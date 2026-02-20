Играл в България скандализира броени секунди след победата на Лудогорец

Футболистът на Ференцварош Джебраил Макрецкис скандализира публиката в Разград след победата на Лудогорец с 2:1 над унгарския тим в първия мач от плейофите за място на осминафиналите на Лига Европа.

25-годишният латвиец, който игра в Пирин през сезон 2022/23, показа неприличен жест към феновете на българския шампион. Макрецкис постави лявата си длан върху сгъвката над лакътя на дясната ръка, докато се отравяше към съблекалните след края на мача.

Играчът може да отнесе сериозно наказание от УЕФА и да пропусне реванша след седмица, ако действието му е описано от делегата на УЕФА.