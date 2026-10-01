Новини
Спорт »
Тенис »
Краят на една ера: Кей Нишикори изигра последния си мач в Токио и сложи край на кариерата си

Краят на една ера: Кей Нишикори изигра последния си мач в Токио и сложи край на кариерата си

1 Октомври, 2026 14:24 484 0

  • ей нишикори-
  • тенис-
  • атр токио-
  • франсис тиафо-
  • холгер руне-
  • стефанос циципас-
  • българи в чужбина-
  • спорт

Японецът оставя ярка следа в историята на спорта

Краят на една ера: Кей Нишикори изигра последния си мач в Токио и сложи край на кариерата си - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият №4 в световната ранглиста Кей Нишикори официално приключи 19-годишната си професионална кариера в тениса. 36-годишният ветеран изигра последния си мач пред родна публика в първия кръг на турнира от категория АТР 500 в Токио, където отстъпи с 4:6, 4:6 на втория поставен Франсис Тиафо (САЩ).

Двукратният шампион в надпреварата, който участва с „уайлд кард“, демонстрира характер и марковия си стил в 75-минутния двубой. Нишикори успее да върне ранен пробив за 3:3 в първия сет, но Тиафо взе три поредни гейма за затваряне на частта. Нов ранен брейк за 2:1 във втория сет се оказа достатъчен за американеца да подпечата победата.

„Много се вълнувам, че играя в Япония, но също знам, че това е последният ми момент на корта. Така че е някак тъжно“, сподели развълнуваният Нишикори след края на срещата.

Японецът оставя ярка следа в историята на спорта – финалист от US Open 2014, носител на 12 АТР титли и първият азиатец, пробил в топ 10 на мъжкия тенис. На Игрите в Рио 2016 той донесе и първи олимпийски медал в тениса за Япония от близо век, спечелвайки бронза.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове