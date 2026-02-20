САЩ заплашват ЕС при ограничаване на достъпа на американски оръжейни компании

Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди, че ще предприеме мерки срещу европейски държави, ако ЕС наложи ограничения върху участието на американските оръжейни компании в националните отбранителни поръчки, съобщава "Политико", предава News.bg.
В документ, изпратен до Европейската комисия по време на обществено обсъждане за актуализиране на директивата от 2009 г. за обществени поръчки в отбраната, Пентагонът се противопоставя на промени, които биха ограничили американските фирми при доставките на отбранително оборудване за страните членки.
"Съединените щати категорично се противопоставят на всякакви мерки, които биха ограничили способността на американската индустрия да участва в отбранителните поръчки на ЕС", се посочва в документа. Вашингтон определя като грешен курс на действие всякакъв протекционизъм, който ограничава американския достъп, докато европейските отбранителни фирми продължават да имат пълна възможност да оперират на американския пазар.
Коментарите подчертават очевидното противоречие в позицията на САЩ: администрацията на Тръмп иска Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, без това да вреди на интересите на американските производители.
По-рано заместник-държавният секретар Кристофър Ландау критикува съюзниците от НАТО за приоритет към европейската индустрия пред американските доставчици по време на закрита среща през декември.
За десетилетия Европа е зависела значително от американско въоръжение – от изтребители F-35 до системи HIMARS и противовъздушни комплекси "Пейтриът". Според данните на ЕС почти две трети от вноса на оръжие идва от САЩ.
В същото време Европейската комисия се стреми да увеличи дела на европейското производство в отбранителните арсенали на страните членки, особено на фона на войната в Украйна и опасенията от евентуален конфликт с Русия. Обновен текст на директивата се очаква през третото тримесечие, но все още не е ясно дали ще бъдат въведени задължителни преференции за европейски производители.
Пентагонът предупреждава, че включването на клауза "Купувай европейското" може да доведе до преразглеждане на изключенията от законите "Купувай американско", което да ограничи достъпа на европейски компании до поръчки на Министерството на отбраната на САЩ.
Около 19 от 27-те страни в ЕС имат споразумения с Вашингтон за взаимни отбранителни поръчки, позволяващи участие на европейски фирми в определени търгове на Пентагона. Американската страна подчертава, че бъдещите изключения ще се разглеждат индивидуално и само за оперативна съвместимост в рамките на НАТО.
Вашингтон твърди, че ограниченията биха отслабили Алианса и затруднили постигането на целите за отбранителни способности, като биха противоречали и на търговското споразумение между САЩ и ЕС от миналото лято.
Позицията на Пентагона и Държавния департамент е подкрепена от Американската търговска камара, която също предупреждава срещу въвеждането на задължителни европейски преференции.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мъни мъни мъни, животът е пари.
Коментиран от #23
11:39 20.02.2026
2 ......
Коментиран от #5
11:39 20.02.2026
3 горски
11:40 20.02.2026
4 хъхъ
11:42 20.02.2026
5 горски
До коментар #2 от "......":Да бе,като само купуваш и не произвеждаш от какво ще се прехранваш....Или като при нас-да внасяме домати ,ябълки и картофи....защото не може да си ги призведем.
Коментиран от #7
11:43 20.02.2026
6 При т.н. пазарна икономика
11:43 20.02.2026
7 .....
До коментар #5 от "горски":Европа никога не е произвеждала оръжия за прехранване, както и България в частност. Сега е много печеливш бизнес за нас и докато трае войната за нас е много изгодно. Но като приключи, печалбите ни драстично ще паднат.
