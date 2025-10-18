Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скука в калчото: кръгът започна с две нулеви равенства

Скука в калчото: кръгът започна с две нулеви равенства

18 Октомври, 2025 18:26 447 1

  • калчо-
  • италия-
  • лече-
  • пиза-
  • верона-
  • сасуоло

Тази вечер от 21:45 ч. Рома приема Интер в дербито на кръга

Скука в калчото: кръгът започна с две нулеви равенства - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седмият кръг на италианската Серия А започна в съботния следобед с две равенство по 0:0. Лече и Сасуоло, както и Пиза и Верона не успяха да си вкарат гол повече от 90 минути, предаде БТА.

В първия мач вратарят на Лече Владимир Фалконе спаси страхотен удар на Доменико Берарди от Сасуоло, а след това пропуска за домакините направи Йохан Хелгесон. Равенството е по-добро за Сасуоло, който е на осмо място с 10 точки.

В другата среща без попадения завършиха Пиза и Верона. Двата тима не създадоха нищо интересно пред двете врати, а Верона е 17-и с 3 точки, а Пиза - 19-и с два пункта.

по-късно днес:

Торино - Наполи

Рома - Интер


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Залагам на Топчиите да бият

    0 0 Отговор
    днес. Шансовете са добри!😁

    18:59 18.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