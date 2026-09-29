Колко украинци живеят в България и къде работят

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Над 223 000 души са регистрирани в България с предоставена временна закрила от началото на пълномащабната война в Украйна. Към 31 декември 2025 г. обаче валидни регистрационни карти са имали 87 451 души. Разликата показва защо броят на всички регистрирани не може да се приема като актуален брой на украинците, които живеят постоянно в страната.

Данните на Държавната агенция за бежанците включват хора, получили временна закрила, но не показват дали всеки от тях продължава да пребивава в България. Част от регистрираните са напуснали страната, преместили са се в друга държава или са се върнали в Украйна.

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Милиони са влезли, но не всички са останали

От началото на войната до края на 2024 г. в България са влезли над 3,5 милиона разселени лица от Украйна. Към 31 декември 2024 г. 204 868 украински граждани са били отчетени с временна закрила.

Тези числа не означават, че всички влезли са останали в страната. По данни, цитирани от Върховния комисариат на ООН за бежанците, България е била основно транзитна държава за голяма част от украинците, продължили към Румъния, Германия, Полша и други страни от Европейския съюз. Публична официална справка с точния брой на преминалите само транзитно обаче не е публикувана.

Същото важи и за връщанията в Украйна. Българските институции не поддържат общодостъпна статистика, която да показва колко от регистрираните украинци са се върнали в родината си, временно или окончателно. Затова точен отговор на този въпрос не може да бъде даден без риск от смесване на различни административни регистри.

Бургас, Варна, Добрич и София са основните центрове

Най-голяма концентрация на украинци е отчетена по Черноморието и в столицата. Сред водещите области са Бургас, Варна и Добрич, а значителна общност има и в София. През 2025 г. в проучвания на ВКБООН най-голям дял от анкетираните са били в Бургас, Варна и Добрич, като крайморските области са привличали хора с жилища, услуги и работни места.

Географското разпределение се променя според сезона и програмите за настаняване. По Черноморието присъствието се увеличава около летния туристически сезон, докато София остава важен център за администрация, образование, услуги и квалифицирана заетост.

Туризмът е сред основните сфери на работа

Украинските граждани с временна закрила имат право да работят в България без разрешение за работа. Те намират препитание най-често в туризма, хотелиерството и ресторантьорството, търговията, производството, строителството и административните услуги. Сред възможностите са още образованието, професионалните услуги и информационните технологии.

Агенцията по заетостта не публикува отделна актуална статистика, която да показва точния брой на украинците във всеки сектор. Според наличните данни за трудовия пазар туризмът и земеделието са сферите, в които работодателите най-често търсят чуждестранни работници, но тези данни се отнасят до граждани на трети държави като цяло, а не само до украинци.

Хиляди са получили българско гражданство

„За работодателите в България остава възможността да наемат лесно украински граждани“, посочва Главната инспекция по труда.

За периода от 1 януари 2020 г. до 24 ноември 2023 г. украински граждани са подали 12 668 молби за придобиване на българско гражданство. Данните не се отнасят само до хората, пристигнали след началото на войната, тъй като включват и украински граждани с български произход, семейни връзки или дългогодишно пребиваване в страната.

През 2021-2023 г. 4362 украински граждани са придобили гражданство по основанията за български произход или родител български гражданин. През 2022 г. броят им е 1639, а през 2023 г. – 1269. През 2024 г. българско гражданство са получили 2436 граждани на Украйна, което поставя Украйна на първо място сред държавите по брой нови български граждани за годината.

Последната публикувана национална статистика за гражданството не дава общ сбор на всички украинци, подали документи и получили български паспорт след 24 февруари 2022 г. Затова наличните числа трябва да се разглеждат като данни по години и процедури, а не като окончателен брой на украинските бежанци, установили се трайно в България.

Временната закрила в България е удължена до 4 март 2027 г. Дотогава украинците, които не са получили друг статут или право на пребиваване, могат да продължат да живеят и работят в страната при условията на режима.

Източници: БТА, БНР