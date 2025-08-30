Каква е съдбата на бившата резиденция на Тодор Живков в Банкя?

Над 380 декара с плувен басейн, кино-зала и хотелска част тънат в разруха. Намират се в бившата резиденция на Тодор Живков в Банкя.
През седмицата стана ясно, че тя е в списъка с държавните имоти с "отпаднала необходимост". Ще изчезне ли завинаги сградата от времето на социализма - репортаж на Станчо Станчев.
Годината е 1972 година, когато се строи балноесанаториумът в Банкя по поръчка на тогавашната служба за охрана УБО. Скоро след това Тодор Живков я харесва за резиденция. Синът на архитекта ни показва апартамента на бившия първи.
„Той още предварително е проектиран като по-луксозен. Тук, точно до входа, има помещение и то немалко помещение за охраната, каза арх. Илиян Николов, син на архитекта на резиденция "Банкя".
Скоро след пленума на 10. ноември, Тодор Живков напуска резиденцията. Собственик става японската милиардерка Масако Оя, която превръща мястото в голфклуб и живее там до смъртта си през 1999-та. През 2009 г. резиденцията попада под опеката на НСО, които я ползват по-малко от година. Към днешна дата стопанин е държавата в лицето на областна администрация София.
През седмицата стана ясно, че резиденция "Банкя" е един от 4400 имота с "отпаднала необходимост", обявени за продан от държавата.
Опасения за съдбата на бившата резиденция изразиха архитектурни организации и граждани.
"Вероятността след подобна продажба забележителният сграден комплекс да бъде разрушен и да бъде използвана само земята е много голяма".
Отговор на тези опасения потърсихме от Областна администрация София, които стопанисват площта.
„Резиденцията не е за продан, за да разсеем тези спекулации. Тя е публична държавна собственост и като такава държавата не може да се разпореди с толкова ценен актив“, Стефан Арсов, обл. управител София.
Въпреки предложение през 2021 г., имотът не е признат за недвижимо културно наследство. От "Спаси София" са искали имотът да бъде прехвърлен на Столична община, за да заработи, но без успех. Вариант за реновиране предлага екип от млади архитекти.
„Бяхме изчислили, че ще бъде към 20 млн. евро. Само като балнеосанаториум такъв бизнес план не вярвам да успее“, посочи арх. Михаил Райновски.
Според архитект Владимир Райновски, дори Столична община да вземе имота, инвестицията от 20 млн. евро за реновиране, трудно ще бъде възстановена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦦🦦🦦
20:02 30.08.2025
2 Влашкият
Коментиран от #4
20:06 30.08.2025
3 Българин
Коментиран от #13
20:10 30.08.2025
4 Гошо
До коментар #2 от "Влашкият":Ейййй да я имаше ти гражданино, ама Ъ?
20:12 30.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уса
20:15 30.08.2025
8 Помак
Коментиран от #16
20:15 30.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Уса
20:18 30.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Моряка
До коментар #3 от "Българин":Както върви,Шиши може да натири Боко и да присвои ( той много ловко присвоява) резиденцията за бъдещ свой мавзолей.Народа много го обича и ще ходи с желание да му пали по свещичка.Но има и известен риск.Научихме се бързо да взривяваме миналото си заедно с прилежащите му мавзолеи.Но погледнато по филосовски,народът едва ли ще си го премести заради взривяването на ощи един мавзолей.
20:32 30.08.2025
14 Жълт парцал
20:33 30.08.2025
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗИДЕНТА , МИН.ПРЕДСВДАТЕЛЯ , НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ВСИЧКИ СА СЛУГИ НА НАРОДА
.....
ПАК ТАМ Е НАПИСАНО ЗА 3 ВИДА СОБСТВЕНОСТ
- ДЪРЖАВНА
- ОБЩИНСКА
- ЧАСТНА
.. ...
ВЪЗНИКВА ВЪПРОСА КОЙ Е СОБСТВЕНИКА НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
И ОТГОВОРА Е НАРОДА ( ЗА ОБЩИНСКАТА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНИТЕ)
......
ТАКА ЧЕ СЛУГИТЕ НА НАРОДА НЕ ПРИТЕЖАВАТ НИЩО.
ТЕ САМО СЕ РАЗПОРЕЖДАТ.
И СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ИНТЕРЕСА НА НАРОДА В ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ
20:37 30.08.2025
16 Върнал назад ?
До коментар #8 от "Помак":Ти по царско време, знаеш ли че е нямало канализация, само външни тоалетни, нямало е пътища. През социализма се построиха всички пътища, тунели, мостове , 350 язовира, АЕЦ, Тецове, Певец, ВЕЦ, болници, поликлиники , заводи, административни сгради , тръбопроводи, жилищни сгради и хиляди други. Демокрацията за 36 години, освен да експлоатира всичко от соца, друго не направи, а трябваше да надгражда.
Коментиран от #17
20:51 30.08.2025
17 Помак
До коментар #16 от "Върнал назад ?":Бегаи бе обяснявай се и се хвали на някои друг ..пу..сигур в Германия и Швейцария оште живеят в пещери....след 5 мин от сако село си на скоростен път ..след 10 Мин от най смотаното село си на аутоБахн ...неудачници ..
21:01 30.08.2025