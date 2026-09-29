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Колко украинци живеят в България и къде работят
  Тема: Украйна

Колко украинци живеят в България и къде работят

29 Септември, 2026 09:11, обновена 29 Септември, 2026 09:32 2 483 63

  • украинци в българия-
  • временна закрила-
  • българско гражданство-
  • украински бежанци-
  • заетост

Над 223 000 души са регистрирани с временна закрила от началото на войната, но валидни карти имат 87 451. Точният брой на транзитно преминалите и върналите се в Украйна не се публикува

Колко украинци живеят в България и къде работят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Над 223 000 души са регистрирани в България с предоставена временна закрила от началото на пълномащабната война в Украйна. Към 31 декември 2025 г. обаче валидни регистрационни карти са имали 87 451 души. Разликата показва защо броят на всички регистрирани не може да се приема като актуален брой на украинците, които живеят постоянно в страната.

Данните на Държавната агенция за бежанците включват хора, получили временна закрила, но не показват дали всеки от тях продължава да пребивава в България. Част от регистрираните са напуснали страната, преместили са се в друга държава или са се върнали в Украйна.

Още новини от Украйна

Милиони са влезли, но не всички са останали

От началото на войната до края на 2024 г. в България са влезли над 3,5 милиона разселени лица от Украйна. Към 31 декември 2024 г. 204 868 украински граждани са били отчетени с временна закрила.

Тези числа не означават, че всички влезли са останали в страната. По данни, цитирани от Върховния комисариат на ООН за бежанците, България е била основно транзитна държава за голяма част от украинците, продължили към Румъния, Германия, Полша и други страни от Европейския съюз. Публична официална справка с точния брой на преминалите само транзитно обаче не е публикувана.

Същото важи и за връщанията в Украйна. Българските институции не поддържат общодостъпна статистика, която да показва колко от регистрираните украинци са се върнали в родината си, временно или окончателно. Затова точен отговор на този въпрос не може да бъде даден без риск от смесване на различни административни регистри.

Бургас, Варна, Добрич и София са основните центрове

Най-голяма концентрация на украинци е отчетена по Черноморието и в столицата. Сред водещите области са Бургас, Варна и Добрич, а значителна общност има и в София. През 2025 г. в проучвания на ВКБООН най-голям дял от анкетираните са били в Бургас, Варна и Добрич, като крайморските области са привличали хора с жилища, услуги и работни места.

Географското разпределение се променя според сезона и програмите за настаняване. По Черноморието присъствието се увеличава около летния туристически сезон, докато София остава важен център за администрация, образование, услуги и квалифицирана заетост.

Туризмът е сред основните сфери на работа

Украинските граждани с временна закрила имат право да работят в България без разрешение за работа. Те намират препитание най-често в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, търговията, производството, строителството и административните услуги. Сред възможностите са още образованието, професионалните услуги и информационните технологии.

Агенцията по заетостта не публикува отделна актуална статистика, която да показва точния брой на украинците във всеки сектор. Според наличните данни за трудовия пазар туризмът и земеделието са сферите, в които работодателите най-често търсят чуждестранни работници, но тези данни се отнасят до граждани на трети държави като цяло, а не само до украинци.

„За работодателите в България остава възможността да наемат лесно украински граждани“, посочва Главната инспекция по труда.

Хиляди са получили българско гражданство

За периода от 1 януари 2020 г. до 24 ноември 2023 г. украински граждани са подали 12 668 молби за придобиване на българско гражданство. Данните не се отнасят само до хората, пристигнали след началото на войната, тъй като включват и украински граждани с български произход, семейни връзки или дългогодишно пребиваване в страната.

През 2021-2023 г. 4362 украински граждани са придобили гражданство по основанията за български произход или родител български гражданин. През 2022 г. броят им е 1639, а през 2023 г. – 1269. През 2024 г. българско гражданство са получили 2436 граждани на Украйна, което поставя Украйна на първо място сред държавите по брой нови български граждани за годината.

