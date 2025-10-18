Скука в калчото: кръгът започна с две нулеви равенства

Седмият кръг на италианската Серия А започна в съботния следобед с две равенство по 0:0. Лече и Сасуоло, както и Пиза и Верона не успяха да си вкарат гол повече от 90 минути, предаде БТА.

В първия мач вратарят на Лече Владимир Фалконе спаси страхотен удар на Доменико Берарди от Сасуоло, а след това пропуска за домакините направи Йохан Хелгесон. Равенството е по-добро за Сасуоло, който е на осмо място с 10 точки.

В другата среща без попадения завършиха Пиза и Верона. Двата тима не създадоха нищо интересно пред двете врати, а Верона е 17-и с 3 точки, а Пиза - 19-и с два пункта.

по-късно днес:

Торино - Наполи

Рома - Интер