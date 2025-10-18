Интер превзе „Олимпико“, шампионът Наполи направи грешна стъпка в Торино

Интер записа четвърта поредна победа в Серия "А", след като се наложи с 1:0 в гостуването си на Рома от 7-ия кръг.

"Нерадзурите" стигнаха до успеха, благодарение на ранен гол на Анже-Йоан Бони още в 6-ата минута. След това и двата тима създадоха доста интересни положения пред двете врати, но повече голове така и не паднаха и гостите си тръгнаха с трите точки от визитата си на "Олимпико". С този този успех те оглавиха временното класиране, измествайки от първата позиция именно "вълците".

По-рано днес Торино нанесе втора загуба на Наполи в италианската Серия А, като се наложи с 1:0. Победното попадение за домакините вкара Джовани Симеоне в 32-рата минута. Той завърши с успех самостоятелна акция, като вкара в левия ъгъл на вратата на Ваня Милинкович-Савич. През втората част тимът на Антонио Конте се опита да реагира, но не създаде достатъчно през вратата на "биковете".