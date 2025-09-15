Владимир Манчев аут от ЦСКА

Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“, съобщиха от клуба.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“.