Последната публикувана национална статистика за гражданството не дава общ сбор на всички украинци, подали документи и получили български паспорт след 24 февруари 2022 г. Затова наличните числа трябва да се разглеждат като данни по години и процедури, а не като окончателен брой на украинските бежанци, установили се трайно в България.

Временната закрила в България е удължена до 4 март 2027 г. Дотогава украинците, които не са получили друг статут или право на пребиваване, могат да продължат да живеят и работят в страната при условията на режима.

Източници: БТА, БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    68 11 Отговор
    Изнасят с камиони свещените камъни от Шипка за фирма Ники Стоунс в Габрово за къщите на Олигархията а изливат бетон на тяхното място.Събудете се българи!

    Коментиран от #32, #35

    09:26 29.09.2026

  • 2 Откъде

    69 5 Отговор
    Да знам, тука проститутките не ги регистрират към НОИ?!
    Бандитите - също!

    09:26 29.09.2026

  • 3 А защо мислете че работят?

    96 5 Отговор
    Елата във Варна и се разходете през работен ден рано сутринта-само руска реч ,няма един българин.Ако си мислите че някой укри рботи много се лъжете,елате да видите само с какви коли се движат и в какви комплекси живеят.
    Искам и аз да съм такъв бежанец.

    Коментиран от #34, #39

    09:26 29.09.2026

  • 4 честен ционист

    36 0 Отговор
    Рускоговорящи украинци. Укропам забегнаха за Норвегия, Канада, САЩ, Полша и Германия.

    09:26 29.09.2026

  • 5 Заглавието

    74 9 Отговор
    "Колко бандеровци лежат по цял ден по курортите ни и колко ни струва!"

    09:28 29.09.2026

  • 6 Марио

    59 5 Отговор
    В Бургас масово не работят.

    Коментиран от #63

    09:29 29.09.2026

  • 7 Перо

    60 4 Отговор
    Войната не е основание за придобиване на българско гражданство! Освен това контролира ли се плащането на регистрираните и заминалите си украински граждани или парите продължават да се трупат в сметките на бежанците! Въобще, нужен е пълен преглед на политиката и издръжката на бежанците, като се изключат икономическите мигранти! Най-добре е да се запознае правителството с американската миграционна политика и процедиране!

    09:30 29.09.2026

  • 8 Местен

    17 69 Отговор
    Украинците са добре дошли в България. Те съхраниха българския език култура на диаспората през вековете. В Одеса са учили повечето ни възрожденци.

    Коментиран от #9, #10, #16

    09:34 29.09.2026

  • 9 честен ционист

    80 11 Отговор

    До коментар #8 от "Местен":

    Одеса никога не е била украински град. Там всички са рускоговорящи.

    09:36 29.09.2026

  • 10 Съгласен съм

    37 7 Отговор

    До коментар #8 от "Местен":

    Сега са вече паразити.

    09:37 29.09.2026

  • 11 поКУРко

    15 55 Отговор
    От тези 223000 само 3000 са украинци! Останалите са руски агенти с украински паспорти и чакащи Путлер да ги освободи от лошия запад! В Украйна има около 8 милиона руснаци и точно те са по-голямата част от така наречените украински бежанци. В Украйна има вътрешна миграция около 8,5 милиона към Западна Украйна, но руснаците там не искат и отиват като украинци заради паспортите си в чужбина. Чуваме ги, че говорят на руски помежду си, плюят по Зеленски и го смятат виновен за войната? Чакат Вовата да освободи само за тях Украйна! Трябва да им се направи един изпит по украинската мова и всичко ще лъсне. Умишлено се държат лошо, за да компрометират истинските украинци както правят нашите примати от Столипиново в чужбина представяйки се за българи. Такива са и „украинците” в „Баба Алино”.

    Коментиран от #61

    09:38 29.09.2026

  • 12 Статистик

    45 1 Отговор
    От цялата тази информация следва ще извода ,че в България няма статистика, която да работи координирано с МВР, гранична полиция и че е разграден двор. В България влизат не само украинци, за тях това е жизнено важен въпрос на оцеляване. Има обаче и други националности, кои, колко, как и защо пребивават в страната??? Данните сочат пълна институционална какафония, от която нищо не може да се разбере.

