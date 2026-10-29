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Скандал! България не разкрива ценностите, дадени на Гърция за цар Самуил

Скандал! България не разкрива ценностите, дадени на Гърция за цар Самуил

29 Октомври, 2026 18:46 881 44

  • цар самуил-
  • културни ценности-
  • национален исторически музей-
  • factcheck.bg-
  • достъп до информация

Институциите посочват конфиденциалност, а Министерският съвет твърди, че не разполага с пълния списък

Скандал! България не разкрива ценностите, дадени на Гърция за цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Българските институции не разкриват пълния списък на културните ценности, предадени на Гърция по споразумението за получаване на предполагаемите останки на цар Самуил. Националният исторически музей се позовава на клауза за конфиденциалност и на несъгласието на гръцката страна информацията да бъде оповестена, а Министерският съвет заявява, че не разполага с исканите данни.

Информацията е поискана от Factcheck.bg по Закона за достъп до обществена информация. Платформата е получила отказ от НИМ и е обявила, че ще го обжалва пред съда. Министерският съвет, който е одобрил меморандума, е препратил заявлението към Министерството на външните работи.

Какво е договорено между България и Гърция

Меморандумът е подписан на 29 септември и предвижда взаимно предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България получава останките, за които се предполага, че принадлежат на цар Самуил, а Гърция получава 53 предмета, заведени под 48 инвентарни номера в Националния исторически музей.

Останките на средновековния владетел бяха посрещнати с тържествена церемония в София на 3 октомври и положени в базиликата „Света София“. Пълният списък на предадените предмети и текстът на меморандума обаче не са публикувани.

Различни позиции за публичността

В отговора си НИМ посочва, че разгласяването на информацията би засегнало интересите на Гърция. От музея твърдят и че няма надделяващ обществен интерес, който да оправдава предоставянето на документите.

Тази позиция се разминава с по-ранните уверения на министъра на културата Евтим Милошев. В интервю за БНТ той заяви: „Всичко, което е необходимо, е споделено с обществото“. Милошев посочи, че в меморандума има обичайни правила за конфиденциалност, но те не пречат на предоставянето на необходимата информация на българските граждани.

Министърът каза още, че сред предадените предмети няма такива с произход от Охрид и че Гърция няма възможност да поиска обратно останките на цар Самуил. По думите му договореното не е търговска сделка, а размяна на исторически ценности.

Какво оспорва защитата на достъпа до информация

Адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация“, определя отказа на НИМ като неоснователен. Според него клауза за конфиденциалност в междудържавно споразумение сама по себе си не представлява законово основание за отказ.

Кашъмов оспорва и аргумента за защита на интересите на гръцката държава, тъй като не е посочено кой конкретен интерес, защитен от закона, би бил засегнат от оповестяването. „Какви артефакти България е предала на Гърция, е въпрос от висок обществен интерес“, заявява той.

Съмнения изразиха и български учени. В протестно писмо те поискаха да бъдат публикувани пълният списък на ценностите, съставът на комисията, одобрила предаването, и основанията за ограниченията върху публичността.

Предметите не са отписани от Националния исторически музей и продължават да се водят собственост на българската държава. Това означава, че меморандумът урежда предаване за съхранение, а не прехвърляне на собствеността. Следващата стъпка е съдебното обжалване на отказа, което може да постави въпроса за публичността на списъка пред съда.

Източници: news.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дипломация на голото рамо

    9 3 Отговор
    Дали са външната министърка за една седмица.

    18:49 29.10.2026

  • 2 Хмм

    6 6 Отговор
    Самуил е безценен!

    18:49 29.10.2026

  • 3 Казуар

    7 8 Отговор
    Не е 100 процента сигурно, че това са останките на цар Самуил.

    Коментиран от #10

    18:49 29.10.2026

  • 4 опаа

    4 2 Отговор
    Джедая Р.Скайокър да излезе и да даде доклад

    18:50 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 черепилеца

    5 2 Отговор
    А къде са ритоните, питам?

