в незаконното строителство около Варна.

    10:32 01.10.2026