Коментиран от #16
11:46 20.02.2026
8 Пич
11:46 20.02.2026
9 Гъгрицата
11:47 20.02.2026
10 ХоХоХо
11:47 20.02.2026
11 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #28
11:49 20.02.2026
12 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #17
11:49 20.02.2026
13 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15
11:49 20.02.2026
14 Махараминдри баба
11:49 20.02.2026
15 Ха-ха
До коментар #13 от "Махараминдри баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #19
11:51 20.02.2026
16 нещо
До коментар #7 от ".....":търговията с оръжие на ЕС май Ви е убягнала:
Например за австралийската поръчка за подводници от Франция, която Британия открадна (с помощта на ЦРУ of course ;) )!?
Коментиран от #21
11:52 20.02.2026
17 Ха-ха
До коментар #12 от "Махараминдри баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
11:54 20.02.2026
18 Боруна Лом
11:55 20.02.2026
19 Така
До коментар #15 от "Ха-ха":Ако ще МЯТАМЕ цифрички:
Украйна са 547,32 пъти повече от тея 10 000 000
Тоест - пукнали са 5 473 200 000 укропи
смях, нали !?
Да вземем по-сериозно - човекът поне историйка на цифрите е посочил - Вие само мятате ...
11:56 20.02.2026
20 Леле - леле ! 🤔
11:58 20.02.2026
21 .....
До коментар #16 от "нещо":Това няма общо. Отговарям на човека, който твърди, че Европа разчитала на военно производство, кое е невярно. От 19 трилиона долара европейско производство на стоки и услуги, едва 200 милиарда долара са военни стоки, което е на практика нищо.
12:00 20.02.2026
22 Вова Грозний
12:01 20.02.2026
23 Гост
До коментар #1 от "Мъни мъни мъни, животът е пари.":Никога в човешката история не е имало силата на правото... Това е утопия.
12:01 20.02.2026
24 "Чудовищни руски жертви
Коментиран от #34
12:01 20.02.2026
25 С други думи
Коментиран от #26
12:03 20.02.2026
26 С други думи
До коментар #25 от "С други думи":продължава утилизирането на руснаци с американски оръжия, а не с европейски.
12:07 20.02.2026
27 И кво ?.
Коментиран от #29
12:07 20.02.2026
28 наблюдател
До коментар #11 от "Махараминдри баба":до 11 тия руските кабове са като руската артилерия улучват на десетия път - а дотогава украинците сменят позицията
12:27 20.02.2026
29 Нищо ново
До коментар #27 от "И кво ?.":дръпнаха се преди повече от 1 год., не съвсем, но Байдън даваше заеми по 100млрд, а сега Тръмп дава само по 30млрд. По-голямата част се дава от ЕС, Великобритания, Канада и Япония и малки суми от други държави.
12:28 20.02.2026
30 Кирил
12:32 20.02.2026
31 Кофти работа
Коментиран от #33
12:34 20.02.2026
32 Красен Станчев
12:39 20.02.2026
33 Напротив
До коментар #31 от "Кофти работа":за Европа това е по-лесния и добър вариант. Няма да разширява заводи и производство на оръжия, а ще купува наготово. И по-важното е че американските оръжия са далеч по-добри от европейските.
Коментиран от #35
12:45 20.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 хамсал
До коментар #33 от "Напротив":И като кажат каубоите-този Ф35 няма да литне и не лети, щото нали там един софтуер, ала бала, само на евреите им е позволено да ъпгрейдват сами ефките си! Но не е само това проблема, когато си зависим от чуждо производство, но няма смисъл да ти се обЕснява!
14:01 20.02.2026
36 СМЕХОРИИ
14:54 20.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Европа гък не може да каже на Щатите
България е окупирана от 5 американски бази,които ние издържаме.
Купихме Ф 16 на цена с 30% по скъпа от Ф 35 и то 100% авансово платени за 6 години напред.
Влязоха окупаторите в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
Америка не е Русия.
Робите са роби и няма мърдане
15:08 20.02.2026
39 ЧЕРТЕЖИТЕ НА Ф-16, 18 СА НА НЕМСКИ
16:31 20.02.2026
40 КОЛЕСНИКА УКРАИНСКИ
16:33 20.02.2026