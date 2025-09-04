Тъмно и скрито: Проследяване на „сенчестия“ флот на Русия

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

През август стана известно, че Владимир Матвеев, електроинженер от танкера „Волгонефт-212“, потънал през декември 2024 г. в Черно море с товар мазут, е събрал в съда просрочени заплати от корабособственика „Кама Шипинг“, когото руснаците очевидно сега правят „изкупителна жертва“ в съответната екологична катастрофа.

В тази история, когато руските сили за сигурност и съдилища решиха да „прикрият“ очевидните небрежни и незаконни действия на собствената си морска администрация, пристанищните власти и класификационните дружества, които издадоха умишлено фалшиви сертификати за съответствие за „Волгонефт-212“, размерът на събирането е забележителен - 733,4 хиляди рубли през... пет месеца след инцидента, което е приблизително 1 800 долара на месец.

Тези средства, които Матвеев е получавал за работа на очевидно опасен кораб, са очевидно по-ниски от заплатите на електромеханиците на танкерите в световното корабоплаване, докато отношението към екипажите на корабите на самия руски танкерен флот заслужава отделно проучване на ситуацията.

Въпреки че стотици компании за наемане на морски лица работят под контрола на Руската федерация, те имат различно измерение в системата на руския морски бизнес. Някои фирми все още не крият родствената си връзка с глобалните морски структури, докато други са директни клонове на руски петролни концерни.

Последната категория включва санкционираното „Газпромнефт Шипинг“ ООД от Санкт Петербург, данъчен номер 7805480017, друго ООД от Санкт Петербург „Транспетрочарт“, данъчен номер 7825484443, и московското ООД „Транснефт-Сервис“, данъчен номер 7710940202 с клон в Краснодар.

Но други компании често обединяват собствените си корабни дейности и наемането на екипажи за танкери, като съчетават принудителната публичност на собствените си служби за наемане на моряци с внимателно прикриване на собствените си бенефициенти и имена, а всъщност и на ролята си в системата на петролния империализъм на Кремъл.

Разбира се, тези фирми нямат никакви публични изявления относно връзките им със световния морски бизнес и следователно реалното място на тези структури в работата на „сенчестия“ руски флот заслужава специално внимание.

В това измерение, дейността на „BF Tanker“ LLC (ООО „БФ Танкер“), данъчен номер 7838503686, като компания, появила се през април 2014 г. и все още използваща името „Balt Fleet Tanker“, също със съответната търговска марка, както и собствен номер в Международната морска организация, IMO 4206557, е забележителна.

Тази компания, с уставен капитал от 49,8 милиона рубли, регистрирана в Санкт Петербург с клон в Москва, претендира да бъде ключов превозвач на петрол и петролни продукти от пристанищата на... Балтийско море по вътрешните водни пътища на Русия, включително Москва и Ярославъл и други руски „логистични центрове“, за които използва както собствен, така и „чужд флот под руски флаг“. Прави впечатление, че компанията декларира наличието на два лиценза, а именно за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища и море и за съответните дейности по товарене и разтоварване.

„BF Tanker“ не декларира лицензи за наемане на работа на морски екипаж, но активно извършва крюинг дейности, публикува контакти на собствени оператори за набиране на персонал в социалните мрежи и има множество свободни позиции в съответните специализирани ресурси, уж за корабите на компанията.

Например, през януари 2025 г. в онлайн платформи от „BF Tanker“ беше обявена свободна позиция за вахтен моряк на танкер с район на плаване в Черно, Азовско и Средиземно море, като предишният професионален опит на кандидата дори не се изискваше като задължителен. Руските моряци пишат в съответните морски разговори за „тъжни“ и „неприятни моменти“ със заплатите на корабите „BF Tanker“, отбелязвайки „ниските възнаграждения“, както и че „бялата част от заплатата е малка“.

Наистина, през 2022 г. компанията предлага доход до 200 хиляди рубли за старши помощник-капитан, което по тогавашния обменен курс беше не повече от 2 200 долара, а това очевидно не съответства на подобна позиция на световния пазар.

