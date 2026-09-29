Колко украинци живеят в България и къде работят

Над 223 000 души са регистрирани в България с предоставена временна закрила от началото на пълномащабната война в Украйна. Към 31 декември 2025 г. обаче валидни регистрационни карти са имали 87 451 души. Разликата показва защо броят на всички регистрирани не може да се приема като актуален брой на украинците, които живеят постоянно в страната.
Данните на Държавната агенция за бежанците включват хора, получили временна закрила, но не показват дали всеки от тях продължава да пребивава в България. Част от регистрираните са напуснали страната, преместили са се в друга държава или са се върнали в Украйна.
Милиони са влезли, но не всички са останали
От началото на войната до края на 2024 г. в България са влезли над 3,5 милиона разселени лица от Украйна. Към 31 декември 2024 г. 204 868 украински граждани са били отчетени с временна закрила.
Тези числа не означават, че всички влезли са останали в страната. По данни, цитирани от Върховния комисариат на ООН за бежанците, България е била основно транзитна държава за голяма част от украинците, продължили към Румъния, Германия, Полша и други страни от Европейския съюз. Публична официална справка с точния брой на преминалите само транзитно обаче не е публикувана.
Същото важи и за връщанията в Украйна. Българските институции не поддържат общодостъпна статистика, която да показва колко от регистрираните украинци са се върнали в родината си, временно или окончателно. Затова точен отговор на този въпрос не може да бъде даден без риск от смесване на различни административни регистри.
Бургас, Варна, Добрич и София са основните центрове
Най-голяма концентрация на украинци е отчетена по Черноморието и в столицата. Сред водещите области са Бургас, Варна и Добрич, а значителна общност има и в София. През 2025 г. в проучвания на ВКБООН най-голям дял от анкетираните са били в Бургас, Варна и Добрич, като крайморските области са привличали хора с жилища, услуги и работни места.
Географското разпределение се променя според сезона и програмите за настаняване. По Черноморието присъствието се увеличава около летния туристически сезон, докато София остава важен център за администрация, образование, услуги и квалифицирана заетост.
Туризмът е сред основните сфери на работа
Украинските граждани с временна закрила имат право да работят в България без разрешение за работа. Те намират препитание най-често в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, търговията, производството, строителството и административните услуги. Сред възможностите са още образованието, професионалните услуги и информационните технологии.
Агенцията по заетостта не публикува отделна актуална статистика, която да показва точния брой на украинците във всеки сектор. Според наличните данни за трудовия пазар туризмът и земеделието са сферите, в които работодателите най-често търсят чуждестранни работници, но тези данни се отнасят до граждани на трети държави като цяло, а не само до украинци.„За работодателите в България остава възможността да наемат лесно украински граждани“, посочва Главната инспекция по труда.
Хиляди са получили българско гражданство
За периода от 1 януари 2020 г. до 24 ноември 2023 г. украински граждани са подали 12 668 молби за придобиване на българско гражданство. Данните не се отнасят само до хората, пристигнали след началото на войната, тъй като включват и украински граждани с български произход, семейни връзки или дългогодишно пребиваване в страната.
През 2021-2023 г. 4362 украински граждани са придобили гражданство по основанията за български произход или родител български гражданин. През 2022 г. броят им е 1639, а през 2023 г. – 1269. През 2024 г. българско гражданство са получили 2436 граждани на Украйна, което поставя Украйна на първо място сред държавите по брой нови български граждани за годината.
Последната публикувана национална статистика за гражданството не дава общ сбор на всички украинци, подали документи и получили български паспорт след 24 февруари 2022 г. Затова наличните числа трябва да се разглеждат като данни по години и процедури, а не като окончателен брой на украинските бежанци, установили се трайно в България.
Временната закрила в България е удължена до 4 март 2027 г. Дотогава украинците, които не са получили друг статут или право на пребиваване, могат да продължат да живеят и работят в страната при условията на режима.
Източници: БТА, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #32, #35
09:26 29.09.2026
2 Откъде
Бандитите - също!
09:26 29.09.2026
3 А защо мислете че работят?
Искам и аз да съм такъв бежанец.
Коментиран от #34, #39
09:26 29.09.2026
4 честен ционист
09:26 29.09.2026
5 Заглавието
09:28 29.09.2026
6 Марио
Коментиран от #63
09:29 29.09.2026
7 Перо
09:30 29.09.2026
8 Местен
Коментиран от #9, #10, #16
09:34 29.09.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Местен":Одеса никога не е била украински град. Там всички са рускоговорящи.
09:36 29.09.2026
10 Съгласен съм
До коментар #8 от "Местен":Сега са вече паразити.
09:37 29.09.2026
11 поКУРко
Коментиран от #61
09:38 29.09.2026
12 Статистик
09:38 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Стр палиха и убиваха сънародници, а сега
ДАШЛИ В ХАТЕЛИ НА МОРЕ,
А НЕ ХАТЕЛИ НА ФРОНТЕ‼️
ХА ДУБРУТРУ МИСирКИ‼️
Коментиран от #30, #33
09:42 29.09.2026
15 От Варна
09:43 29.09.2026
16 факт
До коментар #8 от "Местен":Добре дошли са, ако се държат прилично, спазват законите ни и се държат уважително към домакините си. Проблемът е, че те забравят, че на гости и се държат с нас като натрапници. Повечето от тях изобщо не възнамеряват да се връщат обратно след края на войната. Възнамеряват да останат тук и вече една немалка част от тях се докопаха до българско гражданство или до брак с българи. Затова украинците не са добре дошли, имат си държава и нямат работа тук след като войната приключи, дотогава макар и трудно ще ги изтърпим някак.
