Владимир Манчев аут от ЦСКА

15 Септември, 2025 21:41 666 1

  • владимир манчев-
  • цска-
  • старши-треньор -
  • втория отбор

Заедно с него напуска и Кирил Божков

Владимир Манчев аут от ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на „червените“, съобщиха от клуба.

Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II – Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

Клубът ще обяви своевременно името на новия старши-треньор на втория тим на „армейците“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кУмУнист

    0 0 Отговор
    Владко, звънни на другия да те ореди при Благо Джизъса, че пушиш много наргилета и има нужда от втори подпалвач

    22:02 15.09.2025