Очевидно е, че танкерите с тази структура се запълват предимно от кандидати, които не отговарят на по-търговски атрактивни оферти, включително такива „морски“ вълци“, които са неквалифицирани или нямат опит, и ще се оплакват от условията на труд и заплатите в бъдеще само в социалните мрежи.

Танкерите на компанията наистина активно обслужват не само и не толкова балтийския транспорт, колкото черноморските пристанища на руснаците и затова е очевидно, че те очевидно не се ограничават само до „вътрешните водни пътища“, декларират от компанията.

Например, само през април 2023 г. суров петрол и петролни продукти са били транспортирани от руски пристанища в Черно и Азовско море от девет танкера, чийто собственик и корабособственик е деклариран като „BF Tanker“, под руски флаг със среден тонаж до 8 хиляди тона всеки.

Освен всичко друго, „Balt Flot 11“ IMO номер 9804239 и „Balt Flot 12“ с IMO номер 9804241 са превозвали нефтопродукти от Таганрог до Самсун, Турция, „Balt Flot 14“ с IMO номер 9804215 е извършвал подобен рейс от пристанището Кавказ до Лимасол, Турция, „Balt Flot 15“ с IMO номер 9804227 е пътувал от Азов до Александрия, Египет, „Balt Flot 16“ с IMO номер 9829069 е пътувал от Темрюк до Торос, Турция, „Balt Flot 17“ с IMO номер 9829071 е пътувал от Ростов на Дон до Ялова, Турция, „Balt Flot 18“. IMO номер 9838199 от пристанище Кавказ до Искендерун, Турция, „Balt Flot 19“ IMO номер 9838204 от пристанище Кавказ до турския Торос и „Balt Flot 20“ IMO номер 9846237 от Азов до египетската Дамиета.

През лятото на 2025 г. „Balt Flot 11“, който беше преименуван без промяна на знамето си на „Дария“, IMO номер 9804239, влезе в същия Самсун и транспортира руски петрол както по Черно море, така и по Волга. Настоящият му собственик е скрит, но е много вероятно това да е санкционираната руска „Государственная транспортная лизинговая компания“ („ГТЛК“) от Салехард, данъчен номер 720261827. И „Балт Флот 12“, преименувана на „Александра“, с вероятен собственик на „АР Вектор“. АД от Санкт Петербург, създадено преди две години, данъчен номер 9721201366, през август 2025 г. е транспортирало петрол от Волгоград до Азовско море.

В същото време група подобни танкери под флага на агресора и контролирани, подобно на описаните по-горе танкери, от „Руския морски регистър на корабоплаването“, все още са собственост на „BF Tanker“.

Пример за това са „Balt Flot 1“ с IMO номер 9751872, който е оперирал в руски пристанища на Балтийско море през лятото на 2025 г., и „Balt Flot 2“ с IMO номер 9751884, който през август 2025 г. се е завърнал във вътрешните водни пътища на Русия след напълно незаконно спиране в украинското азовско пристанище Мариупол, превзето... от Русия.

„Балт Флот 3“ с IMO номер 9751896 на същите дати е транспортирал руски петрол от Ростов на Дон до Черно море, подобно пътуване е извършено от „Балт Флот 6“ с IMO номер 9751937, същият транспорт от Азов е извършен и от „Балт Флот 4“ с IMO номер 9751913, а техният „сестрински“ кораб „Балт Флот 5“ с IMO номер 9751925 се е връщал от Азов към Волгоград по това време.

В тази връзка ще добавим, че в различни източници за ISM мениджър на описаните шест танкера „BF Tanker“ е декларирана фирмата „Inok TM“ LTD, към която ще се върнем по-късно. Междувременно нека добавим, че през 2021 г. гореспоменатият танкер „Balt Flot 11“, тогава управляван от „BF Tanker“, е влязъл в пристанище Бургас, където е извършил монтажни работи по система за пречистване на баластни води на стойност 374 хиляди евро.

