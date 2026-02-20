Бивш играч на ЦСКА може да заиграе в efbet Лига, но не в Левски

ЦСКА 1948 ще се опита да привлече Марселино Кареасо, информира „Мач Телеграф“. Бившият играч на ЦСКА към този момент е свободен агент, а за последно игра за Аполон Димасол.
Наскоро Левски също се опита да вземе дефанзивния халф, но до сделка така и не се стигна.
Причината за това беше, че неговата съпруга имаше визови проблеми, а колумбиецът не иска да се връща в България без нея.
Сега от Бистрица са уверени, че могат да се справят с тези проблеми и ще направят всичко по силите си той отново да играе в елита на страната.
1 Ник
Коментиран от #5
09:04 20.02.2026
2 Любимите ми
09:11 20.02.2026
3 Новичок
10:13 20.02.2026
4 батковски
10:18 20.02.2026
5 Левски 1914
До коментар #1 от "Ник":Истинското цска ФАЛИРА, забрави ли?
Коментиран от #6
10:35 20.02.2026
6 Фен
До коментар #5 от "Левски 1914":Г.ов.е.до чети си историята баба ви Цола 1949 г Динамо
14:11 20.02.2026