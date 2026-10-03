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Скандал между Габи и Педро в „Ергенът: Любов в рая“
  Тема: Известни личности

Скандал между Габи и Педро в „Ергенът: Любов в рая“

3 Октомври, 2026 12:55 761 5

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Двамата влязоха в остър словесен сблъсък по време на банкет с въпроси и отговори

Скандал между Габи и Педро в „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Остър словесен сблъсък между Габи и Педро се разрази в последния епизод на „Ергенът: Любов в рая“. Конфликтът избухна по време на банкет с въпроси и отговори, когато Габи попита ресторантьора Петър Китов – Педро защо постоянно демонстрира, че разполага с много пари. bTV потвърди въпроса като част от епизода, излъчен на 2 октомври 2026 г.

Разговорът бързо премина в лични нападки. Според HotNews Педро е реагирал остро на намесата на Габи в разговора и ѝ е казал: „Недей да правиш такива номерца като в Студентски град, да не ти затворя устата бързо.“

Габи от своя страна заяви, че е наясно с неприязънта на Педро към нея, но според нея той не е достатъчно смел, за да ѝ го каже директно. Двамата вече се познават отпреди предаването, а появата на Педро в имението допълнително засили напрежението около отношенията на Габи с Радо.

Педро коментира връзката на Габи и Радо

Педро се изказа и за близостта между Габи и Радо. Той определи Радо като млад, симпатичен и интелигентен мъж, който според него се влияе от Габи. Педро намекна още, че тя няма проблем да бъде с повече от един мъж, което допълнително изостри отношенията им. Тези твърдения са част от показаните в предаването реплики, а не потвърдени факти за личния живот на участниците.

Напрежението между двамата се пренесе и в ежедневието на имението. В същия епизод Педро предложи да бъдат разменени местата за спане на Силви и Габи. Силви прие идеята положително, но изрази притеснение как Габи ще реагира на промяната.

Педро се присъедини към формата заедно с Георги Петров и Цветомир Иванов. Още при появата му беше уточнено, че Габи го познава отпреди предаването, а той проявява интерес към отношенията ѝ с Радо.

Дали конфликтът между Габи и Педро ще продължи, предстои да стане ясно в следващите епизоди на „Ергенът: Любов в рая“.

Източник: HotNews


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