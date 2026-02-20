Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бивш играч на ЦСКА може да заиграе в efbet Лига, но не в Левски

Бивш играч на ЦСКА може да заиграе в efbet Лига, но не в Левски

20 Февруари, 2026 08:59 1 057 6

  • марселино кареасо-
  • цска-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • левски

Сега от Бистрица са уверени, че могат да се справят с тези проблеми и ще направят всичко по силите си той отново да играе в елита на страната

Бивш играч на ЦСКА може да заиграе в efbet Лига, но не в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


ЦСКА 1948 ще се опита да привлече Марселино Кареасо, информира „Мач Телеграф“. Бившият играч на ЦСКА към този момент е свободен агент, а за последно игра за Аполон Димасол.

Наскоро Левски също се опита да вземе дефанзивния халф, но до сделка така и не се стигна.

Причината за това беше, че неговата съпруга имаше визови проблеми, а колумбиецът не иска да се връща в България без нея.

Сега от Бистрица са уверени, че могат да се справят с тези проблеми и ще направят всичко по силите си той отново да играе в елита на страната.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ник

    3 3 Отговор
    Цеката голямо менте. Прави всичко само и само да изглежда от отчети му, като истинското ЦСКА.

    Коментиран от #5

    09:04 20.02.2026

  • 2 Любимите ми

    3 1 Отговор
    Е нали приятелката му има черен печат и не може да пребивава във ЕС ,как ще стане.Но не изключвам този от Числото да направи следното да я уреди със Фалшив паспорт.Това е начина ,друг начин няма.

    09:11 20.02.2026

  • 3 Новичок

    0 0 Отговор
    Авторе да не бъркаш Лимасол с Димасол ???

    10:13 20.02.2026

  • 4 батковски

    2 0 Отговор
    Ех,"майсторе,ТИ си като ОНЗИ,дето насочвал пороя към съседа,но не разбрал,че къщата му е наводнена до покрива.А, ми ...ПРОДЪЛЖАВАЙ!

    10:18 20.02.2026

  • 5 Левски 1914

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ник":

    Истинското цска ФАЛИРА, забрави ли?

    Коментиран от #6

    10:35 20.02.2026

  • 6 Фен

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Г.ов.е.до чети си историята баба ви Цола 1949 г Динамо

    14:11 20.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове