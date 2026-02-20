САЩ заплашват ЕС при ограничаване на достъпа на американски оръжейни компании

Администрацията на президента Доналд Тръмп предупреди, че ще предприеме мерки срещу европейски държави, ако ЕС наложи ограничения върху участието на американските оръжейни компании в националните отбранителни поръчки, съобщава "Политико", предава News.bg.

В документ, изпратен до Европейската комисия по време на обществено обсъждане за актуализиране на директивата от 2009 г. за обществени поръчки в отбраната, Пентагонът се противопоставя на промени, които биха ограничили американските фирми при доставките на отбранително оборудване за страните членки.

"Съединените щати категорично се противопоставят на всякакви мерки, които биха ограничили способността на американската индустрия да участва в отбранителните поръчки на ЕС", се посочва в документа. Вашингтон определя като грешен курс на действие всякакъв протекционизъм, който ограничава американския достъп, докато европейските отбранителни фирми продължават да имат пълна възможност да оперират на американския пазар.

Коментарите подчертават очевидното противоречие в позицията на САЩ: администрацията на Тръмп иска Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, без това да вреди на интересите на американските производители.

По-рано заместник-държавният секретар Кристофър Ландау критикува съюзниците от НАТО за приоритет към европейската индустрия пред американските доставчици по време на закрита среща през декември.

За десетилетия Европа е зависела значително от американско въоръжение – от изтребители F-35 до системи HIMARS и противовъздушни комплекси "Пейтриът". Според данните на ЕС почти две трети от вноса на оръжие идва от САЩ.

В същото време Европейската комисия се стреми да увеличи дела на европейското производство в отбранителните арсенали на страните членки, особено на фона на войната в Украйна и опасенията от евентуален конфликт с Русия. Обновен текст на директивата се очаква през третото тримесечие, но все още не е ясно дали ще бъдат въведени задължителни преференции за европейски производители.

Пентагонът предупреждава, че включването на клауза "Купувай европейското" може да доведе до преразглеждане на изключенията от законите "Купувай американско", което да ограничи достъпа на европейски компании до поръчки на Министерството на отбраната на САЩ.

Около 19 от 27-те страни в ЕС имат споразумения с Вашингтон за взаимни отбранителни поръчки, позволяващи участие на европейски фирми в определени търгове на Пентагона. Американската страна подчертава, че бъдещите изключения ще се разглеждат индивидуално и само за оперативна съвместимост в рамките на НАТО.

Вашингтон твърди, че ограниченията биха отслабили Алианса и затруднили постигането на целите за отбранителни способности, като биха противоречали и на търговското споразумение между САЩ и ЕС от миналото лято.

Позицията на Пентагона и Държавния департамент е подкрепена от Американската търговска камара, която също предупреждава срещу въвеждането на задължителни европейски преференции.