Александър Димитров: За мен би било чест да поема националния отбор

14 Септември, 2025 16:07 548 6

  • александър димитров-
  • треньор-
  • национален отбор-
  • илиан илиев-
  • бфс

Димитров не отхвърля възможността да наследи Илиев на треньорската позиция

Александър Димитров: За мен би било чест да поема националния отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол на България Александър Димитров очаква в близкото бъдеше да има разговори между него и представители на Българския футболен съюз (БФС), за това да поеме мъжкия тим на страната.

Наставникът коментира пред БНТ представянето на младежите след мачовете с Азербайджан и Гибралтар.

"Съжаляваме, че пропуснахме да спечелим 6 точки. Играхме по-добре, въпреки трудния терен в Азербайджан. Това е добър съперник, който се развива много добре, защото се инвестира много. Имаме шансове да се класираме на европейското първенство, въпреки че групата е много тежка. Успяхме да изкачим младежкия национален отбор до трета урна, което е голям успех", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Треньорът съжалява за раздялата между Илиан Илиев и представителния национален отбор.

"С Илиан Илиев се работи перфектно. Той е много голям човек и истински професионалист. Добре сме комуникирали с него. Много съжалявам за раздялата, защото той е един от най-добрите специалисти в България. Показва го с работата си. Не заслужава омразата. Ясно е, че отстъпваме в някои отношение. Работи се, но трябва работата да започне от детско-юношеския футбол. Правилото с 4-те българи, които трябва да играят е много сполучливо", допълни

Димитров не отхвърля възможността да наследи Илиев на треньорската позиция.

"За мен би било чест, голямо предизвикателство и стъпка нагоре, да поема националния отбор. Към момента няма нищо по темата. Силно казано да съм имал разговори по темата с БФС. Имало е неформални разговори. Предполагам, че тази седмица ще има разговори, защото времето ни притиска. Националният отбор е на нас, българите. Трябва да обединява нацията. Няма как да стане с магическа пръчка. Трябва да е ясна финалната цел, която се гони. Когато не се изпълни, ставаш и си тръгваш. Да бъдеше селекционер на националния отбор е признание за работата, която си свършил", добави специалистът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евала ,

    2 0 Отговор
    Вземи за помощник Офчата Глава ..

    16:09 14.09.2025

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Няма как треньор, който през кариерата си на футболист има 0 /нула/ мача в А група, да води национален отбор мъже!
    Та какъв авторитет ще има пред футболистите подобен физкултурник, какви успехи очаквате от отбора!?
    Поредният бушон на гонзо и компания! Дръжте си го при младежите и евентуално старши някъде по Б групите!

    16:27 14.09.2025

  • 3 доктор по футбол

    2 0 Отговор
    Това е чест за всеки,но с тази визитна картичка не е ли много голяма лъжица за неговата уста?
    Конелиано-Герман,Г. Оряховица, ,хлапета ,а в чужбина ,да не говорим!

    16:28 14.09.2025

  • 4 Спиро

    0 0 Отговор
    Малее колко още ще копаем дъното. След квалификациите 0 точки и голова разлика 0-30.

    16:33 14.09.2025

  • 5 Бис

    0 0 Отговор
    Кумеца поради некадърност беше позорно изгонен с шутове от заралии. Докара отбора да изпадане от А група.

    16:46 14.09.2025

  • 6 Доктор

    0 0 Отговор
    Некадърен, безгръбначен кариерист.

    17:05 14.09.2025

