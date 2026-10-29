Скандал! България не разкрива ценностите, дадени на Гърция за цар Самуил

Българските институции не разкриват пълния списък на културните ценности, предадени на Гърция по споразумението за получаване на предполагаемите останки на цар Самуил. Националният исторически музей се позовава на клауза за конфиденциалност и на несъгласието на гръцката страна информацията да бъде оповестена, а Министерският съвет заявява, че не разполага с исканите данни.
Информацията е поискана от Factcheck.bg по Закона за достъп до обществена информация. Платформата е получила отказ от НИМ и е обявила, че ще го обжалва пред съда. Министерският съвет, който е одобрил меморандума, е препратил заявлението към Министерството на външните работи.
Какво е договорено между България и Гърция
Меморандумът е подписан на 29 септември и предвижда взаимно предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България получава останките, за които се предполага, че принадлежат на цар Самуил, а Гърция получава 53 предмета, заведени под 48 инвентарни номера в Националния исторически музей.
Останките на средновековния владетел бяха посрещнати с тържествена церемония в София на 3 октомври и положени в базиликата „Света София“. Пълният списък на предадените предмети и текстът на меморандума обаче не са публикувани.
Различни позиции за публичността
В отговора си НИМ посочва, че разгласяването на информацията би засегнало интересите на Гърция. От музея твърдят и че няма надделяващ обществен интерес, който да оправдава предоставянето на документите.
Тази позиция се разминава с по-ранните уверения на министъра на културата Евтим Милошев. В интервю за БНТ той заяви: „Всичко, което е необходимо, е споделено с обществото“. Милошев посочи, че в меморандума има обичайни правила за конфиденциалност, но те не пречат на предоставянето на необходимата информация на българските граждани.
Министърът каза още, че сред предадените предмети няма такива с произход от Охрид и че Гърция няма възможност да поиска обратно останките на цар Самуил. По думите му договореното не е търговска сделка, а размяна на исторически ценности.
Какво оспорва защитата на достъпа до информация
Адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация“, определя отказа на НИМ като неоснователен. Според него клауза за конфиденциалност в междудържавно споразумение сама по себе си не представлява законово основание за отказ.
Кашъмов оспорва и аргумента за защита на интересите на гръцката държава, тъй като не е посочено кой конкретен интерес, защитен от закона, би бил засегнат от оповестяването. „Какви артефакти България е предала на Гърция, е въпрос от висок обществен интерес“, заявява той.
Съмнения изразиха и български учени. В протестно писмо те поискаха да бъдат публикувани пълният списък на ценностите, съставът на комисията, одобрила предаването, и основанията за ограниченията върху публичността.
Предметите не са отписани от Националния исторически музей и продължават да се водят собственост на българската държава. Това означава, че меморандумът урежда предаване за съхранение, а не прехвърляне на собствеността. Следващата стъпка е съдебното обжалване на отказа, което може да постави въпроса за публичността на списъка пред съда.
Източници: news.bg, bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дипломация на голото рамо
18:49 29.10.2026
2 Хмм
18:49 29.10.2026
3 Казуар
Коментиран от #10
18:49 29.10.2026
4 опаа
18:50 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 черепилеца
18:51 29.10.2026
7 реликви и инвентар
18:51 29.10.2026
8 Защо
18:51 29.10.2026
9 Самуил не е бил българин
Коментиран от #14, #24, #32
18:53 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Софиянец
18:54 29.10.2026
12 Кокалите на жената набедена за Самуил
18:54 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майкопродавците се нарушиха яко!
До коментар #9 от "Самуил не е бил българин":Срам ги е майкопродавците щото са дарили кон за гола проскубана кокошка.
18:56 29.10.2026
15 Само цар Чака
18:56 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
19:00 29.10.2026
18 Тея кокали
19:01 29.10.2026
19 Циник
19:03 29.10.2026
20 Колекцията на Божков
19:03 29.10.2026
21 Крадените
19:04 29.10.2026
22 Все тая каква патриаршия е тва и унова
Коментиран от #27
19:05 29.10.2026
23 Хмм
19:05 29.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Все тая каква патриаршия е тва и унова
19:06 29.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Все тая каква патриаршия е тва и унова
Друго обяснение свързва кавказкия произход с византийско-българските династични бракове. Когато византийската принцеса от арменски произход Ирина Лакапина се омъжва за българския цар Петър I, тя довежда със себе си в Преслав голяма аристократична свита. Възможно е майката Рипсимия да е била част от тази благородническа група с корени от Кавказкия регион. Името на майката Рипсимия
Кавказката (арменска) нишка се засилва от името на съпругата на комит Никола – Рипсимия (Хрипсиме). Това име е тясно свързано с арменската християнска традиция и Света Хрипсиме – една от най-почитаните раннохристиянски мъченици в Кавказ.
19:09 29.10.2026
29 Хахаха...
19:10 29.10.2026
30 Това са фактите !
До коментар #27 от "Ха ХаХа":При всички положения Самуил не е бил българин. Арменският летописец от X в. Стефан Таронски го описва подробно в своята „Вселенска история“
Коментиран от #36
19:12 29.10.2026
31 Крадлю Крадлев
19:13 29.10.2026
32 мюсулманин е бил
До коментар #9 от "Самуил не е бил българин":Завит само в чершаф. На папагалчета
19:15 29.10.2026
33 Симеон
Коментиран от #43
19:17 29.10.2026
34 С 48 ребра тоя Самуил
19:17 29.10.2026
35 тодор
19:19 29.10.2026
36 така така
До коментар #30 от "Това са фактите !":При всички положения не си чел история, защото Самуил самичък се определя като българин и произлизащ от старите български родове. Така, че желанието не е факт!
Коментиран от #41
19:20 29.10.2026
37 Руснак тъй да се каже е бил
19:20 29.10.2026
38 1488
19:20 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Докога?!
19:22 29.10.2026
41 Аре бре
До коментар #36 от "така така":И Самуил на какъв език и къде се е определял като "българин" ?
19:22 29.10.2026
42 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
Върнаха yбийствата от 90-те.
Продадоха България !
...
за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !
19:24 29.10.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #33 от "Симеон":Ако ни беше Сталин всичко на юг от линията Благоевград...Асеновград плюс 1 млрд долара репарации отиваше в Гърция.
Тя беше победител, а България победена фашистка държава.Гърция
На Югославия до Радомир и 1 млрд.д
19:24 29.10.2026
44 северна Гърция
19:25 29.10.2026