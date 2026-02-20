Новини
САЩ заплашват ЕС при ограничаване на достъпа на американски оръжейни компании

САЩ заплашват ЕС при ограничаване на достъпа на американски оръжейни компании

20 Февруари, 2026 11:32, обновена 20 Февруари, 2026 11:36

Пентагонът предупреди, че преференции за европейски производители може да доведат до ответни мерки срещу страните членки

САЩ заплашват ЕС при ограничаване на достъпа на американски оръжейни компании - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди, че ще предприеме мерки срещу европейски държави, ако ЕС наложи ограничения върху участието на американските оръжейни компании в националните отбранителни поръчки, съобщава "Политико", предава News.bg.

В документ, изпратен до Европейската комисия по време на обществено обсъждане за актуализиране на директивата от 2009 г. за обществени поръчки в отбраната, Пентагонът се противопоставя на промени, които биха ограничили американските фирми при доставките на отбранително оборудване за страните членки.

"Съединените щати категорично се противопоставят на всякакви мерки, които биха ограничили способността на американската индустрия да участва в отбранителните поръчки на ЕС", се посочва в документа. Вашингтон определя като грешен курс на действие всякакъв протекционизъм, който ограничава американския достъп, докато европейските отбранителни фирми продължават да имат пълна възможност да оперират на американския пазар.

Коментарите подчертават очевидното противоречие в позицията на САЩ: администрацията на Тръмп иска Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, без това да вреди на интересите на американските производители.

По-рано заместник-държавният секретар Кристофър Ландау критикува съюзниците от НАТО за приоритет към европейската индустрия пред американските доставчици по време на закрита среща през декември.

За десетилетия Европа е зависела значително от американско въоръжение – от изтребители F-35 до системи HIMARS и противовъздушни комплекси "Пейтриът". Според данните на ЕС почти две трети от вноса на оръжие идва от САЩ.

В същото време Европейската комисия се стреми да увеличи дела на европейското производство в отбранителните арсенали на страните членки, особено на фона на войната в Украйна и опасенията от евентуален конфликт с Русия. Обновен текст на директивата се очаква през третото тримесечие, но все още не е ясно дали ще бъдат въведени задължителни преференции за европейски производители.

Пентагонът предупреждава, че включването на клауза "Купувай европейското" може да доведе до преразглеждане на изключенията от законите "Купувай американско", което да ограничи достъпа на европейски компании до поръчки на Министерството на отбраната на САЩ.

Около 19 от 27-те страни в ЕС имат споразумения с Вашингтон за взаимни отбранителни поръчки, позволяващи участие на европейски фирми в определени търгове на Пентагона. Американската страна подчертава, че бъдещите изключения ще се разглеждат индивидуално и само за оперативна съвместимост в рамките на НАТО.

Вашингтон твърди, че ограниченията биха отслабили Алианса и затруднили постигането на целите за отбранителни способности, като биха противоречали и на търговското споразумение между САЩ и ЕС от миналото лято.

Позицията на Пентагона и Държавния департамент е подкрепена от Американската търговска камара, която също предупреждава срещу въвеждането на задължителни европейски преференции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мъни мъни мъни, животът е пари.

    28 1 Отговор
    Правото на силата и силата на правото.

    Коментиран от #23

    11:39 20.02.2026

  • 2 ......

    3 38 Отговор
    Така или иначе за Европа е по-добре да купува американски оръжия. Собствените европейски производства си работят, но те са крайно недостатъчни за предстоящото превъоръжаване. А и американските оръжия са най-добрите в света.

    Коментиран от #5

    11:39 20.02.2026

  • 3 горски

    27 4 Отговор
    Може да сте фурви,но ще сте мои,за лична употреба...иначе бой...

    11:40 20.02.2026

  • 4 хъхъ

    32 0 Отговор
    Време е грингосите да си ходят у дома. А ЕС да наложи мораториум върху бъдеща покупка на американски оръжия и да си произвежда сам.

