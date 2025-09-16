Новини
Юсейн Болт: Вече се задъхвам по стълбите

16 Септември, 2025 18:29 1 556 5

39-годишният Болт е осемкратен олимпийски шампион и 11-кратен световен първенец

Юсейн Болт: Вече се задъхвам по стълбите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лекоатлетът Юсейн Болт говори за здравословните си проблеми. През юни 2024 г. ямаецът получи разкъсване на ахилесовото сухожилие на десния крак по време на благотворителен футболен мач в Лондон.

„Тренирам предимно във фитнеса. Не съм голям фен, но мисля, че сега, след като не съм тичал от дълго време, трябва да започна да го правя наистина. Защото, когато се качвам по стълбите, се задъхвам“, цитира думите на спортиста Marca.

39-годишният Болт е осемкратен олимпийски шампион и 11-кратен световен първенец. Той е световен рекордьор на 100 и 200 метра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Споко

    5 0 Отговор
    Гъ.. ще издържи, а сърцето

    18:36 16.09.2025

  • 2 Да бе Да

    7 0 Отговор
    Задъхването идва от сърцето а не от крака. Стероидите и химията не прощават.

    19:06 16.09.2025

  • 3 Ясна работата

    7 0 Отговор
    Като зоби на 20, сега на 40 ще плаща.

    19:07 16.09.2025

  • 4 Да ви кажа

    5 0 Отговор
    На всички е ясно, че той не е свръх човек да показва нечовешки резултати. Дефиницията забранени и разрешени симуланти е доста разтеглива. Сърцето е тотал щета, другото са приказки на пазара.

    19:14 16.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Изглежда на 65-70. Много сбръчкан и състарен.

    19:53 16.09.2025