    18:51 29.10.2026

  • 7 реликви и инвентар

    5 0 Отговор
    от българските църкви в северна гърция

    18:51 29.10.2026

  • 8 Защо

    16 6 Отговор
    Ги е страх да кажат ? Радев от народната любов ли се страхува. Този какъв мъж е , дори Бойко нямаше такова заешко сърце.

    18:51 29.10.2026

  • 9 Самуил не е бил българин

    4 10 Отговор
    А арменски мюсулманин от северна Турция тогава Византия. Жена му е била пък арменка но поне християнка

    Коментиран от #14, #24, #32

    18:53 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Софиянец

    6 8 Отговор
    Ууу, какъв скандал, мани мани! Смърди на Петроханска поръчка!

    18:54 29.10.2026

  • 12 Кокалите на жената набедена за Самуил

    5 5 Отговор
    Ни струват 1 милиард по оценка на Сотби

    18:54 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майкопродавците се нарушиха яко!

    9 5 Отговор

    До коментар #9 от "Самуил не е бил българин":

    Срам ги е майкопродавците щото са дарили кон за гола проскубана кокошка.

    18:56 29.10.2026

  • 15 Само цар Чака

    2 5 Отговор
    Е бил истински българин

    18:56 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    7 5 Отговор
    Прогресивна далавера в името на пиара

    19:00 29.10.2026

  • 18 Тея кокали

    6 2 Отговор
    Май са и радиоактивни впрочем. Яко чука гайгера

    19:01 29.10.2026

  • 19 Циник

    7 3 Отговор
    Е, хайде сега, ние за 35 години си раздадохме цялата държава, та за някакви реликви ли ще правим въпрос. То кой ли не ни прекара през всички тия години та гърците ли няма да могат.

    19:03 29.10.2026

  • 20 Колекцията на Божков

    6 3 Отговор
    Изнесоха

    19:03 29.10.2026

  • 21 Крадените

    2 1 Отговор
    Ценности ли?

    19:04 29.10.2026

  • 22 Все тая каква патриаршия е тва и унова

    1 4 Отговор
    При всички положения Самуил не е бил българин па вие си мислете каквото искате. Той и Чака също е бил цар ама и той не е бил българин нали? ....Той пък е бил син на татарски военачалник (темник) Ногай хан. Жени се за Елена, дъщеря на българския цар Георги I Тертер и става после цар. И какво? ....българин ли е бил? Със Самуил дори и няма българска жилка даже ако трябва със историческите документи да се съобразяваме.. Въобще цялата ни история е Тера Инкогнита ама от всякъде ..

    Коментиран от #27

    19:05 29.10.2026

  • 23 Хмм

    4 0 Отговор
    а колко е струвало златото събрано от охридчани, за да освободят българските войници, колко е срувал позлатеният кръст от църквата, българското няма цена!

    19:05 29.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Все тая каква патриаршия е тва и унова

    3 1 Отговор
    Връзката между Комитопулите и Кавказ се корени в историческата хипотеза за арменския произход на династията (по-конкретно на майката на Самуил – Рипсимия). Армения географически е разположена в Южен Кавказ, което свързва Самуиловия род с този регион чрез следните теории и извори: Сведението на Стефан Таронски (Асохиг) Основният писмен източник за тази теория е арменският летописец от X в. Стефан Таронски. В своята „Вселенска история“ той твърди, че братята Комитопули произхождат от арменската провинция Дерджан (днес в Източна Турция, исторически свързана с Арменското плато и Кавказкия културен ареал). Според него те са прехвърлени на Балканите от византийския император Василий II като част от наемнически контингенти за борба с българите, но по-късно преминават на българска страна. Повечето съвременни медиевисти обаче отхвърлят това твърдение поради уж хронологични разминавания

    19:06 29.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Все тая каква патриаршия е тва и унова

    1 0 Отговор
    Свитата на царица Ирина Лакапина !
    Друго обяснение свързва кавказкия произход с византийско-българските династични бракове. Когато византийската принцеса от арменски произход Ирина Лакапина се омъжва за българския цар Петър I, тя довежда със себе си в Преслав голяма аристократична свита. Възможно е майката Рипсимия да е била част от тази благородническа група с корени от Кавказкия регион. Името на майката Рипсимия

    Кавказката (арменска) нишка се засилва от името на съпругата на комит Никола – Рипсимия (Хрипсиме). Това име е тясно свързано с арменската християнска традиция и Света Хрипсиме – една от най-почитаните раннохристиянски мъченици в Кавказ.

