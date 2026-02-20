Новини
Играл в България скандализира броени секунди след победата на Лудогорец

20 Февруари, 2026 09:59 1 607 2

25-годишният латвиец, който игра в Пирин през сезон 2022/23, показа неприличен жест към феновете на българския шампион

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Ференцварош Джебраил Макрецкис скандализира публиката в Разград след победата на Лудогорец с 2:1 над унгарския тим в първия мач от плейофите за място на осминафиналите на Лига Европа.

25-годишният латвиец, който игра в Пирин през сезон 2022/23, показа неприличен жест към феновете на българския шампион. Макрецкис постави лявата си длан върху сгъвката над лакътя на дясната ръка, докато се отравяше към съблекалните след края на мача.

Играчът може да отнесе сериозно наказание от УЕФА и да пропусне реванша след седмица, ако действието му е описано от делегата на УЕФА.


  • 1 Някой

    5 0 Отговор
    Скандалното е, че Видал не бе наказан. Където в мач с Левски направи борбено прехвърляне и после умишлено си стовари последователно единият и другият крак върху лицето на играч. Бе за 3 червени картона, а не получи никакъв. Да го накажат за 6 месеца да не играе.

    10:53 20.02.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    "Джебраил" - баш чистокръвен литовец ще да е... възпитан, интелигентен европеец.

    11:07 20.02.2026

