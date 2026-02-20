Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тотнъм ще загуби ключов спонсор, десетки милиони са под въпрос

20 Февруари, 2026 09:28 771 0

Това ще се случи независимо от това дали "шпорите" ще успеят да запазят мястото си във Висшата лига

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тотнъм е изправен пред сериозен финансов проблем, тъй като ще загуби своя дългогодишен и ключов спонсор след края на настоящия сезон. Това ще се случи независимо от това дали "шпорите" ще успеят да запазят мястото си във Висшата лига.

Още в края на миналата година дългогодишният търговски партньор на клуба е уведомил ръководството за решението си да прекрати сътрудничеството през лятото. Според The Telegraph, подобен ход може да бъде предприет и от някои други спонсори, което би утежнило още повече ситуацията.

Към момента, след изиграването на 26 кръга в Премиър лийг, Тотнъм заема 16-о място в класирането, като е само на 5 точки от зоната на изпадащите.

Източник на The Telegraph разкрива, че въпреки спечелването на Лига Европа (и последвалата квалификация за Шампионската лига), което донесе на клуба първи трофей от 17 години, решението по същество да пожертва представянето си в Англия е било посрещнато с голямо неодобрение от страна на спонсорите.

"Клубът не е предоставил никакви обяснения и не е признал проблема с резултатите на вътрешната сцена. Вместо това, риториката му беше фокусирана върху Лига Европа - турнир, успехи в който глобалните спонсори от т.нар. „елитен клуб“ не очакват", коментира източникът.

В заключение, The Telegraph предупреждава, че Тотнъм може да загуби "десетки милиони паунди" в случай на неучастие в евротурнирите или изпадане от Премиър лийг, като договорите с настоящи спонсори са под сериозна заплаха.