    11:42 20.02.2026

  • 5 горски

    32 2 Отговор

    До коментар #2 от "......":

    Да бе,като само купуваш и не произвеждаш от какво ще се прехранваш....Или като при нас-да внасяме домати ,ябълки и картофи....защото не може да си ги призведем.

    Коментиран от #7

    11:43 20.02.2026

  • 6 При т.н. пазарна икономика

    25 1 Отговор
    водещо при сключване на сделка не беше ли цената на продукта, качеството му и поддръжката?

    11:43 20.02.2026

  • 7 .....

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "горски":

    Европа никога не е произвеждала оръжия за прехранване, както и България в частност. Сега е много печеливш бизнес за нас и докато трае войната за нас е много изгодно. Но като приключи, печалбите ни драстично ще паднат.

    Коментиран от #16

    11:46 20.02.2026

  • 8 Пич

    12 2 Отговор
    Сега паветниците са Джеки Чан - разчепени на шпагат между ЕС и САЩ !!! А между шпагата ги работят либерастките идеолози!!!

    11:46 20.02.2026

  • 9 Гъгрицата

    20 2 Отговор
    Е па ние ша си купим от русия,и без тва като платиме на саш те ни дават само бракми 6 употреба,а и все още си имаме заводи,а ма требва свестен политик да проведе една антинатовско и сащ чистка сред продажните ни гниди

    11:47 20.02.2026

  • 10 ХоХоХо

    7 7 Отговор
    Бих си купил само...американска тоалетна хартия!!!

    11:47 20.02.2026

  • 11 Махараминдри баба

    14 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #28

    11:49 20.02.2026

  • 12 Махараминдри баба

    9 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #17

    11:49 20.02.2026

  • 13 Махараминдри баба

    5 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15

    11:49 20.02.2026

  • 14 Махараминдри баба

    6 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:49 20.02.2026

  • 15 Ха-ха

    10 8 Отговор

    До коментар #13 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #19

    11:51 20.02.2026

  • 16 нещо

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от ".....":

    търговията с оръжие на ЕС май Ви е убягнала:
    Например за австралийската поръчка за подводници от Франция, която Британия открадна (с помощта на ЦРУ of course ;) )!?

    Коментиран от #21

    11:52 20.02.2026

  • 17 Ха-ха

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    11:54 20.02.2026

  • 18 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    БАЙ ДОНЧО, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА МУ КАЖАТ ,,АЙЙЙСИКТИИИР,,

    11:55 20.02.2026

  • 19 Така

    8 4 Отговор

    До коментар #15 от "Ха-ха":

    Ако ще МЯТАМЕ цифрички:
    Украйна са 547,32 пъти повече от тея 10 000 000
    Тоест - пукнали са 5 473 200 000 укропи
    смях, нали !?
    Да вземем по-сериозно - човекът поне историйка на цифрите е посочил - Вие само мятате ...

    11:56 20.02.2026

  • 20 Леле - леле ! 🤔

    8 4 Отговор
    Да му мисли държавата , която даде луди пари за американски фърчила Фъ , ама ѝ останаха пари да купи само по един съответстващ щатски снаряд към всяко хвърчило !

    11:58 20.02.2026

  • 21 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "нещо":

    Това няма общо. Отговарям на човека, който твърди, че Европа разчитала на военно производство, кое е невярно. От 19 трилиона долара европейско производство на стоки и услуги, едва 200 милиарда долара са военни стоки, което е на практика нищо.

    12:00 20.02.2026

  • 22 Вова Грозний

    13 3 Отговор
    Аве не може ли да разберете , че каквото и да правят некадърните европейски фюрери , все САЩ и Англия извличат полза ? Защо мислите англетата излязоха от ЕС , те много по - отдавна бяха си наумили да воюват срещу Русия , с някоя чужда маша , след няколко отказа си намериха Украйна !

    12:01 20.02.2026

  • 23 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мъни мъни мъни, животът е пари.":

    Никога в човешката история не е имало силата на правото... Това е утопия.

    12:01 20.02.2026

  • 24 "Чудовищни руски жертви

    6 8 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #34

    12:01 20.02.2026

  • 25 С други думи

    6 7 Отговор
    Маскалия утича у каналя!

