Торино победи Рома в столицата

Отборът на Торино нанесе първо поражение на Рома през новото първенство в италианската Серия А, като единственото попадение на Джовани Симеоне в средата на втората част фиксира крайното 0:1, предаде БТА.

Римските "вълци" паднаха за първи път под ръководството на Джанпиеро Гасперини, след като в първите два мача постигнаха победи с по 1:0. Днес той пусна за първи път Пауло Дибала като титуля в по-атакуваща роля, оставяйки на пейката Еван Фъргюсън и Артьом Довбик, докато Леон Бейли липсваше заради травма.

Но гостите започнаха по-активно и вратарят Миле Свилар спаси опасни изстрели на Кристиян Аслани – дошъл от Интер, докато Марио Ермосо отговори с точно изпълнение с глава..

Но играта на Рома не се получаваше в новия експеримент на Гасперини и четвърт час след началото на втората част Торо изрезе напред. Торино откри резултата с първия гол, допуснат от „джалоросите“ този сезон. Симеоне го създаде, като надви Ману Коне на страничната линия и тръгна на контраатака. След това направи двойно подаване със Сирил Нгонге и след това прати топката с десния крак в далечния горен ъгъл от границата на наказателното поле. Това беше първият гол на Чолито, какъвто е прякорът на Джовани Симеоне, в Серия А от повече от година насам.

Резултатът трябваше да е 2:0, когато Никола Влашич тръгна по страничната линия и подаде за първия шут на Закария Абуклал в срещата, принуждавайки Свилар да направи забележителна реакция, за да спаси тима си. Вратарят направи още едно спасяване, за да остави Рома в играта, измъквайки топката от краката на Влашич.

В последните 10-12 редовни и 9 допълнителни минути Рома вдигна оборотите и пренесе събитията пред вратата на Франко Исраел, но Манчини стреля в аут, а и при една ситуация стражът се намеси майсторски.