Какво представлява ПИМК – бизнесът, изграден от Илиян Филипов и Пенко Несторов

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Убитият тази сутрин в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е един от двамата създатели и действителни собственици на една от най-големите транспортни групи в България - ПИМК.

Филипов е бил застрелян в дома си в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден от съпругата му около 1:00 часа, а на място е констатирана смъртта му. В разследването участват служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Главна дирекция "Национална полиция". Към момента властите не са обявили официално мотив за убийството.

Зад широко познатото име ПИМК стои бизнес, започнал преди повече от четвърт век и разраснал се далеч извън първоначалната си дейност.

От малка фирма до голям превозвач

"ПИМК" ООД е създадено през 2000 г. в Пловдив. Компанията посочва на официалния си сайт, че извършва товарни превози в България, цяла Европа и части от Азия и Африка и се определя като най-голямата транспортна компания в България по транспортни ресурси и превозени товари.

Основатели на бизнеса са Илиян Филипов и Пенко Несторов.

Началото му обаче не е свързано с товарните превози. По разказ на Несторов, цитиран от Forbes и впоследствие от други медии, двамата първоначално се занимават с производство на снаксове, предназначени включително за износ към Албания и Косово. Проблемите с транспорта ги карат да купят употребяван камион и постепенно стигат до извода, че именно превозите имат по-голям потенциал за развитие. Впоследствие производството е прекратено и транспортът се превръща в основен бизнес.

Днес официалният сайт на ПИМК представя значително по-широк спектър от услуги и специализирана транспортна техника - влекачи, хенгери, полуремаркета, хладилни ремаркета, цистерни, животновози, гондоли и самосвали, както и техника за превоз на строителни и извънгабаритни товари. Компанията предлага международен и вътрешен транспорт, логистика и спедиция, както и свързани услуги.

Кой всъщност притежава ПИМК

Корпоративната структура е по-сложна от обичайното публично определение, че Филипов и Несторов са собственици на "ПИМК" ООД.

Според публичните регистърни данни 99,97% от "ПИМК" ООД принадлежат на "ПИМК Холдинг Груп" АД. Илиян Филипов и Пенко Несторов имат и минимални преки участия от по 0,02%. Като действителни собственици на дружеството са посочени именно двамата бизнесмени.

Самата "ПИМК Холдинг Груп" АД е създадена през 2012 г. и е собственост поравно на двамата основатели - 50% за Илиян Филипов и 50% за Пенко Несторов. Филипов и Несторов са посочени и сред представляващите холдинга.

Така фактически контролът върху основната транспортна компания преминава през холдинга, който двамата партньори притежават поравно.

Към последните налични публични регистърни и финансови данни "ПИМК" ООД има 1323 души персонал и оглавява група от девет дъщерни и четири асоциирани дружества.

Транспортът остава ядрото

Основната икономическа дейност на "ПИМК" ООД е товарният автомобилен транспорт. Компанията извършва международни превози и работи с големи логистични оператори. На официалната си страница дружеството посочва, че разполага с 86 спедитори, организирани по направления за вътрешноевропейски транспорт, Турция, Гърция, Германия и Австрия, Франция и Португалия, Испания и България.

Групата развива и железопътен товарен транспорт чрез компании с марката PIMK Rail, с което дейността излиза извън традиционния автомобилен превоз.

През годините бизнесът се разширява и към строителството, строителната техника и други свързани дейности.

Сред големите български компании

Мащабът на основното дружество се вижда и от финансовите и корпоративните данни.

Според обобщените публични финансови отчети през 2022 г. "ПИМК" ООД е било на 15-о място сред компаниите в България по приходи, на първо място в област Пловдив и на първо място сред дружествата с основна дейност "товарен автомобилен транспорт".

Последните налични финансови данни са за 2024 г. Те показват спад на общите приходи с 6,7% спрямо предходната година, а счетоводната печалба намалява с 66,5%. EBITDA се свива с 33%, докато общите активи на дружеството нарастват с 13,7%.

Тези показатели се отнасят до "ПИМК" ООД, а не непременно до консолидираните резултати на цялата група.

От транспорта до стадион "Христо Ботев"

Името на Илиян Филипов през последните години стана широко известно извън транспортния сектор и заради участието му в пловдивския футбол.

ПИМК участва в реконструкцията на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а Филипов постепенно се превърна в една от ключовите фигури около футболния клуб "Ботев".

През юни 2025 г. той пое собствеността върху клуба и обяви, че поема и натрупани от предишното управление задължения за близо 6,9 млн. лева.

Така към момента на смъртта му Филипов вече беше публично разпознаваем не само като един от създателите на голяма транспортна група, но и като една от водещите фигури в "Ботев" (Пловдив).

Убийството му поставя и въпроса как ще се промени управлението на бизнес структурата, изграждана повече от 25 години. Според наличните към момента регистърни данни обаче "ПИМК" ООД не се управлява пряко от Филипов - вписан управител на дружеството е Антон Йорданов. Контролът върху компанията се упражнява основно чрез "ПИМК Холдинг Груп", в който Филипов и дългогодишният му съдружник Пенко Несторов притежават по 50%.

Какви ще бъдат последиците за собствеността върху дела на Филипов и за управлението на холдинга е въпрос, който ще зависи от наследствените и корпоративните процедури и от последващите вписвания в Търговския регистър.

Източник: news.bg