    Коментиран от #26

    12:03 20.02.2026

  • 26 С други думи

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "С други думи":

    продължава утилизирането на руснаци с американски оръжия, а не с европейски.

    12:07 20.02.2026

  • 27 И кво ?.

    7 6 Отговор
    И американците се дръпнаха . Сега ще трябва да изпращане нашите от атлантическия клуб да бранят Зеленски .

    Коментиран от #29

    12:07 20.02.2026

  • 28 наблюдател

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Махараминдри баба":

    до 11 тия руските кабове са като руската артилерия улучват на десетия път - а дотогава украинците сменят позицията

    12:27 20.02.2026

  • 29 Нищо ново

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "И кво ?.":

    дръпнаха се преди повече от 1 год., не съвсем, но Байдън даваше заеми по 100млрд, а сега Тръмп дава само по 30млрд. По-голямата част се дава от ЕС, Великобритания, Канада и Япония и малки суми от други държави.

    12:28 20.02.2026

  • 30 Кирил

    4 1 Отговор
    И ние в Европа сме против да ни слагат мира на колите от Европа за САЩ обаче никой не ни пита. Същото ще стане и с ограниченията на военните фирми от САЩ. Никой няма в Европа да ги пита.

    12:32 20.02.2026

  • 31 Кофти работа

    7 2 Отговор
    "което да ограничи достъпа на европейски компании до поръчки на Министерството на отбраната на САЩ". Чудя се, колко ли са тези компании и на каква сума възлизат участията на европейските оръжейни производители в поръчките на Министерството на войната на САЩ, имайки предвид,че 2/3 от оръжието в Европа е американско. Много е жалко, когато някой отвън ти казва, че трябва да се въоръжаваш, но предимно с оръжия, закупени от Америка.

    Коментиран от #33

    12:34 20.02.2026

  • 32 Красен Станчев

    8 1 Отговор
    После като им кажат на САЩ, че са наглеци се обиждат. Тази позиция на САЩ относно европейското въоръжение е върха на нахалството, като се вземе предвид търговската политика на тяхното правителство през последните 12 месеца.

    12:39 20.02.2026

  • 33 Напротив

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Кофти работа":

    за Европа това е по-лесния и добър вариант. Няма да разширява заводи и производство на оръжия, а ще купува наготово. И по-важното е че американските оръжия са далеч по-добри от европейските.

    Коментиран от #35

    12:45 20.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хамсал

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Напротив":

    И като кажат каубоите-този Ф35 няма да литне и не лети, щото нали там един софтуер, ала бала, само на евреите им е позволено да ъпгрейдват сами ефките си! Но не е само това проблема, когато си зависим от чуждо производство, но няма смисъл да ти се обЕснява!

    14:01 20.02.2026

  • 36 СМЕХОРИИ

    0 0 Отговор
    А такааа, ЕС нали е всемогъщ

    14:54 20.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Европа гък не може да каже на Щатите

    3 0 Отговор
    Само Германия е окупирана с 37 бази и всеки канцлер от 1949 г.се утвърждава от Вашингтон.
    България е окупирана от 5 американски бази,които ние издържаме.

    Купихме Ф 16 на цена с 30% по скъпа от Ф 35 и то 100% авансово платени за 6 години напред.
    Влязоха окупаторите в цеха Оризаре и робите по очи на земята.
    Америка не е Русия.
    Робите са роби и няма мърдане

    15:08 20.02.2026

  • 39 ЧЕРТЕЖИТЕ НА Ф-16, 18 СА НА НЕМСКИ

    0 0 Отговор
    САМО КОЛЕСНИКА Е НА УКРАИНСКИ

    16:31 20.02.2026

  • 40 КОЛЕСНИКА УКРАИНСКИ

    0 0 Отговор
    КАТО РЕЗУЛТАТ НА КАРИБСКАТА ИЗМАМА И КЕНЕДИ У СИНЯТА СТРИДА У ЧЕЛЯБИНСК ЗАЛОЖНИК.

    16:33 20.02.2026