    19:09 29.10.2026

  • 29 Хахаха...

    1 0 Отговор
    И защо крият! Аз ги видях,какво сме дали. показаха ги по няколко гръцки канала.Златни църковни предмета и две книги със златен подков.Ама всичко златно беше към 14-15 предмета общо

    19:10 29.10.2026

  • 30 Това са фактите !

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ХаХа":

    При всички положения Самуил не е бил българин. Арменският летописец от X в. Стефан Таронски го описва подробно в своята „Вселенска история“

    Коментиран от #36

    19:12 29.10.2026

  • 31 Крадлю Крадлев

    2 0 Отговор
    Голяма подлога и продажник излезе тоя Радев.

    19:13 29.10.2026

  • 32 мюсулманин е бил

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Самуил не е бил българин":

    Завит само в чершаф. На папагалчета

    19:15 29.10.2026

  • 33 Симеон

    1 0 Отговор
    Следващият път дайте на гърците Северна Тракия, Западните Родопи и Пиринска Македония.

    Коментиран от #43

    19:17 29.10.2026

  • 34 С 48 ребра тоя Самуил

    1 1 Отговор
    Трябва да е бил нещо като анаконда

    19:17 29.10.2026

  • 35 тодор

    0 1 Отговор
    те децата знаят че костите не са на самул

    19:19 29.10.2026

  • 36 така така

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Това са фактите !":

    При всички положения не си чел история, защото Самуил самичък се определя като българин и произлизащ от старите български родове. Така, че желанието не е факт!

    Коментиран от #41

    19:20 29.10.2026

  • 37 Руснак тъй да се каже е бил

    0 1 Отговор
    Самуил от Южен Кавказ поробен от Византийците

    19:20 29.10.2026

  • 38 1488

    1 0 Отговор
    е нал фатмака вила костите ги дали без да искат нищо

    19:20 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Докога?!

    0 0 Отговор
    Българи! Докога ще търпим , своевалията, безобразията и престъпленията на фатмака от село Славяново, който си присвои всички власти и се разпорежда с великата ни някога държава, като че ли е в лозето на дядо си в село Слаявново? Докага ще търпим този фатмак, който, на всичко отгоре, се оказа и неграмотен! 10 години на всичики тържества рецитира едно и също стихотворение, понеже няма мозък да научи друго! Артефактите и църковната утвар, която лично е харизал на гърците нямат цена! Безценни са, уникални и единствен ,други няма! Веднага националният предател Радев да бъде даден на прокурор, да бъде съден и осъден за национално предателство! Българи, всеки един ден, в който великата ни някога България е в ръцете на този долен, много горзен и противен мерзавец, е фатален за съществуването й! Фатален е за съществуването на великата ни някога държава! Още утре да го изринем, още утре!

    19:22 29.10.2026

  • 41 Аре бре

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "така така":

    И Самуил на какъв език и къде се е определял като "българин" ?

    19:22 29.10.2026

  • 42 Реалист

    0 1 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    Върнаха yбийствата от 90-те.
    Продадоха България !
    ...
    за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !

    19:24 29.10.2026

  • 43 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Симеон":

    Ако ни беше Сталин всичко на юг от линията Благоевград...Асеновград плюс 1 млрд долара репарации отиваше в Гърция.
    Тя беше победител, а България победена фашистка държава.Гърция
    На Югославия до Радомир и 1 млрд.д

    19:24 29.10.2026

  • 44 северна Гърция

    0 0 Отговор
    Не е ли България ? Нещо друго няма ли да ни върнат ? Някой полуостров примерно

    19:25 29.10.2026