09:46 29.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 За кво?
До коментар #13 от "ха ха хаааа":Те всички са руснаци с украински паспорти
09:53 29.09.2026
20 Смесване на регистри
Коментиран от #31
09:54 29.09.2026
21 на за
Коментиран от #23
09:58 29.09.2026
22 жик так
09:58 29.09.2026
23 Дако
До коментар #21 от "на за":Че кой смята предателите за хора ?
09:59 29.09.2026
24 Платена медия
10:00 29.09.2026
25 Боко
Бойййй, е.аньеее и сръбска музика
10:08 29.09.2026
26 провинциалист
10:10 29.09.2026
27 МакедонецЪТ
Коментиран от #28, #29
10:13 29.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 МакедонецЪТ
До коментар #27 от "МакедонецЪТ":Затоа е ретко да се слушаат македонски, македонски песни и музика Во Бъгарија, но има многу украински!
10:15 29.09.2026
30 Бай Х@ймане ,
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тый живой .. 🖕
10:17 29.09.2026
31 Ивайло Булгарионехайков
До коментар #20 от "Смесване на регистри":Че кой мислите ще си даде Zор да се грижи за такива неща, докато има манGи за краDеNe ???
10:18 29.09.2026
32 Добре ли си?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Какво им е свещеното?
Сврщен е подвига на падатите за Вяра и Свобода братя руси, опълченци и други ..
И не ти ли казаха, че има ремонт..
10:19 29.09.2026
33 да питам
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Партията осигури ли ти добра пенсия ? В рубли ..
10:19 29.09.2026
34 Путер
До коментар #3 от "А защо мислете че работят?":Дано да станеш. Амин
10:20 29.09.2026
35 По темата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всички украинци, които бягат от войната и от мобилизация са добре дошли.
10:20 29.09.2026
36 БАРС
Коментиран от #37
10:21 29.09.2026
37 МакедонецЪТ
До коментар #36 от "БАРС":Аа, искаш ли св🍌рка от украинката??
10:23 29.09.2026
38 Само
10:24 29.09.2026
39 Хи хи
До коментар #3 от "А защо мислете че работят?":Какви украинци са щом само на руски говорят?
10:25 29.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ааааа
Коментиран от #45, #47, #49, #50
10:27 29.09.2026
42 Така
10:27 29.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 МакедонецЪТ
До коментар #41 от "ааааа":А македонци в България?
10:29 29.09.2026
46 Боа
Коментиран от #53
10:30 29.09.2026
47 МакедонецЪТ
До коментар #41 от "ааааа":Земјата Во Украина е многу подобра. Постојат черноземи таму.
10:31 29.09.2026
48 ДАААА КАКТО И ПИША.
10:31 29.09.2026
49 Иди в Германия при афганските лекари
До коментар #41 от "ааааа":Или в Лондон, където англичаните са на свършване. Това е положението. И славяните, и прабългарите са дошли тук като мигранти.
Коментиран от #52
10:31 29.09.2026
50 Боа
До коментар #41 от "ааааа":Ти от Женски пазар ли си?
10:32 29.09.2026
51 Вихрогон
10:33 29.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПО КУРОРТИТЕ
До коментар #46 от "Боа":И подземният свят. А другите не работят. Мързи ги.
10:33 29.09.2026
54 МакедонецЪТ
Тие им дадоа на сите народи пишан јазик и религија...
10:33 29.09.2026
55 Айляк
Тази година "по принуда" бях за 5-6 дни на нашия гьол:)
Малии, в София и Пловдив виждам тук-там украинци, даже и комшии имам такива, но на морето...много са:))
Единственото хубаво е, че са православни като нас, пък и убави бандерки има, спор няма.
Другото не ми го хвали.
От тези украинци, които познавам никой не работи - търсят лекото и мекото:))
10:35 29.09.2026
56 В остатъчното русофилство днес
Коментиран от #57
10:36 29.09.2026
57 МакедонецЪТ
До коментар #56 от "В остатъчното русофилство днес":... Да..
ДА ВИ ☺️☺️☺️ МАЙКАТА!
10:38 29.09.2026
58 Студопор
10:40 29.09.2026
59 Някой
И преди се допускаха до най-близката държава на конфликт. България не е директно съседна държава на Украйна - освен през море засега. Първата им дестинация дори за ЕС не трябва да е България и съответно могат да бъдат върнати от където са минали.
10:41 29.09.2026
60 az СВО Победа 81
Не знаят ли, че наркофюрерът има нужда от месо?
Я марш на Източния фронт!
10:42 29.09.2026
61 НАЛИ?!
До коментар #11 от "поКУРко":Наведи се под реглото си...и там ще видшш рускоговорящи агенти на Путин...🤣😅😂😝
10:46 29.09.2026
62 Град Козлодуй
10:48 29.09.2026
63 Жожи
До коментар #6 от "Марио":Колко от чаветата на българските крадливци работят? А много и от по-бедните, като гледат по горе цитираните, и те не искат да работят. Необразовани, нагли
10:50 29.09.2026