Без промени в календара: Сезон 2026 във Формула 1 завършва с финалите в Катар и Абу Даби

Сезон 2026 във Формула 1 ще приключи по първоначално определения график с надпреварите в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември. Новината бе официално потвърдена от главния изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали по време на състезателния уикенд за Гран При на Бахрейн, провеждащ се на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Поради геополитическото напрежение в района на Близкия изток ръководството на световния шампионат бе разработило авариен план за провеждане на финалните стартове на легендарната италианска писта „Имола“. Доменикали обаче заяви, че след получаването на пълни гаранции за сигурност, календарът остава в оригиналния си вид с двата старта в Персийския залив.

„Това е посоката, която поехме на база информацията и гаранциите, които имаме“, категоричен бе Стефано Доменикали от малайзийското трасе.

Запазването на програмата носи ключова сигурност и за поддържащия шампионат във Формула 2, където българската надежда Никола Цолов води инфарктна битка за шампионската титла. Финалните две състезания за сезона във F2 зависят изцяло от календара на Формула 1 и сега е официално ясно, че те ще се проведат на пистите „Лусайл“ (Катар) и „Яс Марина“ (ОАЕ).