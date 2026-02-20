Новини
Левски все по-близо до крило

Левски все по-близо до крило

20 Февруари, 2026 08:29

Травма на румънеца, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, до момента замразяваше трансфера

Левски все по-близо до крило - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дясното крило на Локомотив Пловдив Каталин Иту се приближи още повече до Левски.

Към него има сериозен интерес от страна на „сините“.

Травма на румънеца, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, до момента замразяваше трансфера. На „Герена“ не искаха да взимат футболист с контузия и изчакваха първо да се възстанови, за да подновят преговорите си с Локомотив, пише „Мач Телеграф“.

От „Лаута“ обявиха, че Каталин Иту вече е напълно готов за игра и тренира с основната група, което ще поднови разговорите между Левски и Локо.

„Сините“ все пак ще очакват румънецът да се завърне на терена за „черно-белите“, преди да предприемат решителни действия.


Свързани новини