Трябва да добавим, че основният получател на руски петрол в България по това време е бил заводът „Лукойл Нефтохим Бургас“, което впоследствие е предизвикало съответна санкционна реакция. В тази връзка не е изненадващо, че от 2022 г. насам управителите и основателите на „BF Tanker“ са скрити в „официалните руски регистри“, а уебсайтът на компанията, която още през 2019 г. поръча рекламни фотосесии на „екипажи на танкери“, не работи.

Успяхме обаче да разберем, че основателят на „BF Tanker“ в момента е базираната в Москва „Global Group“ АД, създадена в края на 2022 г., данъчен номер 9722032449, с директор в лицето на жителката на Мурманск Ирина Галкова. Притежателят на регистъра на акционерите на „Глобал Груп“ е АД „Регистратор на ВТБ“, данъчен код 5610083568, което оперира от съответната санкционирана руска банка „ВТБ“.

Настоящият изпълнителен директор на „БФ Танкер“ се крие възможно най-внимателно, но след основаването на компанията той беше очевиден „чисто номинален“ Дмитрий Олерски, но от юни 2018 г. тази позиция се заема от бившия главен счетоводител на компанията Евгения Путрайм, чийто баща, Александър Путрайм, по „съвпадение“, е бил ръководител на отдел „Системи за управление на морската среда“ на същия „Руски морски регистър“. Корабоплаване“.

Записана е и ролята на Игор Фурман като ръководител на службата по персонала на „BF Tanker“ и Сергей Барчуков като технически директор на „BF Tanker“, като преди това Барчуков е бил помощник-генерален директор по технически операции на танкерния флот в същото гореспоменато LLC „Инок ТМ“ (ООО „Инок ТМ“) от Санкт Петербург, данъчен код 7841458962.

Освен всичко друго, Евгения Путрайм периодично се появява в руската регионална преса по време на приемането на новопостроени танкери в корабостроителниците, чието строителство по проекта RST-27 е поръчано от „BF Tanker“. от структурата „Окская Судоверф“ АД (корабостроителница „ОКА“), разположена в град Навашино на река Ока.

Ето защо ролята на руския класификатор в тези процеси е ключова, а „семейният договор“ на бащата и дъщерята Путрайм очевидно им е позволил да „затварят очите“ за много неща, както по отношение на технически, така и на финансови въпроси.

Прави впечатление, че строителството на танкери за „BF Tanker“ в Навашино, както и за проекта RST-54 в завода „Красное Сормово“, се е осъществило по договор с „Лукойл“ за транспортиране на нефтопродукти на тази нефтена корпорация, който към момента на През 2016 г. е превозвал до един милион тона петролни продукти годишно с кораби на „BF Tanker“. Именно по тези глобални договори Сергей Чаплигин, тогавашен председател на съвета на директорите на „BF Tanker“, който е бил генерален директор на Litasco SA от 2010 г. преди формирането на тази структура, се е рекламирал преди десет години.

Това дъщерно дружество на същия „Лукойл“ е било търговец на петрол, регистриран в Швейцария, който след това е „прероден“ в Дубай под формата на „Litasco Middle East DMCC“, където е получил британски санкции през юли 2025 г.

По този начин не само търговските пътища и дългосрочните договори, но и кадровите въпроси са тясно свързани „BF Tanker“ с „Лукойл“ и затова не е изненадващо, че същият Чаплигин наскоро „се появи“ в руски лъскави издания като собственик на ексклузивни апартаменти на 42-ия етаж на „Москва Сити“, традиционното „гнездо“ на много руски магнати.

Но най-интересното в цялата история със собствениците на „BF Tanker“ е споменаването на тази компания, с нейния IMO номер 4206557, в Решение за изпълнение 2024/411 на Европейската комисия от 30 януари 2024 г. Но не става въпрос за пореден списък със санкции, както може логично да се предположи, а за списък с корабни компании в контекста на „емисиите от морския транспорт в рамките на системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове“, в изпълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския съюз.

