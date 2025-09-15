Божидар Саръбоюков се класира за финала на Световното по лека атлетика

Българският талант в скока на дължина Божидар Саръбоюков си осигури място сред най-добрите на Световното първенство по лека атлетика в Токио, след като скочи 8.10м. но въпреки това остана критичен към собственото си представяне в квалификационния кръг.

„Квалификацията беше истинско изпитание! Конкуренцията бе изключително силна – цели 12 атлети стигнаха границата от почти 8 метра, което е впечатляващо дори за най-опитните в спорта. Аз лично очаквах повече от себе си. Надявах се да постигна по-добър резултат още в тази фаза, за да си вдъхна допълнителна увереност. Чувствах, че съм подготвен за нещо по-значимо“, сподели Саръбоюков след състезанието.

„Често квалификациите са по-напрегнати и трудни от самия финал. Радвам се, че най-тежкото вече е зад гърба ми. Сега съм напълно мотивиран и спокоен за предстоящия финал. Ще рискувам повече, за да изненадам конкурентите и да покажа истинските си възможности. Надявам се, че усилията ми ще се възнаградят с по-силен резултат“, допълни той.

Саръбоюков увери, че се чувства отлично физически и няма здравословни оплаквания.

Финалът е на 17 септември (сряда) от 14:49 часа българско време.