    09:38 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 5 Отговор
    Ама нали У...йна и у..йците защитавали Европа бе❗
    Стр палиха и убиваха сънародници, а сега
    ДАШЛИ В ХАТЕЛИ НА МОРЕ,
    А НЕ ХАТЕЛИ НА ФРОНТЕ‼️
    ХА ДУБРУТРУ МИСирКИ‼️

    Коментиран от #30, #33

    09:42 29.09.2026

  • 15 От Варна

    13 3 Отговор
    Половината от тях са на "Карантината".

    09:43 29.09.2026

  • 16 факт

    27 5 Отговор

    До коментар #8 от "Местен":

    Добре дошли са, ако се държат прилично, спазват законите ни и се държат уважително към домакините си. Проблемът е, че те забравят, че на гости и се държат с нас като натрапници. Повечето от тях изобщо не възнамеряват да се връщат обратно след края на войната. Възнамеряват да останат тук и вече една немалка част от тях се докопаха до българско гражданство или до брак с българи. Затова украинците не са добре дошли, имат си държава и нямат работа тук след като войната приключи, дотогава макар и трудно ще ги изтърпим някак.

    09:46 29.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За кво?

    15 4 Отговор

    До коментар #13 от "ха ха хаааа":

    Те всички са руснаци с украински паспорти

    09:53 29.09.2026

  • 20 Смесване на регистри

    28 0 Отговор
    Дрън, дрън, смесване на регистри, каква е тая страна, която не знае колко чужди граждани има, колко са влезнали, колко излизвали, ами питайте МВР. Статията е тотална мъгла, оправдаване, прикриване колко хрантутници ни седят на врата. Българското гражданство пак го раздавали. А колко от тях работят не знаели, не можели..... Много служби и агенции са безсмислени, това се разбира най-добре в статията.

    Коментиран от #31

    09:54 29.09.2026

  • 21 на за

    4 19 Отговор
    На запад върви пропаганда срещу България и българите. Същата пропаганда, която върви срещу украинците в България. Руснаците не ви смятат за хора, а за untermenschen. Лавров го каза.

    Коментиран от #23

    09:58 29.09.2026

  • 22 жик так

    18 1 Отговор
    Разграден двор . Никой не знае какво има на тая територия .

    09:58 29.09.2026

  • 23 Дако

    13 0 Отговор

    До коментар #21 от "на за":

    Че кой смята предателите за хора ?

    09:59 29.09.2026

  • 24 Платена медия

    13 0 Отговор
    Украинците скоро ще ги броите като руснаци

    10:00 29.09.2026

  • 25 Боко

    3 0 Отговор
    Майка тааа укропитска💩🤮👌
    Бойййй, е.аньеее и сръбска музика

    10:08 29.09.2026

  • 26 провинциалист

    14 0 Отговор
    На запад как различават украинците от руснаците?

    10:10 29.09.2026

  • 27 МакедонецЪТ

    0 2 Отговор
    Дали ви се допаѓа украински жени?

    Коментиран от #28, #29

    10:13 29.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 МакедонецЪТ

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "МакедонецЪТ":

    Затоа е ретко да се слушаат македонски, македонски песни и музика Во Бъгарија, но има многу украински!

    10:15 29.09.2026

  • 30 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тый живой .. 🖕

    10:17 29.09.2026

  • 31 Ивайло Булгарионехайков

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смесване на регистри":

    Че кой мислите ще си даде Zор да се грижи за такива неща, докато има манGи за краDеNe ???

    10:18 29.09.2026

  • 32 Добре ли си?

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Какво им е свещеното?
    Сврщен е подвига на падатите за Вяра и Свобода братя руси, опълченци и други ..
    И не ти ли казаха, че има ремонт..

    10:19 29.09.2026

  • 33 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Партията осигури ли ти добра пенсия ? В рубли ..