Както е посочено в решение 2024/411, „една държава членка да отговаря за всяко корабоплаване“, а за „BF Tanker“, както се оказва, съответната отговорна държава от ЕС е Естония. Какви точно са връзките между тази корпорация, която е част от руския „сенчест“ танкерен флот, и естонските бенефициенти, не е ясно от никакви отворени източници, но очевидни обяснения за ситуацията несъмнено би трябвало да бъдат предоставени от естонските власти.

Още по-интересна е дейността на гореописаното LLC „Инок ТМ“, за което самите руски моряци пишат в чатове, обсъждащи заетостта на танкери „BF Tanker“: „този офис се ръководи от „Инок“, който има, да кажем, лоши отзиви“. Както не е трудно да се досетим, в „официалните регистри“ на Русия директорите и основателите на „Инок ТМ“ са скрити също толкова дълбоко, колкото и на „БФ Танкер“.

От някои източници обаче все пак беше възможно да се разбере, че генерален директор на „Инок ТМ“ поне наскоро е бил Игор Фомин, а основатели са Ришат Багаутдинов и Олга Гришченко. В същото време „Инок ТМ“ е правоприемник на ООД „Инок Карелия Компания“, чиито основатели от 2016 до 2019 г. се редуват със същия Багаутдинов, както и с Владимир Касяненко, Анатолий Белозеров, Виктор Олерски и Борис Василиев.

Но най-интересното е, че през 2017 г. кипърска офшорна компания, същата „Воже Холдинг Лимитед“, с регистрационен номер „Епсилон“. 220195, с адрес в Никозия, където са отбелязани отделни компании от „Панамските документи“, а в този ред на съоснователи се появява и споменаване сред тези съсобственици на „Inok Karelia Company“, белгийско дружество с ограничена отговорност „Inok“ с адрес в Антверпен.

В открити източници на този адрес Verbindingsdok Oostkaai 5-7, 2000 Антверпен, Белгия, наистина съществува компания за управление на корабоплаването „INOK NV“, IMO номер 1858497, а уебсайтът ѝ, посочен в местни агрегатори, „по странно съвпадение“ пренасочва посетителя към уебсайта на руското дружество с ограничена отговорност „Inok“. ТМ“.

В същото време, „Инок ТМ“ се споменава в някои руски източници като „Инок Н.В.“ и едновременно с това структурата „Инок ТМ ООД“ с IMO номер 4032143 е посочена, заедно с „BF Tanker“, в същото Решение за изпълнение 2024/411 на Европейската комисия от 2024 г.; единствената разлика е, че отговорността за дейността на „Инок ТМ“ не е на Естония, а на Латвия. Този IMO номер на „Руско ООД“ „Инок ТМ“ се потвърждава от информацията на същия „Руски морски регистър на корабоплаването“, където тази компания е сертифицирана и вътрешният ѝ номер е 37164.

В това отношение, дейността на гореспоменатата офшорна компания „Voje Holding Limited“ в съдебни дела относно „споразумения за лизинг на плаващи кранове, влекачи и баржи“ в съдилищата на Англия и Ирландия срещу санкционирани структури „GTLK Malta Four Ltd“ и „GTLK Europe DAC“, свързани с руските власти в сектора на корабоплаването, вече не е изненадваща.

Тези дела, например настоящият английски CL-2024-000583, се превърнаха в типичен опит за заобикаляне на санкциите чрез образуване на изкуствени търговски спорове, тъй като както „Voje Holding Ltd“, така и нейните кипърски „сестри“ „Pola Maritime Ltd“, „Capstans Holding“ „ООД“ и „Валбридж ООД“ имат същите бенефициенти като санкционираната „ГТЛК“.

В същото време тези компании се опитват, чрез изкуствени съдебни дела, инициирани от тях, да се представят като „противници“, за да прехвърлят санкционирана собственост от един собственик на друг, по-специално, използвайки ретроактивно изпълнени „договори за наем“, на които се основават „искове за собственост“ и други подобни.

