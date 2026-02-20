Спряган за трансфер в ЦСКА последва „армейците“ в „Инстаграм“

Аржентинският защитник Факундо Родригес, който е пред трансфер в ЦСКА, даде първи сигнал, че сделката е пред вероятно финализиране. 25-годишният централен защитник вече е един от хилядите последователи на „армейците“ в „Инстаграм“.

Проверка в личния профил на Родригес показва, че той е приятел и с двама от настоящите играчи на „червените“ – аржентинецът Леандро Годой и колумбиецът Алехандро Пиедраита, който през тази зима беше привлечен именно от аржентинското първенство. Сред последователите на Факундо е и бившият защитник на „армейците“ Майкел Естрада.

За предстоящия трансфер на Факундо Родригес стана ясно вчера след информация от Южна Америка, според която ЦСКА ще го вземе под наем за 18 месеца и с опция за откупуване. Аржентинецът има договор с настоящия си клуб Естудиантес (Ла Плата) до края на календарната 2027 г., но се очаква скоро да преподпише.

Бранителят, който е със силен ляв крак, няма да заема място на играч извън Европейския съюз в ЦСКА, тъй като има италиански паспорт.