    10:19 29.09.2026

  • 34 Путер

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "А защо мислете че работят?":

    Дано да станеш. Амин

    10:20 29.09.2026

  • 35 По темата

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всички украинци, които бягат от войната и от мобилизация са добре дошли.

    10:20 29.09.2026

  • 36 БАРС

    6 6 Отговор
    АБЕ ЧЕСТНО ЗА МЕН И ТЕ СА НАШИ БРАТЯ .НИЕ И С ТЯХ И КАКТО РАШКИТЕ СМЕ СВЪРЗАНИ КОЛКОТО И ДА СЕ НАПРЯГАТ РАЗНИ ЧИТАТЕЛИ ПРОТИВ ТЯХ.ХВАЛИМ СЕ ЧЕ СМЕ ИМ ДАЛИ АЗБУКАТА ,ПРАВОСЛАВИЕТО ДА НЕ ГОВОРИМ СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ КАКТО ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЕ И НАКРАЯ КИЕВ КАКТО И ЦАРИЦА ОЛГА.ТЕ СА НИ МНОГО ПО БЛИЗКИ ОТ КОЛКОТО ГЪРЦИ ИЛИ ТУРЦИ ТА И ЗАПЪДНЯКИ.ТА ПОДОБРЕ ДА ЗАСЕЛВАМИ ТЯХ КАТО ИМ СЕ ДАВА ПО БЪРЗА ПРОЦЕДУРА СТАТУТ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ КАКТО И ГРАЖДАНСТВО А МУРГАВЕЛИТЕ НА ЗАПАД ДА БЯГАТ ПРИ ЦЕННОСТИТЕ.ТАКА ЩЕ СИ УВЕЛИЧИМ И НАСЕЛЕНИЕТО ИНАЧЕ ИЗЧЕЗВАМЕ ВСЕ ПАК УКРАИНКИТЕ СА ВСЕПРИЗНАТИ КАТО НАЙ КРАСИВИТЕ ЖЕНИ И РУСКИНКИТЕ ДА НИ СЕ РАЗКРАСИ НАЦИЯТА .ТЕ СА РАБОТЛИВИ ЩНАМ ГИ НА КАТО ИМ ДАДЪТ МРАВО НА РАБОТА МОМЕНТАЛНО ДА ТМ СПРАТ ПОМОЩИТЕ И ТОАА Е ПРОСТА АРИТМЕТИКА.

    Коментиран от #37

    10:21 29.09.2026

  • 37 МакедонецЪТ

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "БАРС":

    Аа, искаш ли св🍌рка от украинката??

    10:23 29.09.2026

  • 38 Само

    5 0 Отговор
    във Варна по думите на една от тях (ютюбърка) са 30 Хил.Не работят почти,но общатся,движат много скъпи коли,не можеш в магазин да се разминеш.Но се хвали,че школото,детски садик безплатни и храна за децата им.Та така!

    10:24 29.09.2026

  • 39 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "А защо мислете че работят?":

    Какви украинци са щом само на руски говорят?

    10:25 29.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ааааа

    0 9 Отговор
    В България няма украинци. Това са руснаци с фалшиви украински документи(зелени човечета). Изпратени са със цел. Когато ви вземат земята(референдум) ще се усетите. Когато станете емигранти в собствената си страна тогава друга песен ще запеете. Вече всички държави ви мразят(руската пропаганда) и няма къде да идете. Семействата ви ще мрат от студ и глад, без покрив. Както гонител украинците, така ще гонят и вас.

    Коментиран от #45, #47, #49, #50

    10:27 29.09.2026

  • 42 Така

    0 2 Отговор
    Като лъжете от първия абзац... Къде ще стигнете??!

    10:27 29.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ааааа":

    А македонци в България?

    10:29 29.09.2026

  • 46 Боа

    4 0 Отговор
    Та не разбрах-къде работят украински граждани?

    Коментиран от #53

    10:30 29.09.2026

  • 47 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ааааа":

    Земјата Во Украина е многу подобра. Постојат черноземи таму.