Тази практика не е нова за руснаците; Достатъчно е да се посочи опитът на руснаците да извадят танкера „Механик Погодин“ с IMO номер 9598397 от задържането му в Херсон от украинските власти през 2018 г. поради факта, че неговият собственик, руската компания „ВЕБ Лизинг“, е била в националния списък със санкции. Тогава в съда в Херсон е организирано дело 2140/1776/18 от руското LLC „В.Ф. Танкер“, което твърди за предполагаемото „прехвърляне на собствеността“ на плавателния съд след задържането му, от санкционираното предприятие към „чисто“ такова.

Но в описаната ситуация интересни са не толкова правните тънкости, а лицето, към което се преплитат твърде много нишки. Това е същият Ришат Багаутдинов, заместник-председател на управителния съвет на Руската корабна камара, който не само се „маркира“ в „Инок ТМ“ заедно с кипърската „Воже Холдинг ООД“, но едновременно с това е и председател на съвета на директорите на същия „креативен херсонски ищец“ „В.Ф. Танкер“, а едновременно с това е и председател на съвета на директорите на същото АД „Окская Судоверф“, където „БФ Танкер“ е строил корабите си.

Но сега „В.Ф.Танкер" е станал част от кипърската структура „Volgo-Balt Transport Holding“ с номер HE 142614, която има същия адрес на регистрация в Никозия като „Voje Holding Ltd“, а от своя страна „Volgo-Balt Transport Holding“ е елемент от регистрираната в Амстердам международна транспортна група „Universal Cargo Logistics Holding“ на руския олигарх Владимир Лисин, който едва започва да попада в определени санкционни списъци и същевременно притежава същото АД „Окская Судоверф“.

В тази връзка бихме искали да добавим, че АД „Volga Shipping“ или АД „Волга-Флот“, данъчен номер 5260902190, с директор Павел Виноградов, което е свързано с Ришат Багаутдинов от 2001 г., беше включено в санкционните списъци на Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария през април-юни 2025 г.

Тази структура от Нижни Новгород е забележителна не толкова с декларирания си профил в провеждането на речни круизи, колкото с прането на десетки милиони бюджетни средства за това, предоставяйки на различни институции на агресора всякакви програми с „патриотична насоченост“, тоест превръщайки се в част от руската империалистическа пропаганда.

АД „Волжско пароходство“ е свързано и с наемането на работа на руски моряци, включително на танкери, тъй като, освен всичко друго, е основател на структурата „Образователен и учебен център за морско обучение".

В същото време, санкционният натиск върху структурите, отговорни за снабдяването на руски моряци с корабите на „сенчестия“ флот, е доста ефективен, пример за което е съдбата на друга компания от Нижни Новгород, а именно „Volga Crewing“, данъчен номер 5260355861 с директор Юлия Сафонова.

Тази компания беше включена в санкционните списъци през 2017 г. и сега в открити източници няма информация за свободните ѝ позиции на кораби, а в регистрите на агресора съответната структура не показва „печалба“. По този начин, санкционното въздействие върху съответните руски структури в сектора на танкерния флот става ефективно и следва да бъде разширено до участниците в руския петролен бизнес, описани по-горе.

По този начин, анализът на работата на екипажите на руските танкери и онези компании, които се занимават с тяхното набиране и едновременно с това... Временното корабоплаване показва близкото разрастване на всички частни бенефициенти на руския „сенчест“ флот помежду си и едновременно с това системното им разрастване не само в кипърските офшорки, но и в коридорите на морските администрации на редица европейски държави, техните „креативни“ опити да заобиколят санкциите в съдилищата.

Особена роля в това играе „Руският морски регистър на корабоплаването“, който прониква в дейността на руския „сенчест“ танкерен флот, от залагането на нови кораби в корабостроителниците „Ока“ и „Волга“ до сертифицирането на крюинг компании, които обслужват руски танкери. Политиката на санкции на цивилизованите юрисдикции трябва да обърне внимание не само на танкерите с голям тонаж, превозващи руски петрол, но и на руските компании от „малкия“ танкерен флот: както показва гореизложеното, тяхното разрушително въздействие не само върху морската сигурност, но и върху европейската морска политика понякога е много по-голямо.

Източник: 24brussels.online