Карло Анчелоти амбициран да остане в Бразилия

Известният италиански треньор Карло Анчелоти обяви амбициозните си намерения да остане начело на националния отбор на Бразилия за дълъг период от време.

В интервю за Movistar, наставникът заяви: „Мисля, че ще удължа договора си с националния отбор на Бразилия с четири години.“

Анчелоти сподели своето впечатление от работата, описвайки я като нова, но изключително впечатляваща за него.

Италианецът пое ръководството на "селесао" през май 2025 година. Под негово ръководство отборът е изиграл 8 мача, в които е постигнал 4 победи. Ако плановете му се осъществят, той ще води Бразилия на цели две издания на световни първенства – през 2026 и 2030 година.