    10:31 29.09.2026

  • 48 ДАААА КАКТО И ПИША.

    1 1 Отговор
    ВСИЧКИ ПО КУРОРТИТЕ И ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ. У СЕЛО ВАРОВНИК ЗВЕЗДЕЦ НЕМА. ЧЕТВЪРТ МИЛИОН А СЪС ПО ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ СТАВАТ ПОНЕ ТРИ МИЛИОНА. ЗЕЛ НАРКОТО ГИ ИЗГОНИ А ЗА ТЯХ ТОВА Е ДОБРЕ ДОШЛО.

    10:31 29.09.2026

  • 49 Иди в Германия при афганските лекари

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "ааааа":

    Или в Лондон, където англичаните са на свършване. Това е положението. И славяните, и прабългарите са дошли тук като мигранти.

    Коментиран от #52

    10:31 29.09.2026

  • 50 Боа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "ааааа":

    Ти от Женски пазар ли си?

    10:32 29.09.2026

  • 51 Вихрогон

    2 0 Отговор
    Близо 100 000 хрантутници от фашистката хунта се подвизават у нас,здраво на гърба на народа!

    10:33 29.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПО КУРОРТИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Боа":

    И подземният свят. А другите не работят. Мързи ги.

    10:33 29.09.2026

  • 54 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    Македонците се најстариот народ На Б☀️гapија.

    Тие им дадоа на сите народи пишан јазик и религија...

    10:33 29.09.2026

  • 55 Айляк

    3 0 Отговор
    Мисля, че украинците в България са повече от споменатите 223 000 души.
    Тази година "по принуда" бях за 5-6 дни на нашия гьол:)
    Малии, в София и Пловдив виждам тук-там украинци, даже и комшии имам такива, но на морето...много са:))
    Единственото хубаво е, че са православни като нас, пък и убави бандерки има, спор няма.
    Другото не ми го хвали.
    От тези украинци, които познавам никой не работи - търсят лекото и мекото:))

    10:35 29.09.2026

  • 56 В остатъчното русофилство днес

    0 0 Отговор
    има нещо като отношението между стопанин и домашно куче. Исторически основанието за русофилството би трябвало да се отнася и до украинците, такава е логиката, освободителната война, православие, славянски език, азбука, че и българите там. Но при днешните русофили това го няма.

    Коментиран от #57

    10:36 29.09.2026

  • 57 МакедонецЪТ

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "В остатъчното русофилство днес":

    ... Да..


    ДА ВИ ☺️☺️☺️ МАЙКАТА!

    10:38 29.09.2026

  • 58 Студопор

    1 0 Отговор
    Общо взето държавата няма никакъв идея какво се случва.

    10:40 29.09.2026

  • 59 Някой

    1 0 Отговор
    Правилният въпрос е, колко от тези украинци са руснаци, бесарабски българи и други? ;)
    И преди се допускаха до най-близката държава на конфликт. България не е директно съседна държава на Украйна - освен през море засега. Първата им дестинация дори за ЕС не трябва да е България и съответно могат да бъдат върнати от където са минали.

    10:41 29.09.2026

  • 60 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    Какво правят тука?

    Не знаят ли, че наркофюрерът има нужда от месо?
    Я марш на Източния фронт!

    10:42 29.09.2026

  • 61 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "поКУРко":

    Наведи се под реглото си...и там ще видшш рускоговорящи агенти на Путин...🤣😅😂😝

    10:46 29.09.2026

  • 62 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    От тези-файда йок!Незабавна експулсация от там от дето са дошли!Всичките укропи-към Донецките окопи!Нали сме солидарни с "братския Окраински народ".Трябва да помогнем на Зеленски.

    10:48 29.09.2026

  • 63 Жожи

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Марио":

    Колко от чаветата на българските крадливци работят? А много и от по-бедните, като гледат по горе цитираните, и те не искат да работят. Необразовани, нагли

    10:50 29.09.2026