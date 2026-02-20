Новини
Карло Анчелоти амбициран да остане в Бразилия

20 Февруари, 2026 11:01 638 0

  • карло анчелоти-
  • бразилия-
  • футбол-
  • национален отбор

Мисля, че ще удължа договора си с националния отбор на Бразилия с четири години

Карло Анчелоти амбициран да остане в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известният италиански треньор Карло Анчелоти обяви амбициозните си намерения да остане начело на националния отбор на Бразилия за дълъг период от време.

В интервю за Movistar, наставникът заяви: „Мисля, че ще удължа договора си с националния отбор на Бразилия с четири години.“

Анчелоти сподели своето впечатление от работата, описвайки я като нова, но изключително впечатляваща за него.

Италианецът пое ръководството на "селесао" през май 2025 година. Под негово ръководство отборът е изиграл 8 мача, в които е постигнал 4 победи. Ако плановете му се осъществят, той ще води Бразилия на цели две издания на световни първенства – през 2026 и 2030 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
