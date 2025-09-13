Луд мач в Торино: Юве победи Интер с 4:3

Отборите на Ювентус и Интер завършиха при резултат 4:3 на „Алианц Стейдиъм“ в Дерби д’Италия от третия кръг на Серия "А", предаде Sportal.bg.

Лойд Кели отбеляза попадение за домакините в 14-ата минута, а в 30-ата Хакан Чалханоолу изравни за гостите. Торинци обаче си върнаха преднината още в 38-ата минута чрез Кенан Йълдъз. В 65-ата минута Чалханоолу отново възстанови равенството с втория си гол в мача. Пълният обрат в мача стана факт в 76-ата минута благодарение на гол на Маркюс Тюрам. В 83-тата минута обаче неговият брат Кефрен Тюрам донесе ново равенство в срещата. В крайна сметка резервата Василие Аджич донесе успеха на Юве в добавеното време.

Игор Тудор предприе три промени сред своите титуляри след минималната победа с 1:0 над Дженоа преди паузата в първенството. Защитата остана непокътната, но като ляв халф-бек този път беше избран Уестън Маккени вместо Жоао Марио. На върха на атаката пък Джонатан Дейвид беше заменен от Душан Влахович, който се разписа в първите два мача за сезона като резерва. Зад него играеха Йълдъз и Тюн Копмайнерс, който замести контузения Франсиско Консейсао.

Подобно на своя колега, Кристиан Киву също предприе три промени в стартовия състав след шокиращата домакинска загуба с 1:2 от Удинезе. В отбрана Ян Бисек отстъпилмястото си на последното ново попълнение, а именно Мануел Аканжи, който записа своя дебют. В халфовата линия друг новобранец – Петър Сучич, този път беше оставен на пейката заради включването на Хенрих Мхитарян. Като ляв халф-бек пък стартира Карлос Аугусто вместо Федерико Димарко. Тандемът в атака си остана познатият дует Маркюс Тюрам - Лаутаро Мартинес.

"Нерадзурите" започнаха по-вдъхновени, като първите два пропуска в мача отидоха на тяхна сметка. В четвъртата минута воле на Николо Барела от дъгата на наказателното поле профуча покрай вратата. Пет минути по-късно Маркюс Тюрам също стреля неточно. Първият удар на домакините пък дойде в 13-ата минута, като шутът на Влахович беше блокиран за корнер. След неговото изпълнение капитанът Мануел Локатели центрира в наказателното поле, където Бремер отклони топката за Кели, а англичанинът се разписа с прецизно воле.

В следващите минути попарените гости се хвърлиха в атака, но стигнаха само до няколко блокирани изстрела, след което и до неточни удари на Алесандро Бастони и Франческо Ачерби след корнери. В 29-ата минута Локатели опита далечен шут, но след два рикошета топката излезе в корнер. Само минута по-късно Интер най-после успя да възстанови равенството след удар по земя на Чалханоолу от дъгата на наказателното поле.

Пет минути след това халфът направи нов опит от подобна позиция, но този път Микеле Ди Грегорио улови топката. Последва пореден далечен шут на турчина, но този път той не намери целта. За сметка на това в 38-ата минута неговият сънародник Йълдъз върна преднината на торинци именно с изстрел от голямо разстояние, който Ян Зомер не успя да спаси. В минутите до почивката Копмайнерс и Мхитарян също отправиха далечни удари, но те се оказаха несполучливи.

Втората част започна с натиск на гостите, но въпреки това Влахович първи се отчете с пропуск в 52-рата минута, а малко след това същото направи и Чалханоолу. Така се стигна до 65-ата минута, когато именно полузащитникът възстанови равенството с втория си гол в мача. Той овладя топката на гърди и с прекрасно воле от границата на наказателното поле прати топката в мрежата за 2:2.

В 71-вата минута именно Чалханоолу изпълни пряк свободен удар, като Бастони с глава отклони топката, но тя мина покрай вратата. Пет минути по-късно миланският гранд все пак успя да стигне до пълен обрат. Резервата Федерико Димарко центрира от корнер, а с удар с глава Маркюс Тюрам даде преднина на своя тим за първи път в мача. Кефрен Тюрам обаче не остана по-назад от брат си и в 83-тата минута също се разписа с глава след центриране от пряк свободен удар за 3:3.

Това обаче не се оказа последното попадение в това голово шоу. В началото на добавеното време Аджич предприе страхотен изстрел от много голямо разстояние, който огъна пръстите на Зомер за дебютния гол на 19-годишния халф, донесъл успеха на "Старата госпожа" в дербито. Гостите имаха претенции за фал в атака на Кефрен Тюрам срещу резервата Анже-Йоан Бони секунди по-рано, но ВАР не видя нищо нередно и така победното попадение беше зачетено.