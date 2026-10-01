Краят на една ера: Кей Нишикори изигра последния си мач в Токио и сложи край на кариерата си

Бившият №4 в световната ранглиста Кей Нишикори официално приключи 19-годишната си професионална кариера в тениса. 36-годишният ветеран изигра последния си мач пред родна публика в първия кръг на турнира от категория АТР 500 в Токио, където отстъпи с 4:6, 4:6 на втория поставен Франсис Тиафо (САЩ).

Двукратният шампион в надпреварата, който участва с „уайлд кард“, демонстрира характер и марковия си стил в 75-минутния двубой. Нишикори успее да върне ранен пробив за 3:3 в първия сет, но Тиафо взе три поредни гейма за затваряне на частта. Нов ранен брейк за 2:1 във втория сет се оказа достатъчен за американеца да подпечата победата.

„Много се вълнувам, че играя в Япония, но също знам, че това е последният ми момент на корта. Така че е някак тъжно“, сподели развълнуваният Нишикори след края на срещата.

Японецът оставя ярка следа в историята на спорта – финалист от US Open 2014, носител на 12 АТР титли и първият азиатец, пробил в топ 10 на мъжкия тенис. На Игрите в Рио 2016 той донесе и първи олимпийски медал в тениса за Япония от близо век, спечелвайки бронза.