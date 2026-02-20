Левски все по-близо до крило

Дясното крило на Локомотив Пловдив Каталин Иту се приближи още повече до Левски.

Към него има сериозен интерес от страна на „сините“.

Травма на румънеца, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, до момента замразяваше трансфера. На „Герена“ не искаха да взимат футболист с контузия и изчакваха първо да се възстанови, за да подновят преговорите си с Локомотив, пише „Мач Телеграф“.

От „Лаута“ обявиха, че Каталин Иту вече е напълно готов за игра и тренира с основната група, което ще поднови разговорите между Левски и Локо.

„Сините“ все пак ще очакват румънецът да се завърне на терена за „черно-белите“, преди да предприемат решителни действия.